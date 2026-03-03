Смолов рассказал, как Хабиб не узнал Рублева во время игры в футбол: «Андрей плохо принял мяч, и Хабиб такой: «Кто его выпустил? Кто это такой вообще?»

Федор Смолов рассказал, как Хабиб Нурмагомедов не узнал Андрея Рублева.

Федор Смолов рассказал, что Хабиб Нурмагомедов не узнал Андрея Рублева во время игры в футбол.

Тему обсудили в подкасте Smol FM.

В феврале Смолов выложил фотографию с товарищеского футбольного матча в окружении Нурмагомедова, Рублева, Олега Шатова, Миралема Пьянича, Игоря Смольникова и Флорана Малуда.

«Как Хабиб играет в футбол? Нормально. Он футбольный. Я видел какие-то видео, где Хабиб играет в футбол. Его движения казались забавными, потому что он борец, бегает не так быстро. Движения специфические, свойственные борцам.

Но я играл с ним в футбол, он отдал мне голевую передачу. Будучи правшой, он с левого фланга вырезал верхом передачу просто идеальную. Я даже головой забил. Я только там могу головой забивать. И Хабиб сам забил.

Рублев впервые в жизни вышел на большое футбольное поле. Он приехал со мной просто поддержать. А ему кто-то предложил сыграть. Я играл в центре нападения, Хабиб был слева, а Рублев играл справа. Хабиб не сразу понял, кто это. В какой-то момент Андрей плохо принял мяч, отдал его куда-то. Хабиб такой: «Кто его выпустил? Кто это такой вообще?»

После матча Хабиб сказал, что не узнал Рублева. Потом он сходил на его матч», – рассказал Смолов.

Фото: телеграм-канал Федора Смолова