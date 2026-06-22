Фанат Роналду IShowSpeed бурно праздновал промах Месси с пенальти и сделал сальто на трибуне. Через полчаса Лео забил и стал лучшим бомбардиром ЧМ
IShowSpeed отпраздновал промах Месси с пенальти, сделав сальто на трибуне.
Стример IShowSpeed отпраздновал промах Лионеля Месси с пенальти в матче с Австрией на ЧМ-2026.
IShowSpeed – фанат Криштиану Роналду, на сегодняшнюю игру он надел форму австрийской команды.
«Давай! Погнали! Австрия! Да! Посмотрите на него [показывает на фаната]. Я должен сделать заднее сальто после такого», – сказал стример и сделал сальто.
Примерно через полчаса Месси забил и стал лучшим бомбардиром ЧМ в истории с 17 голами.
Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: ютуб-канал IShowSpeed
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Тяжело быть хейтером Месси и фанатом Роналду. Приходится смотреть на то как Лео берёт все титулы, бьет все рекорды и просто играет лучше всех в футбол. Но как говорится это выбор каждого, просто кто-то больше разбирается в футболе а кто то меньше.
Главное - чтобы у соседа корова сдохла!
Типичное поведение индивида подобного рода мышления.
Месси забил - сделал обычное сальто
Ничего особенного 😀
С ним всё в порядке