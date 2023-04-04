23 комментария

Все знают фигурную семью Лебедевых по свежему видео из раздевалки – с падением 8-летней Мирославы. На самом деле их история гораздо шире и сложнее.

На блог Мирославы Лебедевой я наткнулась летом 2021-го, в разгар очередного витка пандемии. 6-летняя девочка под руководством папы выполняла упражнения на ОФП в домашних условиях. Мира делала удивительно сложные даже для взрослого человека вещи, но больше поражали ее сосредоточенность и целеустремленность. Она никогда не отвлекалась, не зависала на мелочах, не ныла.

Я сравнивала с собственным ребенком – почти ровесником Миры, и восхищалась ей еще больше. Какие-то упражнения мы с сыном заимствовали.

Михаил Лебедев так и говорил: он снимает на видео тренировки дочки, чтобы мотивировать людей заниматься спортом. Тогда их влоги действительно процентов на 80 состояли из тренировок, причем в основном не на льду.

Мира с папой бегали, делали подкачки, растягивались... Подписчиков было раз в десять меньше, чем сейчас, но и негатива в комментариях практически не встречалось. Наоборот, Лебедевы превратились в ролевую модель.

Вот, например, популярная рубрика того периода – распаковка посылок. Это подписчики со всего мира присылали Лебедевым подарки, чтобы порадовать девчонок.

Мирослава и Василиса (она на два года младше) трогательно примеряли обновки, радовались новым игрушкам... Папа подарки не выпрашивал, но всегда благодарил и по запросу присылал координаты для отправки.

«Конфеткой, может, тебя заставлять прыгать? Это бесполезно, потому что трусиха»

Лебедевы производили впечатление идеальной семьи.

В них было безупречно все: от причесок девчонок до отношений родителей. Михаил и Наталья – земляки, оба из села Строчково Нижегородской области. Учились в одной школе, вместе уже много лет, вместе перебрались в Нижний Новгород, родили двоих детей.

Лебедев играл в местном хоккейном клубе «Мотор», но вскоре он закрылся, а с ним закончилась и спортивная карьера Михаила. Так что мечты он воплощал в детях: Мира начала заниматься фигурным катанием уже в 3,5 года. А едва ей исполнилось 6, родители перебрались в Москву на съемное жилье. Цель – занятия фигурным катанием.

– Спорт в Нижегородской области развивается очень маленькими шагами, – объяснял Михаил в одном из влогов. – Мы решили ехать в Москву, потому что перспектив здесь больше, как в спорте, так и в жизни.

Лебедевы изначально поступили в коммерческий клуб «Армия фигурного катания». Шли они целенаправленно к Ксении Ивановой – известному детскому тренеру, работавшей ранее еще в «Ангелах Плющенко».

На фото Иванова – вместе с Илиной Аскаровой, она на год старше Мирославы и тоже совсем малышкой перебралась в Москву из татарстанского города Арск. Илина вслед за тренером ушла из академии Плющенко в «Армию фигурного катания», а сейчас уже прыгает все тройные и соревнуется на первенстве Москвы с девочками на два года старше себя.

Но у Лебедевых отношения с новым тренером не задались – спустя менее года они покинули клуб. Михаил говорил о недостатке понимания, но в целом не конкретизировал. Дальше семья выбирала между ЦСКА и «Хрустальным», и выбор пал на группу Полины Цурской, бывшей ученицы Этери Тутберидзе.

Примерно с этого момента у Лебедевых стали появляться не только поклонники, но и хейтеры. Михаил не стеснялся выкладывать жесткие видео, где он кричит, а Мирослава плачет. Вот, например, ссора из-за набранных на праздниках 300 граммах лишнего веса (Мире здесь всего 6 лет):

– Все, что происходит на льду, остается на льду, – говорил Михаил, обнимая плачущую дочку.

Но все не совсем так.

Вот, например, Мира привыкает к новым конькам. Это всегда непростой процесс, даже у маленьких фигуристов. Папа пообещал, что если дочка выдержит тренировку до конца, они пойдут всей семьей в ресторан. На последних минутах тренировки Мира все же не выдерживает и начинает плакать от боли в бедрах.

– Ну все, не пойдем никуда, – констатирует Михаил.

– Это нестерпимая боль, я не могу терпеть! – рыдает Мирослава

В ресторан в итоге, конечно, пошли. Лебедевы вообще часто бывают в развлекательных центрах, кафе, парках, у детей много игрушек. Мирослава удивительно четко для своего возраста рассуждает, отлично читает, умеет готовить. Дома с ней явно занимаются не только спортом.

А вот одно из самых громких видео Лебедевых. Папа учит Мирославу запрыгивать на высокий степ.

– Вот как с тобой бороться, как не ругать тебя?! Конфеткой, может, тебя заставлять туда прыгать? Это бесполезно, потому что трусиха. Прыгай, чего рыдать-то стоять?! Хоть с конфетками, с пирожными, с морожеными, все бесполезно, пока не наорешь.

После этой тирады Мира действительно запрыгивает на степ.

Полтора года назад на Лебедева уже писали заявление в полицию

Два года назад девочку (на тот момент ей было 6-7 лет) всю зиму преследовали травмы. Растяжения, трещины, и в итоге – перелом косточки в стопе.

Лебедев не сразу понял серьезность повреждения, и какое-то время они тренировались с переломом. Когда пришлось все-таки экстренно покидать тренировку, Мира плакала. Кажется, не от боли, а от осознания, что пропустит занятия.

– Сейчас поедем в травмпункт, надо исключить перелом, – успокаивал отец. – Хватит рыдать, чего ты ноешь? Будешь потом догонять...

Перелом подтвердился, девочке наложили гипс. Но по меркам «Хрустального», это не повод пропускать тренировки – прямо с гипсом Мирослава ходила с группой на ОФП.

– По лестнице донесу на руках, до лестницы сама с ковричком, – говорил папа, и девочка скакала на одной ноге по коридорам катка, опираясь на коврик как на костыль.

Давление хейтеров постепенно нарастало, но Лебедев стойко продолжал показывать в видео и жесткие моменты тренировок в том числе.

В итоге на него написали заявление в полицию. Да, это было еще полтора года назад – просто никто (почти) не обратил внимания.

– Вчера звонили с управления МВД Москвы, что поступила жалоба на меня, что дети растут в неблагополучной семье, детей унижают, не дают развиваться, замучили, заставляют тренироваться с травмами и так далее, – рассказал Лебедев. – Конечно, я отвечу на это заявление, нет проблем. И у меня нет ни капли переживания. Но все равно это неприятно. Поэтому хочу сказать людям: если вам что-то не нравится, ну проходите мимо. Вы думаете, чем-то помогли? Нет, вы сделали только хуже, потому что теперь мне не туда придется тратить свое время.

Мы не знаем, была ли в итоге проверка, но очевидно, что она не привела ни к каким последствиям. Перелом зажил, Лебедевы продолжили восхождение к Олимпу.

Правда, младшая дочь Василиса занятия фигурным катанием вскоре бросила из-за врожденных проблем со здоровьем. Папа однажды лежал с ней в больнице на операции, а на тренировки Мирославу возила мама. Михаила спросили, как ему удается обеспечивать семью, при этом не ходя на работу.

– Я с 2010 года выстраивал свой небольшой бизнес, – объяснил Лебедев. – Занимаемся металлоизделиями (трубопровод, арматура) для промышленного строительства. Когда мы уехали в Москву, офис и все остальное осталось в Нижнем. Я все так устроил, чтобы решать вопросы удаленно.

Мама у нас работала инженером на ГАЗе. Когда родилась Мирослава, ушла в декрет, и с той поры больше пока не выходила. С детьми нужно заниматься, нужно дома все успеть приготовить и так далее, и мы приняли решение, что мама будет заниматься домашними делами.

Нижний Новгород семья не забывает: ездит домой на все праздники, лето проводят у бабушек в деревне. У Лебедевых там отличная квартира. «Вот от чего пришлось отказаться ради фигурного катания», – вздыхал Михаил, и его можно понять. В Москве семья живет в маленькой двушке.

Этой осенью у Мирославы снова случилась травма – разбила лоб, упав на лед после прыжка. Сильное кровотечение, скорая, операция... В итоге девочке наложили шов. Последствия потом, скорее всего, придется убирать с помощью косметологии.

Но к тренировкам Лебедевы вернулись уже в больнице. На упреки подписчиков в комментариях Михаил отвечал: «Мира сама захотела!»

Той же осенью мы предлагали Лебедеву встретиться и дать интервью. Рассказать подробно о жизни маленькой фигуристки Мирославы, мотивации вести блог и вообще о сложностях, с которыми сталкиваются родители. Михаил дал предварительное согласие, однако несколько раз переносил встречу и в итоге отказался от разговора.

На Новый год семья привычно уехала в Нижний, а после возвращения скандал набирал обороты. Сначала Михаил выложил видео, где он на камеру отчитывает Мирославу за набранный на каникулах вес.

– Ну что, как праздники новогодние? – спрашивал он у дочки. – Иди сюда, сколько за праздники мы прибавили? Полтора! Вот мы вчера вышли на лед, сегодня, и как?.. Да, она стала больше улыбаться даже. Но нужно понимать, к чему мы вообще идем.

Чтобы избавиться от набранного веса, Мира делала усиленную ОФП – дома и в раздевалке, с утяжителями. Лебедеву в комментариях указали, что надевать дополнительные отягощения на и так набравшего вес ребенка, к тому же перенесшего перелом, не совсем верно. Да и вообще, кто виноват в прибавке – вряд ли 8-летняя девочка тайком таскала еду из холодильника?

– Я так не могу, когда все на дне рождения едят торт, а Мира – шпинат, – признал Лебедев. – Но она должна сама научиться контролировать этот вопрос. На праздниках я специально не лез, там бабушки угощали, еще что-то... Ела что хотела. Но теперь должна понять, к чему это приводит.

Одна из фишек ОФП от Михаила Лебедева – длительные пробежки. Вот, например, Мира (на тот момент ей 6 лет) бежит в деревне кросс 8 км.

Но это все же скорее исключение, обычный кросс – это около 5 км. Пока позволяет погода, Лебедев ежедневно устраивает с дочками пробежки на свежем воздухе.

В этом году он звал присоединяться к ним всех желающих. Все это – в плюс к ежедневным тренировкам на льду и в зале. «Примерно два льда (каждый по 1-1,5 часа), плюс два разных зала каждый день», – так описывал Михаил график Мирославы. В дополнение к этому идут разминки перед каждым выходом на лед, заминки с растяжкой, и бег.

В школе Мирослава (она сейчас во втором классе) занимается удаленно. Занятия посещает редко, что отнюдь не мешает быть отличницей и даже участвовать в школьных олимпиадах.

Учителя относятся с пониманием: там собрался класс маленьких фигуристок.

Цель Лебедевых – вырастить олимпийскую чемпионку. Но каковы шансы, что это получится?

А теперь самое главное: ради чего все это делается?

Лебедев с первых видео говорил, что их цель – олимпийское золото. При этом он понимает, что у дочки от природы недостаточно данных для занятий фигурным катанием – не хватает гибкости и легкости. Поэтому вроде как и нужны дополнительные занятия. При виде крохотной атлетичной Миры сложно было в это поверить – она казалась гениальным ребенком.

Но соревнования показали, что доля правды в словах Михаила есть. В этом году Мирослава выступала на трех стартах и ни разу не попала даже в топ-10. Главная задача на сезон – защитить третий спортивный разряд – пока не выполнена, потому что для этого нужно обойтись без падений.

Мирослава пока заметно проигрывает соперницам не только в стрессоустойчивости, но и в контенте. Она не прыгает двойной аксель и каскады с риттбергером (да-да, они уже обязательны даже для 8-летних). А потому даже при чистом исполнении вряд ли может рассчитывать на призовые места.

После первого старта сезона, когда Мирослава выступила совсем неудачно, Лебедев писал, что готов уйти из «Хрустального» и рассказать, «как из лучших становятся худшими».

– После первых соревнований я был очень расстроен, потому что не получилось абсолютно все, – объяснял потом Лебедев в видео. – Да, Мирослава гиперответственная, тренеры ее называют отличницей. Она очень сосредоточенная, от этого зажимается, боится ошибиться. Может, это и мое давление, что она передо мной боится ошибиться. Может, это черта характера, мы не знаем... Но в любом случае, динамика у нас положительная, и какой-никакой соревновательный рост появляется.

Главной звездой группы мини-фигуристов из «Хрустального» пока стала Майя Горохова. Они с Мирой ровесницы и подружки, в первых видео Майя нередко мелькала во влогах Лебедевых. Вот, например, они вместе на растяжке:

Потом Михаил пояснил: они договорились с остальными родителями, что каждый снимает исключительно своего ребенка.

Так что Майю мы теперь можем видеть только на соревнованиях, где она уже обратила на себя внимание. Например, победила на недавней «Битве школ» в рамках Кубка Московского спорта под комментарий Александра Гришина:

Теперь Лебедев хочет подать в суд за клевету. Но защищает не себя, а тренера

В последних видео Лебедев стал гораздо осторожней. Почти не показывает тренировки и фокусируется на отдыхе и приятных моментах семейного досуга.

– Мне не жалко, покажите, как она ест мороженое в кафе, как в море купается, сколько у нее игрушек разных, сколько любви, на самом деле, от меня, – говорил Лебедев. – Вы нарежьте другие моменты, зачем эта показуха?!

Приятные моменты в жизни Мирославы тоже есть – это объективно. Хотя Михаил и не отрицал, что на том самом видео из раздевалки тоже их семья:

– Да, на видео мы. Как это могло быть? Мы держали одну и ту же сумку во время какого-то спора, тянули ее друг к другу, у Миры руки с этой сумки сорвались, и она упала. Я поднял ее за куртку, и мы пошли.

Теперь Лебедев намерен подавать в суд за клевету, причем не на себя, а на тренера. Один из телеграм-каналов опубликовал аудиозапись с измененным голосом родителя, которая жалуется, что это тренеры советуют родителям бить детей.

– Подумайте сто раз, прежде чем звонить и наговаривать на людей, – заметил Лебедев. – Я же хочу сказать, что никогда и ни один тренер не говорил мне таких слов.

Загитова переехала в Москву в 12 лет. По нынешним меркам – это катастрофически поздно

Пожалуй, главная ценность блога Лебедевых – его аутентичность. Особенно поначалу, когда папа еще не пытался реагировать на общественное мнение, а полноценно снимал будни спортивной семьи. За крохотной девочкой, чья жизнь подчинена большой цели, действительно было интересно наблюдать.

Вот только что она прыгает на бетонном полу после трещины в стопе (и папу-тренера хочется убить), а вот они уже вместе едят мороженое в парке, и картинка идеальной семьи возвращается...

Алина Загитова перебралась в Москву к Этери Тутберидзе, когда ей было 12 лет. По нынешним меркам это катастрофически поздно. Разрыв между столицей и регионами слишком велик, переезжать нужно, пока ребенок еще в самом начале пути – в 5-7 лет. Это опыт не только Мирославы, но и многих ее сверстниц.

Кто в этом возрасте может сказать, оправдан ли переезд? Хватит ли у ребенка данных и характера, чтобы дойти до вершины? А у родителей – хватит ли средств (ведь хотя занятия в «Хрустальном» бесплатные, на подкатки/массаж/витамины/поездки и прочее уходит от 100 тысяч рублей в месяц)?

Блог Лебедевых на самом деле о многом заставляет задуматься. Вот, например, повышение возрастного ценза – казалось, теперь методика должна измениться и дети не будут испытывать столь колоссальных нагрузок. Но нет: у Миры и ее сверстниц к 8-9 годам уже полный набор не только тройных прыжков, но и травм, и ничего не меняется. Возможно, изменится со временем, но это будет уже следующее поколение фигуристов.

Нужен ли Мирославе нынешний ажиотаж? Поможет ли ей известность достичь желанных высот в спорте? А главное, правильную ли цель и способы ее достижения выбрали родители?

Ответы на эти вопросы мы, скорее всего, узнаем нескоро.

Фото: instagram.com/mira_lebedeva_; instagram.com/ivanovaksenia_team; instagram.com/lebedevanp