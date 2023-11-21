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Зачем нам сейчас нужна сборная России

Сборная России по футболу Сборная России по футболу
Валерий Карпин Валерий Карпин
сборная Кубы сборная Кубы
Александр Головин Александр Головин
Иван Обляков Иван Обляков
Футбол Футбол

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

Артем Терентьев нашел смысл.

На этом фото из Волгограда – главное объяснение.

Люди передают мяч (улетевший на трибуны) в ничего не значащем матче против 160-какой-там сборной мира, чтобы соседи тоже могли к нему прикоснуться. Будто к раритету.

Эти мужички вряд ли знают, кто такой Сильянов (это он так пробил через себя), наверняка не назовут даже половину футболистов нынешней сборной. Как и все, они не понимают, к чему готовится команда Карпина.

Но для них сборная России – важное корневое явление.

Ностальгия по временам юности, когда тот же Карпин толкал Зидана, а ты в это время нервничал у телевизора в старой родительской квартире. Или горечь из-за промаха Бесчастных с Японией и фразы дяди: «Эти как обычно». Счастье Никольской, когда гудящие машины с флагами предвещали ночь прыжка из реальности и проблем.

Меня не удивили 40 тысяч на трибунах: Волгоград – футбольный город. Там арт-хаус под названием «Вторая лига» собирает в среднем 14 тысяч. И там точно соскучились по сборной, которую не видели вживую 20 лет.

Но меня удивила огромная очередь за автографами к Погребняку, Самедову и Глушакову перед матчем. Как трогательно и немного даже наивно встречали кубинцев – с караваем и в советской форме. Как от руки рисовали плакаты на ватмане для игроков сборной. 

Объяснение на самом деле простое: люди хотят быть частью чего-то большого и объединяющего. Согревающего. Даже если это 8:0 против парней с бутсами из «Спортмастера».

Сборная нужна зрителям, не избалованным эпохальными вывесками. И это шанс стать по-настоящему народной командой. Не мучиться на полях турецких отелей и в душном Катаре, а взять экзотичных гостей из другой культуры и поехать, например, во Владивосток, Самару или Нальчик, где снова соберется полный стадион. Где снова будет праздник – и ощущение, что мы все нужны друг другу. Что мир не сузился до размера новогоднего шара с искусственным снегом. Что все будет хорошо, ведь сейчас – в этот момент – именно так.

Уверен, это чувство заставляет Головина – почти капитана «Монако» – через две пересадки лететь на морозное поле ради игры с любителями, у которых зарплата 40 долларов. И чувственно праздновать голы так, будто на секунду опять идет наш ЧМ. Именно поэтому Обляков не убегает в раздевалку, рискуя сильнее повредить плечо, а, морщась, возвращается на поле, чтобы попытаться забить еще. 

Сборная сейчас – это надежда, что когда-то все будет если не хорошо, то нормально. Без тревог последних полутора лет, без полутьмы, в которой мы оказались. Надежда не только для болельщиков, но и для игроков. Для всех нас.

Мы должны не забывать, как это – нормально. Пусть это 90-минутная иллюзия, пусть сборная мечется в поиске стратегии и будущего. Но нам нужна такая терапия, чтобы окончательно не потеряться.

А вот Александр Головин не видит смысла в матчах сборной России прямо сейчас. А вы?

Россия – Куба 8:0 (3:0, 5:0)
Дата проведения
20 ноября, 19.30, «Волгоград-Арена»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – 22 Обляков, 2:0 – 30 Головин, 3:0 – 34 Миранчук, 4:0 – 55 Сильянов, 5:0 – 66 Соболев, 6:0 – 68 Пруцев, 7:0 – 74 Кривцов, 8:0 – 78 Мостовой.
РоссияСафонов, Волков, Осипенко, Солдатенков, Сильянов, Кузяев (Кривцов, 46), Миранчук (Пруцев, 46), Глебов (Черников, 60), Головин (Пиняев, 46), Обляков (Соболев, 60), Чалов (Мостовой, 60).
КубаАросарена (Моргадо, 72), Глор (Торриенте, 82), Морехон, Кальво, Перес, Торрес (Родригес, 62), Дельгадо (Касанова, 72), Эспино, Санчес (Вальенте, 62), Парадела, Диас (Перес, 82).
Предупреждение:
Парадела (38).

8:0! Россия феерично размолола Кубу, которая купила бутсы в волгоградском ТЦ

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Фото: РИА Новости/Александр Вильф; кадры трансляции «Матч ТВ»

 

11 комментариев

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TaR
Крайне хороший и даже нужный пост/статья. Автору большое спасибо!

Пусть футбольные карлики, пусть ничего не значащий матч, но трибуны сегодня выглядели крайне потрясающе!
+4
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rmn
Ну, чет не знаю. Как мертвому припарка.
+2
-1
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bilbiveter
Да это всем должно быть очевидно, в наши трудные времена возможность даже в провинции увидеть вживую сборную очень помогает людям выживать в этом тяжёлом и мрачном мире
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-1
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янетыитынея
Я думаю, что без положительных эмоций никуда, а что может быть лучше 8:0 дома? Покуражились, повеселились - добротное развлечение и отвлечение от текущих проблем.
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alekmaz
ни за чем
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Александр Аствацатуров
Ого! Написали про сборную России. а то всё про 404 пишите и неназначенный пенальти.

Представляете где то в параллельной вселенной , на украине рассказывают о том как жаль что пенальти в пользу России не поставили?
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Alias69
Ответ Остап Бендер
Комментарий скрыт
а что случилось?
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