Почему зависло дело Валиевой? В WADA бесятся – но похоже, они бессильны

Еще в сентябре РУСАДА дезавуировало главную допинг-интригу года: вердикт по делу Камилы Валиевой не объявят публично, так как она является «защищенным» лицом как несовершеннолетняя спортсменка (на момент взятия положительной пробы 15 лет, сейчас – 16).

Валиева уже выступает: выиграла стартовый этап российского Гран-при в Москве, а в ближайшие выходные выйдет на лед в Казани. Кажется, Камила уверена, что «все нормально», а «история остается со мной» скорее в области душевных переживаний, чем формальных последствий.

Однако международные структуры, обычно чувствительные к вопросам защиты детей, против. Редкое единодушие проявили президенты МОК Томас Бах и WADA Витольд Банька, почти синхронно выпустив релизы с просьбой к РУСАДА все-таки открыть детали по делу. Слова Баньки даже напоминают шантаж:

«WADA обеспокоено задержкой в деле Камилы Валиевой и официально уведомило РУСАДА, что если вопрос не будет оперативно разрешен, оно воспользуется правом напрямую обратиться в Спортивный арбитражный суд».

Так что все-таки происходит в деле Валиевой прямо сейчас? Принято или нет решение по делу? Знают ли о нем в WADA и МОК? А если знают, то почему не могут сами его обнародовать?

В общем, мы во всем разобрались.

Что все-таки произошло с Валиевой? Ее оправдали?

Судя по заявлению Баньки, решение РУСАДА по делу Валиевой вообще до сих пор не принято. Вчитайтесь: президент WADA возмущается не защитой персональных данных Камилы, а самим фактом задержки в деле. Скорее всего, Дисциплинарный комитет РУСАДА еще не вынес по делу Камилы никакого вердикта. А так как Валиева не была временно отстранена, все это время она может выступать.

Вообще, Кодекс дает антидопинговой организации 6 месяцев на принятие решения. Они давно истекли, даже если считать с Олимпийских игр в Пекине (а та самая проба вообще сдана в декабре). Но в деле Валиевой изначально слишком много форс-мажоров – начиная с процесса анализа пробы. У РУСАДА миллион легальных способов оправдать задержку с решением.

А вот WADA может перейти от просьб и к более жестким формам давления. Есть механизм, согласно которому WADA может дать РУСАДА месяц на принятие решения, а если вердикта так и не будет – автоматически обратиться в CAS. Тогда решение РУСАДА (которого еще нет) будет считаться оправданием спортсмена.

Важно, что в любом случае решать предстоит именно РУСАДА, Банька и остальные могут соглашаться или нет с уже принятым вердиктом.

Именно РУСАДА взяло ту пробу в декабре, именно оно отвечает за обработку результатов по делу. В исключительных случаях (вроде откровенного саботажа и нарушений Кодекса) WADA имеет право напрямую вмешаться. Но в деле Валиевой о таком пока речи не идет.

А разве WADA и МОК не могут сами обнародовать решение по Валиевой?

Получается, что нет. Статус «защищенного лица» подразумевает особый режим конфиденциальности. Называть имя и санкцию может только антидопинговая организация, ответственная за обработку результатов – то есть РУСАДА.

WADA и МОК, конечно, узнают о принятом решении. Как только оно появится, они обязательно получат от РУСАДА полный пакет документов на английском языке. Правда, произойти это может нескоро – перевод занимает время. И в любом случае международные структуры не вправе разглашать эту информацию. Если утечка все же произойдет, особенно от официальных лиц, Валиева может даже обратиться в суд.

Теоретически рассказать о деталях своего дела могла бы сама Камила. Она вправе говорить об этом на любой стадии, даже до принятия окончательного решения. Но похоже, особого желания у фигуристки нет.

– Мне кажется, это было очевидно, что я ни на какие такие вопросы не буду отвечать, – заметила она на первом этапе Гран-при России.

Если Валиеву все же дисквалифицировали, команда ОКР точно потеряет золото командного турнира в Пекине?

На самом деле, нет, «все не так однозначно». Есть два тезиса, каждый из которых верен сам по себе. Какой из них перевесит – таким и будет решение по медалям. Скорее всего, решение CAS – c трудом можно себе представить ситуацию, при которой олимпийское золото у Валиевой отберет уже РУСАДА.

1) Валиева очевидно выступала в Пекине не под воздействием запрещенных препаратов (даже если предположить, что триметазидин мог ей чем-то помочь на льду). Камила неоднократно сдавала пробы во время Олимпийских игр – все были чистыми. Значит, никакого неспортивного преимущества над соперницами у нее не было. Баллы для своей команды она добывала честно.

2) Но если бы положительную пробу Камилы, сданную еще в декабре, проанализировали вовремя – то Валиевой в принципе не было бы на Олимпийских играх. А значит, она не могла бы выступать в командном турнире. Дисквалификация одного участника автоматически влечет дисквалификацию всей команды, нельзя просто вычесть баллы Валиевой или выдать олимпийское золото всем, кроме нее.

А значит, результат команды ОКР придется аннулировать.

В таком случае соблюсти условия секретности, конечно, не получится. Американцы, показавшие второй результат вслед за нами, вряд ли станут молчать об апгрейде собственных наград.

А что происходит сейчас? Чего мы ждем?

Похоже, прямо сейчас – решения от Дисциплинарного комитета РУСАДА. Мы не знаем, было уже заседание или только предстоит. В любом случае, оно пройдет в закрытом режиме, и сразу после него мы не узнаем решения.

И если когда-то узнаем, то нескоро. Даже получив полный пакет документов по делу, WADA и МОК имеют еще 21 день, чтобы обратиться в суд. CAS тоже работает небыстро, только подбор арбитров, которые устроят все стороны, может растянуться на месяцы. Потом – назначение даты заседания и собственно решение.

Зато вердикт CAS будет окончательным – обжаловать его в теории можно только в Верховном трибунале Швейцарии, но это почти бесполезно.

А были еще прецеденты «закрытых» дел до Валиевой?

Как ни странно, да. Но назвать их фигурантов мы не можем – на то дела и «закрытые». Практика защиты данных принята в России и в мире. Просто до сих пор это не касалось атлетов топ-уровня – и потому не становилось объектом такого внимания, как в истории с Валиевой.

Да и само понятие «защищенного лица» (protected person) появилось во Всемирном антидопинговом кодексе только в прошлом году.

Кстати, оно касается не только спортсменов, не достигших на момент предполагаемого нарушения возраста 16 лет (как Камила, ей было 15). Сюда же относятся и спортсмены до 18 лет, не имевшие опыта выступлений на международных соревнованиях, и паралимпийцы с разной степенью нарушений интеллектуального развития. Все они, по мнению WADA, не вполне осознают последствия своих действий и потому нуждаются в дополнительной защите.

Фото: Gettyimages.ru/Lintao Zhang, Catherine Ivill; globallookpress.com/Darek Delmanowicz/Polska Agencja Prasowa; РИА Новости/Александр Вильф