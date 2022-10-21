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Дело Валиевой спрятали, но она выступает. Есть только три варианта, как это возможно

Артем Пацев
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Камила Валиева Камила Валиева
РУСАДА РУСАДА
Фигурное катание Фигурное катание

РУСАДА отказалось оглашать самое ожидаемое решение года. Похоже, подробностей по главному допинговому скандалу Олимпиады мы не узнаем, а Камила Валиева в официальных комментариях останется анонимной «фигуристкой-членом команды ОКР».

Назвать ее фамилию – хотя не догадаться невозможно – мешает Кодекс. Валиева является защищенным лицом как несовершеннолетняя спортсменка (15 лет на зиму-2021/22).

Но спрятать лучшую фигуристку страны во время соревновательного сезона нереально. Особенно когда она сама прятаться не настроена. Уже в субботу Валиева выйдет на лед «Мегаспорта» в рамках первого этапа «Гран-при России», а в воскресенье покажет произвольную программу с прямой отсылкой к пекинскому скандалу.

Получается, если Валиева выступает – ее точно оправдали? А как быть с золотом олимпийского командника?

Ниже – самое главное, что нужно об этом знать.

1. Камила Валиева сдала положительную пробу на запрещенный препарат триметазидин еще в декабре 2021-го, по ходу чемпионата России. Ее результаты всплыли только в феврале, за день до награждения командного турнира фигуристов, где Валиева вместе с партнерами по команде ОКР должна была получить золотые медали.

Награждение перенесли – оно не состоялось и по сей день, хотя официально результаты командника не пересматривали. Валиева в ходе экстренных слушаний добилась права выступать в личном турнире, но ожидаемой победы там не вышло. Камила расклеилась и стала только 4-й.

Впоследствии тренер Этери Тутберидзе и руководство команды ОКР не без труда, но признали, что допинговый скандал разгорелся именно вокруг несовершеннолетней спортсменки.

2. С тех пор расследованием по делу Валиевой в закрытом режиме занимается РУСАДА. В середине сентября генеральный директор Вероника Логинова сообщила, что расследование завершено. Анонсированная ей же дата слушаний – конец сентября-начало октября. Тогда же появилась информация, что вердикт по делу Валиевой могут и не объявить.

В допинг-деле Валиевой все больше загадок: что с пробой B, огласят ли вердикт и кто попал под проверку?

Дело в том, что согласно Всемирному антидопинговому кодексу, Валиева является «защищенным лицом», так как на момент нарушения антидопингового правила ей было меньше 16 лет (а именно – 15). День рождение у Камилы в апреле, сейчас ей 16, но это уже неважно – всю информацию в отношении нее можно скрывать.

3. Валиева никогда публично не говорила о допинге (только зимой в прессу попала озвученная ей на слушаниях версия о таблетках дедушки), но подготовила к новому сезону программу с явными пекинскими флэшбеками. Она начинается с нарезки новостей, а в финале Камила надвигает на глаза запомнившийся с Олимпиады черный капюшон. На первом прокате этой программы Камила не сдержала слез.

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4. Почему Валиева выступает?

Если Камила будет катать на Гран-при России (а похоже, это так – она уже провела официальную тренировку), это еще не значит, что ее оправдали. С помощью спортивного юриста Артема Пацева мы восстановили три версии развития событий:

решение по делу Валиевой могли еще не принять: никто не знает, состоялись ли слушания и есть ли уже вердикт. Так как на Камилу не накладывали временного отстранения, она может выступать;

• решение есть, но период санкций уже истек. Это очень вероятно, так как в случае с Валиевой санкция может стартовать с даты взятия положительной пробы в декабре 2021-го. Ретроспективная санкция возможна, так как даже CAS в Пекине признал, что задержка с обработкой результатов произошла не по вине спортсменки, а по вине антидопинговой организации. Это бетонное основание, чтобы отмотать начало срока дисквалификации на момент взятия пробы, а не принятия решения.

решение приняли и Валиеву полностью оправдали (или ограничились выговором).

5. Как тогда быть с награждением олимпийского командного турнира?

Тут – с огромной долей вероятности – мы и узнаем правду о решении по Валиевой. Если любой срок дисквалификации все же был, это наверняка значит, что Россия теряет золото командника. Теоретически у РУСАДА остается лазейка дисквалифицировать Валиеву, но не забирать у ОКР золото командного турнира. Ведь Валиева очевидно выступала на Играх не под воздействием допинговых препаратов – несколько сданных уже в Пекине чистых проб это подтверждают. Но в таком случае международные инстанции наверняка воспользуются правом апелляции.

А команда США, которая будет бороться за золото, вряд ли станет это скрывать. Кстати, никакого четкого формата, как должны перераспределяться медали, не существует.

МОК каждый раз пробует что-то новенькое: порой медали с прошлых Олимпиад вручают по ходу текущих Игр, иногда просто присылают по почте или передают с членом МОК для этой страны. 

6. А как же апелляция?

Если Валиеву не дисквалифицировали надолго и не лишили олимпийского золота, она более чем вероятна.

– Право подать апелляцию есть у WADA и у международной федерации, – объяснил Пацев. – А также у МОК – но только в части результатов олимпийского командного турнира. Они могут так же не называть фамилии спортсменки, но все же все понимают. У них есть на обжалование 21 день с момента получения полного пакета документов на английском языке.

Рассматривать апелляцию будет CAS. Заседания суда проходят в закрытом режиме, но решения обычно публикуются на официальном сайте. Хотя в случае с Валиевой, при согласии сторон, могут обойтись и без этого.

7. Что с персоналом спортсменки?

По российскому законодательству, распространение допинга среди несовершеннолетних является уголовным преступлением и наказывается сроком до одного года лишения свободы.

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Субъекты действия закона – тренеры и врачи сборных. В теории каждый допинговый случай с участием несовершеннолетнего спортсмена надо расследовать на предмет участия персонала. Но на практике за 6 лет действия закона привлечены к ответственности всего 2 тренера (они отделались штрафами), ни одного врача.

У персонала Валиевой в любом случае огромный шанс выйти сухими из воды. Но относится ли это к самой Камиле?  

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков, Григорий Сысоев, Александр Вильф

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