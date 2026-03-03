Гасилин о судействе в РПЛ: «Хайпят малыши. Наши судьи вернули дух футбола в эпоху роботов и варов»
Гасилин о судействе в РПЛ: наши судьи вернули дух футбола в эпоху роботов и вара.
Экс-форвард «Зенита» и руководитель «Банки» Алексей Гасилин высказался о судействе в 19-м туре Мир РПЛ.
«Малыши хайпят! В этом туре все плохие: агрономы, судьи, футболисты, эксперты. Мы вернулись!
Да, судьи ставили в одном матче за одни фолы пенальти, затем в другом матче за похожий момент не было ничего. Единая трактовка отсутствовала. Все на раскачке.
Посмотрите любой чемпионат, тема судейства везде обсуждается. И слава богу. В эпоху всех роботов и варов наши судьи вернули эти эмоции, дух футбола. Хайпят малыши. Ошибок, действительно, было много, но это только первый тур после возобновления», – сказал Гасилин.
