Фанат Роналду IShowSpeed бурно праздновал промах Месси с пенальти и сделал сальто на трибуне. Через полчаса Лео забил и стал лучшим бомбардиром ЧМ

IShowSpeed отпраздновал промах Месси с пенальти, сделав сальто на трибуне.

Стример IShowSpeed отпраздновал промах Лионеля Месси с пенальти в матче с Австрией на ЧМ-2026.

IShowSpeed – фанат Криштиану Роналду, на сегодняшнюю игру он надел форму австрийской команды.

«Давай! Погнали! Австрия! Да! Посмотрите на него [показывает на фаната]. Я должен сделать заднее сальто после такого», – сказал стример и сделал сальто.

Примерно через полчаса Месси забил и стал лучшим бомбардиром ЧМ в истории с 17 голами.