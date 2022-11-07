«Туалет без отопления, комбез слитный – и надо раздеться на морозе -20». Как лыжники выживали на Вершине Теи

Вершина Теи (правильно через «ё») – поселок в Аскизском районе республики Хакасия, который за последний месяц превратился в лыжную столицу страны. Здесь из-за трансляций сталкивались Елена Вяльбе и Дмитрий Губерниев (заочно), рубились на трассе Александр Большунов и 19-летний Савелий Коростелев, удивляли Вероника Степанова и Алена Баранова.

Последняя отличилась не только на лыжне (3-е место в зачете Кубка России после Натальи Непряевой и Степановой), но и высказыванием про «теплые туалеты». Наши спортсмены, бывало, жаловались на недостаток чего угодно, но туалеты – это необычно.

Мы поговорили с Барановой и окунулись в мир Вершины Теи по-настоящему.

«Теплые туалеты – это крик души. Все спортсмены мне скажут «спасибо»

Население новой лыжной столицы страны – чуть меньше 3 тысяч человек, до районного центра (Абакан) – 185 км. Красивое название поселок получил как исток реки Тея. Основали его полвека назад в связи с освоением Тейского железного рудника.

Предприятие медленно умирало, пока 10 лет назад не закрылось окончательно. Так единственными кормильцами местных жителей стали лыжники, которые традиционно приезжают на Вершину Теи осенью. Именно здесь принято вставать на первый снег и проводить завершающую часть подготовки к сезону.

– В Тее очень комфортная высота, которая позволяет легко войти в сезон, – объяснила Баранова. – Здесь с конца октября стабильно лежит снег, что тоже большая редкость. В этом году, правда, мы приехали в середине ноября и снега было мало, но это исключение. Лыжники ездят сюда испокон веков.

Я здесь с самого детства, приезжаю каждый год. Здесь бегала еще моя мама (олимпийская чемпионка Турина-2006 Наталья Баранова – Sports.ru). Это относительно недалеко от моего родного Томска, ничего ближе, со снегом и на подходящей высоте у нас нет. Максимум я тут проводила в районе 40 дней, обычно – дней 20. И мне нравится, время пролетает быстро.

– Высказывание про теплые туалеты – это шутка?

– Это крик души! Во время спринта мы много пьем, плюс очень холодно, поэтому в туалет хочется часто. Здесь на улице стоят обычные биотуалеты, без отопления. Комбез слитный, и получается, что тебе надо полностью раздеться на морозе -20. Даже за те мгновения, пока ты натягиваешь комбез обратно, успеваешь замерзнуть.

– Тебе писали в комментариях, что теплые туалеты есть в здании возле старта и финиша.

– Во-первых, чтобы туда попасть, нужно обходить весь стартовый городок, то есть идти быстрым шагом минут пять. Когда во время спринта каждая минута между забегами расписана, не находишься. Во-вторых, в этом здании – судейская, там работают судьи. Странно будет, если туда мимо них станет ходить целая толпа. Да может, просто так и не пустят.

– Какая-то реакция на твои слова про туалеты была? Тебя услышали?

– Пока без изменений. Но я надеюсь, все же прислушаются. Все спортсмены мне точно скажут «спасибо».

В Тее нет кафе, еду для спортсменов готовят местные бабушки

– Ты на Вершине Теи каждый год. Где ты здесь живешь?

– Самый первый раз – на квартире, а потом всегда жила в профилактории. У него есть старый и новый корпуса, новый – более комфортный. Там есть номера повышенного комфорта, где в каждой комнате – свой душ и туалет, телевизор, две кровати и диван. В таких условиях живут ребята из основной сборной, олимпийцы.

У нас не так все шикарно. В номере на двоих – две кровати, раковина, зеркало и шкаф. Душ и туалет в конце коридора. К счастью, нас на этаже всего 6 девочек, а душевых кабинок – 4. Ни разу очереди не было.

– Что с питанием?

– Сложнее тем, кто живет на квартирах, потому что кафе в нашем привычном понимании тут нет. Нужно либо готовить самому, либо питаться у местных бабушек. Они кормят спортсменов прямо у себя дома. Слышала, отличное трехразовое питание стоит порядка 500 рублей в день. Наверное, выгоднее, чем покупать еду в магазине. В Тее вообще все очень дешево, даже по сравнению с Ханты-Мансийском, где мы были до этого.

Мы питаемся в профилактории. В этом году здесь стали кормить во много раз лучше. Приехала основная сборная, для них постарались. Полноценный шведский стол, всегда есть выбор из нескольких блюд.

Если чего-то хочется дополнительно, можно купить в магазине. Здесь традиционно огромный выбор всяких печенек, пирожных, шоколадок. Привозят из разных местных фабрик, видела даже томскую продукцию. Есть такое, чего не купишь больше нигде. У меня в прошлом году фаворитом было шоколадное печенье. За разнообразие сладкого все Вершину Теи очень любят.

– Большунов выкладывал фото, где на термометре -34. Там всегда так холодно?

– Морозы каждый год, в январе бывало и похуже. Солнце спасает, когда оно выходит – сразу становится теплее.

Бегать при таких температурах – непросто, особенно спринт. Приходится постоянно двигаться между забегами, потому что замерзать категорически нельзя. Но иногда успеваешь заледенеть даже на старте, пока объявляют участников. Мерзнут даже мочки ушей, хотя они прикрыты шапкой.

Зато всерьез обморозиться на спринте нельзя, бежим-то всего 4 минуты. Прям по-настоящему я, наверное, замерзала лишь однажды, на отборе на Европейский юношеский олимпийский фестиваль в Сыктывкаре. Там у меня на последнем подъеме стояла белая пелена перед глазами, еле финишировала. Еще в другой раз сильно обморозила щеки, ходила потом, словно меня свеклой намазали.

Поэтому теперь я на тренировках катаюсь в специальной маске от мороза. Она не только помогает не надышаться холодным воздухом, но и защищает щеки. Но для соревнований это, конечно, не вариант – будет мешать.

– Что на Вершине Теи с трассой, чем она отличается?

– Здесь две трассы – старая и новая. Новая в лесу, поэтому там чуть теплее, и чуть больше высота. В общей сложности круг получается километров 10, поэтому трасса не надоедает. Можно делать работы на разных кругах, они не приедаются.

Ребята, которые приехали сюда после этапов Кубка мира, сразу отметили медленный снег. Морозный натуральный снег Теи на порядок медленнее, чем искусственный, по которому бегают в Европе. Даже в Тюмени, где искусственный снег вперемешку с натуральным, первые дни после Вершины Теи есть ощущение, что лыжи буквально несутся.

Это не всегда хорошо, ведь к каждому снегу нужно привыкать. На медленном снеге движения более силовые, затянутые; на быстром – резкие, короткие.

– Как на Вершину Теи добираются?

– От Абакана – около 200 км, дорога плохая, возможности для обгона нет. Даже в этот раз перед нами шла машина, которая посыпала дорогу песком.

Несколько лет назад после снегопада водитель не мог заехать. Пришлось надевать на колеса цепи. Очень скользко, если чуть неаккуратно повернуть – легко можно улететь в сугроб. Такое тоже довольно часто бывает.

– Что вы делаете в таком месте в свободное время?

– Главное развлечение в Тее в день отдыха – поход по магазинам (продуктовым или спортивным, которые сюда тоже приезжают). Несколько лыжных магазинов из других городов на время катки открывают здесь филиалы на квартирах. Можно пройтись по ним, посмотреть, что нового в ассортименте.

Больше особо делать нечего. Ходим друг к другу в гости, можно на квартиру сходить, если там есть знакомые. Ко мне почти каждый год приезжают родители с сестрой. У нас теперь даже кошка из Вершины Теи!

– Расскажи!

– Года четыре назад сестра нашла в подъезде котенка. На улице было очень холодно, она сделала ему теплую лежанку, приносила еду. Мы написали объявление, что если его никто не заберет домой – мы заберем себе. И так и сделали: котенок поехал с нами в Томск. Теперь это большая кошка, зовут Снежа. Так назвали, потому что на обратном пути из Теи пошел сильный снегопад, мы решили, что это знак.

– Чем занимаются в Вершине Теи местные жители?

– Тоже задавалась этим вопросом. Ну, здесь есть больница, две школы (начальная и старшая), банк, продуктовые магазины... Пару лет назад снова заработал рудник. Для них это большое дело.

– Местные живут трудно?

– Ну, конечно, не как в Москве. Наверное, живут как и везде в деревнях и небольших поселках. Тея – это ведь даже не город, поселок городского типа с одной главной улицей. О хороших машинах здесь, например, даже речи не идет. В принципе машины на дороге можно по пальцам пересчитать. Спортсменов попадается больше, чем машин.

Здесь очень распространено, когда на период вкатки местные уезжают и сдают квартиры лыжникам. А сами теснятся где-то у родственников.

Наверное, если бы у них тут все было хорошо, они бы так не делали?..

Но при этом в Тее не депрессивно. Здесь безумно красивая природа: когда катаешься на закате по старой трассе, виды потрясающие. Смотрите сами, разве не круто?

Фото: instagram.com/baranova_aln; Телеграм-канал «На лыжи»; instagram.com/san_sanych_bolshunov