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  4. «Не дрочите ####### мячик, #####! Опять булки раздвинули и даете вас #####!» Тренер «Дружбы» жестко встряхивал команду в тайм-аутах матча лиги UBA

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«Не дрочите ####### мячик, #####! Опять булки раздвинули и даете вас #####!» Тренер «Дружбы» жестко встряхивал команду в тайм-аутах матча лиги UBA
Тренер баскетбольной «Дружбы» жестко заводил игроков команды.

Тренер баскетбольной команды «Дружба» Антон Котенко критиковал игроков в тайм-аутах за слабую игру в матче летней лиги UBA против БК «Московский» (50:70).

При счете 6:16: «Че это за атака, #####, Степанцов?! Лезь, #####! Да ###### мне «твое-твое». Мое здесь, ###! Киктев, #### ты играть так вышел, ###? Только, сука, гривой машете, ######! ########, #####!»

При счете 10:31: «Не дрочите ####### мячик, #####! Двигайте его, #####! Если взяли на себя ответственность – забивайте! Или не бросайте #####! #####, посмотрите на счет! Вы #########?! Вы за 15 минут 10 очков забили, ###!

Сука, вас на площадке пять призеров Суперлиги – вы забить, #####, не можете, #####! Незванкин, с такой игрой вообще ##### не играй! Сука, двигай мяч! Вас затащили в это ######## болото, вы из него не можете вылезти. Разгоните игру!»

При счете 48:65: «###, пацаны! Мы вернулись в игру, вы опять булки раздвинули и даете вас #####, #####! У нас нет сейчас больше 12-14 секунд на атаку, если мы хотим выиграть. Быстрые решения! Забить, #####! Додавить, #####!»

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: UBA Russia
видео
брань
Дмитрий Незванкин
Медиабаскетбол

Комментарии

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Ребус несложный, но много. На бегу уже не решишь. Можно спокойно на вечер брать пивко/лимонадик, закуски и сидеть решать....
Если я усну и проснусь через сто лет и меня спросят, что сейчас происходит в медифутболе отвечу дрочат и раздвигают булки
ОтветCaSpeR-13
Если я усну и проснусь через сто лет и меня спросят, что сейчас происходит в медифутболе отвечу дрочат и раздвигают булки
А ещё там ##ут!
ОтветСергей Колесов
А ещё там ##ут!
рвут , гнут , ткут , орут , лгут ?? 🌝
Какое подробное описание игры. Спасибо тебе, Спортс! Мог ведь и не узнать!
матный Карполь
Степанцов, Киктев, Незванкин...Гатальский где ###?
-Антон, а Вы не могли бы выражаться немного культурней?
-Да как ##### делать, #####!
Пошли вы ##### с такими статьями )))
Судя по всему не помогло. Всё равно в двадцать очков влетели.
Да вы уже ######и со своими ######и ребусами н#### ####ь !
Это вообще кто,если серьёзно? Лига какого-то летнего пионерского лагеря?
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