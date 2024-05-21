Почеттино вернул «Челси» в еврокубки. Но его все еще могут уволить

«Бавария» следит.

«Челси» все-таки залетел в еврокубки, хотя два месяца назад это казалось невозможным. Только после финала Кубка Англии станет понятно, где сыграют лондонцы: в Лиге Европы или Лиге конференций. Но факт уже неоспорим – Почеттино выполнил задачу на сезон.

Казалось, при таком раскладе он в безопасности. А вот и нет.

Судьбу Почеттино решат после детального анализа сезона. Но задачи в нем очень странные

Несмотря на выполнение скорректированной (об этом ниже) по ходу сезона задачи, владельцы «Челси» все равно не уверены в том, что Маурисио заслужил второй сезон.

То, как «Челси» выкарабкался с 11-го места на шестое, особенно с учетом травм, заслуживает уважения. Травмы могли бы стать смягчающим фактором в пользу Почеттино. Но одновременно с этим, по словам Лоу, руководство хочет понять – а нет ли вины аргентинца в эпидемии повреждений? Владельцы допускают, что тренировки Почеттино были слишком интенсивными и повышали риск травм.

Совершенно неясно, каким образом будут оценивать интенсивность тренировок и их влияние на травматичность игроков.

Еще более загадочным образом будут оценивать прогресс футболистов. По информации The Athletic, спортивным директорам Лоренсу Стюарту и Полу Уинстэнли предстоит понять, чем вызваны успехи игроков: тем, что их потенциал позволял расти без участия тренера, или же работой Маурисио и его тренерского штаба.

Продвинутые метрики точно сыграют важную роль в анализе. «Челси» забил 77 мячей в этой АПЛ (102 во всех турнирах): больше было только в чемпионских сезонах-2009/10 (103) и 2016/17 (85). При Почеттино лондонцы точно играли ярко. Правда, 63 пропущенных мяча – а это антирекорд клуба в современной АПЛ – поднимают вопрос о надежности и эффективности тактики аргентинца.

Есть проблемы и с дисциплиной: 105 желтых за сезон – новый рекорд АПЛ. Еще руководство проанализирует, насколько удачно Почеттино выбирает стартовый состав и насколько эффективны его замены.

Решение о дальнейшей судьбе Маурисио примут владельцы и спортивные директоры. Стюарт и Уинстэнли соберут данные в общий отчет и направят рекомендации руководству.

Почеттино тоже сможет выговориться, и ему явно есть что сказать: например, он хочет больше власти в трансферах. Речь как о потенциальных новичках, так и о продажах. Маурисио высоко котирует Трево Чалобу и Конора Галлахера и настаивает, чтобы оба остались в «Челси». Руководство же хочет избавиться от обоих: Галлахер и Чалоба воспитанники академии, деньги с их продажи пойдут в финансовые отчетности как чистая прибыль. Это сильно поможет с ФФП.

«Довольны должны быть не только владельцы клуба или спортивные директоры. – возмущался Почеттино на пресс-конференции в апреле. – Вы должны спрашивать об этом и нас. Может быть, мы тоже недовольны? Может мы не захотим принимать текущее положение дел и уйдем? Я не говорю, что я не счастлив. Но если мы с клубом разойдемся, для меня это не станет концом света».

Позднее Маурисио признал, что выбрал слишком резкие формулировки. Настолько, что его не поняла даже жена.

После победы над «Борнмутом» Почеттино рассказал о встрече с Боули на неделе: «Это был совместный обед. Слушайте, мой штаб завтра улетает домой, только если вдруг руководство не попросит их задержаться. Я же точно останусь в Лондоне еще на несколько дней. Моя дверь всегда открыта, а телефон включен.

Но если бы я пригласил вас на ужин, вряд ли бы это значило что-то плохое, правда? Если мне надо поделиться плохими новостями, я звоню людям. Или приглашаю на кофе, но никак не на ужин».

Игроки поддерживают тренера. За последние месяцы многие футболисты, включая Палмера, Чалобу и Галлахера, высоко оценивали работу Почеттино. Особенно хвалил соотечественника Энцо Фернандес: «Когда я пришел в «Челси», в клубе царил беспорядок. Слишком много игроков. Маурисио это исправил: навел порядок, рабочая этика изменилась. Это изменило все в лучшую сторону».

Перед стартом сезона руководство мечтало об ЛЧ, но задачи скорректировали

Летом 2023-го один из главных инсайдеров по «Челси» Мэтт Лоу писал, что руководство клуба поставило перед Почеттино задачу возвращения в Лигу чемпионов. Ради амбициозной цели на «Стэмфорд Бридж» переехали Мойсес Кайседо, Кристофер Нкунку, Ромео Лавия, Аксель Дисаси, Мало Гюсто, Николас Джексон, Роберт Санчес и Коул Палмер. По данным Transfemarkt, «Челси» заплатил за новичков 395 млн евро.

Еще были трансферы Дейвида Вашингтона, Анжело Габриэля, Лесли Угочукву и Джордже Петровича, которых брали на вырост: за них отдали еще 72 млн.

Список внушительный, но действительно готовыми топами выглядели только Нкунку и Кайседо (да и тот с одним ярким сезоном в АПЛ). В апреле все тот же Лоу заявил, что ни один из новичков не был требованием Почеттино. Владельцы «Челси» Тодд Боули и Бехдад Эгбали покупали игроков под проект, а не под тренера: так же, как при Томасе Тухеле и Грэме Поттере.

Мешали и травмы. До предсезонки с разрывом крестообразных связок вылетел Уэсли Фофана, во время американского турне колено травмировал Нкунку, в первом туре АПЛ сломался капитан Рис Джеймс. Все трое наверняка бы играли в старте. Это не все травмы: за сезон-2023/24 футболисты «Челси» травмировались 54 раза. На втором месте «Ньюкасл» – 38 повреждений.

«Челси» тяжело вошел в сезон: за 10 туров набрали всего 12 очков. Три победы над «Лутоном», «Фулхэмом» и «Бернли» и катастрофическая реализация: к этому моменту не добрали уже 6,5 голов согласно xG. Яркие матчи против «Арсенала» и «Манчестер Сити» позднее вселили надежду, что «Челси» вот-вот взлетит. Но она вновь и вновь растворялась после серии нелепых потерь.

Нестабильность намекала, что Почеттино плохо контролирует команду. Особенно безнадежным казалось начало февраля: «Челси» за пять дней проиграл «Ливерпулю» и «Вулверхэмптону» с общим счетом 3:8. Фанаты кричали «Pochettino out», но инсайдеры убеждали, что аргентинца оставят до конца сезона в любом случае.

Тогда же изменилась цель: в руководстве понимали, что ЛЧ слишком далеко, поэтому сменили приоритеты на еврокубки поскромнее. Первый шанс расслабиться Почеттино упустил, проиграв финал Кубка лиги «Ливерпулю». Но дальше ситуация начала выправляться.

«Челси» в 2024-м на «Стэмфорд Бридж» проиграл лишь однажды – как раз «Вулвз». С 1 января клуб провел 18 игр в АПЛ и набрал 35 очков. Четвертый показатель в лиге за этот отрезок, больше только у «Ливерпуля» (40), «Арсенала» (49) и «Манчестер Сити» (51). К двум февральским поражениям добавилось лишь одно: на «Эмирейтс» «Челси» мощно влетел «Арсеналу» (0:5), но реже команды Почеттино в 2024-м проигрывали только «Арсенал» (1) и «Сити» (0).

Сейчас же еврокубки обеспечены благодаря мощному финишу: пять побед подряд, и «Челси» финишировал шестым. В топ-6 лондонцы ворвались впервые за сезон в предпоследнем туре, проведя большую часть чемпионата (14 туров из 38) на десятом месте .

Кто может заменить Почеттино?

В пользу Почеттино и сложности в поиске нового тренера. Достаточно посмотреть, как «Барселона» искала замену Хави и как сейчас мучается «Бавария».

Сейчас слухи связывают «Челси» с тренером «Спортинга» Рубеном Аморимом, который прокололся на переговорах с «Вест Хэмом».

Еще один кандидат – Киран Маккенна, который вывел «Ипсвич» в АПЛ. В услугах Маккены заинтересованы несколько клубов АПЛ, в частности с «Брайтоном», откуда ушел Роберто де Дзерби. Итальянца ранее тоже отправляли в «Челси», но сейчас, по заверениям Мэтта Лоу, руководству он больше не интересен. Романо добавил: «Челси» будет искать молодого тренера в случае увольнения Маурисио.

После матча с «Борнмутом» Почеттино обнялся с игроками, раздал интервью и, как только руководство спустилось с трибун поблагодарить команду за сезон, покинул поле. Это выглядело довольно странно: обычно тренер остается пообщаться с владельцами в таких ситуациях, но Маурисио избежал встречи с Эгбали и спортивными директорами.

В предматчевой программке к последнему туру Боули, которого на игре с «Борнмутом» не было, поблагодарил болельщиков и игроков за духоподъемный сезон. Тодд также отметил успехи женской команды, которая выиграла Женскую Суперлигу (чемпионат Англии) пятый раз подряд и отдельно подчеркнул важность и величие тренера женского «Челси» Эммы Хейз, которая покинет команду летом. Про Почеттино в тексте Боули ни слова.

Это было довольно странно, но одно понятно точно – в ближайшие дни «Челси» определится с будущим главного тренера. Тем более за судьбой Почеттино активно следит «Бавария».

Где был бы «Челси» без голевых действий Палмера? Ооочень низко

Фото: Gettyimages.ru /Alex Pantling, Mike Hewitt, Dan Mullan, Ryan Pierse