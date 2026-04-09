Ванья Дркушич: «Игроки «Спартака» намеренно праздновали перед болельщиками «Зенита». Надо уважать людей на трибунах»
Ванья Дркушич объяснил, почему после игры в FONBET Кубке России у футболистов «Зенита» возникла перепалка с игроками «Спартака».
Московский клуб выиграл серию пенальти на «Газпром Арене», и болельщики петербуржцев забросали гостей бутылками. Игроки хозяев подошли к соперникам и призвали уйти от трибуны.
«Надо уважать людей на трибунах. Игроки «Спартака» не праздновали перед своими фанатами, пару игроков «Спартака» намеренно праздновали перед нашими болельщиками», – сказал защитник «Зенита».
На что способен «Спартак» в сезоне?19097 голосов
Топ-3 в РПЛ
Победа в Кубке
Топ-3 + Кубок
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
202 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
И как я такую новость пропустила?…
Праздновали-то перед своими.
Это, наверное, вопрос к Зениту. Как так получилось, что фанаты Зенита и Спартака были на одной стороне стадиона?
Видимо ждали сегодня три пенальти в игре и очередную "победу имени Карасёва" )))))