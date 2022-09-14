Хаос в Боснии из-за игры с Россией: босса футбола разносят за связь с прокремлевским политиком, чиновники переобуваются

Товарищеский матч – на грани отмены.

В прошлую пятницу Футбольный союз Боснии и Герцеговины объявил о товарищеском матче с Россией – игра ожидается 19 ноября, причем в Санкт-Петербурге, а не в Сараево. Все дни с тех пор в стране полыхает скандал. Решение союза не понравилось ни игрокам сборной, ни болельщикам, ни многим местным политикам.

Сейчас история напоминает политический триллер: тут и связи с руководством страны, и подозрения во лжи, а при желании можно усмотреть даже влияние Владимира Путина.

Что происходит?

Как проходило голосование: 5 из 6 чиновников приняли предложение России – шестой мог все испортить, но не стал. Боснийцы получат 200 тысяч евро

Получив предложение от России, Футбольный союз Боснии и Герцеговины обратился в УЕФА. Там сообщили, что не против – товарищеские матчи не входят в компетенцию УЕФА.

Следом комитет по чрезвычайным ситуациям Футбольного союза Боснии и Герцеговины провел голосование – 5 из 6 членов комитета (глава союза Вико Зелькович, Иван Беус, Милош Бркич, Драган Сольдо и Фуад Чольпа) проголосовали за. Для принятия решения требовалось не менее пяти голосов. Против выступил только вице-президент союза Ирфан Дурич.

«Я не согласился с повесткой заседания и сказал, что не хочу ее обсуждать. Если бы я мог предотвратить это, поверьте мне, я бы предотвратил. Я просил не проводить заседание, созвать исполком и передать вопрос ему. Если бы дело дошло до исполкома, мы бы не обсуждали эту тему, жизнью ручаюсь», – заявил Дурич через пару дней после голосования.

На самом деле Дурич легко мог заблокировать голосование: согласно уставу, решение комитета становится действительным только при участии всех членов. То есть вице-президент мог уйти с заседания либо вообще на него не приходить. Это подтверждает член исполкома союза Азмир Хусич: «Я сказал Дуричу, что нужно было уклониться от этого решения. Единственный способ сделать это – не участвовать в заседании. Не имеет значения, кто был за, а кто – против, главное – чтобы заседания не было».

Боснийская газета Faktor инсайдила, что Дурич вообще-то был не против матча с Россией, но решил воздержаться от голосования.

На решение чиновников наверняка повлияла солидная компенсация от России – 200 тысяч евро плюс оплата перелета и проживания, по данным газеты Dnevni avaz.

Сейчас против матча выступают уже два чиновника – и есть подозрение, что кто-то из них лжет. Один даже выложил скриншот переписки, чтобы доказать правоту!

Один из пяти проголосовавших за игру с Россией – представитель Футбольной ассоциации Сараевского кантона Фуад Чольпа (в стране – 10 кантонов).

«Я проголосовал за футбол. Футболисты не виноваты в действиях России. Я отстранился от политики. Да и условия для нашего союза вполне благоприятные», – объяснял Чольпа.

Кроме того, чиновник утверждает, что все этнические боснийцы в исполкоме (а там еще есть этнические хорваты и сербы) якобы согласились на матч с Россией. По крайней мере, так ему сказал Дурич – тот единственный проголосовавший против.

«У меня был разговор с Ирфаном Дуричем. Он сказал мне: «Все боснийцы из исполкома за. Они согласны, предлагаю отдать все на рассмотрение исполнительного комитета», – рассказал Чольпа. – Если все боснийцы за, а Дурич тоже был за матч с Россией, то косвенно это дает мне право и возможность согласиться на проведение матча».

Дурич сразу опроверг слова коллеги и в доказательство даже выложил переписки с боснийцами из Футбольного союза – те разрешили Дуричу выступить против матча.

«Не знаю, почему Чольпа сказал такое. Я контактировал со всеми боснийцами в комитете, просил их поддержать мое решение проголосовать против – и получил их поддержку», – заявил Дурич.

Кроме того, Дурич утверждает, что в пятницу (день голосования) шесть раз звонил Чольпе, пытался связаться с ним через других людей и через почту, но тот так и не ответил. Чольпа отвечает, что это ложь – якобы он не принял лишь один звонок Дурича в 09:57 утра, так как вез детей в аэропорт и даже не знал о надвигающемся голосовании. По словам Чольпы, спустя несколько часов они даже созвонились, и именно там Дурич сказал о поддержке игры со стороны всех боснийцев. Чольпа намекает, что этот разговор повлиял на его решение, так как изучать материалы он начал лишь за полчаса до дедлайна для голосования.

«Мы закончили разговор около 13:50, я должен был сделать заявление к 14:00. С информацией, полученной от Дурича, я проголосовал так, как проголосовал [то есть за матч с Россией]», – объяснился Чольпа.

Решением Чольпы остались очень недовольны в Сараеве. Комитет Футбольной ассоциации Сараевского кантона созвал внеочередное заседание, потому что Чольпа – их представитель – не посоветовался с ними перед принятием решения. И это не формальность: во вторник сараевские футбольные чиновники официально попросили Футбольный союз всей страны срочно отменить решение о матче с Россией, даже обозначен срок – не позднее 23 сентября.

Фанаты местного ФК «Сараево» потребовали немедленной отставки главного местного менеджера: «Люди вроде Чольпы работают исключительно в личных интересах и в ущерб развитию футбола в нашем кантоне и всей стране. Они должны быть исключены из всех спортивных структур».

Под таким прессингом Чольпа, похоже, передумал и сказал, что зря проголосовал за матч с Россией.

«Я поговорю с [президентом футбольного союза] Зельковичем об отмене этого решения после матча с Черногорией 23 сентября. Думаю, он будет готов перенести игру на какое-то другое – более спокойное – время.

Все было в спешке, времени не хватало. Если это ошибка, то я признаю, что я ее совершил. Большей части мира это не понравилось, кому-то понравилось. Я сожалею о случившемся и сделаю все, чтобы изменить это решение», – заявил Чольпа.

О позиции других членов чрезвычайного комитета пока ничего не известно – журналисты пытались связаться с Беусом и Сольдо, но они не отвечают, Бркич тоже молчит.

Главе Футбольного союза Боснии припоминают связь с политикой: он племянник одного из руководителей страны, близкого с Путиным

Пока члены комитета спорили друг с другом, а решение Боснии и Герцеговины обсуждали во всем мире, удивительно тихо сидел президент Боснийского футбольного союза Вико Зелькович. Он вообще не прокомментировал итоги голосования, в котором, между прочим, поучаствовал. Зато о нем сказали очень много.

«Думаю, это исключительно политическая игра, ее цель – не благо сборной или страны. Теперь всем – и болельщикам, и игрокам – стало ясно, кто возглавляет наш Футбольный союз, что его цель — нанести ущерб репутации сборной и страны, которая кропотливо строилась годами», – так говорит легенда сборной Боснии и Герцеговины Ведад Ибишевич.

Вратарь Асмир Бегович еще год назад жестко критиковал Зельковича: «Организацией управляют преступники – Вико [Зелькович], банда агентов. Наша сборная стала страницей eBay для набивания карманов преступников». После новостей о матче с Россией запасного вратаря «Эвертона» еще раз спросили, что он думает о Футбольном союзе своей страны. Мнение все то же: «Добавить особо нечего. Ничего не меняется».

«Это постыдный поступок президента Союза. Очевидно, он перепутал, в какой стране живет и под каким флагом играет наша сборная», – заявил защитник Эрвин Зуканович, завершивший карьеру в сборной Боснии и Герцеговины в 2020 году.

Одна из главных причин нелюбви к Зельковичу – его связь с членом Президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком. И эту связь довольно трудно не заметить. Зелькович – племянник Додика, фактически одного из трех президентов страны. Функции политического лидера в Боснии и Герцеговине разделены между тремя людьми: один босниец, один хорват и один серб. Додик представляет сербов.

Политические оппоненты активно обвиняют Милорада в приручении власти в Футбольном союзе. «Это решение доказывает глубокую политизацию Боснийского футбольного союза. Передача союза Додику «патриотами» из Сараево – результат четкой политической договоренности, обернутой в упаковку спорта», – считает лидер крупной боснийской политической партии социал-демократов Нермин Никшич.

Это вообще популярная точка зрения. В том числе внутри футбола.

«Вико Зелькович делает все по приказу Додика! Решением о матче с Россией они толкают страну в изоляцию. Прошу игроков сборной поднять голову и сказать: «Я не буду играть». Позорище», – написал бывший игрок боснийцев Анел Хаджич.

«Союз находится под прямым влиянием Додика и Човича (хорватский политик, лидер партии «Хорватское демократическое содружество Боснии и Герцеговины» – Sports.ru), в то время как ключевые представители боснийцев дезориентированы. Позорное решение о матче не было бы принято, если бы боснийцы были единодушны и проголосовали против», – заявил бывший член исполкома союза Хамдия Абдич Тигар.

Интересно, что Додик – сторонник дружбы с Россией, в отличие от коллег по президиуму. Летом он заявил, что Босния и Герцеговина не будет принимать санкции против России: «Республика Сербская, чьим представителем я являюсь, против введения санкций, поэтому они не будут введены». Додик против санкций в том числе потому, что Россия является гарантом выполнения Дейтонского соглашения – договора о конституционном устройстве Боснии и Герцеговины после гражданской войны в 90-х.

По этой причине Додика рады видеть в России: в июне политик пообщался с Путиным в Петербурге, а сейчас Кремль готовится к его новому визиту.

«Хочу вас поблагодарить за все, что вы делаете для нас. Спасибо, что вы сделали возможным сохранить до нового года цену газа по предыдущим условиям. Мы думаем, что российским энергоносителям не может быть альтернативы, мы хотим продолжить с инвестициями. Мы внимательно следим за ситуацией вокруг Украины и понимаем контекст, считаем, что просто-напросто Запад пытается влезть во все сегменты. Мы живем этой жизнью уже 20 с лишним лет», – говорил Додик президенту России в июне 2022-го.

«Путин – великий глобальный лидер, человек, который в различные исторические моменты способен и готов вести свой народ и государство отвечающим их интересам путями. Я считаю важным в этот момент встретиться с Путиным, обсудить с ним имеющуюся информацию», – сказал Додик в сентябре.

Что будет дальше? Боснийцы переголосуют (видимо, против), хотя УЕФА формально не запрещает играть с Россией

Сейчас нет ни малейшей уверенности, что матч состоится.

Крупнейшая газета Боснии и Герцеговины Dnevni Avaz писала, что за матч с Россией УЕФА может отстранить страну от турниров под своей эгидой и исключить из финансовых программ. Но это звучит предельно нереалистично, потому что УЕФА даже публично подчеркивал: «​​Предлагаемый товарищеский матч не противоречит решению исполкома УЕФА об отстранении российских команд».

Высказались, кажется, уже вообще все. Миралем Пьянич заявил , что не будет играть, капитан команды Эдин Джеко тоже выступил против.

Союз профессиональных футболистов Боснии и Герцеговины обвинил боссов союза в том, что они руководствуются только политическими интересами, призвал уволить членов чрезвычайного комитета, а игрокам сборной предложил публично высказаться о ситуации. Также боснийцы останутся без поддержки трибун: крупнейшая в стране группа болельщиков BHFanaticos призвала бойкотировать матч с Россией.

«Этот матч – последнее, что нам нужно прямо сейчас. Думаю, когда 90 процентов мира осуждают действия России, мы тоже должны придерживаться этого. Не знаю, почему нас выбрали для проведения этого матча. Это неслучайно. Я защищал страну своим телом, сегодня я готов защищать ее словом. Я первым сказал, что сделаю все, чтобы эта игра не состоялась.

Как только Сербия и Хорватия сыграют товарищеские матчи с Россией в этом году, я допускаю, мы сразу сделаем то же самое. Мое предложение в том, чтобы сначала сыграла Сербия, а следом – мы. Сербия ближе к Москве», – сказал член исполнительного комитета союза Азмир Хусич.

На этом фоне Футбольный союз Боснии, похоже, планирует все переиграть. Президент Зелькович объявил, что проведение игры обсудят повторно. Пока заседание запланировано на неделю после Лиги наций.

Получается, мы по-прежнему не знаем, возможны ли матчи России с европейскими сборными.

Фото: globallookpress.com/Tomi Haumlanninen/Newspix24/Newspix24 , Kalle Parkkinen/Newspix24 , Kremlin Pool/Global Look Press IMAGO/Thomas Imo , PPI/Keystone Press Agency; facebook.com/Vico-Zeljković