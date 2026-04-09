  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Ванья Дркушич: «Игроки «Спартака» намеренно праздновали перед болельщиками «Зенита». Надо уважать людей на трибунах»
Ванья Дркушич: «Игроки «Спартака» намеренно праздновали перед болельщиками «Зенита». Надо уважать людей на трибунах»

Ванья Дркушич объяснил, почему после игры в FONBET Кубке России у футболистов «Зенита» возникла перепалка с игроками «Спартака».

Московский клуб выиграл серию пенальти на «Газпром Арене», и болельщики петербуржцев забросали гостей бутылками. Игроки хозяев подошли к соперникам и призвали уйти от трибуны.

«Надо уважать людей на трибунах. Игроки «Спартака» не праздновали перед своими фанатами, пару игроков «Спартака» намеренно праздновали перед нашими болельщиками», – сказал защитник «Зенита».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
болельщики
logoВанья Дркушич
logoЧемпионат.com
logoСпартак
logoFONBET Кубок России
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
202 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
«Културная» столица , я поражаюсь вам и вашим болелам , вы уже осатанели от своей наглости !!! За что вас уважать ? Назовите хоть одну причину ? Сегодня ваш заменитель Орлова черданцев заявил что купленные за 35 миллионов евро Энрике , за 22 миллиона Педро, за 20 м дуран, это не основной состав - это ли не чудо ??? За это вас уважать ? Или за то что на поле вышло только два игрока российских ? Или за такие пенальти как в матче с Махачкалой и КС ??? Или за выходки соболева? Вендела ? За что вас уважать ?
Ответ Владимир Самойлов
Комментарий удален модератором
Ответ Владислав Зайцев
Комментарий удален модератором
Комментарий скрыт
Он дурак или да? Игроки шли к гостевой трибуне. То что руководство сбг решило на месте фанатов поставить сцену и сделало обе фанки на одной стороне - не вина игроков Спартака. Пусть свое руководство спрашивает.
Ответ Зенит - команда Гондоу
Переиграть матч на нейтральном поле в связи с выходкой фанатов.
Ответ morrisdp
На Петровском, разумеется
Болельщики Спартака были над виражом, если что)
Ответ Dima7631
я бы сказал вираж был под болельщиками Спартака
Ответ Максим Нарижный
Комментарий скрыт
То есть скандирование зенитовским фанами "свиньи" при представлении игроков Спартака и кидание бутылок с трибун в наших игроков Ванья не осуждает ... ну понятное дело : культурная столица
Ответ Фокс45
Комментарий скрыт
Ответ ДЫРОКОЛ
Комментарий скрыт
Ходить к своим болельщикам - провокация?
И как я такую новость пропустила?…
Никакого уважения к юбилярам!!!!
Ответ pingwee
Какие юбиляры? Они перенесут
Ответ Владислав Зайцев
"Юбилей" уже переносили,а Бог любит троицу! Главный карнавал ещё впереди.
А кидать бутылки с водой в игроков соперника, это тоже такое уважение?
Ответ Артём Петрович_1117065149
Комментарий скрыт
Ответ pyritanza
Комментарий скрыт
именно, Ванья поэтому и говорит "зря вы возле них празднуете, они отбитые, от них надо подальше держаться"
Неуважение было бы, если бы футболисты Спартака, показывали нелицеприятные жесты в адрес болельщиков Зенита, а здесь люди радовались, имеют право и далеко не факт, что радовались специально именно там. Где застала радость, там и радовались, что за детский сад от Дркушича??
Ответ Артур Петросян
Комментарий скрыт
Ответ ProZ
Комментарий скрыт
Например?
Если я правильно понял, сектор фанатов Спартака был выше трибуны Зенитовской?
Праздновали-то перед своими.
Это, наверное, вопрос к Зениту. Как так получилось, что фанаты Зенита и Спартака были на одной стороне стадиона?
Уважать этих ушлёпков, которые призвали отказаться от оскорблений, но сами начали ещё на объявлении составов? А закидывать игроков бутылками - это нужно быть редкостными ушлёпками...
Видимо ждали сегодня три пенальти в игре и очередную "победу имени Карасёва" )))))
Ответ Alfon Do Re
Ну ожидать другого от компании «Сифона и Бороды» - странно в принципе. Там от болотного газа уже давно необратимые последствия для мозга произошли.
Болельщики Зенита сидели за воротами, куда били пенальти. Игрокам Спартака надо было убежать на другую половину поля, чтобы праздновать?
Ответ Алексей М
А это говно болотное всегда в ажуре. Играют всегда у них, ворота для пентоса при ихних бомжах
Ответ Алексей М
Фанка Спартака была над фанкой зенита
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Фанаты «Зенита» забросали игроков «Спартака» бутылками после поражения в Кубке
8 апреля, 20:35
Фанаты «Зенита» и «Спартака» скандировали «Слава России» и «Русские, вперед» на матче Кубка в Санкт-Петербурге
8 апреля, 19:10
«Пусть наша вера ведет нас к победе». Фанаты «Зенита» показали баннер с Александром Невским в образе святого на матче со «Спартаком»
8 апреля, 18:46Фото
Рекомендуем
Главные новости
Чемпионат Италии. «Интер» в гостях у «Комо», «Наполи» против «Пармы»
8 минут назад
Ловчев о получении Хайкиным гражданства Норвегии: «Вообще не потеря для сборной России, не какой-то особенный вратарь. Я никогда не поменяю гражданство»
10 минут назад
Гарначо об уходе из «МЮ»: «Есть и моя вина, я совершал плохие поступки. Мне казалось, что я должен играть в каждом матче. Не скажу ничего плохого о клубе, я любил его»
13 минут назад
Чемпионат России. «Зенит» против «Краснодара», ЦСКА примет «Сочи», «Спартак» в гостях у «Ростова», «Локо» сыграет с «Махачкалой»
27 минут назад
Мари-Луизе Эта возглавила «Унион» и стала первой женщиной-тренером команды топ-5 лиг Европы. Она сменила Баумгарта
33 минуты назадФото
Чемпионат Англии. «Челси» против «Ман Сити», «Астон Вилла» в гостях у «Ноттингема», «Тоттенхэм» сыграет с «Сандерлендом»
сегодня, 07:25
Магуайр о селекции: «МЮ» нужно очень хорошо укрепиться летом»
сегодня, 06:17
1006-й гол Овечкина, «Барса» опережает «Реал» на 9 очков, поражение «Арсенала», Фьюри победил Махмудова и другие новости
сегодня, 06:10
«Ман Сити» не проигрывает против «Челси» уже 13 матчей – продолжат серию? Решайте с фрибетом до 15 000 от FONBET!
сегодня, 06:00Промо
Батчи перед «Зенитом»: «Краснодар» не должен фокусироваться на тех, кто позади»
сегодня, 04:32
Ко всем новостям
Последние новости
Мартынович о «Краснодаре»: «Сильнейшая команда РПЛ, играют лучше всех. Клуб нацелен на результат, у них правильный путь»
2 минуты назад
Чемпионат Испании. «Атлетик» примет «Вильярреал», «Бетис» против «Осасуны»
3 минуты назад
«Зенит» – «Краснодар». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
сегодня, 06:54
Семин о стратегии «Краснодара» с минимумом запасных: «Риск есть. Зато сохраняется уровень участия каждого игрока в каждом матче – это сплачивает команду»
сегодня, 06:44
«Челси» – «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция начнется в 18:30
сегодня, 06:29
«Локомотив» – «Динамо» Махачкала. Онлайн-трансляция начнется в 16:30
сегодня, 05:57
Защитник «Краснодара» Гонсалес: «Судьи ошибаются во всей лиге. Они такие же люди, как и мы. Надо стараться думать, что это никогда не делается со злым умыслом»
сегодня, 05:47
«Парма» – «Наполи». Онлайн-трансляция начнется в 16:00
сегодня, 05:35
Мартина заменили после 1-го тайма матча с «Эспаньолом» из-за ушиба. Защитник «Барсы» избежал травмы и, вероятно, сыграет с «Атлетико»
сегодня, 05:17
Лига PARI. «Урал» примет «Уфу», «Торпедо» сыграет с «Арсеналом», «Ротор» против «Сокола»
сегодня, 05:05
Рекомендуем