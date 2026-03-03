  • Спортс
  • Смолов рассказал, как Хабиб не узнал Рублева во время игры в футбол: «Андрей плохо принял мяч, и Хабиб такой: «Кто его выпустил? Кто это такой вообще?»
73

Смолов рассказал, как Хабиб не узнал Рублева во время игры в футбол: «Андрей плохо принял мяч, и Хабиб такой: «Кто его выпустил? Кто это такой вообще?»

Федор Смолов рассказал, как Хабиб Нурмагомедов не узнал Андрея Рублева.

Федор Смолов рассказал, что Хабиб Нурмагомедов не узнал Андрея Рублева во время игры в футбол.

Тему обсудили в подкасте Smol FM.

В феврале Смолов выложил фотографию с товарищеского футбольного матча в окружении Нурмагомедова, Рублева, Олега Шатова, Миралема Пьянича, Игоря Смольникова и Флорана Малуда.

«Как Хабиб играет в футбол? Нормально. Он футбольный. Я видел какие-то видео, где Хабиб играет в футбол. Его движения казались забавными, потому что он борец, бегает не так быстро. Движения специфические, свойственные борцам.

Но я играл с ним в футбол, он отдал мне голевую передачу. Будучи правшой, он с левого фланга вырезал верхом передачу просто идеальную. Я даже головой забил. Я только там могу головой забивать. И Хабиб сам забил.

Рублев впервые в жизни вышел на большое футбольное поле. Он приехал со мной просто поддержать. А ему кто-то предложил сыграть. Я играл в центре нападения, Хабиб был слева, а Рублев играл справа. Хабиб не сразу понял, кто это. В какой-то момент Андрей плохо принял мяч, отдал его куда-то. Хабиб такой: «Кто его выпустил? Кто это такой вообще?»

После матча Хабиб сказал, что не узнал Рублева. Потом он сходил на его матч», – рассказал Смолов.

Фото: телеграм-канал Федора Смолова

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: SMOL FM на ВидеоСпортсе’‘
73 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Хабиб: «у нас решающие матчи, а у нас там нефор справа мячи коряво принимает»
борода без усов это лютый кринж просто фууу посмотрите как это нелепо выглядит
Ответ qiqe
борода без усов это лютый кринж просто фууу посмотрите как это нелепо выглядит
Согласен. так делают иноверцы. Славяне так не должны делать
Ответ bro_porohovoi91
Согласен. так делают иноверцы. Славяне так не должны делать
Ну, например, босняки - это тоже славяне.)
У радикальных исламистов вообще кругозор крайне узок.
Ответ Сергей Орлов
У радикальных исламистов вообще кругозор крайне узок.
Комментарий скрыт
Ответ Гусейн Магомедрасулов
Комментарий скрыт
Нет, Гусейн, не являюсь.
Что здесь делает Малуда?😀
Ответ Спортик161
Что здесь делает Малуда?😀
Видимо, болбоем подрабатывал...
Хабиб легко отделался. Страшнее Рублева нету зверя в гневе)
Ответ Streetbor
Хабиб легко отделался. Страшнее Рублева нету зверя в гневе)
Есть такой зверь. Медведевым кличут...
Ответ Streetbor
Хабиб легко отделался. Страшнее Рублева нету зверя в гневе)
Есть еще бублик, намного нужно быть осторожным
Помню как Смолова в Кофемании не узнали
Хабиб такой: "Кто это такой? Пойду заборю его!"
просто хабиб узнает мужчин только когда они в трусах перед ним. и сразу хочет с ними поваляться
ого даже месси позвали
