Слот об игре с «ПСЖ»: «Ливерпулю» повезло, что всего 0:2, первый гол тяжело по нам ударил. Против них нужно выступать так, как в матче «Баварии» с «Реалом»
Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот оценил игру против «ПСЖ».
Мерсисайдцы уступили парижанам (0:2) в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.
О сыгранном матче
«Если проанализировать игру в целом, я думаю, нам повезло, что мы проиграли всего 0:2. Первый гол тяжело по нам ударил. Я думаю, для нас все было неплохо, мы по-прежнему сыграем с ними на «Энфилде», и мы знаем, насколько полезен может быть для нас «Энфилд».
О матче между «Баварией» и «Мадридом»
«Я смотрел вчерашнюю игру между «Баварией» и «Реалом» (2:1). Нужны именно такие выступления, нужна трудолюбивая команда, которая сделает все против такой команды, как «ПСЖ».
О том, создали ли они достаточно моментов
«Да и нет. Да, потому что мы хотим создавать гораздо больше моментов, нет, потому что нам было особо нечего создавать. Мы много раз пытались встречать их высоко, но они переигрывали нас в борьбе один на один. Думаю, то же самое произошло и во втором тайме. Несколько раз наши игроки выходили на перспективные позиции», – сказал Слот в интервью TNT Sports.
Ответная игра пройдет в Ливерпуле 14 апреля.
Не тренер, а ходячий фарт!
Повезло так повезло Ливерпулю!
"Повезло, что счет 2:0?". Зачем тогда везти команду в Париж?
Одна деградация, беспомощность и боязнь играть.
Избрали новую тактику. Если раньше поперек-назад между полевыми, теперь надо довести до вратаря - тот вынесет подальше "на авось" - 50 на 50, кто-то же выиграет борьбу за мяч.
30% владения мяча. Это что такое? В атаку игроков накупили на 350 лямов, но мы 5 защитников выпустим.
Непонятно, на что рассчитывает Слот... Много претензий к нему. Накупить за оверпрайс игроков в атаку и играть с 5 защитниками?..