«Не дрочите ####### мячик, #####! Опять булки раздвинули и даете вас #####!» Тренер «Дружбы» жестко встряхивал команду в тайм-аутах матча лиги UBA

Тренер баскетбольной «Дружбы» жестко заводил игроков команды.

Тренер баскетбольной команды «Дружба» Антон Котенко критиковал игроков в тайм-аутах за слабую игру в матче летней лиги UBA против БК «Московский» (50:70).

При счете 6:16: «Че это за атака, #####, Степанцов?! Лезь, #####! Да ###### мне «твое-твое». Мое здесь, ###! Киктев, #### ты играть так вышел, ###? Только, сука, гривой машете, ######! ########, #####!»

При счете 10:31 : «Не дрочите ####### мячик, #####! Двигайте его, #####! Если взяли на себя ответственность – забивайте! Или не бросайте #####! #####, посмотрите на счет! Вы #########?! Вы за 15 минут 10 очков забили, ###!

Сука, вас на площадке пять призеров Суперлиги – вы забить, #####, не можете, #####! Незванкин, с такой игрой вообще ##### не играй! Сука, двигай мяч! Вас затащили в это ######## болото, вы из него не можете вылезти. Разгоните игру!»

При счете 48:65: «###, пацаны! Мы вернулись в игру, вы опять булки раздвинули и даете вас #####, #####! У нас нет сейчас больше 12-14 секунд на атаку, если мы хотим выиграть. Быстрые решения! Забить, #####! Додавить, #####!»