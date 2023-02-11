Дальний лес
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«Ехала сюда 1,5 часа, чтобы развернула охрана». На «Русской зиме» зрителей не пускали на трибуны – спасал Борзаковский

Ирина Привалова Ирина Привалова
Кристина Макаренко
Юрий Борзаковский Юрий Борзаковский
Русская зима
Мария Ласицкене (Кучина) Мария Ласицкене (Кучина)
Данил Лысенко Данил Лысенко
Легкая атлетика Легкая атлетика

Хорошая новость: у легкой атлетики в России есть болельщики. Если честно, до этого дня в йети мы верили больше. 

«Русская зима» – некогда главный зимний старт страны. Сюда приезжали мировые звезды, были талисман и брендинг, отдельный забег для детей наших чемпионов... Топовый турнир, приглашение куда считалось честью.

Но после международной блокады «Русская зима» стала такой же локальной, как и все остальные российские старты. Тем не менее, проводилась она строго в манеже ЦСКА – там зимой тренируются все легкоатлеты, которые базируются в Москве. Но время идет, манеж ветшает, средств на его ремонт нет. Да и изоляция сказывается – материалы, чтобы залатать покрытие дорожек, нужно везти из-за рубежа.

А тут еще и гигантская разница в арендной плате – за ЦСКА нужно платить в десятки раз больше. Так что на 32-й год существования «Русская зима» перебралась в легкоатлетический манеж МГСУ на Ярославском шоссе. Кажется, соревнования такого ранга там проводились впервые. И понятно почему:

• добираться в МГСУ – приключение. До ближайшего метро порядка 5 км. Да и в студенческом городке с навигацией не все очевидно.

• в манеже нет условий для работы прессы. Фотографы вынуждены снимать с трибун, так как места около секторов не хватает. 

• спортсменам негде разминаться – площади для этого не предусмотрено.

• вместимость очень маленькая, есть всего две небольшие трибуны. 

Последнее не казалось такой уж проблемой. Опция «бесплатные билеты» в случае с легкой атлетикой не актуальна – тут почти всегда так. А в этот раз еще добираться неудобно. Но к огромному удивлению на входе мы наткнулись на столпотворение. На проходной стояли десятки недоумевающих людей. Кто-то с флайерами с рекламой турнира.

– Все, мест нет, расходимся, – жестко резал мужчина с аккредитацией организатора. На входе были мама с коляской, женщины... Все недоумевали: пришли на турнир с открытым бесплатным входом, где не было сказано ни про какие ограничения....

Нам тоже были не особо рады.

– Вы понимаете, что мы журналисты и вы будете выглядеть не в лучшем свете?

– Мне без разницы. 

***

– Я ехала сюда с Северо-Запада, – рассказала нам Даша. – Где-то 1 час 20 минут. Специально на этот турнир. Я персональный болельщик Маши Ласицкене, даже знаю ее лично. И немного в шоке, что меня сейчас не пускают.

Я представитель некоторых фан-клубов по фигурному катанию, постоянно езжу по самым разным соревнованиям, но такого безобразия нигде не видела. Люди приехали, а им перед носом хлопают дверью. Реально маленькие трибуны? Ну так сделайте ограниченное количество билетов и предупредите всех. Кто успел – тот и попал. А когда везде рекламируют, что старт бесплатный, но по факту мы видим вот это – какими словами можно это назвать?

Многие в итоге так и ушли ни с чем. Но Даше и еще паре болельщиков повезло. Мимо проходил олимпийский чемпион-2004 Юрий Борзаковский. Фанаты восприняли это примерно как попавший на необитаемый остров человек, который увидел проходящий мимо корабль. Они объяснили ему ситуацию, и Борзаковский впрягся в эту историю. Сделав пару звонков и сходив куда надо, он решил проблему.  

Счастливая Даша полетела на арену. Соревнования высотниц уже начались.

«Это единственный в Москве манеж на шесть дорожек» 

Мест на трибунах действительно не было. Для отечественной легкой атлетики звучит как фантастика.

Но все оказалось очень просто: стоит переехать в манеж примерно на 500 мест – и все они окажутся заняты тренерами и родственниками участников. Люди сидели на ступеньках, появилось даже забытое ощущение ажиотажа. И мы слукавим, если скажем, что это не было круто.

Да и сам манеж оказался очень уютным. Для универа – просто класс, для тренировок – тоже. Но как сюда забрели соревнования топ-уровня? За разъяснениями мы подошли к первому вице-президенту ВФЛА Ирине Приваловой.

– Почему «Русская зима» проходит здесь?

– В ЦСКА, насколько я понимаю, все идет к реконструкции. Качество дорожки там уже совсем не то. 

– Но ведь чемпионат России будет там.

– А вот это уже под вопросом.

– Но где, если не там?

– Например, здесь. Потому что в Москве только тут есть шесть дорожек. И виражи достаточно хорошие. 

– Слышали, что в ЦСКА аренда в разы больше, чем здесь. 

– Есть такое. Но это вторичный момент. Главный – качество дорожки.

– К этому манежу одна важна претензия: болельщиков разворачивали прямо на входе.

– Тут впервые проводились соревнования такого уровня. Никто не знал, сколько придет народу. Просто не ожидали, что будет так много. Думаю, с учетом этого опыта, ребята немного подработают, и в следующий раз все будет лучше.

***

Кристина Макаренко выиграла на «Русской зиме» дистанцию 60 м и с ней 100 тысяч рублей призовых, но особой радости не было.

– Нас не пропустили на территорию манежа на машине, так как не был заказан пропуск, – рассказала Макаренко. – Пришлось оставить автомобиль во дворе и минут 7-10 идти пешком. Главный минус здесь – негде разминаться. 30 метров дорожки, где куча народу – очень тяжело качественно разогреть мышцы в таких условиях. А в спринте выходить неразмятой травмоопасно.

Но при этом в остальном мне здесь даже понравилось. Мы устали от вечного однообразия, а тут уютный манеж, какая-то другая атмосфера...

А теперь посмотрите на это фото. Это – кульминация турнира. Все беговые виды закончились, осталась только высота. На которой выступали главные звезды – Мария Ласицкене и Данил Лысенко. По идее, попасть на них все и стремились. Но трибуны – почти пустые.

Дело в том, что тренеры и спортсмены, которые уже выступили, стали разъезжаться. А болельщики, которые хотели попасть именно на высоту, давно уже были дома – не пустила охрана, не хватило места. Рекорд на фоне пустых кресел стал бы логичным завершением вечера, но нет.

Лысенко закончил на 2,30, хотя делал классные попытки на 2,34, а Ласицкене прыгнула 1,91. На этом Мария решила досрочно закончить зимний сезон.

Так что Даше повезло. Следующий шанс увидеть кумира вживую у нее будет только летом. Если, конечно, прорвется на стадион.

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков, Антон Денисов

10 комментариев

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Vlasik07
Спасибо! почаще освещайте легкую атлетику.
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Самвел Григорьев
Автор весь текст офигевает с того, что люди ходят на лёгкую атлетику... И это после всех телерейтингов и полного ЧМ по лёгкой атлетике в Москве. Ну как так можно?
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Юрий Костыгин
Ой, да ладно вам. ЛА у нас живёт в таком режиме уже лет семь. Для них международные старты давно закрыты, кроме нескольких человек топ-уровня, типа Сидоровой и Ласицкене. Просто раньше на это не так внимание обращали. Но, когда весь спорт стал невыездным и пришлось приглядеться к внутренним стартам, то оказалось вот такое. Возможно, это всё и на пользу пойдёт. В других видах тоже все проблемы российских соревнований отчетливее видны стали. Надо работать над исправлением.
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Ага Бг
Ну о чем тут говорить, желтушный спортсру, который позиционирует себя как лучший спортсайт страны)))) были какие-то материалы, анонсы, новости про старт Русской зимы?))) вот если бы и тут не скандал, даже не вспомнили бы.
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Варлампий Варлампий
хорошая работа, смотрел трансляцию, по трибунам сразу видно было, что сидят спортсмены, их кореша, родственники и тренеры, для зевак просто не было места
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garp
позорище(
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Melnikov1968
Вот каким образом в таких условиях развивать ЛА? Да и перспективы весьма туманны.
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Andrey Fiver
"Мне без разницы" - это отличная иллюстрация ко всему, что происходит в стране последние лет пятнадцать.
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BeastI666I
какое убожество... вспоминаю картинки с международных соревнований... аж дух захватывало. А это! Первенство школы... ради оценки.
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Mbest77
Надеюсь, хоть спортсменов пустили
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