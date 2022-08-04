Наглый жест на 100-метровке: бегун пронесся к рекорду, глядя на соперника и грозя ему пальцем

Возможно, вы уже видели этот ролик. 19-летний Летсиле Тебого из Ботсваны выиграл юниорский чемпионат мира на 100-метровке, начав праздновать за 30 метров до финиша.

Он обернулся, посмотрел на соперника и погрозил ему пальцем, но даже это не помешало Тебого установить новый рекорд мира среди юниоров на ЧМ в Кали — 9,91. Так быстро в его возрасте не бежал даже Болт!

Тебого обещает вырасти в феноменального спринтера.

• в этом году он уже четвертый раз бьет юниорский мировой рекорд на 100-метровке: 10,08 — в феврале на чемпионате Ботсваны, 9,96 — коммерческий старт в апреле, 9,94 — чемпионат мира в Юджине, и вот теперь — 9,91. Предыдущий мировой рекорд среди юниоров принадлежал американцу Трэйвону Бромеллу и простоял с 2014 года;

• на следующее утро после рекорда Тебого вышел на старт полуфинала на 200 метров и показал там 19,99 — рекорд чемпионатов мира. 100 метров быстрее 10 секунд и 200 м — быстрее 20-ти с промежутком около 12 часов — очень круто! Финал на 200 м у Тебого в четверг вечером;

• Тебого выигрывает 100-метровку на юниорском чемпионате мира второй год подряд. Это впервые в истории, так как сроки турниров сдвинулись из-за пандемии;

• Тебого — первый в истории Ботсваны чемпион мира по легкой атлетике среди юниоров. До него в стране процветал только бег на 400 и 800 метров.

«Чтобы познакомиться с Болтом, придется побить его мировой рекорд»

Тебого не только не возражает против сравнений с Болтом, но наоборот, охотно их провоцирует. Например, сразу после финала запостил кадр, как Болт в олимпийском забеге оглядывается на канадского соперника Андре де Грасса точно так же, как Тебого — на ямайца Ричардсона.

После забега Тебого Болт твитнул: «World Juniors I see» (юниорский чемпионат мира, вижу). А Тебого в смешанной зоне рассуждал, что лично с легендой пока не знаком, но есть перспектива встретиться.

– Болт – мой кумир, я его обожаю. В будущем я постараюсь побить его мировой рекорд. И тогда, наверное, появится шанс наконец увидеть его, – говорил Летсиле.

А еще Тебого признает, что если бы не экстравагантный жест, то можно было бы пробежать еще быстрее – в районе 9,8.

– Не хочу, чтобы это посчитали неуважением к соперникам. Просто я подумал, что время для таких секунд еще не пришло, – объяснял ботсванец.

Тебого невозможно не сравнивать с Болтом — слишком много общего. Прежде всего, это подавляющее превосходство над сверстниками. Ровно 20 лет назад Болт выиграл юниорский чемпионат мира в родном Кингстоне, и с этого началась его международная карьера.

Тогда Усэйн пробежал 200 метров за 20,61. Гораздо медленнее Тебого, но Болт был и младше — тогда ему было всего 16 лет.

Как и Болт, Тебого умеет делать шоу на дорожке. У него такой же широкий шаг и свободная манера бега. Летсиле тоже предпочитает дистанцию 200 метров, хотя кажется, что здесь ему сложнее.

Юниорский рекорд мира на 200 м принадлежит еще одному дерзкому тинейджеру — американцу Эрриону Найтону. В апреле он показал совершенно сумасшедшие цифры — 19,49, это четвертый результат в истории даже среди взрослых. Найтон чуть младше Тебого — ему еще 18, но при этом успел выиграть бронзу на 200 м на взрослом чемпионате мира в Юджине.

В Кали он не приехал. Но кажется, за титул наследника Болта еще развернется драка.

Тебого бросил футбол, потому что его держали в запасе, и обеспечивает маму с младшей сестрой

Тебого, как и Болт, обожает футбол. Он даже пошел дальше: все детство и юность профессионально занимался и видел себя скорее футболистом, чем легкоатлетом.

– Я был очень быстрым, обгонял всех на поле, но в футболе это не особо помогало, – вспоминает Летсиле. – Меня постоянно держали на скамейке запасных. Ненавижу это время! В какой-то момент мне так надоело, что я задумался, а не заняться ли легкой атлетикой. Я понял, что смогу там заработать денег. И вот где-то с 2018 года я профессионально бегаю.

Тебого не зря говорит о деньгах: он из небогатой семьи – их с младшей сестрой воспитывала только мама. Сератива Тебого поначалу была против занятий спортом и настаивала, чтобы Летсиле не бросал учебу. Но теперь, конечно, не пожалела о выборе сына.

– Я очень горда, что хотя мне было непросто, я ни в чем не подвела сына, – говорила мама Тебого местным журналистам. – Он не пропустил ни одной тренировки, я оплачивала поездки на соревнования и ездила вместе с ним. Мы объездили всю страну и даже были в Намибии. Я покупала лучшую экипировку, чтобы он выглядел не хуже других детей. Когда Летсиле выиграл в Кали, я была настолько рада! Мой босс даже дал мне полдня выходного, потому что я не могла работать от счастья.

А вот Тебого свой мировой рекорд не отмечал.

– Вечером я поехал в отель и лег спать, даже в соцсети не заходил, – поделился он. – Устроим вечеринку после 200 метров.

Год назад Тебого на юниорском мире на этой дистанции уступил. Теперь, кажется, ему нужна не только победа, но и результат. Заочное соперничество с Найтоном — главный стимул. Так вышло, что лучшие юниоры за несколько десятилетий родились c разницей в один год. Классное совпадение, чтобы попытаться вытащить друг друга на уровень Болта.

Фото: globallookpress.com/Naoki Nishimura, Long Lei