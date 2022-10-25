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Самая грязная Олимпиада России – не Сочи! Потеряли уже 7 золотых, а чисты остались только два призера

Григорий Родченков Григорий Родченков
Анна Чичерова Анна Чичерова
РУСАДА РУСАДА
Юлия Степанова (Русанова) Юлия Степанова (Русанова)
WADA WADA
Екатерина Гулиева (Завьялова) Екатерина Гулиева (Завьялова)
московская антидопинговая лаборатория
Мария Фарносова (Савинова) Мария Фарносова (Савинова)
допинг
Наталья Антюх Наталья Антюх
Елена Соколова Елена Соколова
Елена Исинбаева Елена Исинбаева
Легкая атлетика Легкая атлетика

Международные чиновники объявили о дисквалификации Натальи Антюх – победительницы Игр-2012 в Лондоне на дистанции 400 м с барьерами.

Антюх еще в 2021-м признали виновной в нарушении антидопинговых правил и отправили в бан на 4 года. Тогда ее результаты аннулировали лишь с 30 июня 2013-го – то есть золото на Олимпийских играх оставалось чистым. Антюх оспаривала этот вердикт в суде, но безуспешно. Это было лишь отсрочкой.

РУСАДА внимательнее покопалось в базе данных Московской лаборатории (LIMS) и продлило срок отстранения. Теперь бан стартует с 15 июля 2012-го и лишает Антюх олимпийского золота, которое было завоевано в августе того же года.

Таким образом, Россия теряет уже седьмую золотую награду Олимпийских игр Лондона в легкой атлетике. За 10 лет у нас отобрали там в общей сложности 11 медалей только в одном виде спорта! 

• Прямо сейчас единственная легкоатлетка, сохранившая золото – прыгунья в высоту Анна Чичерова. Но и у нее перспективы небезоблачны: после перепроверки в 2016-м году в ее старых анализах найден анаболик. Чичерову отстранили на два года и лишили олимпийской бронзы Пекина-2008.

Выступление в Лондоне в срок отстранения не попало. Но как показала история Антюх – этот финал может быть не окончательным.

• Осталась с медалью и Екатерина Поистогова (она выступала под фамилией Завьялова, а сейчас – Гулиева). Она вообще стала одной из первых жертв российского допингового скандала – засветилась еще на скрытой камере бывшей подруги по сборной (а теперь информатора WADA) Юлии Степановой.

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Поистогову изначально тоже отстранили и лишили награды. Но в ее случае апелляция в CAS сыграла: срок дисквалификации сократили с четырех лет до двух, а награду Игр-2012 оставили. Более того, Екатерина даже поменяла бронзу на серебро, так как победительницу Марию Савинову все-таки отправили в бан без медали.

• Получается, из всех наших призеров Олимпийских игр-2012 в легкой атлетике (а всего их было больше 20 человек, если считать участниц эстафеты 4х400 м) абсолютно в стороне от любых допинговых подозрений, с медалью и с идеальной репутацией, остались только две прыгуньи по имени Елена.

Соколова, которая прыгает в длину – и Исинбаева с шестом. Та Олимпиада сложилась для них непохоже: у Соколовой серебро – самый громкий успех в карьере, для Исинбаевой олимпийская бронза – главное поражение. Но важно, что обе спортсменки тогда тренировались с личными наставниками (у Соколовой – супруг Дмитрий, у Исинбаевой – Евгений Трофимов) автономно от сборной. 

Все остальные наши призеры Лондона-2012 (включая участниц эстафеты) в разное время отбывали допинговые дисквалификации.

Не поздно ли отнимать награду, если прошло 10 лет? В случае с Антюх – нет.

Срок перепроверки проб – 10 лет, а если считать по старому Кодексу, который действовал на момент Игр в Лондоне – то вообще 8. Поэтому после 2020-го призеры Лондона по идее могли спать спокойно. 

Григорий Родченков еще в респектабельном статусе главы Московской лаборатории сразу после той Олимпиады презентовал миру новую методику обнаружения анаболических стероидов. Она позволяла находить микродозы спустя очень существенное время после их приема. И именно благодаря этой методике, по результатам перепроверок потеряли медали почти все наши призеры в легкой атлетике.

Находили у них супербанальный туринабол – анаболический стероид, популярный еще во времена расцвета ГДР-овского спорта. Но без методики Родченкова обнаружить его в пробах прямо в Лондоне не смогли.

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Но вот прошли 10- лет, лондонские пробы уже уничтожены. Что же тогда происходит сейчас? Суть в том, что срок давности действует только в отношении хранения проб, так как это связано со свойствами биологических жидкостей. А вот лишать медали на основании любых других аргументов, кроме положительной пробы, можно когда угодно.

До сих пор «рекордсменом» здесь была китайская гимнастка Фаньсяо Дунь – у нее забрали бронзу Олимпийских игр-2000 в командном турнире спустя 10 лет. Выяснилось, что Дунь на момент соревнований было всего 14 лет, а дату рождения в паспорте поправили на целых три года. По правилам возрастного ценза (не моложе 16 лет), Дунь не могла выступать, и в итоге не только потеряла награду, но и оставила без медали подруг по команде Китая.

• Случай с Антюх — наверняка не последний. Еще в конце прошлого года WADA сообщало о почти 500 переданных в международные федерации пакетах документов по электронной базе LIMS. Далеко не все они приведут к дисквалификациям. Но минимум в нескольких случаях собранных аргументов будет достаточно для обвинительного вердикта. И под ударом – в первую очередь те спортсмены, кто активно выступал в период 2012-2015 годов. 

Кстати, «возврат» олимпийских медалей – не более чем фигура речи, физически возвращать их никто не требует. МОК давно уже выдает вновь появившимся призерам дубликаты. А оставшаяся у дисквалифицированного спортсмена награда, по сути, ничего не значит и никому, кроме него самого, не нужна. Если хочется оставить ее себе – вполне можно оставить. 

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Фото: Gettyimages.ru/Alexander Hassenstein, Paul Gilham, Jack Atley/ALLSPORT

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