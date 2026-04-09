  • Флик об удалении Кубарси: «Не знаю, красная ли это, даже не уверен в достаточности контакта. А почему ВАР не вмешался в ситуации с Пубилем? Это пенальти и вторая желтая»
146

Флик о судействе: какой смысл в ВАР, если он не вмешивается при игре рукой?.

Ханс-Дитер Флик прокомментировал удаление Пау Кубарси и решение судьи Иштвана Ковача не наказывать защитника «Атлетико» Марка Пубиля за игру рукой во вратарской во время матча Лиги чемпионов (0:2).

«Я не знаю, красная ли это, я даже не уверен, что контакт был достаточным. Мяч был за спиной игрока.

Ситуация с игрой рукой в штрафной – я не понимаю, почему ВАР не вмешался. Ошибки – это нормальное явление, но какой смысл в ВАР [если он не вмешивается] в таких ситуациях? Нужно было назначать пенальти и показывать вторую желтую карточку, красную», – заявил главный тренер «Барселоны».

Источник: Marca
Серьезно?? Есть сомнения насчет красной ??
Недостаточный контакт. Щитки не сломаны, крови нет
Комментарий скрыт
Удаление Кубарси бесспорное. Почему не смотрели момент с Пубилем останется на совести судей.
Комментарий скрыт
Че? 😅
По Кубарси понятно лично мне, там красная вполне обоснованно показана, что касается Пубиля и его игру рукой в штрафной и лишь одна желтая карточка Коке за бесконечные нарушения с его стороны, то вопросы к судье имеются!
Комментарий скрыт
Барса не говорит о судьях!
... а ныть не возбраняется! Дайте и кк и пенальти за удар от ворот, ну дайте, бчк команда импотентов
В прошлом году после ответки с Интером ныли , что за фол на Ямале за пределами штрафной и с двумя защитниками на подстраховке не дали пенальти и кк
Погодите, но он же не говорит о судьях:(
Когда все идет хорошо
Ну вообще всё это выглядит как заговор реала. Это же очевидно.
Бастони им подойдёт как влитой)))
Это красная. Другое дело, что и Атлетико наиграл на красную. Так что второй тайм должны были 10 на 10.
Фол последней надежды есть фол последней надежды
Комментарий скрыт
Кубарси не первый раз подставляет команду, достал уже. Неужели он не понимает, что пропустить гол не столь критично, как оставить в меньшинстве. Судья ангажированный или просто тупой ?
Потому что судья румын. Здесь добавить больше нечего. Правда, чем занимался вар, не понятно. Но на месте «Барселоны» подал бы жалобу на судейство. Ковач не судил, а «плыл» по матчу, я вообще перестал понимать, по каким критериям он определяет фол или дозволенный прием в игре.
