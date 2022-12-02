Гимн России включали на телефоне, наш лыжник бежал за китайцев, сноуборд по детской трассе. Российско-китайские игры – экзотика 🤷‍♂️

В провинции Чанчунь завершились третьи Российско-китайские молодежные зимние игры. По сути, единственный выездной международный старт для наших зимников в текущем сезоне.

К тому же в рамках комплексных соревнований – в программу вошли 7 видов, всего в Китай поехали более 100 наших спортсменов. Все выступали под флагом и с гимном (так как старты были не под эгидой МОК или международных федераций).

Несмотря на возрастные рамки (не старше 20 лет), у нас собралась вполне звездная команда:

• чемпионы мира среди юниоров лыжники Савелий Коростелев и Александр Ившин;

• чемпионка мира по сноуборду София Надыршина;

• победители юниорских этапов Гран-при России фигуристы Елизавета Осокина и Артем Грицаенко, а также призер юниорского Гран-при Елизавета Куликова.

Итоги на бумаге выглядят впечатляюще: наши завоевали 93 медали (по 31 каждого достоинства). А у Китая – всего 31 награда (из них 15 золотых). Настоящая магия цифр.

Министр спорта Олег Матыцин доволен:

«На протяжении многих лет Россия и Китай успешно сотрудничают в вопросах подготовки спортивного резерва и обмена опытом в организации тренировочного процесса. В рамках перекрестных Годов российско-китайского сотрудничества в области физической культуры и спорта в 2022-2023 годах проводится около 500 различных спортивных соревнований и мероприятий.

Наши взаимоотношения с китайскими партнерами остаются на высоком дипломатическом уровне, оба государства являются одними из лидеров в мировом спорте. Уверен, взаимовыгодное сотрудничество России и Китая послужит во благо развития спорта и совершенствования мастерства спортсменов двух стран».

Мы поговорили с главными звездами нашей сборной – Савелием Коростелевым и Софией Надыршиной.

«Меня приняли в китайцы. Сначала подумал, что это прикол, но оказалось правдой»

Коростелев ради китайского вояжа пропустил два этапа Кубка России и приостановил борьбу в общем зачете с Александром Большуновым. Сейчас он там – только седьмой. Сага с «мешками» тоже прошла мимо Савелия.

Правда, в Китае было интересно: Коростелев пробежал в эстафете за китайцев, финишировал за руку с товарищем по команде, включал гимн с телефона – вот только неполный список приключений Савелия за последнюю неделю.

– Перед вылетом в Китай всем спортсменам нужно было отсидеть обязательный карантин в Новогорске, – рассказал Коростелев. – В первый день мы приехали утром, сдали тест и до вечера нельзя было выходить. Еду приносили в номер. Потом, когда результаты пришли, нам разрешили выходить на тренировки. Но Новогорск – это же не лыжная база. Нашли трассу примерно в километре от базы, прямо в лесу. Ну, лучше чем ничего. Три дня мы там катались.

– Китай ассоциируется с жесткими антиковидными мерами. Особенно у тех, кто был на Играх в Пекине.

– Я не был на Олимпиаде, но пара сервисеров и Елена Валерьевна Вяльбе, которые ездили в Пекин, говорят, что сейчас в Китае с ковидом стало гораздо лояльнее. По-прежнему обязательно ношение масок, ежедневные ПЦР-тесты (хотя по факту сдали всего один-два). Но на многое китайцы закрывали глаза.

Мы жили в отеле: россияне – в одном, китайцы – в другом. У нас со сноубордистами был отдельный этаж. Ели за шведским столом, где все общее, без всяких порционных блюд. Единственное, приходить нужно было в установленный двухчасовой интервал. Лишний раз из номера не выходили: там все-таки действительно ковид, волонтеры частенько менялись.

Зато была церемония открытия в местном концертном зале. Выступали акробаты, эквилибристы, скрипач. Я так понял, очень крутой – сыграл штук семь разных композиций. Старался энергично, взаимодействовал с залом – в общем, сделал все, чтобы мы не уснули.

– Журналисты на соревнованиях были?

– Конечно. Китайские СМИ активно освещали наши Игры. Нас показывали по местному ТВ, писали в интернете, была пара камер в микст-зоне... Жаль, наша пресса не приехала – пришлось поработать за них. Меня попросили, и я вел небольшой блог оттуда для проекта «На лыжи», присылал результаты.

Зрителей на трассе почти не было, буквально пара человек, которые пришли чисто на иностранцев посмотреть. Я так понял, местные жители. У них же ковидные меры, а тут мы приехали – ого!

– Что с трассой? Ты выкладывал видео с падениями девчонок с подписью «Девочки, простите. Мы вас любим».

– Трасса была узкая – два конькиста рядом уже не умещались. Можно было нарезать две лыжни, или лыжню и место для конька. В первые два дня снег был прям бетонный, потом китайцы к нам прислушались: нарезали вторую лыжню, прокатали трассу ратраком там, где мы просили... Надо отдать должное: они все пытались исправить.

Спуски? Ну да, я выложил видео, как падают девчонки. Но если серьезно, какие бы спуски ни были – надо уметь их проходить. На Кубке мира тоже бывают крутые повороты. Когда еще тренироваться, как не сейчас? Из парней я не припомню, чтобы кто-то упал. Даже из китайцев.

– Что за история с гимном?

– В первый день я выиграл, а гимна не было. Кто-то из ребят включил с телефона. Вечером Елена Валерьевна пошла к организаторам: где гимн, тут же можно его играть! Китайцы поняли свой косяк и со следующего дня гимн появился. Только они нас все равно не до конца поняли и включали гимн по кругу.

То есть мелодия заканчивается, они включают заново. А ты так на пьедестале и стоишь.

– Как ты оказался в составе китайской эстафетной команды?

– Перед гонкой появилось предложение: пусть все наши ребята вернутся домой с медалями. Для этого я должен был не бежать. Да без проблем, пусть парни выиграют золото. Уже настроился, что не выступаю, и вдруг вечером ко мне заходит тренер женской команды и говорит: «Савелий, ты завтра бежишь эстафету. За китайцев!» Я подумал, что это какой-то прикол. Долго смеялся с этой шутки, но оказалось не шуткой.

Наш тренер Сергей Дергунов, понимая их уровень, предложил китайцам на собрании меня. И меня приняли в китайцы. Они вообще очень дружелюбные, мне кажется, даже за «ни хау» меня бы взяли с удовольствием.

У же когда эстафета началась, Елена Валерьевна сказала нам с Егором Митрошиным: «Ребят, Игры же дружеские – давайте, чтобы никому не было обидно, вы финишируете вместе?» Егору пришлось ждать меня на четвертом этапе где-то полторы минуты. Как оказалось, одновременно просунуть ноги на финиш очень трудно! Если б знали, репетировали бы заранее.

– Не жалеешь, что ради таких вот дружеских стартов пропустил зарубу в Кубке России с Большуновым?

– В целом, нет. С Сашей я еще успею посоревноваться, а международные старты в этом сезоне были и будут только одни. Надеюсь, мой молодой растущий организм быстренько переварит акклиматизацию и перелет, и уже 25 декабря я бегу спринт на Кубке России в Красногорске.

«Склон маленький, пологий, больше похож на детский. Хоть такой, но международный старт»

София Надыршина в 19 лет – чуть ли не самый талантливый тинейджер российского спорта: чемпионка мира в параллельном слаломе (самая молодая в истории), вторая в прошлогоднем зачете Кубка мира в параллельных дисциплинах, трехкратная чемпионка мира среди юниоров.

Должна была брать медаль на Играх в Пекине, но помешал ковид.

Теперь вместо борьбы с мировыми топами Надыршина штурмует склоны Кубка России. А еще стала одной из немногих участниц сразу двух Российско-китайских молодежных Игр – выступала и в 2018 году в Уфе.

– В Уфе организация была гораздо профессиональней, – рассказала Надыршина. – В Китае уровень немного любительский. Мы соревновались после горнолыжников, то есть на их следы ставили нашу трассу. Склон маленький, пологий, больше похож на детский. Параллельные трассы нельзя было поставить, отсюда скомканный рейс-формат по две попытки и награждение по сумме... У нас приехали шесть девочек, соревновались только между собой. Китаянки не показали какого-то суперуровня, спортсменок с Кубка мира там не было.

– Гимн был?

– Был, но только на церемонии открытия. На награждение я выходила с флагом, но гимна не было. Китайцы на награждение не остались, мы там по сути были между собой. Пофоткались на пьедестале с флагом, тоже приятно.

– Не жалеешь, что съездила?

– Вообще нет! Какой-никакой, но международный старт. Непонятно, когда еще будет хотя бы такой опыт. Правда, у нас сейчас будет международный турнир в конце декабря в Москве на Воробьевых горах – приедут девочки из Ирана, Казахстана и Японии. А потом они же поедут на Сахалин, ко мне домой. Плюс чемпионаты, первенства, Кубки России... Пока выкручиваемся.

Фото: Gettyimages.ru; instagram.com/nadyrshina.s; instagram.com/saveliykorostelev