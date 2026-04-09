  • Симеоне о 2:0 с «Барсой»: «Атлетико» был предельно собран и проявил смелость. Наш соперник – возможно, лучшая команда Европы, во вторник нас наверняка заставят страдать»
Симеоне о 2:0 с «Барсой»: «Атлетико» был предельно собран и проявил смелость. Наш соперник – возможно, лучшая команда Европы, во вторник нас наверняка заставят страдать»

Симеоне о 2:0 с «Барсой»: «Атлетико» был предельно собран.

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался после победы над «Барселоной» на «Камп Ноу» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов (2:0).

«Мы еще ни разу не побеждали на «Камп Ноу». Это очень сложно. Возможно, они лучшая команда Европы наряду с «ПСЖ» и «Баварией». Благодаря командной работе мы смогли ранить их в нужный момент. Второй гол придал нам уверенности – жаль, что мы не смогли воспользоваться преимуществом.

Я мог бы рассказать тысячу историй о матчах, в которых мы наносили по 30 ударов и не забивали. Футбол прекрасен, потому что главное – это итоговый результат. Сегодня мы были предельно собранными. В других матчах было не так.

Мы знали, что они создали благодаря высокой линии обороны. Мы хорошо поработали. Мы огорчали их в подобных ситуациях почти в каждом матче. Голы и атаки, которые мы создавали. Это было тяжело, потому что они здорово прессинговали, отнимая у нас время. Они выиграли 22 из 23 последних матчей, забивая в каждом из них. Приезжать сюда всегда тяжело. Мы проявили смелость и воспользовались моментами. Хулиан [Альварес] и Джулиано хорошо понимали друг друга. Серлот готов ко всему, идеальное завершение. Хороший результат, но соперник наверняка заставит нас страдать во вторник.

Они знают меня. Мы знаем, против кого играем. Мы готовы к матчу. Они тоже знают, с кем играют. Мы постараемся показать хорошую игру. Мы нуждаемся в наших болельщиках больше, чем когда-либо. Нам нужно, чтобы они подталкивали нас вперед в предстоящем тяжелом матче», – сказал Симеоне.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
0,44xG с командой полтора тайма находящейся в меньшинстве. С одной стороны этим вряд ли стоит гордиться, а с другой можно говорить о высокой эффективности, как посмотреть.
Ответ kvn9
0,44xG с командой полтора тайма находящейся в меньшинстве. С одной стороны этим вряд ли стоит гордиться, а с другой можно говорить о высокой эффективности, как посмотреть.
Поставили на результат и все сработало. Так и побеждают в ЛЧ. Не хотелось Арсенал - Атлетико в 1/2, но надеюсь Арсенал забегает.
Ответ Emin Aliev
Поставили на результат и все сработало. Так и побеждают в ЛЧ. Не хотелось Арсенал - Атлетико в 1/2, но надеюсь Арсенал забегает.
Ну что значит поставили на результат? 2-0 не сказать, что неотыгрываемое преимущество, команда (если ты не ощущаешь себя заведомым андердогом) пытается добить соперника играющего полтора тайма в меньшинстве. А тут 0,44 на 1,21 по xG, 42% владения и 5 - 18 по ударам по воротам.
Смелость, это нанести один удар по воротам играя целый тайм в большинстве?
Ответ Aleksandr Blaugranas
Смелость, это нанести один удар по воротам играя целый тайм в большинстве?
Итог встречи 0:2, задача выполнена, два гола в большинстве забили. Что еще надо?
Ответ Predator777
Итог встречи 0:2, задача выполнена, два гола в большинстве забили. Что еще надо?
Комментарий скрыт
Чоло в своем репертуаре, заранее готовит почву для отмазок.
Ответ Бутсы Крооса
Чоло в своем репертуаре, заранее готовит почву для отмазок.
Сколько раз он уже вылетал, имея большое преимущество после первого матча? Думаю он достаточно настрадался, знает что вылет очень реален
Ответ Бутсы Крооса
Чоло в своем репертуаре, заранее готовит почву для отмазок.
Как минимум, он выдаёт спойлер. А спойлер таков, что они опять зальют каток на Ванде и будут охранять 2:0.
Обидно, что вот этому самому высокооплачиваемому созданию каждое окно покупают новых форвардов и вингеров на сотни миллионов, а он всё равно из года в год играет в держисраку🤓
У меня ровно ноль неприязни к Атлетико. Но я не понимаю поведение Симеоне с его убеганиями после игры в подтрибунку. Наверное, это какой-то диагноз
Ответ Banditogangsterito
У меня ровно ноль неприязни к Атлетико. Но я не понимаю поведение Симеоне с его убеганиями после игры в подтрибунку. Наверное, это какой-то диагноз
отклонения у него
Ответ Banditogangsterito
У меня ровно ноль неприязни к Атлетико. Но я не понимаю поведение Симеоне с его убеганиями после игры в подтрибунку. Наверное, это какой-то диагноз
Кто то нюхал кахонес как Лёв,кто то убегает в подтрибунку как Симионе,у всех свои суеверия.
Фух, посмотрел в записи. Окей, выскажусь как человек, который симпатизирует Атлетико с момента первого финала ЛЧ.
Ковач 2-3 желтых точно не додал матрасикам. Одна из них могла быть второй вполне (для Коке, например). Во всем остальном нормальное судейство для ЛЧ, где на финальных стадиях обычно уровень контакта чуть повышается.
Но что меня расстроило, разозлило и привело в уныние, так это то, как Атлетико вышел на второй тайм. Просто коллективно обосрались все! Вся команда вышла играть автобус против соперника в меньшинстве, даже не пытаясь контролировать мяч. Центра просто не было, и это при живых Гризманне, Коке, Хулиане. До выхода Баэны просто повезло, что Барса не сравняла, так бы и вперёд вышла. Уж поверьте, этот Атлетико умеет играть комбинационно, в Ла Лиге смотрю их достаточно, чтобы так говорить. И вместо того, чтобы выманивать в прессинг (Барса продолжала идти в него и в 9 полевых), разыгрывать лишнего и добивать раненого зверя, они играли на отбой. И в этом какая-то генетическая тряска Чоло перед Барсой и Реалом. Вот этого никак не пойму.
Слава богам, сработала лучшая связка этого тысячелетия Руджери-Сёрлот, забили второй. Но могли ведь не топтаться у штрафной в концовке, а идти за третьим, четвертым. Але, это Барса, она фору в -2 отыграет хоть на Метрополитано, хоть на Луне, они и сегодня чудом пару не забили, чего тянуть время? В общем, результатом можно быть довольным, игрой совершенно нет. Думаю, у болельщиков Барселоны все наоборот.
Ответ SamArus51
Фух, посмотрел в записи. Окей, выскажусь как человек, который симпатизирует Атлетико с момента первого финала ЛЧ. Ковач 2-3 желтых точно не додал матрасикам. Одна из них могла быть второй вполне (для Коке, например). Во всем остальном нормальное судейство для ЛЧ, где на финальных стадиях обычно уровень контакта чуть повышается. Но что меня расстроило, разозлило и привело в уныние, так это то, как Атлетико вышел на второй тайм. Просто коллективно обосрались все! Вся команда вышла играть автобус против соперника в меньшинстве, даже не пытаясь контролировать мяч. Центра просто не было, и это при живых Гризманне, Коке, Хулиане. До выхода Баэны просто повезло, что Барса не сравняла, так бы и вперёд вышла. Уж поверьте, этот Атлетико умеет играть комбинационно, в Ла Лиге смотрю их достаточно, чтобы так говорить. И вместо того, чтобы выманивать в прессинг (Барса продолжала идти в него и в 9 полевых), разыгрывать лишнего и добивать раненого зверя, они играли на отбой. И в этом какая-то генетическая тряска Чоло перед Барсой и Реалом. Вот этого никак не пойму. Слава богам, сработала лучшая связка этого тысячелетия Руджери-Сёрлот, забили второй. Но могли ведь не топтаться у штрафной в концовке, а идти за третьим, четвертым. Але, это Барса, она фору в -2 отыграет хоть на Метрополитано, хоть на Луне, они и сегодня чудом пару не забили, чего тянуть время? В общем, результатом можно быть довольным, игрой совершенно нет. Думаю, у болельщиков Барселоны все наоборот.
А когда Атлетико играло по другому?поведя они всегда играют так хоть в большинстве,хоть в меньшинстве?если бы была симпатия к ним вы бы понимали,что любой ключевой матч они сидят на своей половине поля будь их хоть 12,это Атлетико и кто пишет тут,что их футбол уныл до невозможности прав,благо есть исполнители,вроде Альвареса или Сорлота,был Атлетико с Форланом,Агуеро было приятно смотреть,это автобусная станция,где выходить решать уж вам.Пройдя Барсу они и Арсенал пройдут,но надеюсь все же такой стиль игры,Бавария или ПСЖ уничтожат до конца.
Ответ SamArus51
Фух, посмотрел в записи. Окей, выскажусь как человек, который симпатизирует Атлетико с момента первого финала ЛЧ. Ковач 2-3 желтых точно не додал матрасикам. Одна из них могла быть второй вполне (для Коке, например). Во всем остальном нормальное судейство для ЛЧ, где на финальных стадиях обычно уровень контакта чуть повышается. Но что меня расстроило, разозлило и привело в уныние, так это то, как Атлетико вышел на второй тайм. Просто коллективно обосрались все! Вся команда вышла играть автобус против соперника в меньшинстве, даже не пытаясь контролировать мяч. Центра просто не было, и это при живых Гризманне, Коке, Хулиане. До выхода Баэны просто повезло, что Барса не сравняла, так бы и вперёд вышла. Уж поверьте, этот Атлетико умеет играть комбинационно, в Ла Лиге смотрю их достаточно, чтобы так говорить. И вместо того, чтобы выманивать в прессинг (Барса продолжала идти в него и в 9 полевых), разыгрывать лишнего и добивать раненого зверя, они играли на отбой. И в этом какая-то генетическая тряска Чоло перед Барсой и Реалом. Вот этого никак не пойму. Слава богам, сработала лучшая связка этого тысячелетия Руджери-Сёрлот, забили второй. Но могли ведь не топтаться у штрафной в концовке, а идти за третьим, четвертым. Але, это Барса, она фору в -2 отыграет хоть на Метрополитано, хоть на Луне, они и сегодня чудом пару не забили, чего тянуть время? В общем, результатом можно быть довольным, игрой совершенно нет. Думаю, у болельщиков Барселоны все наоборот.
Обосрался ты, а Атлетико выиграл, тебе не дано понять, как это играть на Камп Ноу, пусть даже в большинстве, явно уступая в мастерстве Барселоне. Составы не сравнить вообще.
Удаление решило исход игры, оно было 100%, но почему румын не поставил пенальти и не удалил Коке - это тоже хорошие вопросы.

Атлетико с выходом. Более опытные и на классе обыграли. Сейчас Атлетико более богатый и собраный клуб, в отличии от Барсы, которая на уровне Леванте.
Ответ Emin Aliev
Удаление решило исход игры, оно было 100%, но почему румын не поставил пенальти и не удалил Коке - это тоже хорошие вопросы. Атлетико с выходом. Более опытные и на классе обыграли. Сейчас Атлетико более богатый и собраный клуб, в отличии от Барсы, которая на уровне Леванте.
С каким выходом, что несëшь?
Барселона недавно уже 3 отыграла с Атлетико, а здесь сценарий тот же, Атлетико будет вторую игру сидеть у себя
Ответ Николай Дементьев_1116466353
С каким выходом, что несëшь? Барселона недавно уже 3 отыграла с Атлетико, а здесь сценарий тот же, Атлетико будет вторую игру сидеть у себя
Только вот ответка у них дома, так что они тупо устроят болото вместо газона, как в первом матче кубка или как с Тоттенхэмом.
Смелость? Диего лукавит, да, Атлетико добились своего, увезли победу с преимуществом в два гола, но все же так играть весь тайм в большинстве- просто преступление перед футболом. Оборонять один гол в большинстве- это точно не про проявить смелость.
Судьба дала грандиозный шанс Симеоне, в большинстве целый тайм играли, нужно было пытаться добивать Барсу.

По факту, всей командой на своей половине сидели, такое ощущение что большинство было у Барсы. Даже гол какой-то то случайный второй, безо всякой игровой логики залетел: ни контратака, ни ошибка соперника.

Вот это конечно натуральный антифутбол, надеюсь что Барса в ответном матче накажет Атлетов за трусливую игру сегодня
Симеоне легенда, обыграть бчк на Камп ноу дорогого стоит
В чем была ваша смелость, в том, что вас было на одного больше, а казалось наоборот?
