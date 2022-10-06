«Хочу, чтобы каждая женщина дождалась своего мужчину с фронта». «Ледниковый период» откликнулся на новую повестку

Новый «Ледниковый период» выйдет в эфир с 15 октября. А снимали его уже сегодня в ГЦКЗ «Россия».

Сезон называется «Снова вместе»: катают лучшие пары из прошлых выпусков, а создатели вернулись к старой схеме с противостоянием двух команд — Ильи Авербуха и Александра Жулина.

Вот тут можно посмотреть полный состав участников.

Но без новинок тоже не обошлось. Дебютировала в качестве ведущей олимпийская чемпионка Анна Щербакова, которую прикрепили к команде Авербуха (Алина Загитова, соответственно, у Жулина). Правда, участие Анны пока ограничивается флэш-интервью с членами своей команды после проката. Все подводки пока читают Алина вместе с привычным Алексеем Ягудиным.

Впервые стартовали в шоу топ-танцоры сборной — Виктория Синицина с Никитой Кацалаповым (естественно, в разных дуэтах) и Иван Букин (его партнерша Александра Степанова не участвует из-за травмы спины). Пропала из жюри Татьяна Тарасова — надеемся, временно, потому что без нее грустно.

Тарасову экстренно заменила еще одна легенда — Елена Чайковская. С ролью гуру она справилась блестяще: много критиковала, не стеснялась и жесткой иронии. Но об этом — ниже.

А еще вернулась спустя два года олимпийская чемпионка Сочи-2014 Елена Ильиных. Их прокат с актером Егором Бероевым, открывавший проект, пока самый резонансный.

Номер про спецоперацию: Ильиных расплакалась, Бероев посвятил его всем женщинам, которые ждут любимых с фронта

Постановку на актуальную повестку анонсировал еще главный идеолог проекта – Илья Авербух.

«Время, когда мы все мобилизуемся, но я считаю, что такие программы (телешоу) не только развлекательные, но еще и очень объединяющие. Мы стараемся, чтобы каждый танец был актуален сегодняшнему времени. Не я принимаю решения, что своевременно, а что нет», – сказал Авербух.

Роль «объединителей» досталась Ильиных и Бероеву. Хотя прямых отсылок к теме спецоперации в программе нет: Ильиных в простом светло-голубом платье, Бероев — в вязаном свитере и брюках-casual, словно случайно шел мимо и заглянул на «Ледниковый».

В начале и в конце проката — цитаты из стихотворения Константина Симонова «Жди меня».

«Жди меня, и я вернусь.

Только очень жди.

Жди, когда наводят грусть

Желтые дожди.

Жди, когда снега метут.

Жди, когда жара.

Жди, когда других не ждут,

Позабыв вчера».

Диктор (как потом выяснится, это друг Егора Бероева, ушедший на фронт) прочел стихи, пока фигуристы проникновенно смотрели друг на друга. Потом начали кататься — под песню Виктора Цоя «Кукушка» в исполнении Полины Гагариной. На самом эмоциональном моменте Бероев споткнулся на шагах и с размаха упал. Опытная Ильиных технично забрала внимание на себя, а в конце они снова оказались вместе, обнявшись – и снова зазвучали стихи.

«Жди меня, и я вернусь,

Всем смертям назло.

Кто не ждал меня, тот пусть

Скажет: – Повезло.

На последних словах на глазах Елены — слезы. Зал взорвался аплодисментами, но она заплакала уже по-настоящему. Только дружеские объятия от Анны Щербаковой, кажется, чуть успокоили.

Члены жюри идею номера оценили высоко.

Татьяна Навка: «Великолепно было начать сезон именно с этого номера».

Балерина Светлана Захарова: «У меня на глазах были слезы. Очень здорово, что первый же номер был таким глубоким».

Ягудин рассказал, что идея включить стихотворение «Жди меня» принадлежит Бероеву. Он раз 30 пробовал начитать текст сам, но все равно остался недоволен. А потом попросил прочитать своего друга, который сейчас находится на фронте. И именно эта версия попала в эфир.

– Мы посвящаем этот номер всем женщинам, которые ждут своих любимых мужей, сыновей с фронта и своей любовью помогают им выжить и вернуться домой, – объяснил Бероев. – Лена в номере словно проводит любимого через линию фронта.

Ильиных при поддержке Щербаковой попыталась все-таки объяснить свое эмоциональное состояние.

– Это очень сильный, тяжелый номер, решиться на него было непросто, – говорит Елена. – Но я счастлива, что в итоге мы его скатали. Неважно, с падением или нет, мне было важно откатать в принципе. Хочу, чтобы каждая женщина обязательно дождалась своего мужчину с фронта, и если она посмотрит наш номер и он даст ей сил... Это светлый номер, надеюсь, он поможет и вдохновит.

Вдохновлять саму Ильиных пришли ее супруг Сергей Полунин и группа друзей, включая серебряного призера Олимпийских игр по художественной гимнастике Яну Кудрявцеву.

«Красиво упал!» – подколол Полунин Бероева. Но в целом атмосфера трагизма рассеялась, уже через 10 минут после проката все мирно шутили, а Ильиных побежала переодеваться, потому что на льду в тонком платье жутко холодно.

Медведева поругалась с судьями: «Что еще нам надо было сделать?!»

Тема холода вообще витала в воздухе. В ГЦКЗ «Россия» действительно нежарко. Алина Загитова, которая вынуждена долго читать подводки в открытом платье на бретельках, в какой-то момент была близка к срыву: «Ну, долго еще? Как же холодно, в «Останкино» было теплее!»

Забавно, что на мониторе за этим наблюдали Евгения Медведева и Даня Милохин. Женя смеялась, Даня, кажется, троллил: «Ну что, признавайся, хотела стать ведущей?» Медведева только качала головой.

«Медвелохины», как их прозвали болельщики, на этот раз катали номер под K-pop, разбавленный фразой от группы «Тату» – «Нас не догонят!» По технике им действительно и близко пока нет равных. Причем серьезное отношение чувствуется уже с раскатки: Женя с Даней чуть не единственные среди всех участников, кто пришли за два часа до выхода и всерьез разминались, делая твиззлы и даже цельные прокаты.

– Я растеряна, потому что он катался на равных с чемпионкой мира, – говорила Елена Чайковская. – На хорошей скорости, ни за кого не держался, сделал сложную поддержку «свечку», которую делают только парники...

Правда, Медведева оценками все равно недовольна: «Мы сделали верхнюю поддержку на одной руке, что еще нужно было сделать?!»

По поводу оценок потом разгорелся мини-скандальчик, когда некоторые судьи оценивали следующую пару Татьяна Волосожар — Вячеслав Чепурченко выше «Медвелохиных».

– Тут в жюри три человека не имеют вообще никакого отношения к фигурному катанию. Только мы с Таней Навкаой хоть что-то понимаем. Хватит смеяться! – негодовала Чайковская.

Наблюдая по монитору за руганью, дебютантка Виктория Синицина шутила: «Мне точно надо туда идти?»

Вика нервничала, хотя партнер ей достался самый спортивный — конькобежец Иван Скобрев. Перед началом они мило пили кофе с Медведевой и Милохиным.

За кулисами «Ледникового» — полная демократия. Столовая в лучших традициях СССР, одинаковая для звезд и простых смертных: кто не успел (или долго катался) — тот опоздал, котлеты заканчивались на глазах.

Дебют Щербаковой-ведущей – она справилась?

Отдельная интрига — дебют Анны Щербаковой в роли ведущей. Еще год назад в это время Аня готовилась на Олимпиаде в Пекине, а теперь — уже в ранге олимпийской чемпионки — в вечернем платье ведет одно из главных шоу страны.

Щербакова пока явно нервничает, часто поправляет очень открытое платье и мило спрашивает у участников (большинство минимум вдвое ее старше), можно ли задать им вопрос. Но импровизация была — реплики спонтанные и не записаны по бумажке. И в целом Щербакова ничем не уступает Загитовой, для которой это уже третий сезон «Ледникового периода» подряд.

В заключение съемок записали ролик, где Загитова и Щербакова делают совместное вращение. Нужный ракурс никак не получался: то девушки выбились с точки съемки, то не дошли до нужной позиции...

– Вы можете ездить побыстрее, динамики не хватает! – забавно ругал оператор двух олимпийских чемпионок.

Алина и Аня покорно кивали и, поеживаясь от холода, шли на следующий круг...

Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок, Алексей Даничев, Владимир Астапкович, Нина Зотина