Флик об удалении Кубарси: «Не знаю, красная ли это, даже не уверен в достаточности контакта. А почему ВАР не вмешался в ситуации с Пубилем? Это пенальти и вторая желтая»

Флик о судействе: какой смысл в ВАР, если он не вмешивается при игре рукой?.

Ханс-Дитер Флик прокомментировал удаление Пау Кубарси и решение судьи Иштвана Ковача не наказывать защитника «Атлетико » Марка Пубиля за игру рукой во вратарской во время матча Лиги чемпионов (0:2).

«Я не знаю, красная ли это, я даже не уверен, что контакт был достаточным. Мяч был за спиной игрока.

Ситуация с игрой рукой в штрафной – я не понимаю, почему ВАР не вмешался. Ошибки – это нормальное явление, но какой смысл в ВАР [если он не вмешивается] в таких ситуациях? Нужно было назначать пенальти и показывать вторую желтую карточку, красную», – заявил главный тренер «Барселоны».