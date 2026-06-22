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  4. Фанат Роналду IShowSpeed бурно праздновал промах Месси с пенальти и сделал сальто на трибуне. Через полчаса Лео забил и стал лучшим бомбардиром ЧМ

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Фанат Роналду IShowSpeed бурно праздновал промах Месси с пенальти и сделал сальто на трибуне. Через полчаса Лео забил и стал лучшим бомбардиром ЧМ
IShowSpeed отпраздновал промах Месси с пенальти, сделав сальто на трибуне.

Стример IShowSpeed отпраздновал промах Лионеля Месси с пенальти в матче с Австрией на ЧМ-2026.

IShowSpeed – фанат Криштиану Роналду, на сегодняшнюю игру он надел форму австрийской команды.

«Давай! Погнали! Австрия! Да! Посмотрите на него [показывает на фаната]. Я должен сделать заднее сальто после такого», – сказал стример и сделал сальто.

Примерно через полчаса Месси забил и стал лучшим бомбардиром ЧМ в истории с 17 голами.

Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: ютуб-канал IShowSpeed
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Типичная фан-база Роналду, радует что Месси пенальти оставил для Роналду. Пускай хоть там Криштик будет лучше, а король забивает конфетки с игры.

Тяжело быть хейтером Месси и фанатом Роналду. Приходится смотреть на то как Лео берёт все титулы, бьет все рекорды и просто играет лучше всех в футбол. Но как говорится это выбор каждого, просто кто-то больше разбирается в футболе а кто то меньше.
ОтветДжон Люлькович
Типичная фан-база Роналду, радует что Месси пенальти оставил для Роналду. Пускай хоть там Криштик будет лучше, а король забивает конфетки с игры. Тяжело быть хейтером Месси и фанатом Роналду. Приходится смотреть на то как Лео берёт все титулы, бьет все рекорды и просто играет лучше всех в футбол. Но как говорится это выбор каждого, просто кто-то больше разбирается в футболе а кто то меньше.
Айшоуспид умнее 90% юзеров спорца. Будучи заложником образа безумца ему необходимо исполнять много чего такого.
ОтветДжон Люлькович
Типичная фан-база Роналду, радует что Месси пенальти оставил для Роналду. Пускай хоть там Криштик будет лучше, а король забивает конфетки с игры. Тяжело быть хейтером Месси и фанатом Роналду. Приходится смотреть на то как Лео берёт все титулы, бьет все рекорды и просто играет лучше всех в футбол. Но как говорится это выбор каждого, просто кто-то больше разбирается в футболе а кто то меньше.
Гном гномыча рядом не хватает:)
почему тут постят каждый пук этого клоуна?
Это чувак на самом деле только позорит Роналду и его болельщиков
Ответfunnynerd21
Это чувак на самом деле только позорит Роналду и его болельщиков
Факт. Если Мартинес себя не пересилит, то Португалию ничего хорошего не ждёт
Ответfunnynerd21
Это чувак на самом деле только позорит Роналду и его болельщиков
Они такие и есть, чем позорит то.
После гола Месси пришлось делать обратное сальто
Слишком много пиара этого воздухана
Главное не чтобы своя корова больше молока давала.
Главное - чтобы у соседа корова сдохла!
Типичное поведение индивида подобного рода мышления.
Каким чмо нужно быть, чтобы радоваться, если ты не болельщик Австрии? Таких раньше били в темных углах) Говорят помогало)
Держите в курсе, что там этот клоун исполняет
Месси промахнулся - сделал обратное сальто
Месси забил - сделал обычное сальто
Ничего особенного 😀
С ним всё в порядке
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