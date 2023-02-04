«Броуки» + Егоров
Блог

«Я патриот России». Тарасов – о Кучере у Дудя*, угрозах из Украины и разводе на 60 млн на подкасте «Броуков»

Владимир Путин Владимир Путин
Политика
Дмитрий Егоров Дмитрий Егоров
«Райзен» Артем Кузьмин «Райзен» Артем Кузьмин
Winline Медиалига Winline Медиалига
Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев
Родина Медиа Родина Медиа
Дмитрий Тарасов Дмитрий Тарасов
премьер-лига Россия премьер-лига Россия
БроукБойз БроукБойз
Медиафутбол Медиафутбол

Алоха всем, друзья! Снова рады вас видеть. Это «Броуки» в официальном блоге «БроукБойз» на Sports.ru. В первом тексте собрали все самое интересное из первой части «БроуКаста» с Дмитрием Тарасовым.

Он рассказал Райзену и Дмитрию Егорову о патриотизме, разводе на 60 млн рублей, а еще как от него отвернулись все друзья из Украины. Человек, который не боится говорить на острые темы.

Тарасов объясняет, почему Дудь вел себя неправильно на интервью с Кучерой

– Чем тебя впечатлило интервью Оскара Кучеры?

– Мне начали писать в социальные сети.

– Тебе? Из-за него?

– Конечно. Говорят: «Посмотри, что думаешь, он такой же, как ты». Я думаю, а что случилось? Начал анализировать. Пока ехал к вам – досмотрел. Не впечатлило и не удивило. Все как обычно: есть кто за, есть кто против.

– Тебе не кажется, что это неадекватная история, когда человек зовет заведомо проигравшего, зная, что он [Дудь] будет его высаживать весь выпуск и на его фоне казаться невероятно умным?

– Меня это тоже поражает. Плюс мне не нравится, что в интервью Кучера много раз задавал вопросы, ведь ему было интересно мнение Юры. Дудь (признан иноагентом в России) ни на один практически не ответил. Если ты задаешь людям вопросы, то веди с ними беседу, а он Кучеру постоянно топил, топил, топил.

– То есть ты считаешь, что он по факту еще и не переехал?

– Я тоже был и не раз в таких ситуациях, когда со мной на политические темы разговаривали. Я могу быть необразованным и не знать что-то в политике, но у меня есть какое-то свое понимание, свое виденье, и я его высказываю так, как я умею и чувствую. Я считаю, что с этим тоже нужно мириться, а не топить чувака своими умными подготовленными фразами. Да, Юра – умный чувак, реально крутой журналист, но зачем ты топишь так очевидно Кучеру, который иногда даже терялся?

– Дим, у тебя грамотная позиция – ты не пытаешься лезть туда, где не знаешь. Ты так и говоришь, что в каком-то вопросе ты не разбираешься, ты в открытую говоришь, что не знаешь, но при этом ты довольно четко позиционируешь себя как патриота.

– Патриот. Я люблю свою страну, но когда я не разбираюсь в политике или в каком-то конкретном вопросе, который задают, я говорю что не знаю, о чем речь, и ничего такого в этом нет. Я могу выглядеть тупо в чьих-то глазах, но я этого не стесняюсь. Зачем мне пытаться быть умнее себя?

– При этом на тебя постоянно льется хейт, потому что недавно начали вспоминать твое старое интервью, когда ты говорил про Крым.

– Как раз друг Дудя (журналист Sports.ru Александр Головин – Прим.) брал у меня это интервью. Он вышел на меня, сказал, что хочет приехать и снять семейное интервью. Поговорить о футболе, о семье, о том, как я восстанавливаюсь после травмы. Я согласился. Он приезжает, включает камеру и сразу вопрос: поговорим про мои посты в инстаграме, в том числе политические. Я такой: стоп. Потом понял, что он уже хочет это все разгонять. Я мог встать, прервать интервью и сказать: «Иди на ### из моего дома».

– А это не нарушение какой-то этики определенной? Ты присылаешь одни вопросы…

– Он ничего не присылал. Он сказал, что поговорим о футболе и семье у меня дома. Он пришел с подготовленной командой и начал с ходу ######### (разносить) меня. В голове я понимал, о чем будет речь. Я же не готовился. У меня были две мысли: выгнать их из дома или просто говорить так, как я могу, не стесняясь своей позиции.

– Ты же понимал, что в тот момент у тебя теперь мог быть только один вектор донесения своих мыслей в общество. То есть, ты уже себя спозиционировал…

– Я свою позицию обозначил уже давно, когда майку в Турции показал. Поэтому ни для кого не секрет моя позиция. Что он хотел узнать? Что я переобулся?

Я не говорю, что у нас все в стране хорошо. Конечно, есть какие-то сложности, но в основном я патриот. Я русский, я здесь родился, у меня воевали дедушки и бабушки. Я был воспитан по-другому, я не бегу с корабля.

У Тарасова был друг из Украины. Сейчас они не общаются

–  Сильный был хейт, когда в 2022 году стали форсить те твои слова? Там ведь контекст был совсем другой.

– Это сделал один мой в кавычках друг из Украины. Тренер, не буду даже имя называть, мы больше не общаемся с ним.  До этого очень хорошо дружили. После всех событий, когда они начались, я ему написал, что если тебе нужна помощь и поддержка, то моя дверь открыта.

–  Он работал в России?

 – Он приезжал сюда.

– Назови его.

– Рома. Те, кто подписан на меня, знали его как тренера Рому.

– То есть это был не профессиональный тренер?

– Нет, но он знает много футболистов, тоже их тренирует. Он очень известный на Украине. Я с ним в пандемию занимался по видео, поддерживал форму. Так мы и сдружились с ним. Это он зафорсил эту фигню с отрывком про Крым.

– Он знал, что интервью было 2019 года?

– Конечно, это написано было. Выставил он это буквально полгода назад. Я просыпаюсь, обвал звонков, сообщений: умри, тварь. Я думаю, что опять что-то пошло, нужно копаться.  Понимаю, что Рома это выложил.

–  При этом вы с ним общались в 2018, 2019, 2020 и 2021 годах?

– Общались. Не хочу его топить. Это его мнение. Мне, с одной стороны, понятно: то, что происходит у него в стране – это нехорошо, но при чем здесь я? Я предложил помощь своим друзьям, которые у меня есть на Украине. Когда все началось, сначала все хорошо общались, через месяц – негатив.

– Не думал ли ты нанять человека, который может помочь подготовиться к интервью, чтобы потом тебя не подтаскивали за всякое?

– У меня до этого не было, что договариваемся говорить об одном, а происходит совсем другое. Это первая ситуация, когда меня просто обманули. Чтобы ты понимал – мы разговаривали семь часов.

Он приехал ко мне в 10 утра, мы проговорили четыре часа, потом поехали на тренировку. У меня была реабилитация, он со мной в машине ехал, обсуждали. Ну шесть часов точно, у меня голова была кругом. Ты правильно говоришь, что к таким интервью надо готовиться. Но вот, например, к Собчак реально подготовиться? Ну куда мне с ней тягаться? Главное быть собой и не ####### (обманывать).

– Думаю, было бы то же самое с Собчак, если бы ты ей начал про офсайды рассказывать.

– Ни для кого не секрет, что она работает с гарнитурой в ухе.

– Ну, Головин же не работает так.

– Этого я не знаю.

– Переехать Собчак – невозможно?

– У нее всегда есть помощник. Когда мы сидели и обсуждали ситуацию про Турцию, когда она начала про майку спрашивать, я даже не помнил с кем мы играли, а она через секунду мне говорит счет. У нее это все на контроле. Я понял, что шансов нет.

Крым, поддержка Кадырова, футболка с Путиным

– Дима, когда ты отвечал, например на те вопросы про Крым, или потом, когда читал комментарии…

– Клянусь тебе, я не читал комментарии.

– А как до тебя доходит вся информация?

– Клянусь, не читаю комментарии очень давно. Иногда смотрю, когда мне в директ помимо говна всякого могут какую-то полезную информацию написать. Комментарии очень редко читаю.

–  Когда ты говоришь про государство, про Крым, про Путина, ты не думаешь, что сейчас я это вбросил, но потом мне это зачтется? Чтобы в будущем, может, какая-нибудь поблажка была, ближе быть к каким-то вещам в РФС? То есть, этим ты не формируешь определенную свою шкалу лояльности, которая позволит тебе иметь какие-то бонусы?

– Я сотрудничаю уже давно. Общаюсь и поддерживаю на определенных своих условиях. Это не денежные условия, я говорил Собчак об этом. Привилегии есть. Но я так чувствую, а помимо этого мне еще и бонус дают.

–  То есть у тебя нет диссонанса? Ты говоришь то, о чем думаешь, и это еще поддерживают где-то наверху?

–  Может, поддерживают, может, нет. В ситуации с майкой меня не никто выше не поддержал.

– Ты же говорил, что тебе звонили.

– Меня поддержал только Кадыров.

– Как ты считаешь, это вообще правильно, когда люди, которые открыто поддерживают государство, получают какие-то дивиденды от этого?

– Я себя не вижу в политике, если ты к этому клонишь.

– Ты понимаешь, что твои высказывания могут потом быть учтены, если ты пойдешь в РФС?

– Мне не нужно говорить что-то хорошее о нашем государстве, чтобы пойти работать в РФС. У меня много знакомых в футболе, я хочу остаться в футболе, а политика – это просто, когда мне задают вопрос про отношение к нынешней ситуации, про отношение к Крыму, про отношение к Путину, про отношение к России. Я говорю, что я патриот, я здесь родился.

– То есть без корыстных целей?

– Возвращаемся к Кучере. Он отвечал нормально. На своем каком-то языке, может быть, не на умном, но отвечал нормально. Когда твой друг дерется, ты вступаешься – ну как бы я поступил, по своим понятиям. Я бы помог T-Killah, а потом мы бы с ним сели и решили, кто прав, а кто виноват. И тогда я бы мог сказать: «Саня, ты неправ». Но сначала я бы подрался.

–  Мне кажется, тут логика проста. Если говорить про Димона, ему просто хочется что-нибудь ляпнуть. Есть такой тип людей, которым хочется что-нибудь ляпнуть, надеть майку. Тогда что только не придумали: администрация президента заранее заплатила Диме, менеджер Ольги Бузовой заранее дал ему эту майку с фотографией. Почему просто не представить, что чувак реально просто захотел надеть майку?

– Да! Как было все на самом деле: я сидел в кафе, у нас игра в Турции. Мы знали, что у нас были проблемы с Турцией.

– Да, когда самолет сбили.

– Парашютиста расстреляли. Я сижу, выставляю пост в социальной сети. Мне начинают писать: мы тебя убьем, добро пожаловать в ад. Читаю и в шоке. Меня это цепляет по-мужски, понимаешь? Не за себя, а за страну. Думаю, что делать. Надо надеть майку. В этот же момент я отправляю помощника найти мне майку. Он привозит мне десять маек с разными надписями. Я выбрал самую нормальную.

– Тебе не кажется, что ты так только аккумулируешь негатив? 

– Я сам по себе хотел это сделать. Мне было обидно за страну, за этого парашютиста, над которым еще и ржут.

– Тебе когда-нибудь было грустно за то, что ты что-то лишнее ляпнул, шел на поводу эмоций? За то, что тебе до сих пор припоминают?

– Никогда не стыжусь своих поступков, было и было, я так к этому отношусь. У меня есть близкий круг друзей и семья, которые поддержат меня, несмотря ни на что, мне от этого легче. Стыдно мне было, только когда сказал «Беременный Малыш», кайфанул от этого, вместе посмеялись с женой!

За 9 лет в «Локомотиве» я ни разу не отказывал в интервью и считаю, что это правильно. Нужно учиться давать интервью, каким бы ты ни был, всем игрокам нужно учиться говорить и не стесняться камер. Хотя вкидывать я не очень люблю. Для меня есть грань.

– Заканчивая тему, для тебя поддерживать власть – считать себя патриотом? Тебе без разницы – был бы Ельцин, ты бы поддерживал Ельцина, был бы Путин, ты поддерживаешь Путина??

– Да, я говорил об этом. Я поддерживаю именно Россию. Мне неважно, кто будет президентом. Когда был Медведев, я не говорил: «Верните Путина, Путин мой друг». Я просто русский чувак, который любит свою страну.

Плохо ей, хорошо, воюют у нас, спецоперация – я не буду никуда сваливать. Я никогда не хотел переехать в другую страну. У многих моих друзей мечта съездить в Америку. Я никогда не хотел и не хочу до сих пор. Никогда в жизни там не был и не хочу. Единственное – слетал бы на один день и сходил на НХЛ и НБА. Хотел бы посмотреть вживую.

 

Тарасов рассказал о расходах и вспомнил, как его кинули на 60 млн рублей

– Для тебя очень важен круг общения?

– Да, абсолютно, у меня много друзей, и я с удовольствием завожу новых. Я очень открытый и добрый, иногда в жизни мне, конечно, за это хорошо прилетало. Я поднимался и думал, что не все такие, есть и нормальные люди. 

– Как происходит развод на деньги?

– Человек сначала вливается в близкое окружение, затем появляется дружба, различная помощь. На мне была грамотная афера. Не хочу рассказывать, человек поймет, а я не хочу себе сложности...

– О какой сумме речь? Больше 60 миллионов?

– Да... Я сейчас заплачу (смеется). На тот момент ты думаешь, что со мной подобное не прокатит. Поэтому я говорю молодым пацанам: думайте, учитесь на моих ошибках. Не будет такого, что с тобой этого не произойдет – произойдет, 100 процентов. 

– Ты не устаешь записывать сторис? Ведет ли кто-то твои социальные сети?

– Нет, не устаю, мне нравится самостоятельно заниматься этим, мне помогают только в монтаже. Дети – мои главные сценаристы. Большинство их действий – готовый контент. Что хочу, то и снимаю, хотя все равно есть рекламные обязательства. Все заработанные деньги с социальных сетей уходят в семью, к жене. В ближайшее время планирую завести канал на ютубе.

– Ты бы смог сейчас обеспечивать себя только рекламой?

– Нет, это тяжело. С четырьмя детьми.

– На дом, на семью сколько приходится тратить? Тысяч 500-600?

– Плюс-минус, да. Если хочешь жить хорошо, надо работать.

– Когда ты играл в «На Спорте», были слухи, что твоя зарплата – 1,5-2 миллиона рублей. Это правда?

– Нет, у меня был рекламный контракт. Я отрабатывал рекламу – сколько я сделаю, столько и получаю, все просто по KPI. В лучшие месяцы доход достигал одного миллиона.

– В общем, ты кайфуешь от семейной жизни и от того, что эта жизнь еще и может приносить доход.

– Безусловно! Я просто кайфую от семейной жизни, тем более у меня уже младшая дочка зарабатывает, когда помогает жене сняться в рекламном ролике. Мы спрашиваем: «Что ты хочешь?» Она отвечает: «Я хочу Chupa Chups».

– Ты хочешь, чтобы твои дети были как условный Гном Гномыч? Часто говорят, если снимаешь детей, – ты их эксплуатируешь

– С Гном Гномычем лично не знаком и не слежу за ним, но понимаю о чем речь. 

Детей вообще не эксплуатирую. Я им иногда включаю детский ютуб. Они там увидели девочку, которая снимает гимнастику, подошли ко мне и сказали: «Мы хотим на художественную гимнастику».

Я буду делать то, что они хотят, если им хочется, я их туда отправлю. Если нравится, пусть занимаются. Нельзя заставлять делать то, что я хочу, они должны сами выбирать, чем заниматься. Как и у меня было – мне давали на выбор много направлений.

* – Юрий Дудь признан иноагентом в России.

Фото: Winline Медиалига // скриншоты ютуб-канала «Броукаст» // Фото: globallookpress.com/imago sportfotodienst

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий