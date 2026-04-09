Симеоне о 2:0 с «Барсой»: «Атлетико» был предельно собран.

Главный тренер «Атлетико » Диего Симеоне высказался после победы над «Барселоной» на «Камп Ноу» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов (2:0).

«Мы еще ни разу не побеждали на «Камп Ноу». Это очень сложно. Возможно, они лучшая команда Европы наряду с «ПСЖ » и «Баварией». Благодаря командной работе мы смогли ранить их в нужный момент. Второй гол придал нам уверенности – жаль, что мы не смогли воспользоваться преимуществом.

Я мог бы рассказать тысячу историй о матчах, в которых мы наносили по 30 ударов и не забивали. Футбол прекрасен, потому что главное – это итоговый результат. Сегодня мы были предельно собранными. В других матчах было не так.

Мы знали, что они создали благодаря высокой линии обороны. Мы хорошо поработали. Мы огорчали их в подобных ситуациях почти в каждом матче. Голы и атаки, которые мы создавали. Это было тяжело, потому что они здорово прессинговали, отнимая у нас время. Они выиграли 22 из 23 последних матчей, забивая в каждом из них. Приезжать сюда всегда тяжело. Мы проявили смелость и воспользовались моментами. Хулиан [Альварес ] и Джулиано хорошо понимали друг друга. Серлот готов ко всему, идеальное завершение. Хороший результат, но соперник наверняка заставит нас страдать во вторник.

Они знают меня. Мы знаем, против кого играем. Мы готовы к матчу. Они тоже знают, с кем играют. Мы постараемся показать хорошую игру. Мы нуждаемся в наших болельщиках больше, чем когда-либо. Нам нужно, чтобы они подталкивали нас вперед в предстоящем тяжелом матче», – сказал Симеоне.