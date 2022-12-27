Дальний лес
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Кто виноват в аварии Большунова и Устюгова? Мы побывали на гонке, которая закончилась кровью

Александр Легков Александр Легков
Александр Большунов Александр Большунов
Сергей Устюгов Сергей Устюгов
Юрий Бородавко Юрий Бородавко
Кубок России Кубок России
Никита Крюков Никита Крюков
Лыжи Лыжи

Главный зимний баттл российского спорта вышел на новый уровень.

Сергей Устюгов и Александр Большунов начинали с безобидных шуток с «мешками», продолжили уже в Красногорске перепалкой после классического спринта (Устюгов не вышел на награждение и грозил вообще уехать с этапа), а теперь дело дошло до первой крови.

Диктор не понял, куда пропал Большунов, а тот кипел и винил Устюгова  

Жребий свел двух фаворитов уже в полуфинале спринта свободным стилем. Большунов с Устюговым уверенно преодолели квалификацию (Александр выиграл, Сергей показал 4-е время) и без напряга прошли свои четвертьфиналы. Оба явно экономились и готовились к очной битве. В замес попал еще и юный Савелий Коростелев. Александру Терентьеву повезло оказаться в другом заезде, который он, как потом и финал, выиграл.

Вообще, уютная «Красногорка» максимально контрастирует со спринтерскими страстями. Здесь все по-домашнему (зрители тусуют рядом с трассой вместе со спортсменами, а пресс-центр совмещен с судейской) и даже охранники настроены дружелюбно. Нет лучше места, чтобы увидеть лыжные гонки изнутри: сервис-кабинки, тренерская и даже раздевалки открыты всем желающим.

Устюгов с Большуновым держат дистанцию. Это не слишком бросается в глаза, тем более у каждого свой тренер и своя группа поддержки. За Устюгова топит внушительных размеров сборная ХМАО во главе с олимпийским чемпионом Турина-2006 Евгением Дементьевым (он, кстати, все еще бегает, занял 116-е место). С Большуновым – бессменный тренер Юрий Бородавко и жена Анна с коляской, в которой сопит маленькая Ева.

Вот это видео падения вы наверняка видели. В отличие от нас в Красногорске (на стадионе нет табло, а успеть добежать до дальней петли за время спринта нереально).

«А где же наши...» – диктор на стадионе не нашелся даже как назвать Большунова с Устюговым, когда не увидел их на финишной прямой. Это смотрелось дико: два фаворита, мощно стартовав, скрылись в лесочке, а через пару минут вдруг пропали. Спустя некоторое время появился Устюгов. А еще через минуты полторы, когда все уже реально волновались, выкатился Большунов. Лицо в крови, но под детские крики «Саша!» даже ускорился и выдал на финише фирменный рывок.

Потом были эмоциональные монологи. Большунов вытирал кровь с лица и кипел:

– У меня лучше сработали лыжи, я стал его обкатывать, а Серега стал толкаться в мою сторону. Я так понял, что это было сделано специально. Это уже не шоу, это ненормально. Такое точно не нужно на соревнованиях. Нужно решать все в честной борьбе, а не пытаться подрезать и зацепить. Тем более, на спуске, на жесткой трассе, где это чревато травмой.

Устюгов был настроен более миролюбиво и даже готов принести извинения. Кажется, от вида Александра ему было не по себе:

– Я не хотел умышленно этого делать. Настраивался на жесткую борьбу, но в рамках правил. Если судьи посчитают меня виновным – извинюсь.

«Ребята опытные, у них медалей – как у дурака фантиков. Пусть набивают шишки»

Дальше продолжались соревнования, выжигали лыжню Терентьев и Наталья Непряева, переживала Вероника Степанова (она тоже упала в полуфинале, но никто не виноват)... Кажется, в это не мог погрузиться даже тренер победителей Юрий Бородавко. Идет мужской финал, а он говорит о Большунове:

– Надо смотреть повтор, разбираться, но думаю, это было сделано намеренно. Был близкий контакт, никто не хотел уступать, а тут любое неверное движение чревато падением. Эмоции берут верх.

– Вам не кажется, что пора уже Александру с Сергеем сесть и по-мужски поговорить? А то уже реально опасно получается.

– Да ну, вы же их обоих знаете... Думаете, если бы все было так легко, они бы давно не сели и не поговорили?

Бородавко толком не видел момента падения – стоял на трассе в зоне старта-финиша. Остальные эксперты, кто успел посмотреть видео-повтор, на удивление единодушны: в столкновении не виноват никто, а если кто-то и виноват – то скорее Большунов, чем Устюгов. Вот, например, олимпийский чемпион в спринте Никита Крюков:

– Устюгов накатил Большунова, они поравнялись, Устюгов оказался на внутреннем радиусе. Дальше он уже не мог ничего сделать, переступал, один раз вежливо попросил Большунова отъехать. На месте Большунова я бы отошел на дальний радиус, и все. Но Большунов, может, не захотел, может, раньше не оказывался в таких ситуациях. В итоге случился контакт, который завалил обоих. Обычно в таких ситуациях падает один человек, второй уезжает. Но тут упали двое.

– Если бы ты был жюри, наказал кого-то?

– Скорее, рассматривал бы как race incident и никого не трогал. Это было неумышленно, никакого умысла я тут не увидел. Я тоже на «Красногорке» падал, знаю тут каждый метр трассы, все бывает. Пусть набивают шишки, порой достаточно одного падения, чтобы сделать какие-то выводы. Ребята опытные, медалей у них, как говорит Легков, как у дурака фантиков, вешать некуда...

– Может, они просто слишком по-особенному друг к другу относятся?

– Тогда надо было ехать в обнимку, ха-ха.

Еще один наш олимпийский чемпион Александр Легков комментировал гонку для «Первого спортивного» вместе со Всеволодом Соловьевым. Да-да, это редкий случай, когда лыжный Кубок России попал в трансляцию. В Красногорске все было на высшем уровне: несколько камер, дрон, экспресс-интервью после финиша. Легков от такого явно кайфовал и даже кровь на лице Большунова его не смущала:

– Ведь правда за таким интересно смотреть? Сейчас по рейтингам затмим биатлон и Дмитрия Губерниева!

– Что скажешь про падение – кто виноват?

– Было плохо видно, потому что момент контакта закрывали другие спортсмены. Как мне показалось с экрана, по правилам все было нормально. Но первый шаг в сторону столкновения сделал Александр. Как будто бы последнее движение перед падением было его. Но я могу ошибаться, это впечатления с телевизора.

Я тут правда не могу сказать, кто прав – кто виноват. Они шли плотно, но шли посередине трассы. У каждого была возможность отойти в сторону. Но они этого не сделали.

– Не согласен с Большуновым, что Устюгов сделал это специально?

– Я так не думаю. Это была борьба, они оба не хотели уступать, словно рычали друг на друга. Я пообщался с Серегой, он переживает, в какой-то степени даже себя винит. Он же сказал, что если его признают виновным – он извинится. Такое бывает, у нас случались моменты и пожестче. Мы с Максом Вылегжаниным тоже на финише разбирались, было дело. Главное, чтоб до драк не доходило и на дистанции была честная борьба. Они все равно товарищи по команде, сборная России.

Жюри считает, что не виноват никто   

Судейское жюри согласилось с Легковым и Крюковым: никто не виноват, контакт был обоюдным. Так что Большунов с Устюговым обошлись даже без письменного предупреждения (такое уже было у Александра после спринта классикой). И оба сохранили свои места в финишном протоколе.

Большунов после гонки взял коляску с дочерью и обнял жену. Прямо так, не вытирая крови с лица. Их обоих с Устюговым осаждала толпа детей-воспитанников местной спортшколы. Кажется, в Красногорске нет вообще ни одного условно постороннего зрителя – каждый хоть как-то связан с лыжами. Поэтому возможность взять автограф у олимпийского чемпиона приводит в экстаз даже малышей.

Большунов и явно расстроенный Устюгов никому не отказали. «Не пожалел, что вообще сегодня вышел на старт, ведь не хотел бежать?» – спросила я Сергея.

– Да нет, конечно. Я бежать не хотел, потому что не готов к такой программе, есть определенные проблемы. Пожалею, только если вечером пойму, что что-то себе потянул...

Они покидали лыжню синхронно, параллельными лестницами, словно раненые бойцы. Потирали ссадины и ушибленные спины. Кажется, это будет великий баттл, которому в сторонке позавидует даже Клэбо.

Никогда еще флегматичный Устюгов не был так заряжен, и никогда заводной Большунов не был так зол. Новый лыжный год будет – огонь! 

«Я немножко потерял сознание». Столкновение наших лучших лыжников: Большунов разбил лицо до крови и винит Устюгова

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Кто виноват в столкновении?
2166 голосов
Большунов
34%
Александр Большунов
Устюгов
17%
Сергей Устюгов
Никто, это гоночный инцидент
49%
Елена Вяльбе

11 комментариев

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Dszubov
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Ответ Игорь Назаренко
Так проблема в том, что они оба росгвардейцы. Причем, Устюгов выше по званию (майор, а Большунов – капитан)
Ну значит виноват будет обычный зритель
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Игорь Назаренко
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Ответ Ketanest
По закону росгвардеец при столкновении всегда прав :-))
Так проблема в том, что они оба росгвардейцы. Причем, Устюгов выше по званию (майор, а Большунов – капитан)
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9f99s5s6fr
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Ответ Верю-не верю
Вяльбе предпочитает демонстративно отмалчиваться или комментировать перспективы Ступак. А вообще, самый профессиональный комментарий, я считаю, дал специалист спринтов, Олимпийский чемпион Н. Крюков - Устюгов ничего уже не мог сделать, а Большунов мог спокойно уйти влево
Ну зная горнолыжную подготовку Александра, он не мог спокойно уйти влево.
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Верю-не верю
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Ответ Мини Отель Персона
Мне думается, что должна вмешаться Вяльбе и очень жестко пресечь, виновника наказать рублем.
Вяльбе предпочитает демонстративно отмалчиваться или комментировать перспективы Ступак. А вообще, самый профессиональный комментарий, я считаю, дал специалист спринтов, Олимпийский чемпион Н. Крюков - Устюгов ничего уже не мог сделать, а Большунов мог спокойно уйти влево
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Ketanest
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По закону росгвардеец при столкновении всегда прав :-))
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hett
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Так интереснее, посмотрим как на ЧР будут зарубаться
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Ivan Ivanov
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Пока на КМ всё тихо мирно идёт, на КР царит чистый рок-н-ролл) Какие-то падения, трэшток, разбитые лица, девочки с мальчиками на финише целуются-обнимаются.

Вообще не понимаю, как к этому можно с негативом относиться, лучшее шоу, ор стоит столбом.
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alpa4ino86
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Им надо в октагон выйти и решить все вопросы. Ладно, шучу. Большунов очень заядлый и неуступчивый, может это и хорошо для побед, но со стороны выглядит всегда не очень. Усюгов поприятнее парень
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Мини Отель Персона
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Мне думается, что должна вмешаться Вяльбе и очень жестко пресечь, виновника наказать рублем.
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ASM'9
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Зачётное падение 🔥
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закрыт по беспределу
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Плохо, что мощнейший финал загубили на корню.
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