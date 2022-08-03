«Не могу сказать Карлсену: «Леопольд, выходи!». Его решение не моя проблема». Монолог Яна Непомнящего, который снова в шаге от короны

Ян Непомнящий — возможно, самый актуальный спортсмен России.

Он пересобрал себя после тяжелого поражения в матче за шахматную корону против Магнуса Карлсена и второй раз подряд выиграл турнир претендентов. Такой дубль за новейшую историю шахмат больше не удавался никому.

Весной Непомнящему предстоит второй чемпионский матч — против китайского гроссмейстера Дин Лижэня. Карлсен от матча за корону отказался, объяснив это недостатком мотивации.

Мы поговорили с Непомнящим в рамках фестиваля Chess&Jazz в игровом пространстве компании BetBoom. Ниже — монолог Яна о том, как самым обидным образом упустить шанс жизни, но не раскиснуть, а стать только лучше.

«В турнире претендентов ветер дул в паруса, но и я играл с запасом»

– Получается, что турнир претендентов для меня самый успешный. Я дважды его играл — и дважды выиграл. Наверное, неслучайно. В обычных круговиках на кону — деньги и рейтинг. Для меня это не супермотивация. Когда речь идет о звании чемпиона мира, внутренне отношусь совершенно иначе.

В этот раз я в целом, за исключением пары моментов, сыграл довольно ровно. Намного меньше ошибался по сравнению со своим обычным турниром. Где-то ветер дул в паруса, но и я играл с большим запасом. Были и крайне непростые партии – обе с Каруаной и первая с Накамурой. В итоге свои шансы я использовал, а соперники – нет.

Я очень мало партий сыграл белым цветом. В первом круге у меня было три белых цвета, во втором — четыре. Но когда в какой-то момент у меня накапало «плюс 4», мы с командой решили играть белыми с запасом и сворачивать игру. В итоге результативных партий белыми у меня всего две, против трех черными.

По идее, должно быть наоборот. Хотя по состоянию теории получается, что особого преимущества белый цвет не дает: если черные хорошо сделали домашнюю работу, они могут играть на равных.

По ощущениям, после чемпионского матча я стал играть чуть сильнее. В процессе подготовки проделан гигантский объем работы над шахматами и сейчас он сказывается. Скорее, не буквально: далеко не все домашние заготовки были показаны, а на самом матче вообще пригодилось процента два-три. Но в целом я стал лучше понимать игру.

Обычно к турниру претендентов готовлюсь несколько месяцев, а тут я опирался на материал, который готовил к матчу с Магнусом. Это позволило существенно сэкономить силы и подойти к турниру свежим. Для меня это крайне важно.

Ого, Ян не спал во время чемпионского матча и считает излишнюю физподготовку проблемой

Главное мое богатство после чемпионского матча – это опыт.

Очень много ошибок допустил в подготовке. Основная – я устал еще до того, как матч начался . Подготовка обязана быть сложной, изматывающей, иначе не бывает. Но важно вовремя себя остановить, чтобы была свежесть. Всю основную работу нужно делать прилично заранее. Тогда у меня шахматная часть закончилась меньше чем за неделю до первой партии, а это очень мало.

Лучше прекратить играть в шахматы недели за две-три. Есть масса способов отдохнуть: море, горы, что угодно. Наверное, полноценного отпуска не получится, все равно мысли будут о матче. Но закапываться в дебри дебютных вариантов в этот период я точно не стану. И еще играть тренировочные партии десятками, как я это делал. Я тогда сыграл за один сбор в разы больше партий, чем за иной турнир. Это ненормально.

Еще один важный аспект — физическая подготовка. Спорт помогает лучше переносить стресс, но при этом сам спорт не должен становиться стрессом. В моем случае так и произошло. Например, я люблю футбол и до пандемии регулярно играл, но с началом карантина перешел на менее активный образ жизни. Когда нельзя выйти из дома, сложно поддерживать форму, тем более я в целом не суперспортсмен.

В подготовке к матчу я резко взялся за себя: ежедневно тренировался, похудел килограммов на 10. С одной стороны, результат несомненно был положительным, но с другой – возможно, по ходу матча негативный эффект от полученного стресса перевесил. Все хорошо в меру.

Чемпионский матч — это только процентов на 50 про шахматы. Все остальное — тьма разных мелочей, каждая из которых дает полпроцента успеха, но в сумме они становятся очень весомыми, если не решающими.

Например, как хорошо играть в шахматы, если не спать ночью? А я на всем протяжении матча засыпал только под утро на час-полтора. Наверное, это стресс, адреналин . Одну ночь не спишь — ничего страшного, две — тоже, но когда это продолжается, то голова в какой-то момент просто отключается.

Это хорошо видно, начиная с шестой партии и особенно после. Там пошли зевки в один-два хода, которые люди потом долго смаковали. Ретроспективно понимаю, что лучше было бы выпить снотворное. Но тогда казалось, что оно будет меня тормозить, к тому же не все препараты разрешены.

Или еще пример: первые пару туров мы играли в свежевыкрашенном помещении. Конструкция куба была завершена буквально накануне вечером перед началом матча. Кто жил в доме в процессе ремонта, поймет, о чем я говорю. Четыре часа дышать клеем и краской — так себе удовольствие. Понятно, что мы с Магнусом были в равных условиях, но я ощущал сильный дискомфорт. Возможно, это тоже привело к проблемам со сном.

Вообще, мне всегда казалось, что психологическая устойчивость и в целом спокойное отношение к жизни — моя сильная сторона. Но общественность решила иначе. «Психологией» назвали все эти мелкие факторы, о которых люди не могли знать. Такой подход: если не можешь что-то объяснить или не понимаешь, списывай это на психологию.

«Когда фигура висит, а ты 10 минут смотришь на доску и не видишь — это уже не шахматы, а другая плоскость»

Бороться в чемпионском матче я не прекращал до конца. Но понимал, что отыграться — это уже на грани научной фантастики. Получив +2, лидирующая сторона максимально упрощает свою задачу. Нужно просто играть на ничью и использовать очевидные шансы, чем Магнус и занимался.

П осле матча я старался быть с собой предельно честным. Спросил себя: мог ли я в процессе подготовки и игры сделать что-то больше и лучше? Решил, что едва ли. Во всяком случае, если исходить из тех знаний и представлений, что у меня были. Я сделал, что мог, и даже больше. В шахматном плане я не уступал по подготовке: ни в дебютной части, ни в целом по игре.

При этом сознательно не беру ситуации, когда фигура висит, а ты 10 минут смотришь на доску и не видишь. Это уже не шахматы, а совсем другая плоскость. Отношусь к таким моментам, как к своему потенциалу, room to improve. Значит, есть куда стремиться.

Понятно, что даже одну партию проигрывать никто не любит, не говоря уже о матче за звание чемпиона мира. Конечно, я был опустошен и раздосадован, но затяжной депрессии после Дубая у меня не было.

Спустя пару недель я поехал на чемпионат мира по рапиду и блицу в Варшаве. Это была хорошая возможность спокойно поиграть, выиграть подряд несколько партий, развеяться через игру. Потом отпраздновал Новый год, понемногу приходил в себя, но в феврале заболел ковидом. Март-апрель больше занимался здоровьем, чем шахматами. Ну, а потом пришла пора готовиться к турниру претендентов.

Как Ян отнесся к отказу Карлсена играть матч? Что норвежец сказал в личном разговоре?

Что Магнус может отказаться играть матч, говорили давно. Я старался не погружаться в это: на время турнира претендентов удалил все игры и соцсети, почти не читал новостные ленты. Но все равно информация долетала.

На удивление, это вообще не отвлекало. Возможно, опыт прошлого претендентского турнира и матча помогает: я стал спокойнее. Я не могу на это повлиять, какой смысл об этом париться? Не могу же я ему сказать: «Леопольд, выходи!» Это его жизнь, его решение . В чем-то я его даже понимаю .

Магнус же действительно всем все доказал. Не стоит забывать, какие гигантские нагрузки испытывают шахматисты при подготовке к матчу. Это очень тяжело, скучно и однообразно. Возможно, Магнус решил, что нет смысла снова выкидывать несколько месяцев из жизни.

Очередная подготовка ничего ему не даст. У него ситуация одна, у меня — другая, так бывает. После Мадрида мы немного переписывались. Но в целом, ничего нового по сравнению с тем, что появлялось в прессе, он мне не сообщил.

По совокупности шахматных качеств, я бы поставил Дин Лижэня в один ряд с Магнусом. У китайца второй рейтинг в мире (свыше 2800), у него была серия из 100 партий подряд без поражений — это сумасшедшая цифра. Магнус сильнее именно как спортсмен, атлет — имею в виду физическую форму, стабильность, ментальность или mindset. Но по шахматным компонентам Дин не уступает.

Может быть, китаец в меньшей степени универсален. Он не такой выдающийся атлет, хотя если добавит в этом аспекте, то будет еще опаснее. Но счет личных встреч у нас с ним был равным вплоть до моей победы в Мадриде. Это очень серьезный соперник, никакой недооценки тут быть не может.

Можно ли выиграть у Карлсена? А титул чемпиона мира теперь что-то значит?

У Магнуса очень подходящий набор качеств для самых важных турниров. Он универсал, который очень мало ошибается. Терпелив и вынослив. Исключительно мотивированный спортсмен, умеющий бороться абсолютно в любых ситуациях. Это особенно важно именно в матчах, где цена каждой партии неимоверно высока.

Но обыграть его даже в таком формате вполне реально. Счет нашего матча не должен вводить в заблуждение. В первой части я владел некоторой инициативой.

Скажем, во второй партии у меня позиция была близка к выигранной, если не выиграна; в шестой преимущество переходило из рук в руки. Голевые моменты — это не все, ведь бывает по-всякому, раз на раз не приходится. Например, в первой половине матча с Карякиным Магнус не реализовал две или три выигранные позиции. Но все это уже никому не интересно, важен итоговый счет.

Будет ли теперь победитель матча «полноценным» чемпионом мира? Конечно. Победитель матча станет чемпионом мира, а Магнус останется лидером мирового рейтинга.

Естественно, всем проще, когда чемпион мира и сильнейший шахматист мира — это один и тот же человек. Но поскольку у нас есть объективная рейтинг-система FIDE, Магнус имеет возможность, даже отказавшись от звания, сохранить статус сильнейшего.

Это не очень полезно для имиджа шахмат, может породить соблазн создавать альтернативные ассоциации, чего, надеюсь, не произойдет. Преемственность матчей за шахматную корону уходит корнями в XIX век, этим стоит дорожить.

Но в данный момент все это — не моя проблема. Победитель нашего матча с Лижэнем станет чемпионом мира. Об остальном подумаю позже.

Фото: fide.com; spartak.com/Александр Ступников