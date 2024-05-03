«Глушил депрессию фастфудом и газировками. Набрал 10 кг». Куда пропал самый яркий дебютант «Зенита»

Пробует вернуться через «Амкал».

Петербуржец Илья Скроботов легендарно ворвался в элиту: в апреле 2018-го Роберто Манчини выпустил его на 88-й минуте против «Динамо» – и парень забил победный гол. До этого матча он лишь на одну минуту выходил в РПЛ и играл за молодежку.

Сразу после «Динамо» Скроботов поехал готовиться к выпускным экзаменам в 11-м классе. А Манчини сказал: «Считаю, заслуживаю похвалы – я открыл нового защитника с потенциалом сборной России».

Сейчас Илье 23 года – он пережил 758 дней без футбола из-за двух порванных «крестов», депрессию, набор лишнего веса, поиграл в Беларуси в команде, где не было врача, и рванул в «Амкал» – одну из трех главных медиакоманд России.

Мы поговорили об этом и не только.

Супердебют в 17: автограф Аршавина на календарике, ехал в метро с виражом (не узнали), на следующий день – в школу

– Шесть лет назад ты по-голливудски ворвался в РПЛ: во втором матче за «Зенит» забил победный на 93-й минуте, а в микст-зоне сказал: «Извините, не могу давать интервью. У меня школа». Каково после такого на уроки?

– Спокойненько. В метро с виражом проехался до дома – меня и не узнали. Вышел на станции «Садовая», утром на учебу, потом – на тренировку.

В школе ребята похихикали, и все – я же в спецклассе учился. Готовился к экзаменам – химия и биология. Сдал в итоге нормально, ну пойдет. Врать не буду, в учебе никогда не ставил себе каких-то целей. Сдал и сдал.

– Ты с детства за «Зенит»?

– Да, помню, как еще на «Петровском» с пацанами подавали мячи на «Малаге» в ЛЧ – Иско играл.

Помню, как мама – она у меня в аэропорту «Пулково» работала – достала автограф Аршавина. «Зенит» тогда летал через обычный терминал. Мне года четыре было, мама вернулась с календариком, а там пожелание от Андрея Сергеевича. Приятно.

Я мечтал хотя бы сыграть за клуб, а гол – приятный бонус. Повезло.

– Тебе тогда было 17 – вторая игра на взрослом уровне. Не было матчей даже за «Зенит-2». Как ты пережил это?

– Не было ощущения, что – бац, дальше все будет хорошо. Голова не кружилась. Понимал, все, что сейчас говорится [экспертами и тренерами] – эмоции. А мне надо правильно расставлять приоритеты.

Конечно, многие из моего окружения говорят: «Вспоминаешь тот гол?» А я, честно, не вспоминаю. Понятно, это единственный момент моего пика, но – надоело. Приятно, забил, но зачем его пересматривать?

– Манчини тогда говорили, что нашел защитника для сборной. Твой статус в клубе поменялся?

– Нет. Зарплата та же осталась. Сетку с мячами на тренировку так же таскал – и ничего в этом плохого не видел.

Позже стал снимать квартиру, но на этом все. Машина? Больших покупок не делал, тратил на жизнь.

– Что Манчини за тренер?

– Мистер отличался требовательностью. Кто хорошо тренировался, тот и играл. Статус вообще не играл роли.

– Говорили, он был высокомерным.

– Наоборот – ближе к игрокам. По крайней мере, так казалось в то время. Сам подходил и мне – молодому игроку – объяснял через переводчика, подсказывал.

Для меня это был взрыв эмоций.

Иногда в двусторонках играл с нами. Последний – как раз перед «Динамо». Один тайм отбегал, а потом заднюю [поверхность бедра] дернул.

– Казалось, к 2018-му Манчини было пофигу на «Зенит»: сообщали, что он пропускал начало сборов, не ходил на встречу с болельщиками. Это чувствовалось?

– Я такого не замечал. Пофигу ему точно не было. На зимних сборах он везде присутствовал.

– Еще история – от Генича: якобы Манчини фотографировался в разных костюмах на базе, а потом улетал в Италию и возвращался ближе к игре.

– Во второй части сезона он вроде на всех тренировках был. Про первый круг не скажу, тогда еще работал с молодежкой.

Но еще важно понимать: мне 17, выпустили потренироваться с людьми из телевизора – я уже говорил «спасибо». Совсем другое восприятие того, как живет команда. Кроме тренировочного поля ничего не нужно было.

– После гола «Динамо» Манчини выпустил тебя в старте – против Тулы с Дзюбой. Но заменил на 23-й минуте. Боль?

– Нет. Если на табло уже 0:2, сам прекрасно понимаешь, что каким бы ты игроком ни был, надо менять ход матча. Нужны замены – и выбор падет на тебя. Никакой обиды. Поменяли и поменяли.

– Ты застал Дзюбу уже при Семаке. Он над молодыми часто подшучивает. Как относился?

– Какие-то шутки были мне непонятны, но обиды или негатива нет. С возрастом понимаешь, что это просто шутки, ничего больше.

А как к игроку – к нему какие вопросы? Играл против него в двусторонках – даже если вплотную с ним действовать, к мячу не подберешься. А он еще 90 процентов верха снимет.

– Что при Семаке изменилось в «Зените»?

– Не хочу об этом говорить. Человек пять титулов подряд выиграл. Какие могут быть вопросы?

– После прихода Ракицкого в январе 2019-го у тебя не было шансов?

– Шанс есть у каждого. Ты либо пользуешься, либо нет. Я, видимо, не воспользовался.

А Ярик – топ. Хотел бы, чтобы у меня была такая же левая, как у него.

«Нас с братом поднимали мама и бабушка – с отцом сейчас не общаюсь». Детство, игра против Винисиуса и необычные штрафы Радимова

– Судя по твоим интервью, мама воспитывала тебя одна.

– Мама и бабушка поднимали нас с братом, но помогали еще крестный и мамина сестра. Отец ушел, когда я был совсем маленьким. Какое-то время мы общались: он возил меня на тренировки, я мог у него пожить.

Но с 16 лет не общаемся.

– Что случилось в 16?

– Ну, так бывает.

– Тебя развод родителей сильно беспокоил в детстве?

– Нет. Мама нам все давала для хорошей жизни.

Хотя сейчас понимаю, как ей было тяжело – воспитывать, когда ты один. Понятно, она не показывала этого. Мы и отдыхать летали, и бутсы покупали.

Телефон появился в начальных классах – Motorola. Потом – Sony Ericsson. У брата был старенький комп – с таким здоровенным толстым монитором. Нравилось смотреть, как он играет.

До того, как курс рубля упал [в 2014-м], было нормально. Потом, конечно, тяжелее. Все резко подорожало. Ради нас мама выходила на работу внеурочно, пренебрегая здоровьем.

Маме было тяжело, но она дала нам все. Большое ей спасибо за это – я ее очень сильно люблю.

– В 12 ты попал в академию «Зенита», но ушел через 2 года.

– Меня просто не ставили. Тренировался, ездил на турниры в Европу, но на первенство Петербурга не играл. Вообще.

Пробовался как центральный защитник, хотя в первой школе («Царское село») играл нападающего, крайнего полузащитника и защитника. В итоге ушел в СДЮСШОР «Зенита». Но и там иногда ставили в нападении. Потому что за год вырос на 17 см – на голову был выше сверстников. Лет в 15 за первый круг забил 12 голов.

– Почему в «Зените» играет так мало местных?

– Всегда считал так: если ты сильнее, ты пробьешься. Понятно, что кому-то везет больше, кому-то – меньше. Но все зависит от человека.

– В 16 лет ты играл против Винисиуса за юношескую сборную. Как он?

– Он во втором тайме вышел – гол забил, но не было такого, чтобы укатывал всю защиту.

Честно, не сказал бы, что он выделялся. На нашем фоне – да, но в той Бразилии все такие были. Просто техничный парень, а сейчас мировая звезда.

– Вы 0:2 проиграли. Без шансов?

– Почему? Были шансы. Мы и забить могли, и победить. Винисиус сделал второй гол уже в концовке, а так мы на равных смотрелись.

– Почему мы по юношам играем на равных с будущими топами, а потом отстаем?

– Так всегда было. Наверное, что-то не так идет при переходе во взрослый футбол. У них в 16 лет чуть ли не каждый где-то играл – в «Барселоне», «Реале», бразильских клубах.

У нас пацанов позже подключают. Но, повторюсь, все зависит от тебя: покажешь уровень – получишь шанс.

– Ты убежден, что все только от игрока зависит? Уже несколько раз произнес эту фразу.

– Уверен, что все идет именно от тебя самого. Ни от тренера, ни от второго тренера, ни от кого-то еще. Только от тебя – как ты будешь пользоваться шансами.

Из той сборной у нас несколько ребят заиграло: Наиль Умяров, Вова Москвичев [воспитанник «Динамо», сейчас в «Торпедо»], Колесниченко был в «Урале», Давид Сингаре [играл во Второй лиге за «Динамо-2», потом в Первой лиге – за «Родину»].

Кому-то больше повезло, но шанс всегда будет.

– Ты два года отыграл в «Зените-2» у Владислава Радимова. Чем запомнился?

– Дисциплиной – это одно из главных требований у него. Например, запрещал зимой ходить без шапки по парку на базе. Если увидит – большой штраф.

Плюс с ним мы с любой командой играли первым номером.

– Самое частое, что говорят про Радимова – он крутой. В чем это проявлялось?

– В простоте языка. Не было умных слов, он был на одной волне с пацанами. Где-то мог хорошо мат вставить, пошутить. Это все сейчас видно по медиафутболу, когда его на кромке поля снимают.

Скроботов дважды рвал «кресты» к 20: заедал депрессию фастфудом, набрал 10 кг

– Что такое рвать «кресты» дважды к 20 годам?

– Упущенное время. Для нас – спортсменов – это самое важное.

Ну начинаешь переосмысливать многое, искать, что делал не так, больше времени уделять здоровью.

Хотя перед первыми «крестами» я нормально разминался, но сделал технически неправильное движение – и колено вылетело. По сути, не повезло. Это за юношескую сборную было.

– Скорость сильно падает?

– Я никогда и не был быстрым.

– Ты в интервью во время восстановления сказал такую фразу: «Бывало, что заглушал боль едой». Какую боль?

– Ментальную. Представь, первые три месяца восстановления ты изо дня в день по несколько часов делаешь одно и то же. Монотонная работа.

Это накапливается, накапливается – начинаются разные неприятные мысли в голове. И ты их заедаешь. Фастфуд, сладкое, газировки.

– Это на депрессию похоже.

– Да. Ты можешь думать о чем угодно, строить планы, а потом – бац, и все по-другому. Минус полгода футбола как минимум и день сурка в спортзале. И непонятно, что будет дальше.

Заедаешь эту тревогу, так и набирается лишний вес.

– Сколько ты набрал?

– Килограмм 10-15.

– Обращался к психологу?

– Нет. Я не особо их люблю – и не верю, что это помогает. Ну что, ты им будешь рассказывать свои проблемы, а они в них же тыкать тебя? По мне, я сам себе прекрасный психолог.

Все в голове – и повлиять на это можешь только ты. Ты сам себе враг и друг. Как мыслишь, так и будет.

– Что тебя вытащило из этого состояния?

– Пацаны по команде, родители, близкие, друзья. Я поначалу не замечал этих килограмм, при возвращении беговой нагрузки они быстро уходили.

– Мне рассказывали, что вторые «кресты» (спустя год после первых) ты порвал, когда бежал в «Макдональдс».

– Интересно. Нет, это было на пробежке в парке. Тренер «Зенита» по физической подготовке выдал задание, я выполнял. На дорожке была неровность – наступил в нее травмированной ногой, она неудачно подвернулась.

И все, еще год восстановления.

– Не было мысли закончить?

– Точно нет. Очень благодарен людям, которые были рядом и верили в меня. Потому что когда все хорошо, вокруг полно народу, но потом они резко пропадают. Агенты, например.

Начинаешь ценить тех, кто рядом, когда ты внизу. Когда все плохо.

– После двух «крестов» ты впервые сыграл в футбол спустя 758 дней. Страх остается?

– На тренировках – да, но на поле быстро забываешь обо всем.

– Чему тебя научили эти 758 дней?

– Главное: никогда не сдавайся и работай дальше.

Это был самый сложный отрезок в карьере. После первой травмы (которая была, скорее, невезением) от рецидива никто не застрахован. Это просто факт. Конечно, стал чаще в зал ходить, следить за здоровьем, но не сказал бы, что это глобальные изменения. Супердиеты не использую.

– Алкоголь?

– Я и так особо не любитель. Последний раз выпивал с родителями на Новый год – бокал вина.

Поездка в Беларусь – врач появился к концу сезона, но попали в еврокубки. Теперь – в «Амкале» (где условия лучше, чем во Второй лиге)

– Два «креста» к 20 мешают искать команду? Многие могут бояться еще одного рецидива.

– Я в Беларуси в 2023-м отыграл 1800 минут. Причем у нас было по две тренировки в день даже в недельном цикле – перед играми. Я такое первый раз видел.

С восстановлением у «Ислочи» (где я играл) было непросто: врач появился только во второй половине сезона, массажиста не было, в баню тренер почему-то не разрешал ходить.

То есть сезон отыграл с огромными нагрузками и, по сути, без восстановления. Все выдержал. Стали четвертыми, попали в еврокубки.

– Как ты вообще попал в чемпионат Беларуси?

– Закончился контракт с «Зенитом», искали варианты. Их было много, но конкретика только от «Ислочи».

– Какой там уровень футбола?

– Неплохой. Есть команды, которые похожи на РПЛ. Но большинство – на нашу Первую лигу.

На трибунах было неплохо – в Бресте собиралось тысяч пять, в Мозыре много народу, еще на БАТЭ.

В плане жизни удивила чистота. Даже с Москвой не сравнить. Окурок, брошенный мимо урны, прямо тяжело встретить. Аккуратные газончики. Вроде еще вечером начинали менять асфальт, а утром – уже новый, хорошо сделанный.

– Как появился вариант залететь в медиафутбол?

– Хотел что-то новое. Искал клубы в Первой лиге, а когда закрылось трансферное окно – поехал в «Амкал».

– Следил раньше за медиафутболом?

– Только за отдельными матчами. Ну это интересный опыт.

Прикольно, что куча совсем молодых пацанов на трибунах. Другой способ общения с фанатами – завел телеграм-канал (1700 подписчиков за пару недель – Спортс), для меня это в новинку. Ты сам себе пресс-служба, должен продвигать себя, интересно писать.

Понятно, подсказывают, дают советы по контенту, но в целом сам справляюсь.

– Тренировочный процесс отличается от профи?

– Сейчас – нет. Пять тренировок в неделю, есть профессиональное восстановление – массажист, врач. Дают штаны с миостимулятором. Есть сотрудничество с крутыми клиниками. Думаю, если попросить, помогут и с криосауной. Все профессионально.

– Уровень уже выше, чем во Второй лиге? В плане условий.

– Есть разные команды, но в целом – выше. Играем на хороших стадионах, клуб помогает со съемом квартиры. Среднюю зарплату не назову – это надо спрашивать у каждого.

– Во Второй лиге хорошая зарплата – 100-150 тысяч. Для медиа – это хорошие деньги?

– Думаю, да.

– Тебе – 23. Хочешь вернуться в проффутбол?

– Каждый пацан хочет этого. У меня такие цели есть.

Читаю комментарии: «Вот в 23 закончил – ушел в медиафутбол». Но никто не знает, как будет завтра. Я хотел бы вернуться – и верю в это.

Не такая проблема: показать тренеру нарезки с матчей, поехать на просмотр в следующее трансферное окно. Все реально.

О любви к аниме, чтению и Петербургу

– Ты много где был с юношескими командами. Страна, которая поразила?

– Индия. Переход от богатого общества к бедному. Ты можешь проезжать мимо разбитых крыш, пасущихся коров, а через несколько минут – небоскребы, все светится.

Деревни соседствуют с суперразвитыми кварталами.

– У тебя было правило: час читать днем, час – вечером. Соблюдаешь?

– Это я лет в 20 говорил. Сейчас такого правила нет, только на сборах – там делать особо нечего.

Но читать люблю, да. Если хорошая погода, стараюсь выйти в парк, погулять с книжкой. Такой вид отдыха ближе всего.

– Расскажи про последнюю прочитанную книгу и про ту, которую хочешь прочитать.

– «Удушье» Чака Паланика. Такая психологическая история. В целом, неплохо.

Очень хочу прочитать «Ангелы и Демоны» Дэна Брауна. Понравилось описание.

– Тебе нравится аниме. Чем эта культура цепляет?

– Скрытыми смыслами. Наверное, для большинства это просто красивая рисовка, но если углубиться, то в каждой истории есть важный посыл. Путь героя, который хочет чего-то достичь.

Как пример «Наруто»: все, что он делал, все обещания, которые давал, были завязаны на конечной цели. Он к ней шел, несмотря ни на что.

– Меня впечатляет их необычный взгляд на протагониста: в начале истории он максимально положительный, но к концу может быть главным злом. Как было, например, в «Атаке Титанов».

– Но по факту главный герой не изменился. Просто у зрителя другой взгляд появляется. Герой хочет уничтожить мир, но ты понимаешь – почему. Таков его выбор.

– Чем тебе нравится и чем не нравится Петербург?

– Люблю его за спокойствие. Нет суеты и таких пробок, как в Москве, никто не торопится. В Питере душевно.

А что не нравится? Со временем просто приедается. Наверное, погоду не люблю. Условно: может быть солнце, а через пять минут – ливень.

– Где мечтаешь побывать?

– Нет таких мест.

– Какой бы дал совет себе 17-летнему?

– Больше прислушиваться к родным и близким. В целом. Может, сейчас что-то дельное было бы.

– Ты счастлив?

– Да. Небо синее над головой, солнце, есть команда. Чего грустить?

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Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press, Maksim Konstantinov/Global Look Press, Zenit/Twitter.com/Global Look Press ; ФК «Амкал» ; fc-zenit.ru /Вячеслав Евдокимов; instagram.com/il_skr ; vk.com/skrobert88 ; vk.com/fcisloch