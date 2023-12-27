Вопрос на сотни минусов.

Я не фанат медиафутбола. Могу отличить Крапа от Манны и знаю правило «красного мяча», но не погружен во все сюжеты. Слежу как за фоновым шоу, которое идет по второму экрану внимания.

И все равно удивляет, что в ироничных комментариях Sports.ru любой текст о медиафутболе всегда создает очередь из минусов. Будь это репортаж с матча «Динамо» и 2Drots или привычно классное интервью Вадима Кораблева с одним из президентов главного медиаклуба. Человеком, который прошел путь от дошиков между съемками до создания (без госденег) клуба уровня Второй лиги.

Так за что вы не любите медиафутбол? Важно: это не желание переубедить и заставить проникнуться (тем более что сам сторонний наблюдатель). Лишь попытка понять мотив и природу этой нелюбви к заметному явлению 2023 года.

За скандалы и хайп? Но мы знаем, как избирательно здоровается с бывшими тренерами Артем Дзюба, оценили, как Бериша вывел провокации на новый уровень, почти влетев двумя ногами в Абаскаля. Как Клаудиньо указывал молодому из «Балтики» на фамилию, а Юран каждый флэш устраивал перестрелку с журналистом.

В РПЛ много приятных персонажей, но это далеко не лига скромняг. Собственно, весь спорт – территория тренированного эгоизма.

Медиафутбол отличается только двумя вещами – там хайп и скандалы запланированы как часть игры. Не настолько системообразующей, как в рестлинге, но неотъемлемой. Шум питает медиафутбол – деньгами букмекеров и вниманием аудитории.

Хорошо это или плохо? Как и для любого шоу – нормально.

Второе и ключевое отличие: медиафутбол обеспечивает себя сам, профессиональный футбол – большей частью заранее запланированными дотациями. Удобно не гнаться за инфошумом – деньги в любом случае упадут на карточку.

За негативное влияние на детей?

В категории «младше 10» медиафутбол действительно центр Вселенной. У малых любимые футболисты – Криштиану Роналду/Месси и Манна (который подрабатывал на такси во Второй лиге). Над этим можно смеяться, как над детским увлечением. Только не уверен, что новое поколение обязательно полюбит РПЛ. Это мы уже обречены, а у них еще есть выбор.

Но и в медиафутболе хватает историй, вдохновляющих не только на плохое.

Эрик из 2Drots победил рак. Благодаря помощи в том числе и всей медиафутбольной тусовки.

Влад Ослоновский тренировался в «Бенфике» вместе с Гонсалу Гедешем, потом провалился во Вторую лигу, но не забил на футбол и в 27 лет рискнул попробовать новое – и уже забивал (и побеждал) ЦСКА, при 20+ тысячах играл 1:1 с «Динамо» после первого тайма. Чем не мотивация для тех, кто феерил на детских турнирах, а потом потерялся?

Президент «Броуков» Дмитрий Егоров после четырех крестов все равно пробует вернуться в поле. Хотя ему грозит замена коленного сустава.

Главное, чем привлекает детей медиафутбол – его звезды ведут себя как обычные пацаны. Не прячутся от камер даже после провальных матчей, не ленятся сниматься в развлекательных роликах (которые и делают их популярными), говорят не шаблонными формулировками.

Пугающая грань этой искренности: дворовое поведение на матчах и ор. Но если установить камеры на бровке РПЛ, выловим не меньше жемчужин русского языка. Потому что Медиалига – лишь срез общества, подсвеченный объективами. Если все вокруг матерятся, то в футболе тоже будут.

Негативное влияние медиафутбола – манипуляция. Как обвинять рэперов в плохом примере. Во все времена творчество молодых отличается и не принимается старшим поколением. И во все времена бОльшая часть вырастает из штанов детских увлечений адекватными и нормальными людьми. Мы же как-то переступили кровавые боевики 90-х и песню «Частушки» от «Сектор Газа».

Профессиональный футбол тоже не всегда этический пример: мы видели, что Соболев показывал Роше, или новую рекламу с Артемом Дзюбой, где им самим в очередной раз обшучивалась тема того самого видео.

За слабый футбол?

Вот список тех, кому наши клубы проигрывали за последние 5 еврокампаний.

«Динамо» Минск, «Мольде», «Бней Иегуда», венский «Рапид» (дважды), «Вольфсберг», «Лудогорец», «Ференцварош», «Виктория» Пльзень, «Локомотив» Тбилиси, «Шериф», «Маккаби» Хайфа, «Ракув».

Медиалига ни по деньгам, ни по статусу, ни по идейному потенциалу не претендует на образ спасителя, но и в ней есть положительное в плане игры. Она интуитивно пытается разрушить главные скрепы нашего футбола – выжигание креатива.

Если посмотрите Вторую лигу, удивитесь, что там очень мало дриблеров и тех, кто принимает нестандартные решения. Это конвейер по производству футболистов, приученных играть в защите поуже/в атаке пошире и не выделяться, чтоб не привезти.

Медиалига яркая в том числе и потому, что там даже средние футболисты пытаются быть больше, чем просто управляемым тренерским автоматом по рывкам и подачам в штрафную. В Кубке России эта разница – между классической Второй лигой и бывшими ее игроками, ушедшими в медиа, – была отчетлива видна. Одни мучились, другие кайфовали.

Хотя еще недавно и те, и те играли в одной лиге и также не выделялись.

За незаслуженные деньги? Медиафутбол каждый рубль отбивает стометровой очередью на автограф-сессии, открытостью и тысячами людей на трибунах в разных городах (именно с 2Drots «Динамо» установило рекорд сезона по посещаемости, превзойдя даже кубковый матч со «Спартаком», где тоже не было Fan ID).

В медиафутболе действительно зарабатывают, есть понятные KPI и цели. Просмотры/подписчики. Там люди четко понимают, сколько и почему получают. Поэтому готовы разговаривать с медиа до матча, во время и сразу после.

В главном медиаклубе 2Drots, который собирает стадионы по России и обыгрывает ЦСКА, зарплата игрока основы около 100 тысяч + бонусы за победы, голы, пенальти и медиаактивность. В «Броуках», которые недавно озвучили суммы и которые не платят премиальные за отдельные матчи, – разброс у игроков от 20 до 150 тысяч.

Цифры не пугают.

Так за что вы не любите медиафутбол?

Есть что-то снобское в гордости, что мы росли на культовом противостоянии Семина, Газзаева, Романцева и других, а современные дети – на героях Медиалиги. Вспоминая при этом ностальгический флер 00-х, а не темные пятна. Например, вылеты в квалификации от«Работничков» или «Вардара», убитые стадионы, побоища на трибунах

Медиалига – не враг извне, а всего лишь реакция на явления в нашем футболе. Она появилась не вопреки, а потому что была нужна. Чтобы подсветить, как поскучнела и ослабла все еще любимая РПЛ, как увязла в самокопании душевная Вторая лига (с усталыми возрождениями и банкротствами), как клубы вообще перестали быть притяжением пятничных смыслов для простого человека. Поэтому так легко отдали часть прежнего внимания.

Считать медиафутбол просто прыщом на бодром теле русского футбола довольно наивно. В таком случае он быстро бы исчез, не став альтернативой Второй лиги. Теперь надо извлекать уроки, а не смотреть свысока на пацанов, которые сами строят другой футбол без привычных институтов и иерархии.

Собственно, наш футбол уже учится у медиа. Допуск в раздевалки на играх Кубка, тренд на открытость от руководителей, многие из которых теперь выходят в микст и отвечают на вопросы, желание сделать из матчей шоу – с приглашением селебрити и легенд прошлого. Все это в том числе благодаря неожиданной конкуренции со стороны.

Медиафутбол не зло и не добро. Лишь более искренняя и простодушная версия нашего футбола – с гипертрофированными достоинствами и недостатками.

Так за что вы не любите медиафутбол?

Фото: vk.com/media.football.league; РИА Новости/Илья Питалев