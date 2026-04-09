Ванья Дркушич: «Игроки «Спартака» намеренно праздновали перед болельщиками «Зенита». Надо уважать людей на трибунах»

Ванья Дркушич: «Спартак» праздновал перед нашими фанатами.

Ванья Дркушич объяснил, почему после игры в FONBET Кубке России у футболистов «Зенита » возникла перепалка с игроками «Спартака».

Московский клуб выиграл серию пенальти на «Газпром Арене», и болельщики петербуржцев забросали гостей бутылками. Игроки хозяев подошли к соперникам и призвали уйти от трибуны.

«Надо уважать людей на трибунах. Игроки «Спартака» не праздновали перед своими фанатами, пару игроков «Спартака » намеренно праздновали перед нашими болельщиками», – сказал защитник «Зенита».