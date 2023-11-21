Зачем нам сейчас нужна сборная России

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Артем Терентьев нашел смысл.

На этом фото из Волгограда – главное объяснение.

Люди передают мяч (улетевший на трибуны) в ничего не значащем матче против 160-какой-там сборной мира, чтобы соседи тоже могли к нему прикоснуться. Будто к раритету.

Эти мужички вряд ли знают, кто такой Сильянов (это он так пробил через себя), наверняка не назовут даже половину футболистов нынешней сборной. Как и все, они не понимают, к чему готовится команда Карпина.

Но для них сборная России – важное корневое явление.

Ностальгия по временам юности, когда тот же Карпин толкал Зидана, а ты в это время нервничал у телевизора в старой родительской квартире. Или горечь из-за промаха Бесчастных с Японией и фразы дяди: «Эти как обычно». Счастье Никольской, когда гудящие машины с флагами предвещали ночь прыжка из реальности и проблем.

Меня не удивили 40 тысяч на трибунах: Волгоград – футбольный город. Там арт-хаус под названием «Вторая лига» собирает в среднем 14 тысяч. И там точно соскучились по сборной, которую не видели вживую 20 лет.

Но меня удивила огромная очередь за автографами к Погребняку, Самедову и Глушакову перед матчем. Как трогательно и немного даже наивно встречали кубинцев – с караваем и в советской форме. Как от руки рисовали плакаты на ватмане для игроков сборной.

Объяснение на самом деле простое: люди хотят быть частью чего-то большого и объединяющего. Согревающего. Даже если это 8:0 против парней с бутсами из «Спортмастера».

Сборная нужна зрителям, не избалованным эпохальными вывесками. И это шанс стать по-настоящему народной командой. Не мучиться на полях турецких отелей и в душном Катаре, а взять экзотичных гостей из другой культуры и поехать, например, во Владивосток, Самару или Нальчик, где снова соберется полный стадион. Где снова будет праздник – и ощущение, что мы все нужны друг другу. Что мир не сузился до размера новогоднего шара с искусственным снегом. Что все будет хорошо, ведь сейчас – в этот момент – именно так.

Уверен, это чувство заставляет Головина – почти капитана «Монако» – через две пересадки лететь на морозное поле ради игры с любителями, у которых зарплата 40 долларов. И чувственно праздновать голы так, будто на секунду опять идет наш ЧМ. Именно поэтому Обляков не убегает в раздевалку, рискуя сильнее повредить плечо, а, морщась, возвращается на поле, чтобы попытаться забить еще.

Сборная сейчас – это надежда, что когда-то все будет если не хорошо, то нормально. Без тревог последних полутора лет, без полутьмы, в которой мы оказались. Надежда не только для болельщиков, но и для игроков. Для всех нас.

Мы должны не забывать, как это – нормально. Пусть это 90-минутная иллюзия, пусть сборная мечется в поиске стратегии и будущего. Но нам нужна такая терапия, чтобы окончательно не потеряться.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф; кадры трансляции «Матч ТВ»