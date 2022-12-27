Кто виноват в аварии Большунова и Устюгова? Мы побывали на гонке, которая закончилась кровью

Главный зимний баттл российского спорта вышел на новый уровень.

Сергей Устюгов и Александр Большунов начинали с безобидных шуток с «мешками», продолжили уже в Красногорске перепалкой после классического спринта (Устюгов не вышел на награждение и грозил вообще уехать с этапа), а теперь дело дошло до первой крови.

Диктор не понял, куда пропал Большунов, а тот кипел и винил Устюгова

Жребий свел двух фаворитов уже в полуфинале спринта свободным стилем. Большунов с Устюговым уверенно преодолели квалификацию (Александр выиграл, Сергей показал 4-е время) и без напряга прошли свои четвертьфиналы. Оба явно экономились и готовились к очной битве. В замес попал еще и юный Савелий Коростелев. Александру Терентьеву повезло оказаться в другом заезде, который он, как потом и финал, выиграл.

Вообще, уютная «Красногорка» максимально контрастирует со спринтерскими страстями. Здесь все по-домашнему (зрители тусуют рядом с трассой вместе со спортсменами, а пресс-центр совмещен с судейской) и даже охранники настроены дружелюбно. Нет лучше места, чтобы увидеть лыжные гонки изнутри: сервис-кабинки, тренерская и даже раздевалки открыты всем желающим.

Устюгов с Большуновым держат дистанцию. Это не слишком бросается в глаза, тем более у каждого свой тренер и своя группа поддержки. За Устюгова топит внушительных размеров сборная ХМАО во главе с олимпийским чемпионом Турина-2006 Евгением Дементьевым (он, кстати, все еще бегает, занял 116-е место). С Большуновым – бессменный тренер Юрий Бородавко и жена Анна с коляской, в которой сопит маленькая Ева.

Вот это видео падения вы наверняка видели. В отличие от нас в Красногорске (на стадионе нет табло, а успеть добежать до дальней петли за время спринта нереально).

«А где же наши...» – диктор на стадионе не нашелся даже как назвать Большунова с Устюговым, когда не увидел их на финишной прямой. Это смотрелось дико: два фаворита, мощно стартовав, скрылись в лесочке, а через пару минут вдруг пропали. Спустя некоторое время появился Устюгов. А еще через минуты полторы, когда все уже реально волновались, выкатился Большунов. Лицо в крови, но под детские крики «Саша!» даже ускорился и выдал на финише фирменный рывок.

Потом были эмоциональные монологи. Большунов вытирал кровь с лица и кипел:

– У меня лучше сработали лыжи, я стал его обкатывать, а Серега стал толкаться в мою сторону. Я так понял, что это было сделано специально. Это уже не шоу, это ненормально. Такое точно не нужно на соревнованиях. Нужно решать все в честной борьбе, а не пытаться подрезать и зацепить. Тем более, на спуске, на жесткой трассе, где это чревато травмой.

Устюгов был настроен более миролюбиво и даже готов принести извинения. Кажется, от вида Александра ему было не по себе:

– Я не хотел умышленно этого делать. Настраивался на жесткую борьбу, но в рамках правил. Если судьи посчитают меня виновным – извинюсь.

«Ребята опытные, у них медалей – как у дурака фантиков. Пусть набивают шишки»

Дальше продолжались соревнования, выжигали лыжню Терентьев и Наталья Непряева, переживала Вероника Степанова (она тоже упала в полуфинале, но никто не виноват)... Кажется, в это не мог погрузиться даже тренер победителей Юрий Бородавко. Идет мужской финал, а он говорит о Большунове:

– Надо смотреть повтор, разбираться, но думаю, это было сделано намеренно. Был близкий контакт, никто не хотел уступать, а тут любое неверное движение чревато падением. Эмоции берут верх.

– Вам не кажется, что пора уже Александру с Сергеем сесть и по-мужски поговорить? А то уже реально опасно получается.

– Да ну, вы же их обоих знаете... Думаете, если бы все было так легко, они бы давно не сели и не поговорили?

Бородавко толком не видел момента падения – стоял на трассе в зоне старта-финиша. Остальные эксперты, кто успел посмотреть видео-повтор, на удивление единодушны: в столкновении не виноват никто, а если кто-то и виноват – то скорее Большунов, чем Устюгов. Вот, например, олимпийский чемпион в спринте Никита Крюков:

– Устюгов накатил Большунова, они поравнялись, Устюгов оказался на внутреннем радиусе. Дальше он уже не мог ничего сделать, переступал, один раз вежливо попросил Большунова отъехать. На месте Большунова я бы отошел на дальний радиус, и все. Но Большунов, может, не захотел, может, раньше не оказывался в таких ситуациях. В итоге случился контакт, который завалил обоих. Обычно в таких ситуациях падает один человек, второй уезжает. Но тут упали двое.

– Если бы ты был жюри, наказал кого-то?

– Скорее, рассматривал бы как race incident и никого не трогал. Это было неумышленно, никакого умысла я тут не увидел. Я тоже на «Красногорке» падал, знаю тут каждый метр трассы, все бывает. Пусть набивают шишки, порой достаточно одного падения, чтобы сделать какие-то выводы. Ребята опытные, медалей у них, как говорит Легков, как у дурака фантиков, вешать некуда...

– Может, они просто слишком по-особенному друг к другу относятся?

– Тогда надо было ехать в обнимку, ха-ха.

Еще один наш олимпийский чемпион Александр Легков комментировал гонку для «Первого спортивного» вместе со Всеволодом Соловьевым. Да-да, это редкий случай, когда лыжный Кубок России попал в трансляцию. В Красногорске все было на высшем уровне: несколько камер, дрон, экспресс-интервью после финиша. Легков от такого явно кайфовал и даже кровь на лице Большунова его не смущала:

– Ведь правда за таким интересно смотреть? Сейчас по рейтингам затмим биатлон и Дмитрия Губерниева!

– Что скажешь про падение – кто виноват?

– Было плохо видно, потому что момент контакта закрывали другие спортсмены. Как мне показалось с экрана, по правилам все было нормально. Но первый шаг в сторону столкновения сделал Александр. Как будто бы последнее движение перед падением было его. Но я могу ошибаться, это впечатления с телевизора.

Я тут правда не могу сказать, кто прав – кто виноват. Они шли плотно, но шли посередине трассы. У каждого была возможность отойти в сторону. Но они этого не сделали.

– Не согласен с Большуновым, что Устюгов сделал это специально?

– Я так не думаю. Это была борьба, они оба не хотели уступать, словно рычали друг на друга. Я пообщался с Серегой, он переживает, в какой-то степени даже себя винит. Он же сказал, что если его признают виновным – он извинится. Такое бывает, у нас случались моменты и пожестче. Мы с Максом Вылегжаниным тоже на финише разбирались, было дело. Главное, чтоб до драк не доходило и на дистанции была честная борьба. Они все равно товарищи по команде, сборная России.

Жюри считает, что не виноват никто

Судейское жюри согласилось с Легковым и Крюковым: никто не виноват, контакт был обоюдным. Так что Большунов с Устюговым обошлись даже без письменного предупреждения (такое уже было у Александра после спринта классикой). И оба сохранили свои места в финишном протоколе.

Большунов после гонки взял коляску с дочерью и обнял жену. Прямо так, не вытирая крови с лица. Их обоих с Устюговым осаждала толпа детей-воспитанников местной спортшколы. Кажется, в Красногорске нет вообще ни одного условно постороннего зрителя – каждый хоть как-то связан с лыжами. Поэтому возможность взять автограф у олимпийского чемпиона приводит в экстаз даже малышей.

Большунов и явно расстроенный Устюгов никому не отказали. «Не пожалел, что вообще сегодня вышел на старт, ведь не хотел бежать?» – спросила я Сергея.

– Да нет, конечно. Я бежать не хотел, потому что не готов к такой программе, есть определенные проблемы. Пожалею, только если вечером пойму, что что-то себе потянул...

Они покидали лыжню синхронно, параллельными лестницами, словно раненые бойцы. Потирали ссадины и ушибленные спины. Кажется, это будет великий баттл, которому в сторонке позавидует даже Клэбо.

Никогда еще флегматичный Устюгов не был так заряжен, и никогда заводной Большунов не был так зол. Новый лыжный год будет – огонь!

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков