16

Гасилин о судействе в РПЛ: «Хайпят малыши. Наши судьи вернули дух футбола в эпоху роботов и варов»

Гасилин о судействе в РПЛ: наши судьи вернули дух футбола в эпоху роботов и вара.

Экс-форвард «Зенита» и руководитель «Банки» Алексей Гасилин высказался о судействе в 19-м туре Мир РПЛ.

«Малыши хайпят! В этом туре все плохие: агрономы, судьи, футболисты, эксперты. Мы вернулись!

Да, судьи ставили в одном матче за одни фолы пенальти, затем в другом матче за похожий момент не было ничего. Единая трактовка отсутствовала. Все на раскачке.

Посмотрите любой чемпионат, тема судейства везде обсуждается. И слава богу. В эпоху всех роботов и варов наши судьи вернули эти эмоции, дух футбола. Хайпят малыши. Ошибок, действительно, было много, но это только первый тур после возобновления», – сказал Гасилин.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
logoАлексей Гасилин
logoсудьи
logoWinline Медиалига
logoБанка
16 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Гасилин такой неприятный тип. С какой стати он вообще эксперт? Чел свою карьеру тупо просрал и сидит умничает в студиях
Ответ Дядя ТУРА
Гасилин такой неприятный тип. С какой стати он вообще эксперт? Чел свою карьеру тупо просрал и сидит умничает в студиях
Так у него карьера по сути и не начиналась) там нечего было прос...ть
Ответ Дядя ТУРА
Гасилин такой неприятный тип. С какой стати он вообще эксперт? Чел свою карьеру тупо просрал и сидит умничает в студиях
Чел пару лет назад сидел фифу снимал на ютуб, а тут вдруг стал экспертом. Кому его мнение вообще интересно?
Он под чем?
Ответ T622222
Он под чем?
Уродился такой
Ответ T622222
Он под чем?
Под Зенитом )
Гасилин постоянно просто из штанов выскакивает, чтобы на него обратили внимание, готов любую пургу нести.
Откуда он взялся? Столько людей интересно послушать, зачем его пихают
Всегда удивляюсь его высказываниям, человек вообще не думает о чем говорит, да и футболистом трудно назвать. Алексей, наши судьи вернули бы дух футбола, если бы умели судить. На другие чемпионаты смотреть не нужно, там хотя бы линии нормальные. Сами должны быть лучше, но с каждым годом уровень падает
Когда вы говорите, Иван Васильевич, впечатление такое, что вы бредите! (с)
Интересно, а футбольный ли человек Гасилин по меркам Мостового? Вроде и играл в футбол, а с другой стороны игрой это назвать сложно...
наши судьи вернули эти эмоции, дух футбола...
Если это дух нашего футбола,то следует признать,что он давно протух...
Пусть в лфл духом футбола подышит
"Да, что ты , *****, несешь...!?" (С.)
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Гасилин о Глушенкове: «Макс правильно считает себя лучшим в «Зените», красавец! В футбол должны играть такие подонки – люди, которые ставят себя выше других»
3 марта, 11:32
Алексей Гасилин: «Зенит» должен взять и чемпионат, и Кубок. Зимой у них была лучшая трансферная кампания в РПЛ»
25 февраля, 11:23
«Дуран выиграет «Зениту» титул. Глубоко убежден. У него есть мотивация поехать на чемпионат мира». Гасилин о форварде
21 февраля, 02:42
Рекомендуем
Главные новости
Авербух поменял мнение о медиафутболе после игры в НаПике: «Раньше я приходил и сидел на трибуне, а это профанация»
вчера, 20:30
Дмитрий Егоров: «В России вводят утильсбор, и обычному человеку тяжело купить «Мерседес». А «Газпром» без всяких утильсборов берет Дуранов за 20 млн евро. Это целевое расходование средств?»
вчера, 13:59
Хабиб и Махачев назвали певца The Limba нефором. Бойцы отказались играть с ним в падел
вчера, 12:43
Егоров о расизме фанатов ЦСКА в адрес Кордобы: «Мотивация для говноорганизаций ФИФА и УЕФА не возвращать нас. На нас же смотрят не так, как на Израиль и США»
вчера, 12:00
Некит о матче против «Амкала»: «Будет ###### эмоциональная куйка»
вчера, 10:55
«Амкал» сыграет с 2Drots, ФК «10» против СКА. Расписание шестой недели НаПике
вчера, 08:51
2Drots проиграли «Эгриси», «Амкал» разгромил «Без Предела». Результаты НаПике
4 марта, 19:48
Федор Смолов: «Забарный выпадает. Видимо, потерял уверенность в себе»
4 марта, 19:36Видео
Авербух сыграл в НаПике. Забил гол, отдал голевой пас и реализовал бустер
4 марта, 18:09Видео
«Вася, с днем рождения»! Моссаковский забил буллит за «Эгриси» и посвятил гол Уткину
4 марта, 16:08Видео
Ко всем новостям
Последние новости
«Спортивный директор меня игнорировал и сказал, что контракт потерялся. Хочу предупредить других футболистов: Жека и Некит могут кинуть людей». Экс-защитник 2Drots Щерба о расставании с командой
вчера, 17:48
Рэпер OG Buda назвал лучших игроков ЦСКА: «Когда в детстве играл в PES за «Реал», продавал ван Нистелроя и покупал Вагнера Лава»
вчера, 15:51Видео
Камил Гаджиев: «Однажды два фаната 2Drots мне начали орать: «2D выиграют!» Я развернулся, взял их за уши и начал выкручивать»
1 марта, 11:48
Легенда ЦСКА Кузнецов возглавил баскетбольный Hoops на товарищеский матч. У клуба больше 6 млн подписчиков
28 февраля, 20:48
Батраков приехал на матч НаПике через 1,5 часа после игры «Локомотив» – «Пари НН»
28 февраля, 18:21Видео
Кузнецов об инвестициях: «Многие футболисты вложились и прогорели. Причем подставляли лучшие друзья. Это наша действительность»
28 февраля, 13:10
Дмитрий Кузнецов: «Хорошо, что сборная Мали согласилась играть с нами в такой тяжелый период»
27 февраля, 14:07
Кузнецов о Талалаеве: «Когда находишь свою команду – получаешь удовольствие»
25 февраля, 14:23
«Все становились психами в «Спартаке», Станкович, например. Все орали, дрались, спорили». Кузнецов о бывших тренерах красно-белых
25 февраля, 13:55
Кузнецов о молодых футболистах в РПЛ: «Звездочки появляются постепенно. При серьезном подходе к своей работе они заиграют»
24 февраля, 19:02
Рекомендуем