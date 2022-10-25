Самая грязная Олимпиада России – не Сочи! Потеряли уже 7 золотых, а чисты остались только два призера

Международные чиновники объявили о дисквалификации Натальи Антюх – победительницы Игр-2012 в Лондоне на дистанции 400 м с барьерами.

Антюх еще в 2021-м признали виновной в нарушении антидопинговых правил и отправили в бан на 4 года. Тогда ее результаты аннулировали лишь с 30 июня 2013-го – то есть золото на Олимпийских играх оставалось чистым. Антюх оспаривала этот вердикт в суде, но безуспешно. Это было лишь отсрочкой.

РУСАДА внимательнее покопалось в базе данных Московской лаборатории (LIMS) и продлило срок отстранения. Теперь бан стартует с 15 июля 2012-го и лишает Антюх олимпийского золота, которое было завоевано в августе того же года.

Таким образом, Россия теряет уже седьмую золотую награду Олимпийских игр Лондона в легкой атлетике. За 10 лет у нас отобрали там в общей сложности 11 медалей только в одном виде спорта!

• Прямо сейчас единственная легкоатлетка, сохранившая золото – прыгунья в высоту Анна Чичерова. Но и у нее перспективы небезоблачны: после перепроверки в 2016-м году в ее старых анализах найден анаболик. Чичерову отстранили на два года и лишили олимпийской бронзы Пекина-2008.

Выступление в Лондоне в срок отстранения не попало. Но как показала история Антюх – этот финал может быть не окончательным.

• Осталась с медалью и Екатерина Поистогова (она выступала под фамилией Завьялова, а сейчас – Гулиева). Она вообще стала одной из первых жертв российского допингового скандала – засветилась еще на скрытой камере бывшей подруги по сборной (а теперь информатора WADA) Юлии Степановой.

Поистогову изначально тоже отстранили и лишили награды. Но в ее случае апелляция в CAS сыграла: срок дисквалификации сократили с четырех лет до двух, а награду Игр-2012 оставили. Более того, Екатерина даже поменяла бронзу на серебро, так как победительницу Марию Савинову все-таки отправили в бан без медали.

• Получается, из всех наших призеров Олимпийских игр-2012 в легкой атлетике (а всего их было больше 20 человек, если считать участниц эстафеты 4х400 м) абсолютно в стороне от любых допинговых подозрений, с медалью и с идеальной репутацией, остались только две прыгуньи по имени Елена.

Соколова, которая прыгает в длину – и Исинбаева с шестом. Та Олимпиада сложилась для них непохоже: у Соколовой серебро – самый громкий успех в карьере, для Исинбаевой олимпийская бронза – главное поражение. Но важно, что обе спортсменки тогда тренировались с личными наставниками (у Соколовой – супруг Дмитрий, у Исинбаевой – Евгений Трофимов) автономно от сборной.

Все остальные наши призеры Лондона-2012 (включая участниц эстафеты) в разное время отбывали допинговые дисквалификации.

• Не поздно ли отнимать награду, если прошло 10 лет? В случае с Антюх – нет .

Срок перепроверки проб – 10 лет, а если считать по старому Кодексу, который действовал на момент Игр в Лондоне – то вообще 8. Поэтому после 2020-го призеры Лондона по идее могли спать спокойно.

Григорий Родченков еще в респектабельном статусе главы Московской лаборатории сразу после той Олимпиады презентовал миру новую методику обнаружения анаболических стероидов. Она позволяла находить микродозы спустя очень существенное время после их приема. И именно благодаря этой методике, по результатам перепроверок потеряли медали почти все наши призеры в легкой атлетике.

Находили у них супербанальный туринабол – анаболический стероид, популярный еще во времена расцвета ГДР-овского спорта. Но без методики Родченкова обнаружить его в пробах прямо в Лондоне не смогли.

Но вот прошли 10- лет, лондонские пробы уже уничтожены. Что же тогда происходит сейчас? Суть в том, что срок давности действует только в отношении хранения проб, так как это связано со свойствами биологических жидкостей. А вот лишать медали на основании любых других аргументов, кроме положительной пробы, можно когда угодно.

До сих пор «рекордсменом» здесь была китайская гимнастка Фаньсяо Дунь – у нее забрали бронзу Олимпийских игр-2000 в командном турнире спустя 10 лет. Выяснилось, что Дунь на момент соревнований было всего 14 лет, а дату рождения в паспорте поправили на целых три года. По правилам возрастного ценза (не моложе 16 лет), Дунь не могла выступать, и в итоге не только потеряла награду, но и оставила без медали подруг по команде Китая.

• Случай с Антюх — наверняка не последний . Еще в конце прошлого года WADA сообщало о почти 500 переданных в международные федерации пакетах документов по электронной базе LIMS. Далеко не все они приведут к дисквалификациям. Но минимум в нескольких случаях собранных аргументов будет достаточно для обвинительного вердикта. И под ударом – в первую очередь те спортсмены, кто активно выступал в период 2012-2015 годов.

Кстати, «возврат» олимпийских медалей – не более чем фигура речи, физически возвращать их никто не требует. МОК давно уже выдает вновь появившимся призерам дубликаты. А оставшаяся у дисквалифицированного спортсмена награда, по сути, ничего не значит и никому, кроме него самого, не нужна. Если хочется оставить ее себе – вполне можно оставить.

Фото: Gettyimages.ru/Alexander Hassenstein, Paul Gilham, Jack Atley/ALLSPORT