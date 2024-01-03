Рис Джеймс пропустил под 70 матчей «Челси» из-за одной и той же травмы. Все плохо?

Почему только сейчас сделал операцию?

В начале декабря Рис Джеймс снова травмировался. Это трагедия: в сезоне-2023/24 Джеймс ни разу не провел полный матч, теперь рискует пропустить Евро.

В игре против «Эвертона» Рис лишь в пятый раз вышел в старте в чемпионата, но уже на 26-й минуте попросил замену – снова повредил заднюю поверхность бедра. Рис согласился на операцию, теперь вернется не раньше апреля.

Болельщики как чувствовали: еще до старта чемпионата шутили – а кто будет капитаном, когда Джеймс получит травму? По-прежнему актуально.

Джеймс давно страдает от похожих травм

Так страшно было не всегда.. Например, в аренде в «Уигане» в сезоне-2018/19 Рис провел в Чемпиошипе 45 из 46 матчей и стал игроком года в клубе, закрывая не только правый фланг, но и опорку.

В АПЛ-2019/20 Рис провел лишь 24 матча, но не из-за травм – просто в порядке был Сезар Аспиликуэта. Дальше – прорыв: «Челси» с Томасом Тухелем взял Лигу чемпионов, а Рис сыграл в 47 матчах. Сезон-2020/21 был пиком: с тех пор игровое время Джеймса стремительно уменьшается.

Первая травма задней поверхности бедра случилась в конце 2021-го: Рис попросил замену на 27-й минуте матча с «Брайтоном». Вернулся в конце февраля, но через пару недель снова вылетел, окончательно поправился только в мае. Сезон-2022/23 ударил новыми проблемами: в октябре воспитанник клуба повредил колено и пролетел мимо чемпионата мира.

«Я опустошен. В ту минуту, когда получил травму колена, знал, что вернуться к чемпионату мира будет непросто, но я чувствовал, что смогу.

Работал над восстановлением усерднее чем когда-либо, чтобы поехать, и правда верил, что помогу команде. Осознавал риски, но это то, что я готов был взять на себя», – страдал Джеймс.

Рис должен был восстановиться за время ЧМ и вернуться к первому матчу после перезапуска АПЛ в конце декабря. Действительно вернулся, но его хватило лишь на тайм: очередной рецидив выбил уже до февраля. Остаток сезона получился рваным: Джеймс помог пройти «Дортмунд» в плей-офф Лиги чемпионов, но в целом больше лечился, чем играл. Позже Фрэнк Лэмпард признал, что на матчи против «Реала» Джеймс и Мэйсон Маунт выходили с повреждениями.

Восстановление Рис начал в конце апреля, целью стала подготовка к новому сезону. Но опять провал, спустя 75 минут после старта сезона: англичанин попросил замену в первом туре против «Ливерпуля».

Очередной возвращение случилось в конце октября. Уже Почеттино очень осторожно подводил капитана, но и это не помогло – Рис вылетел через месяц.

В этом сезоне у Джеймса 404 минуты в АПЛ. С декабря 2020 года игрок пропустил 35 матчей и 175 дней из-за травм, связанных с задней поверхностью бедра (данные Transfermarkt). Сюда можно добавить и травму колена в сезоне-2022/23, поскольку повреждения связаны. В таком случае Джеймс с конца 2020-го пропустил 66 матчей. Для сравнения: два полных сезона в АПЛ – 76 туров.

При этом Джеймс не делал операций. Почему?

Примечательно, что похожая травма задней поверхности бедра мучила и сестру Риса, Лорен, которая играет в женском «Челси». В марте 2022 года она решилась на операцию, и ей помогло: восстановилась к старту сезона и с тех пор забыла про травмы.

Но важно понимать: «травма задней поверхности бедра» – понятие очень широкое. В той зоне расположены три разные мышцы, повреждение любой из них – один и тот же диагноз.

Существуют и различные механизмы получения этой травмы. Основных два: во время бега и при перенапряжении. В зависимости от механизма повреждения и от того, какая мышца была травмирована, определяется и путь восстановления. Они могут кардинально отличаться. На первый взгляд проблемы Лорен и Риса похожи, но детали играют определяющую роль. К сожалению, конкретика по травмам конфиденциальная.

Несмотря на опыт сестры, Рис до последнего отказывался от операций. Почему? Врач женского «Спартака» Артем Рыженко считает, что операция – крайний случай, ее старались избегать, а пример Лорен не показателен в случае Риса:

«Операция – это всегда последний вариант, за исключением тех случаев, когда она единственный сценарий лечения.

Причины могут быть разными: например, тендинопатия. Если коротко – когда замещается часть сухожилия на соединительную ткань другого типа, и оно теряет ключевые свойства, из-за чего и появляются боль и травмы. А может быть просто повторяющаяся травма мышцы. Поэтому, несмотря на то, что в сети диагнозы Лорен и Риса звучат одинаково (даже в официальных релизах), причины и локализация травмы могут отличаться. Тактика тоже.

Оперативное лечение – тоже не стопроцентная гарантия возвращения, поэтому не надо возлагать надежды на то, что скальпель решит все проблемы».

Экс-глава штаба спортивных наук «Ньюкасла» Каллум Уолш тоже подчеркивает сложности при выборе лечения:

«Существует множество факторов, поэтому то, что помогает при восстановлении одному игроку, может не работать для другого. Найти методику восстановления непросто, особенно без углубленного изучения организма спортсмена».

Для врачей важна продолжительная работа с игроками, поскольку восстановление и реакция организма на нагрузки у всех индивидуальная. Например, специалисты медицинского штаба, работающие в клубе много лет, знают, как падает мышечный тонус у игроков команды.

Важным аспектом является и игра на разных позициях. Джеймс выступал в роли правого латераля, правого защитника, центрального защитника и центрального полузащитника. В каждом амплуа игрок подвергается разным нагрузкам и разному набору движений, а также резкости и частоте этих движений.

«В «Хаддерсфилде» у меня был игрок, настоящая машина – он сдавал все физиологические тесты на запредельном уровне. Но как только он выходил левым защитником, у нас появились проблемы: футболист не привык делать резкие рывки назад, появились боли в икроножных мышцах», – привел пример Уолш.

Важную роль играет и смена тренера. За два года в «Челси» их было уже четыре. У всех разные требования, методики и системы. Например, один тренер хочет, чтобы футболисты делали по 30 ускорений и замедлений за шестидневную тренировочную неделю. Потом приходит новый тренер и увеличивает их число до 100. Игрок должен привыкнуть к таким изменениям.

Уолш метафорично описал подбор методики лечения: «У «Челси» точно есть все данные по Рису. Существует программа NordBord, которая подсвечивает информацию о состоянии задней поверхности бедра. «Челси» изучит эти данные, чтобы понять, как будут вести себя мышцы Джеймса при пиковых нагрузках. Это похоже на процесс улучшения болида «Формулы-1»: вы подбираете стратегию и отправляете болид на трассу. Если ваша гипотеза не сработала, вы подбираете другую».

По словам Мэтта Лоу, одного из главных инсайдеров по «Челси», Рис неделю консультировался с врачами. На этот раз они рекомендовали операцию. Он перенес ее в Финляндии через две недели после матча с «Эвертоном», срок восстановления – 3-4 месяца (к 30-м турам чемпионата). По словам Рыженко, «при правильной реабилитации и операции риски осложнений минимальны и стремятся к единичным случаям среди сотен оперированных». Можно рассчитывать, что Джеймс наконец сможет стабильно играть в футбол.

Хирург Лассе Лемпайнен, который оперировал игрока уверен, что Джеймс избавится от рецидивов:

«Рис будет в лучшей форме к чемпионату Европы. «Челси» решит, когда он вернется, но мы говорим о вероятном восстановлении за 3-4 месяца.

Операция дает ему больше шансов оставаться в форме и избежать повторных проблем. Но речь только о правой ноге, потому что раньше у Джеймса были проблемы и с левой.

Когда я провожу операции спортсменам, выступающим на топ-уровне, один из главных запросов от меня – участие в процессе восстановления атлета, на каждом этапе. Неважно, насколько хорошо прошла операция, если восстановление проходит неправильно».

Лемпайнен – один из ведущих хирургов в области травм сухожилий. Лассе вылечил Усмана Дембеле и многих в «Барселоне» (Рональда Араухо, Мемфиса Депая, Жорди Альбу), консультировал Луиса Суареса и Лео Месси, вылечил Джовани Ло Чельсо. К Лемпайнену ездили и звезды РПЛ, об этом он рассказывал в интервью Sports.ru. Теперь финскому хирургу доверился и Рис.

Джеймс в лучшей форме – один из лучших на позиции. «Челси» его не хватает

Джеймс может сыграть на разных позициях, но чаще всего выступает в роли правого защитника или латераля. Несмотря на мощное телосложение, Рис невероятно быстрый, это позволяет закрывать весь фланг.

Лэмпард отмечал, что главное оружие Джеймса – навесы. Рис способен доставлять мяч в штрафную самыми разными способами и из любых позиций.

Англичанин особенно опасен при подачах справа от штрафной, когда у него достаточно места для навеса, огибающего ближайшего защитника. В таком случае подача идет по дуге в область между вратарем и защитниками – именно туда забегают партнеры по команде.

Джеймс опасен за счет скорости решений: он принимает мяч, быстро анализирует ситуацию и вторым касанием делает навес или прострел. Защитники часто не успевают за ним.

Капитан «Челси» может решать эпизоды сам. Джеймс врывается в штрафную и наносит мощные удары с острого угла. В сезоне-2021/22 Рис отметился шестью голами – в том числе в Лиге чемпионов против «Ювентуса».

Особенно ярко в атаке Джеймс играл в роли правого латераля. В схеме 3-4-3 при Тухеле Рис получал больше пространства для спринта за счет компактной структуры «Челси» в центре.

У Поттера и Почеттино Джеймс играл правого защитника и не искрил в атаке. Но это можно списать на травмы. Рис и в прошлом сезоне чаще лечился, чем играл: за два года у англичанина всего 24 появления на поле в АПЛ.

Защищается Джеймс тоже прилично. До последнего не бросается на соперника и уводит его к боковой линии. Убежать тоже не получится: англичанин догоняет даже самых быстрых футболистов, а потом корпусом отталкивает от мяча.

В сентябрьском подкасте Five Рио Фердинанда попросили выбрать правого защитника – Джеймса или Трента Александр-Арнольда:

«Сложно! Оттолкнемся от текущей ситуации. Прямо сейчас Рис лучше Трента. Если бы я был вингером, и меня бы спросили, против кого я бы играть не хотел, выбрал бы Джеймса. В плане физики он не хуже центральных защитников, а еще очень опасен впереди. Трент точно лучше в плане паса на любые расстояния, но мне кажется, что Рис при этом забил бы куда больше. Он часто оказывается в штрафной соперника».

Отсутствие Джеймса ощущалось особенно остро в прошлом сезоне, когда справа в защите выходил уже сдавший Аспиликуэта. В обороне испанец играл исправно, но не мог давать тот же объем в атаке. Аспиликуэта быстрее уставал: когда Сезар оказывался слишком высоко, то не успевал возвращаться при контратаках соперника.

В этом сезоне на подмену Джеймсу пришел Мало Гюсто. Француз ярко начал: в третьем туре против «Лутона» отметился двумя ассистами. Но пока Гюсто не успевает за скоростями в АПЛ, что особенно прослеживалось в матче с «Астон Виллой»: Мало вовремя не вернулся в оборону и был вынужден идти в подкат против Люки Диня. Итог – прямая красная карточка.

Пока неизвестно, вернется ли праймовый Джеймс после операции. А ведь «Челси» его очень не хватает.

Фото: Gettyimages.ru/Catherine Ivill, Stu Forster