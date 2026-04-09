Симеоне о 2:0 с «Барсой»: «Атлетико» был предельно собран и проявил смелость. Наш соперник – возможно, лучшая команда Европы, во вторник нас наверняка заставят страдать»
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался после победы над «Барселоной» на «Камп Ноу» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов (2:0).
«Мы еще ни разу не побеждали на «Камп Ноу». Это очень сложно. Возможно, они лучшая команда Европы наряду с «ПСЖ» и «Баварией». Благодаря командной работе мы смогли ранить их в нужный момент. Второй гол придал нам уверенности – жаль, что мы не смогли воспользоваться преимуществом.
Я мог бы рассказать тысячу историй о матчах, в которых мы наносили по 30 ударов и не забивали. Футбол прекрасен, потому что главное – это итоговый результат. Сегодня мы были предельно собранными. В других матчах было не так.
Мы знали, что они создали благодаря высокой линии обороны. Мы хорошо поработали. Мы огорчали их в подобных ситуациях почти в каждом матче. Голы и атаки, которые мы создавали. Это было тяжело, потому что они здорово прессинговали, отнимая у нас время. Они выиграли 22 из 23 последних матчей, забивая в каждом из них. Приезжать сюда всегда тяжело. Мы проявили смелость и воспользовались моментами. Хулиан [Альварес] и Джулиано хорошо понимали друг друга. Серлот готов ко всему, идеальное завершение. Хороший результат, но соперник наверняка заставит нас страдать во вторник.
Они знают меня. Мы знаем, против кого играем. Мы готовы к матчу. Они тоже знают, с кем играют. Мы постараемся показать хорошую игру. Мы нуждаемся в наших болельщиках больше, чем когда-либо. Нам нужно, чтобы они подталкивали нас вперед в предстоящем тяжелом матче», – сказал Симеоне.
Обидно, что вот этому самому высокооплачиваемому созданию каждое окно покупают новых форвардов и вингеров на сотни миллионов, а он всё равно из года в год играет в держисраку🤓
Ковач 2-3 желтых точно не додал матрасикам. Одна из них могла быть второй вполне (для Коке, например). Во всем остальном нормальное судейство для ЛЧ, где на финальных стадиях обычно уровень контакта чуть повышается.
Но что меня расстроило, разозлило и привело в уныние, так это то, как Атлетико вышел на второй тайм. Просто коллективно обосрались все! Вся команда вышла играть автобус против соперника в меньшинстве, даже не пытаясь контролировать мяч. Центра просто не было, и это при живых Гризманне, Коке, Хулиане. До выхода Баэны просто повезло, что Барса не сравняла, так бы и вперёд вышла. Уж поверьте, этот Атлетико умеет играть комбинационно, в Ла Лиге смотрю их достаточно, чтобы так говорить. И вместо того, чтобы выманивать в прессинг (Барса продолжала идти в него и в 9 полевых), разыгрывать лишнего и добивать раненого зверя, они играли на отбой. И в этом какая-то генетическая тряска Чоло перед Барсой и Реалом. Вот этого никак не пойму.
Слава богам, сработала лучшая связка этого тысячелетия Руджери-Сёрлот, забили второй. Но могли ведь не топтаться у штрафной в концовке, а идти за третьим, четвертым. Але, это Барса, она фору в -2 отыграет хоть на Метрополитано, хоть на Луне, они и сегодня чудом пару не забили, чего тянуть время? В общем, результатом можно быть довольным, игрой совершенно нет. Думаю, у болельщиков Барселоны все наоборот.
Атлетико с выходом. Более опытные и на классе обыграли. Сейчас Атлетико более богатый и собраный клуб, в отличии от Барсы, которая на уровне Леванте.
Барселона недавно уже 3 отыграла с Атлетико, а здесь сценарий тот же, Атлетико будет вторую игру сидеть у себя
По факту, всей командой на своей половине сидели, такое ощущение что большинство было у Барсы. Даже гол какой-то то случайный второй, безо всякой игровой логики залетел: ни контратака, ни ошибка соперника.
Вот это конечно натуральный антифутбол, надеюсь что Барса в ответном матче накажет Атлетов за трусливую игру сегодня