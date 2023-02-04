«Я патриот России». Тарасов – о Кучере у Дудя*, угрозах из Украины и разводе на 60 млн на подкасте «Броуков»

Алоха всем, друзья! Снова рады вас видеть. Это «Броуки» в официальном блоге «БроукБойз» на Sports.ru. В первом тексте собрали все самое интересное из первой части «БроуКаста» с Дмитрием Тарасовым.

Он рассказал Райзену и Дмитрию Егорову о патриотизме, разводе на 60 млн рублей, а еще как от него отвернулись все друзья из Украины. Человек, который не боится говорить на острые темы.

Тарасов объясняет, почему Дудь вел себя неправильно на интервью с Кучерой

– Чем тебя впечатлило интервью Оскара Кучеры?

– Мне начали писать в социальные сети.

– Тебе? Из-за него?

– Конечно. Говорят: «Посмотри, что думаешь, он такой же, как ты». Я думаю, а что случилось? Начал анализировать. Пока ехал к вам – досмотрел. Не впечатлило и не удивило. Все как обычно: есть кто за, есть кто против.

– Тебе не кажется, что это неадекватная история, когда человек зовет заведомо проигравшего, зная, что он [Дудь] будет его высаживать весь выпуск и на его фоне казаться невероятно умным?

– Меня это тоже поражает. Плюс мне не нравится, что в интервью Кучера много раз задавал вопросы, ведь ему было интересно мнение Юры. Дудь (признан иноагентом в России) ни на один практически не ответил. Если ты задаешь людям вопросы, то веди с ними беседу, а он Кучеру постоянно топил, топил, топил.

– То есть ты считаешь, что он по факту еще и не переехал?

– Я тоже был и не раз в таких ситуациях, когда со мной на политические темы разговаривали. Я могу быть необразованным и не знать что-то в политике, но у меня есть какое-то свое понимание, свое виденье, и я его высказываю так, как я умею и чувствую. Я считаю, что с этим тоже нужно мириться, а не топить чувака своими умными подготовленными фразами. Да, Юра – умный чувак, реально крутой журналист, но зачем ты топишь так очевидно Кучеру, который иногда даже терялся?

– Дим, у тебя грамотная позиция – ты не пытаешься лезть туда, где не знаешь. Ты так и говоришь, что в каком-то вопросе ты не разбираешься, ты в открытую говоришь, что не знаешь, но при этом ты довольно четко позиционируешь себя как патриота.

– Патриот. Я люблю свою страну, но когда я не разбираюсь в политике или в каком-то конкретном вопросе, который задают, я говорю что не знаю, о чем речь, и ничего такого в этом нет. Я могу выглядеть тупо в чьих-то глазах, но я этого не стесняюсь. Зачем мне пытаться быть умнее себя?

– При этом на тебя постоянно льется хейт, потому что недавно начали вспоминать твое старое интервью, когда ты говорил про Крым.

– Как раз друг Дудя (журналист Sports.ru Александр Головин – Прим.) брал у меня это интервью. Он вышел на меня, сказал, что хочет приехать и снять семейное интервью. Поговорить о футболе, о семье, о том, как я восстанавливаюсь после травмы. Я согласился. Он приезжает, включает камеру и сразу вопрос: поговорим про мои посты в инстаграме, в том числе политические. Я такой: стоп. Потом понял, что он уже хочет это все разгонять. Я мог встать, прервать интервью и сказать: «Иди на ### из моего дома».

– А это не нарушение какой-то этики определенной? Ты присылаешь одни вопросы…

– Он ничего не присылал. Он сказал, что поговорим о футболе и семье у меня дома. Он пришел с подготовленной командой и начал с ходу ######### (разносить) меня. В голове я понимал, о чем будет речь. Я же не готовился. У меня были две мысли: выгнать их из дома или просто говорить так, как я могу, не стесняясь своей позиции.

– Ты же понимал, что в тот момент у тебя теперь мог быть только один вектор донесения своих мыслей в общество. То есть, ты уже себя спозиционировал…

– Я свою позицию обозначил уже давно, когда майку в Турции показал. Поэтому ни для кого не секрет моя позиция. Что он хотел узнать? Что я переобулся?

Я не говорю, что у нас все в стране хорошо. Конечно, есть какие-то сложности, но в основном я патриот. Я русский, я здесь родился, у меня воевали дедушки и бабушки. Я был воспитан по-другому, я не бегу с корабля.

У Тарасова был друг из Украины. Сейчас они не общаются

– Сильный был хейт, когда в 2022 году стали форсить те твои слова? Там ведь контекст был совсем другой.

– Это сделал один мой в кавычках друг из Украины. Тренер, не буду даже имя называть, мы больше не общаемся с ним. До этого очень хорошо дружили. После всех событий, когда они начались, я ему написал, что если тебе нужна помощь и поддержка, то моя дверь открыта.

– Он работал в России?

– Он приезжал сюда.

– Назови его.

– Рома. Те, кто подписан на меня, знали его как тренера Рому.

– То есть это был не профессиональный тренер?

– Нет, но он знает много футболистов, тоже их тренирует. Он очень известный на Украине. Я с ним в пандемию занимался по видео, поддерживал форму. Так мы и сдружились с ним. Это он зафорсил эту фигню с отрывком про Крым.

– Он знал, что интервью было 2019 года?

– Конечно, это написано было. Выставил он это буквально полгода назад. Я просыпаюсь, обвал звонков, сообщений: умри, тварь. Я думаю, что опять что-то пошло, нужно копаться. Понимаю, что Рома это выложил.

– При этом вы с ним общались в 2018, 2019, 2020 и 2021 годах?

– Общались. Не хочу его топить. Это его мнение. Мне, с одной стороны, понятно: то, что происходит у него в стране – это нехорошо, но при чем здесь я? Я предложил помощь своим друзьям, которые у меня есть на Украине. Когда все началось, сначала все хорошо общались, через месяц – негатив.

– Не думал ли ты нанять человека, который может помочь подготовиться к интервью, чтобы потом тебя не подтаскивали за всякое?

– У меня до этого не было, что договариваемся говорить об одном, а происходит совсем другое. Это первая ситуация, когда меня просто обманули. Чтобы ты понимал – мы разговаривали семь часов.

Он приехал ко мне в 10 утра, мы проговорили четыре часа, потом поехали на тренировку. У меня была реабилитация, он со мной в машине ехал, обсуждали. Ну шесть часов точно, у меня голова была кругом. Ты правильно говоришь, что к таким интервью надо готовиться. Но вот, например, к Собчак реально подготовиться? Ну куда мне с ней тягаться? Главное быть собой и не ####### (обманывать).

– Думаю, было бы то же самое с Собчак, если бы ты ей начал про офсайды рассказывать.

– Ни для кого не секрет, что она работает с гарнитурой в ухе.

– Ну, Головин же не работает так.

– Этого я не знаю.

– Переехать Собчак – невозможно?

– У нее всегда есть помощник. Когда мы сидели и обсуждали ситуацию про Турцию, когда она начала про майку спрашивать, я даже не помнил с кем мы играли, а она через секунду мне говорит счет. У нее это все на контроле. Я понял, что шансов нет.

Крым, поддержка Кадырова, футболка с Путиным

– Дима, когда ты отвечал, например на те вопросы про Крым, или потом, когда читал комментарии…

– Клянусь тебе, я не читал комментарии.

– А как до тебя доходит вся информация?

– Клянусь, не читаю комментарии очень давно. Иногда смотрю, когда мне в директ помимо говна всякого могут какую-то полезную информацию написать. Комментарии очень редко читаю.

– Когда ты говоришь про государство, про Крым, про Путина, ты не думаешь, что сейчас я это вбросил, но потом мне это зачтется? Чтобы в будущем, может, какая-нибудь поблажка была, ближе быть к каким-то вещам в РФС? То есть, этим ты не формируешь определенную свою шкалу лояльности, которая позволит тебе иметь какие-то бонусы?

– Я сотрудничаю уже давно. Общаюсь и поддерживаю на определенных своих условиях. Это не денежные условия, я говорил Собчак об этом. Привилегии есть. Но я так чувствую, а помимо этого мне еще и бонус дают.

– То есть у тебя нет диссонанса? Ты говоришь то, о чем думаешь, и это еще поддерживают где-то наверху?

– Может, поддерживают, может, нет. В ситуации с майкой меня не никто выше не поддержал.

– Ты же говорил, что тебе звонили.

– Меня поддержал только Кадыров.

– Как ты считаешь, это вообще правильно, когда люди, которые открыто поддерживают государство, получают какие-то дивиденды от этого?

– Я себя не вижу в политике, если ты к этому клонишь.

– Ты понимаешь, что твои высказывания могут потом быть учтены, если ты пойдешь в РФС?

– Мне не нужно говорить что-то хорошее о нашем государстве, чтобы пойти работать в РФС. У меня много знакомых в футболе, я хочу остаться в футболе, а политика – это просто, когда мне задают вопрос про отношение к нынешней ситуации, про отношение к Крыму, про отношение к Путину, про отношение к России. Я говорю, что я патриот, я здесь родился.

– То есть без корыстных целей?

– Возвращаемся к Кучере. Он отвечал нормально. На своем каком-то языке, может быть, не на умном, но отвечал нормально. Когда твой друг дерется, ты вступаешься – ну как бы я поступил, по своим понятиям. Я бы помог T-Killah, а потом мы бы с ним сели и решили, кто прав, а кто виноват. И тогда я бы мог сказать: «Саня, ты неправ». Но сначала я бы подрался.

– Мне кажется, тут логика проста. Если говорить про Димона, ему просто хочется что-нибудь ляпнуть. Есть такой тип людей, которым хочется что-нибудь ляпнуть, надеть майку. Тогда что только не придумали: администрация президента заранее заплатила Диме, менеджер Ольги Бузовой заранее дал ему эту майку с фотографией. Почему просто не представить, что чувак реально просто захотел надеть майку?

– Да! Как было все на самом деле: я сидел в кафе, у нас игра в Турции. Мы знали, что у нас были проблемы с Турцией.

– Да, когда самолет сбили.

– Парашютиста расстреляли. Я сижу, выставляю пост в социальной сети. Мне начинают писать: мы тебя убьем, добро пожаловать в ад. Читаю и в шоке. Меня это цепляет по-мужски, понимаешь? Не за себя, а за страну. Думаю, что делать. Надо надеть майку. В этот же момент я отправляю помощника найти мне майку. Он привозит мне десять маек с разными надписями. Я выбрал самую нормальную.

– Тебе не кажется, что ты так только аккумулируешь негатив?

– Я сам по себе хотел это сделать. Мне было обидно за страну, за этого парашютиста, над которым еще и ржут.

– Тебе когда-нибудь было грустно за то, что ты что-то лишнее ляпнул, шел на поводу эмоций? За то, что тебе до сих пор припоминают?

– Никогда не стыжусь своих поступков, было и было, я так к этому отношусь. У меня есть близкий круг друзей и семья, которые поддержат меня, несмотря ни на что, мне от этого легче. Стыдно мне было, только когда сказал «Беременный Малыш», кайфанул от этого, вместе посмеялись с женой!

За 9 лет в «Локомотиве» я ни разу не отказывал в интервью и считаю, что это правильно. Нужно учиться давать интервью, каким бы ты ни был, всем игрокам нужно учиться говорить и не стесняться камер. Хотя вкидывать я не очень люблю. Для меня есть грань.

– Заканчивая тему, для тебя поддерживать власть – считать себя патриотом? Тебе без разницы – был бы Ельцин, ты бы поддерживал Ельцина, был бы Путин, ты поддерживаешь Путина??

– Да, я говорил об этом. Я поддерживаю именно Россию. Мне неважно, кто будет президентом. Когда был Медведев, я не говорил: «Верните Путина, Путин мой друг». Я просто русский чувак, который любит свою страну.

Плохо ей, хорошо, воюют у нас, спецоперация – я не буду никуда сваливать. Я никогда не хотел переехать в другую страну. У многих моих друзей мечта съездить в Америку. Я никогда не хотел и не хочу до сих пор. Никогда в жизни там не был и не хочу. Единственное – слетал бы на один день и сходил на НХЛ и НБА. Хотел бы посмотреть вживую.

Тарасов рассказал о расходах и вспомнил, как его кинули на 60 млн рублей

– Для тебя очень важен круг общения?

– Да, абсолютно, у меня много друзей, и я с удовольствием завожу новых. Я очень открытый и добрый, иногда в жизни мне, конечно, за это хорошо прилетало. Я поднимался и думал, что не все такие, есть и нормальные люди.

– Как происходит развод на деньги?

– Человек сначала вливается в близкое окружение, затем появляется дружба, различная помощь. На мне была грамотная афера. Не хочу рассказывать, человек поймет, а я не хочу себе сложности...

– О какой сумме речь? Больше 60 миллионов?

– Да... Я сейчас заплачу (смеется). На тот момент ты думаешь, что со мной подобное не прокатит. Поэтому я говорю молодым пацанам: думайте, учитесь на моих ошибках. Не будет такого, что с тобой этого не произойдет – произойдет, 100 процентов.

– Ты не устаешь записывать сторис? Ведет ли кто-то твои социальные сети?

– Нет, не устаю, мне нравится самостоятельно заниматься этим, мне помогают только в монтаже. Дети – мои главные сценаристы. Большинство их действий – готовый контент. Что хочу, то и снимаю, хотя все равно есть рекламные обязательства. Все заработанные деньги с социальных сетей уходят в семью, к жене. В ближайшее время планирую завести канал на ютубе.

– Ты бы смог сейчас обеспечивать себя только рекламой?

– Нет, это тяжело. С четырьмя детьми.

– На дом, на семью сколько приходится тратить? Тысяч 500-600?

– Плюс-минус, да. Если хочешь жить хорошо, надо работать.

– Когда ты играл в «На Спорте», были слухи, что твоя зарплата – 1,5-2 миллиона рублей. Это правда?

– Нет, у меня был рекламный контракт. Я отрабатывал рекламу – сколько я сделаю, столько и получаю, все просто по KPI. В лучшие месяцы доход достигал одного миллиона.

– В общем, ты кайфуешь от семейной жизни и от того, что эта жизнь еще и может приносить доход.

– Безусловно! Я просто кайфую от семейной жизни, тем более у меня уже младшая дочка зарабатывает, когда помогает жене сняться в рекламном ролике. Мы спрашиваем: «Что ты хочешь?» Она отвечает: «Я хочу Chupa Chups».

– Ты хочешь, чтобы твои дети были как условный Гном Гномыч? Часто говорят, если снимаешь детей, – ты их эксплуатируешь

– С Гном Гномычем лично не знаком и не слежу за ним, но понимаю о чем речь.

Детей вообще не эксплуатирую. Я им иногда включаю детский ютуб. Они там увидели девочку, которая снимает гимнастику, подошли ко мне и сказали: «Мы хотим на художественную гимнастику».

Я буду делать то, что они хотят, если им хочется, я их туда отправлю. Если нравится, пусть занимаются. Нельзя заставлять делать то, что я хочу, они должны сами выбирать, чем заниматься. Как и у меня было – мне давали на выбор много направлений.

* – Юрий Дудь признан иноагентом в России.

Фото: Winline Медиалига // скриншоты ютуб-канала «Броукаст» // Фото: globallookpress.com/imago sportfotodienst