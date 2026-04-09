  • Слот об игре с «ПСЖ»: «Ливерпулю» повезло, что всего 0:2, первый гол тяжело по нам ударил. Против них нужно выступать так, как в матче «Баварии» с «Реалом»
Слот об игре с «ПСЖ»: «Ливерпулю» повезло, что всего 0:2, первый гол тяжело по нам ударил. Против них нужно выступать так, как в матче «Баварии» с «Реалом»

Слот про 0:2 с «ПСЖ»: повезло со счетом, но нам еще играть на «Энфилде».

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот оценил игру против «ПСЖ».

Мерсисайдцы уступили парижанам (0:2) в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.

О сыгранном матче

«Если проанализировать игру в целом, я думаю, нам повезло, что мы проиграли всего 0:2. Первый гол тяжело по нам ударил. Я думаю, для нас все было неплохо, мы по-прежнему сыграем с ними на «Энфилде», и мы знаем, насколько полезен может быть для нас «Энфилд».

О матче между «Баварией» и «Мадридом»

«Я смотрел вчерашнюю игру между «Баварией» и «Реалом» (2:1). Нужны именно такие выступления, нужна трудолюбивая команда, которая сделает все против такой команды, как «ПСЖ».

О том, создали ли они достаточно моментов

«Да и нет.  Да, потому что мы хотим создавать гораздо больше моментов, нет, потому что нам было особо нечего создавать. Мы много раз пытались встречать их высоко, но они переигрывали нас в борьбе один на один. Думаю, то же самое произошло и во втором тайме. Несколько раз наши игроки выходили на перспективные позиции», – сказал Слот в интервью TNT Sports.

Ответная игра пройдет в Ливерпуле 14 апреля.

На что способен «Спартак» в сезоне?19798 голосов
Топ-3 в РПЛпремьер-лига Россия
Победа в КубкеFONBET Кубок России
Топ-3 + КубокХуан Карлос Карседо
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: BBC
С Манчестер Сити повезло , 0-4, сегодня повезло, 0-2!.
Не тренер, а ходячий фарт!
Повезло так повезло Ливерпулю!
да сказал бы сразу что команда говнари, я ни при чём
На самом деле, я все это время думал что Слоту нужно дать шанс. Но сегодня, убеждаюсь в том, что этого делать не стоит. Команда сегодня ни о чем, играли в 3 центральных защитника. Ван Дейк не страховал, порой казалось сами игроки не знали как правильно действовать. Даже после перехватов, не было вариантов убежать в контру так как, игроки атаки очень низко сидели. Стыдно сегодня за команду, иногда проигрывая 2-0 ты можешь выглядеть достойно… но здесь другая ситуация. Убирать Слота, звать Алонсо или другого тренера… дать возможность закончить сезон, дальше полноценная предсезонка.
Нищеброд и трус, давно пора на выход тебе. Нидерланды скучают
Что-что, но точно не нищеброд )
С таким подходом Слота можно было назвать ещё "чучелом гривастым"))
А в чём польза Энфилда? Ливерпуль в этом сезоне на Энфилде проигрывает всем подряд. Им повезло, что счёт не оказался как в ответной игре Барселоны против Ньюкасла
Такой бесхребетной игры от Ливерпуля не видел давно... Затрудняюсь даже вспомнить с каких времен. Уже на третью игру выходят в статусе какого-то аутсайдера. Сегодня вообще с 5! пятью защитниками. Хаос творится везде: в прессинге, в перемещении мяча в атаку, в обороне не понятно что...

"Повезло, что счет 2:0?". Зачем тогда везти команду в Париж?

Одна деградация, беспомощность и боязнь играть.

Избрали новую тактику. Если раньше поперек-назад между полевыми, теперь надо довести до вратаря - тот вынесет подальше "на авось" - 50 на 50, кто-то же выиграет борьбу за мяч.

30% владения мяча. Это что такое? В атаку игроков накупили на 350 лямов, но мы 5 защитников выпустим.

Непонятно, на что рассчитывает Слот... Много претензий к нему. Накупить за оверпрайс игроков в атаку и играть с 5 защитниками?..
Если нужны такие выступления, как во вчерашнем матче, то нужно хоть немного менее трусливо играть. Бавария вчера вышла на Бернабеу играть первым номером, а Ливерпуль вышел с мыслью не проиграть 3:0 (и то получилось так себе)
Вторая игра будет формальностью. В команде серьезный такой разлад. Защита и центр поле проходной двор. Слот как тренер пустышка. Руководство клуба в шары …тся. Собослаи красавчик.
большое счастье для ливерпуля будет если в ответке сгоняют вничейку ..и физруку слоту руководство скажет молодец ..кредит доверия ещё на три года)))))))
Кстати, ещё заметил, как эти голландцы в АПЛ (Слот, Тен Хаг, Ван Гал) со своими упертыми лбами постоянно конфликтуют с лидерами (Салах, Роналду, Ди Мария), а потом все дерьмо всплывает, команда тонет, а они, как слепые и глухие на конференция отвечают, что все ок, все под контролем
В Фейеноорд на будущий сезон как раз новый тренер нужен... Вот там ему в самый раз...
