Вышивала Гарри Поттера 3,5 года, сделала 12 татух и играет на барабанах – это открытие сезона в нашем биатлоне

Елизавета Каплина – приятный сюрприз российского биатлонного сезона.

Сейчас она – вторая в общем зачете Кубка страны (вслед за Викторией Сливко), выиграла два из трех спринтов. В Кубке Содружества дела тоже отлично: в трех последних гонках – дважды с бронзой и 4-я. Солидно для спортсменки, которая еще не выступала на Кубке мира!

Вся карьера 26-летней Каплиной, казалось, не намекала на такой прорыв. Она выиграла Кубок России в прошлом сезоне – но это в отсутствие сборной, занятой на Олимпиаде. Лизе еще не удавалось попадать в призы на этапах Кубка IBU (да и выступала она там всего два сезона, лишь дважды финишировала в топ-6).

А еще у Каплиной – любопытная биография:

• выросла в поселке рядом с озером Байкал и в детстве совершила два восхождения;

• сделала 12 татуировок;

• играет на барабанной установке;

• отказалась от лени и не боится в этом признаться.

Ну что, пора знакомиться поближе?

«Результаты по юниорам получались на расслабоне. А потом уже нужно было работать»

– В 26 лет, в изоляции выдать с огромным отрывом лучший сезон в карьере – как так?

– Я никогда раньше не проделывала такой огромной работы в подготовительный период. Хотя сначала все было непросто. В прошлом сезоне я выиграла общий зачет Кубка России, но после этого меня никуда не взяли, осталась вне сборной.

Потом меня пригласили ездить за счет региона. А когда Артема Евгеньевича Истомина назначили старшим тренером, он уже мне позвонил и предложил готовиться у него. Это было 8 мая. Естественно, я согласилась. На первый сбор в Терскол съездила за счет региона, потому что не успели оформить бумаги, а потом меня официально включили в состав.

– Подготовка у Истомина – это ад?

– Вообще нет! Мне нравится, что он не просто заставляет что-то делать, а аргументирует каждое действие. «Эта тренировка нужна для того-то, это упражнение даст тебе то-то...» Он не кричит, но четко все говорит, и ты как-то сам хочешь все сделать идеально. Он более строгий, а Виталий Викторович Норицын – как добрый полицейский, вечно разряжает обстановку.

Летом тренировочный объем у меня вырос очень заметно. И по часам, и по километрам, и по количеству силовых тренировок я сделала раза в полтора больше, чем в прошлые сезоны.

Очень много появилось технических тренировок, у меня раньше такого не было. Ни разу мы не вышли просто покататься, обязательно на каждой тренировке дают задание – следить за локтем, тазом... Это безумно сложно, когда ты столько лет катаешься с одной техникой, и вдруг нужно по-другому. Но если очень захотеть – то все возможно. Мне поменяли почти все: вынос рук, вынос таза... Я раньше каталась на прямых ногах, теперь стараюсь так не делать.

– Слова твоего личного тренера Валерия Захарова: «Маленькой девочкой она вообще почти не тренировалась, валяла дурака. А потом выходила и всех обыгрывала». Это правда?

– Ха-ха, наверное. Результаты по юниорам у меня получались как-то на расслабоне. Я тренировалась, конечно, но особо не парилась. А потом, когда уже перешла в женщины, пора было начинать работать серьезно. Но у меня не пришло понимания, зачем это все нужно. Только в этом году мотивация проснулась.

Как так вышло? Честно, сама не знаю. Спасибо за это Артему Евгеньевичу. Он как-то умеет настроить даже на тренировку. Ты злишься, а все равно идешь и делаешь.

– Вы в команде все большие подружки, даже ведете телеграм-канал. Помогает?

– Мы давно знакомы, еще с юниорских сборных, плюс половина команды из ХМАО. Дружим уже много лет. А сейчас в команде есть еще парни, это весело – мы постоянно друг над другом подшучиваем, подкалываем.

Создать канал придумали в августе на сборе в Сочи. Заводилой была Наташа Гербулова, а мы уже подхватили. Хотели показать, чем мы занимаемся помимо соревнований – этого же никто не видит. Потом уже узнали, что похожий канал есть у Дани Серохвостова. Но мы ни с кем не соревнуемся по количеству подписчиков.

– Осенью ты круто выступила в лыжной гонке, стала третьей с проигрышем Непряевой всего 12 секунд на 5 км.

– Мы были на сборе на Семинском перевале, и Артем Евгеньевич предложил: «Лыжники сейчас на вкатке в Ханты-Мансийске, у них там будет старт, давай ты пробежишь?» Я согласилась, а потом забыла про это. За пару дней до отъезда Артем Евгеньевич говорит: «Ну все, я тебя заявил». – «В смысле?!» Мне нужно было бежать на следующий день после приезда со сбора.

Но получилось, на самом деле, прикольно. Мне понравилось, есть желание попробовать еще.

«Не пропустила еще ни одной гонки Кубка мира. Если даже пересекаются с нашими – потом смотрю в повторе»

– Твой любимый стадион на Кубке России?

– Ханты-Мансийск, конечно. Там дом, родная трасса... Нравится, что стадион находится в черте города, и мы не где-то далеко в лесу бегаем. Всегда классная организация, сама трасса мне подходит. Морозы? В этот раз не повезло, но никто не знал, что так будет. Мы следили за градусником, и погода менялась вообще каждый день.

Раньше мы начинали сезон плюс-минус в эти числа, и все проходило нормально, ни разу гонки не отменяли.

– Самое нелюбимое место?

– Наверное, Уват. Я там была трижды, и всегда было очень холодно. Я не дикий мерзляк, ноги-руки ни разу не отмораживала, но низкие температуры никто не любит. А еще в этот раз в Увате все заболели, был ужас. Слава богу, меня пронесло.

– Кубок России в этом сезоне отличается от предыдущих?

– Кардинально! Он стал намного круче: тут и телевидение, и фанаты. Настоящий праздник, прям как на Кубке IBU. В прошлом году на трибунах людей вообще не было. Честно, атмосферу даже не сравнить. Раньше мы словно бегали только для себя, а теперь явно чувствуется, что кому-то еще это интересно.

– Гонки на Кубке мира смотришь?

– Обязательно. Даже если попадает на нашу гонку, потом пересматриваю в повторе. Из женских гонок не пропустила пока ни одной. Считаю, это обязательно нужно, чтобы понимать: с кем потом соревноваться.

Каплина с 14 лет живет одна, увлекается тату и играет на барабанах

– У тебя несколько татуировок. Откуда они?

– Честно, я даже не знаю точно, сколько у меня татуировок. Наверное, штук 12. Какой-то сверхидеи за ними нет: просто мне приходит в голову картинка, я отправляю ее мастеру и делаю.

– Какая была первой?

– Звезда на правой руке. Она самая неприметная, сделана очень тонкими линиями. Мне понравилось, что это так тонко и красиво смотрится. Все остальные – на левой руке, тоже выполнены тонкими линиями, некоторые разноцветные.

– Что родители говорят?

– Да все нормально. Родители узнали о татуировках, наверное, последними. Я же с 14 лет живу одна в другом городе.

– Как так вышло?

– Я родом из Селенгинска в Бурятии. Это небольшой поселок, население порядка 13 тысяч человек. Есть градообразующее предприятие – целлюлозно-картонный комбинат. А так, несмотря на небольшие размеры, у нас есть абсолютно все: дом культуры со всевозможными секциями, музыкальная школа, стадион «Труд», где я и занималась лыжами... Помню, прямо с лыжных тренировок шла на занятия в музыкалку, потому что это было рядом. Ходила на флейту, но сейчас уже ничего не смогу изобразить.

Хотя я занималась лыжами, но всегда мечтала именно о биатлоне. Когда узнала, что там катаются только коньком, сразу поняла, что это мое. Не люблю классику, особенно соревноваться этим стилем.

Но у нас в Селенгинске биатлона не было. Мне впервые предложили уехать в Читу в училище олимпийского резерва еще в 13 лет. Но там брали только в 9-й класс, пришлось год подождать. Уехала из дома вообще без сожалений, даже наоборот – очень этого хотела. У нас большая семья, четверо детей, я вторая – после старшей сестры. Всегда была очень самостоятельной.

Три года отучилась в Чите, а после 11 класса перебралась в Ханты-Мансийск. С тех пор живу тут.

– Ты выросла рядом с озером Байкал. Каково это?

– Каждое лето я уезжала на Байкал минимум на месяц. Сначала это был отпуск с родителями, потом – сборы. Я умею ставить палатку, разжигать огонь — вообще легко. Единственное, песни с гитарой у костра прошли мимо, не мой формат.

Мы ходили в велопоходы на два дня с ночевкой. Дважды я поднималась на Святой нос – это самый большой полуостров в центре Байкала. Там горное плато высотой около 2000 метров (на самом деле 1877 – Sports.ru), куда традиционно в конце июля проходят восхождения.

Приезжает очень много народу со всей страны, совершаются восхождения на время. Мне было лет 12-13, так что я участвовала вне конкурса. Сначала бежишь по лесу, потом постепенно поднимаешься в гору. Специального альпинистского снаряжения не требуется, в целом не особо сложно. Все вместе занимает часа три.

– Ты играешь на барабанах – откуда это увлечение?

– Классе в шестом у нас девчонки создали свою группу, но я в нее не попала, потому что была занята тренировками. Мне как-то с детства эта тема понравилась, и когда в Ханты-Мансийске случайно увидела рекламу школы барабанов, загорелась: «О, надо сходить!» Записалась на пробное занятие, мне понравилось, и вот теперь хожу – в межсборье или в отпуске.

– Классно играешь?

– Нет, конечно. Я же только с мая занимаюсь, и то нерегулярно. Но уже что-то получается. Думаю, через год будет гораздо лучше. Но создавать группу или играть в каком-то коллективе пока не планирую. Я люблю музыку, но каких-то явных предпочтений по стилям нет, слушаю все подряд.

– Еще ты вышиваешь. Как-то плохо сочетается с барабанами и татуировками...

– А почему нет? Вышиваю крестиком. Иногда забрасываю на несколько месяцев, а порой прямо не могу оторваться. Времени на это уходит очень много. Вот эту картину вышивала 3 года, 6 месяцев и 3 дня. Так точно помню, потому что начала как раз 1 января и закончила летом на сборе.

Это Гарри Поттер и другие герои книги, которые отражаются у него в очках.

– Ух ты! Сама рисовала?

– Нет, это готовая картинка. Есть такой специальный сайт, куда грузишь понравившуюся картинку – и он выдает эскиз для вышивания. Раньше была фанаткой Гарри Поттера, у меня даже есть еще вышивка с этой тематикой. Но сейчас уже ничего не смотрю и не читаю про него, надоело.

***

Кажется, скоро Лизе придется отвлечься от вышивки и барабанов – 5-й этап Кубка России стартует в Рыбинске уже 12 января.

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович; Vk/liza.kaplina; личный архив; wikipedia.org