За счет чего Непомнящий рвет турнир претендентов и идет к новой встрече с Карлсеном? Объясняем предельно доступно

С 2013 года соперник чемпиона мира по шахматам в матче за корону определяется на турнире претендентов. Прошло пять таких турниров – и еще никто не выигрывал дважды.

Кажется, мы на пороге исторического события, причем с участием гроссмейстера из России: за 4 тура до финиша Ян Непомнящий оторвался от преследователей на полтора очка. Он единственный из участников еще не проигрывал в Мадриде, зато побед уже 4. Доминация!

И большая неожиданность.

Почему в Непомнящего не верили?

Эксперты ставили на опытных Каруану и Дин Лижэня, на юного гения Фиружу и неожиданно вернувшегося к практической игре Накамуру. На кого угодно, только не на Яна, который полгода назад пытался отнять у Карлсена шахматную корону, а до этого с большим запасом победил в претендентской гонке.

Да, раздражающую роль сыграло гражданство Непомнящего, вынужденного играть в Мадриде под флагом ФИДЕ. Но не могло же это ослепить всех экспертов?

Почему Непомнящего не рассматривали как потенциального фаворита? А некоторые аналитики вообще отправляли в аутсайдеры, да тот же Евгений Бареев с Levitov Chess давал лишь 2% на то, что Ян займет первое место, при этом на последнее – 20%.

Основная причина – в психологии. Принято считать, что проигравший в матче за корону должен утратить мотивацию, цель, а его результаты на какое-то время должны пойти вниз . Так случилось с Анандом, с Карякиным и с Каруаной. Так по идее должно было произойти и с Непомнящим, но... Для этого просто не нашлось дистанции, турнир претендентов – всего второй для Яна после матча с Карлсеном.

В общем, каким бы ни был общий исторический тренд, объективные шахматные факторы в случае Непомнящего говорили в его пользу.

Какие факторы сработали на Яна?

• В первую очередь – это подготовка. Ян долго и целенаправленно работал перед предыдущим турниром претендентов в Екатеринбурге, а после этого, когда турнир приостановили, перед вторым кругом. Добавьте к этому еще полгода подготовки к матчу с чемпионом мира, на которую бросили лучшие шахматные силы России и море денег (перед поединком с Карлсеном Непомнящий заключил, наверное, не меньше контрактов, чем король поддержки Карякин).

Можно только представить, сколько всего успел найти он вместе с командой. Выхлоп в самом матче против Карлсена оказался минимальным, зато сейчас Ян, по сути, начинен дебютными новинками как никто другой в мире .

• Второй фактор – опыт. Особенно опыт положительный, который у Непомнящего был. Каким бы экстремальным ни казался турнир претендентов в Екатеринбурге, Ян понимал, когда и как ему переключать передачи, чувствовал свое состояние и готовность бороться. Он брал там, где другие теряли, вовремя разгонялся и тормозил, когда чувствовал, что требуются подзарядка . Он не подсчитывал, а знал наперед каждый свой шаг.

Примерно такой же эффект сработал и в 2014-м, когда Ананд, только проигравший матч Карлсену, приехал на турнир претендентов в Ханты-Мансийск. Там он с легкостью обставил всех и отправился на второй поединок с Магнусом. Кстати, в том турнире после 9-го тура Виши имел такой же отрыв, как сейчас у Яна – правда, с тремя победами.

• Сразу трое участников Мадрида – новички. Фиружа, Дуда и Раппорт еще не выступали на таком уровне, а ведь никакой супертурнир не сопоставим по той ответственности, которую испытывает игрок перед главным шагом в карьере . Не выдерживал напряжение и сам Карлсен, который едва не провалил кампанию-2013, отдав свою судьбу в руки соперников. В муках, зубами, в последний момент вырывали путевку на матч Карякин в 2016-м и Каруана в 2018-м.

Никто из троицы свежих претендентов ничего такого не совершал. Единственная крупная победа Фиружи в «Большой швейцарке» пришлась на момент его суперформы, когда не было конкурентов. Дуда победил в Кубке мира, сразив в полуфинале Карлсена, но это был специфический нокаут. Раппорт выиграл еще более странный Гран-при.

Турнирное положение после 10-го тура полностью подтвердило гипотезу: Фиружа, Дуда и Раппорт аккуратно расположилось на 6-8-м местах, имея по «-2».

• Раджабова, который не играл три года, никто всерьез не воспринимал как претендента на высокое место . И Теймур подтвердил это незавидное положение: проиграл две партии и смиренно замыкал таблицу, пока не стало сыпаться трио. Да что там, азербайджанец даже выиграл партию – впервые за 999 дней!

Неожиданным вызовом был зимний взлет Накамуры в Гран-при. Но вряд ли кто-то ожидал глобального успеха от игрока, который по собственной инициативе и с радостью переквалифицировался в стримера. Да и сложно представить его в матче с Карлсеном, которого Хикару до смерти боится и проигрывает через раз. Не стоило также забывать о возрасте – Накамуре далеко за 30, в претендентах он только страдал.

Дин Лижэнь? Он потратил так много моральной энергии, чтобы попасть на турнир – сначала безуспешно пытался прорваться через Кубок мира, швейцарку и Гран-при, пока по решению о дисквалификации Карякина не открылась опция попадания по рейтингу .

Но чтобы ее активировать, китайцу пришлось сыграть в апреле 20 партий. И это после двух лет без возможности сесть за доску живьем, а не виртуально: в 2020-м карантин в Подмосковье, теперь бег с препятствиями – вряд ли это хорошо отразилось на нем. Динь ужасно начал турнир, весь первый круг пытался прийти в себя и по-настоящему стартовал тогда, когда большинство уже сдалось. Увы, ни ровности, ни агрессии.

• Единственный, кто мог спокойно готовиться, зная, что его ждет – Фабиано Каруана.

Да, поражение от Карлсена в 2018-м подействовало на него угнетающе, и он потерялся на какое-то время. Однако в мире, где нет Магнуса, он точно был бы первым. Американец – единственный, кто смог обыграть и праймового Фиружу прошлой осенью.

И он показывал настрой с самого начала, шел вровень с Яном – в отличие от него, самостоятельно выигрывая каждую партию: без подарков и навязчивых приглашений, целенаправленно с первого же хода играя на победу. И в первом круге он шел по чемпионскому графику (уступая только суперграфику Яна), но во втором что-то поломалось – и он теряет там, где не предполагалось.

Повлияло ли резкое заявление Карлсена о возможном отказе от следующего матча за корону?

В преддверии турнира претендентов-2022 не стоило отбрасывать еще одно обстоятельство – заявление Карлсена после победы над Непомнящим.

Магнус тогда сказал, что ему наскучили матчи со сверстниками, он не может заставить себя играть в них с полной выкладкой. И если новым претендентом не станет игрок из новой генерации (в этот образ вписывается, пожалуй, только 19-летний Фиружа), то, скорее всего, он не станет защищать титул.

На случай отказа Карлсена ФИДЕ оперативно приняла решение – забронировала место в матче за корону для второго призера в турнире претендентов-2022. И вот в такой волнующей и несколько неопределенной обстановке Ян Непомнящий выдал 7 из 10, за четыре тура до финиша обеспечив себе 1,5 очка золотого отрыва.

Путь Непомнящего к победе: главные шаги в Мадриде-2022

В шахматах часто говорят: «Везет как первому призеру», – это когда обстоятельства будто сами складываются в пользу игрока. Таким везунчиком в Мадриде стал Ян. Едва ли не в каждом туре с ним случались события, которые трудно было предположить.

1. В первом туре он играл с Эло-фаворитом, Дин Лижэнем. Китаец – аккуратный игрок и маньяк контроля, выиграть у которого черными – почти фантастика. А Непомнящий уверенно выиграл! Получив по дебюту перспективную позицию, Динь совершенно потерял нить игры и ход за ходом ухудшал свою позицию.

Кажется, если бы Ян вообще ничего не делал, соперник сам себя упаковал и преподнес бы. Показательный момент: когда король белых уже стоял под матом, китаец забрал пешку совсем на другом конце доски.

2. Столь бодрое начало расслабило Непомнящего, и во 2-м туре он быстро доигрался до чуть худшей позиции с Каруаной. Тот сделал несколько нетривиальных ходов, и Яну пришлось выкручиваться в позиции без пешки. Он справился, но только благодаря своей обычной тактической изворотливости. Фаби мог бы и поднажать, но не стал.

В 3-м туре случился «выходной» – Непомнящий разделил очко с Раджабовым.

3. Партия 4-го тура с Фиружей стала одной из ключевых в турнире. Алиреза – первый, кто не побоялся пойти с Непо на один из самых острых вариантов сицилианской защиты, в нем он должен быть готов как зверь. Так и оказалось.

Несмотря на всезнание Яна и на то, что он делал ходы, едва подходя к столику, Алиреза нанес мощный удар по его уверенности – и почти перехватил инициативу. Он только забыл, что катает не буллет в интернете, а партию в турнире претендентов, где нельзя оставлять себе мгновения на обдумывание острейшей позиции. В какой-то момент соперники «сравнялись»: у Непомнящего была 71 минута, а у Фиружи – 71 секунда.

Конечно, вскоре молодой Алиреза подставил все. Идеальный старт у Яна: две победы, две ничьи – и лидерство.

4. Принцип отборочных турниров: не столь важно умение выигрывать, как умение не проигрывать. В 5-м туре с Накамурой две ошибки поставили Яна в очень щекотливое положение. Но уверенность и предельная скорость, с которой Непо делал ходы, заставили Хикару сомневаться и тратить время.

А попав в цейтнот, Накамура прикидывал, стоит ли ему рисковать? Так, пройдя через сомнительную позицию, Ян спасся.

5. И тут же получил подарок от Дуды в 6-м туре. Ян-Кшиштоф разыгрывал дебют с подчеркнутой небрежностью, а потом так же легко допустил доминацию и накат. Ян играл не слишком точно, но каждый его микропромах соперник возмещал в двойном размере. «Плюс три» – и заявка на первое место.

6. Но оказалось, и это не все – и в 7-м туре Непомнящему отдал очко Раппорт. Ян дважды заходил на ничью вечным шахом и оба раза получил отказ – Рихард настаивал так, что отказаться было уже невозможно. Непомнящий забрал четвертую победу.

С Дин Лижэнем в 8-м туре они тоже быстро нашли взаимопонимание – ничья.

7. Оставалось только устоять черными с Каруаной в 9-м. Тот поначалу следовал в таблице по пятам за Яном, но потерпел поражение – и расстояние между ними увеличилось до очка.

На этот раз Непомнящий постарался. Позиция была жесткая: один неосторожный ход, и спасти ее было бы невозможно. Непомнящий справился: прошел по длинной тропке единственных ходов – с какого-то момента заиграл как автомат. И несмотря на все усилия Фабиано, на доске стояла ничья – более того, уже черные могли играть на победу. Хотя бы попробовать.

Устояв против Каруаны, Непомнящий открыл путь к победе. И в 10-м не стал упираться, сделав солидную ничью с Раджабовым.

И оказалось, этого достаточно, чтобы тур за туром увеличивать отрыв от Каруаны. Тот во втором круге умудрился проиграть уже дважды: в 8-м туре Накамуре, в 10-м – Дуде. Он теперь не эксклюзивный преследователь Непомнящего: кроме Фабиано те же «+1» еще и у Накамуры с Дин Лижэнем. Им предстоит сражаться за 2-е место, которое с случае отказа Карлсена (в который все-таки верится не до конца) может стать призовым.

Ну а что Ян? Он может предлагать ничьи в оставшихся партиях – Фируже, Накамуре, Дуде и Раппорту. Чтобы перебить его «+4» и перегнать, любому из трио преследователей надо выиграть четыре партии подряд, чего на таком уровне никогда не случалось. Вряд ли произойдет и сейчас.

Автор: Евгений Атаров (Levitov Chess)

Фото: eastnews.ru/Associated Press, PIERRE-PHILIPPE MARCOU/AFP; globallookpress.com/Piotr Kucza, JACEK PRONDZYNSKI/FOTOPYK; Gettyimages.ru/Miguel Pereira