Комменты Sports.ru – как они стали великими

Вадим Кораблев узнал секреты.

Комментарии на Sports.ru – целая вселенная, которая делает сайт лучше. Сегодня, 1 декабря, нам исполнилось 25 лет. И хотя комменты немного моложе, именно они делают Спортс особенным медиа и именно их феномен хочется осмыслить. У этого текста две генеральные цели.

Первая: узнать, как зародились комментарии, какие люди туда приходили и почему называли сообщество любимым.

Вторая: объяснить, как комментарии меняют Sports.ru сегодня и почему они так важны.

Что вас ждет:

● История: в 2000-е комменты помогли Sports.ru выжить, на сайт приходили с помощью спутников NASA, была даже оффлайн-встреча самых активных комментаторов (повторим?)

● Комменты как спутник редакции: помогают с темами, исправляют ошибки, создают тексты

● Модерация: появилась из-за российского футбола, сейчас за атмосферой следят три сотрудника (да, всего!) и… робот

● Загиботы против Медвеботов – самая свирепая битва в истории Спортса. Осторожно, раскаленные детали про угрозы читателей и звонки Тутберидзе

● Каково терпеть минусы и разносы в комментах – слово любимому Глебу Чернявскому

● 5 пожеланий к дискуссиям от Вадима Лукомского

«Если бы не комменты, мы бы сейчас не разговаривали». Они появились в 2000 году – и спасли Sports.ru

Рассказывает Станислав Гридасов, основатель Sports.ru:

– Мы ввели комментарии в 2000 году – кажется, в первом полугодии. Их в России тогда либо не было вообще, либо они не были распространены. На крупных ресурсах комментариев точно не существовало.

Технической поддержкой Спортса занималась студия WebLink, которая подхватила сайт, но вскоре после создания комментариев закрылась. У них были ребята, которые прошли очень хорошую газетную школу, делали редакционные программы для «Коммерсанта», «Русского телеграфа», «Газеты». То есть вроде программисты, но отлично понимали в медиа.

Комментарии придумал главный программист WebLink Вадим Бондарев. Тогда сайт Спортса радикально переделывался, поскольку создавался на платформе компании «Город-инфо», но она дистанцировалась и полурастворилась. Ребята из WebLink создали технологическую платформу, на которой мы запускали новые для спортивного рунета вещи: не только комментарии, но еще фэнтези, видеоконференции спортсменов с прямой трансляцией. Помню, как я сидел перед монитором с Егором Титовым: принимал вопросы и одновременно печатал ответы. Для тех, чьему интернету не хватало мощности принимать еще и звук. Тогда это была редкость.

Когда Вадим предложил ввести комментарии, я был против. Почему – не помню. Но ему удалось меня убедить. И это сначала стало находкой, помогло развитию сайта, а затем спасло его.

– Спасло?

– Да, позже наступил период, когда у нас не было денег, а сервера работали плохо. Так плохо, что для выпуска одной новости нужно было кликать на одну кнопку 50 раз. В это тяжелое время люди сидели в комментах, что-то обсуждали и продолжали заходить на сайт. Они и продлили ему жизнь.

– Как изначально выглядели комменты?

– Сначала была гостевая книга. Потом форумы, разбитые по тематикам и видам спорта. Любителям фигурного катания не приходилось бегать по новостям – они могли бесконечно сидеть в своих ветках. Потом появились комментарии под текстами. Одновременно возникли конференции с авторами – штук 5-6. Например, с Александром Шмурновым, Васей Уткиным, Артуром Вернером. Вернер еще был ведущим форума про фигурное катание, где тусовались не только любители, но и действующие фигуристы и заслуженные тренеры СССР. Комменты писали Эдуард Плинер, Елена Буянова (Водорезова).

– В чем особенность дискуссий тех времен?

– Сразу сложилась очень сильная публика. Понятно, что во многом медийная: под никами тусили журналисты, главные редакторы, директоры издательских домов. Были ученые. Например, мы очень дружили и много переписывались с Андреем Васильевым, серьезным математиком из Новосибирского Академгородка. Был знаменитый Ivanytch – астрофизик Сергей Кузнецов, который работал во французских университетах, а потом переехал в Канаду. Был ныне известный экономист Константин Сонин (признан Минюстом иностранным агентом) – он сидел на сайте с первых лет.

Не все хотели раскрываться, поэтому не знаю, кто прятался за многими никами. Но люди очень интересные, и общение иногда переходило в офлайн. Мы даже проводили встречу с читателями – в 1999-м или в 2000-м. В редакцию газеты «Известия» (у нас еще не было отдельного офиса) пришли 30 очень разных людей. С той самой встречи я общаюсь с Андреем Куренковым, известным продюсером на радио.

У меня была конференция «Гридница», которая просуществовала 7-8 лет, где я активно общался с людьми. Сокращение дистанции между автором, редакцией и читателем – тоже ноу-хау того Спортса. Все-таки в то время главным медиа еще была бумага, существовал старинный формат – письма в редакцию, на которые журналисты не отвечали. Или какой-нибудь сумасшедший звонил по городскому телефону и час нудел в трубку.

Комментарии и конференции эту дистанцию сократили. Появилось восприятие, будто это твой сайт. Даже не сайт, а просто твое место – где ты проводишь время, общаясь или ругаясь.

– Тогда комментарии были менее ядовитые?

– Тусовочка была более спаянная, все друг к другу привыкли. Вообще, если поднять письма 70-х – 80-х годов, можно обнаружить все то же самое, что происходит сейчас. Я читал выборку, которая поступала в газеты по поводу тройного перехода Виктора Колотова (звезда киевского «Динамо», который в 1970-м подписал заявление о переходе из «Рубина» сразу в три клуба одновременно – Sports.ru) – за срач «хохлы против москалей» вполне сходило. Без мата, но тем не менее. Градус раздражения и неприятия журналистской позиции был невероятно высок. Люди не меняются. Чувства и эмоции – всегда одинаковые.

Различие, может быть, вот в чем. Письмо – это все-таки поступок. Взять бумагу, написать от руки, закрыть в конверт, пойти на почту и отправить. Кому-то далекому и недоступному. И не факт, что письмо прочтут. Даже ответственности в этом побольше. А тут автор прямо перед тобой, в двух кликах – можно чем-нибудь швырнуть.

– Вы когда-нибудь думали убрать комментарии после запуска?

– Нет. Комментарии нас спасли. Иначе мы бы тут сейчас не разговаривали и никакого Спортса не было.

Мы нашли человека, который придумал и сделал комменты. В 90-е и нулевые его компания устраивала революцию рунета

Рассказывает Вадим Бондарев, архитектор комментов на Sports.ru и владелец WebLink:

– Я открыл WebLink в 1997 году. Тогда было модно разрабатывать сайты, поэтому я сделал студию веб-дизайна. Какое-то время работал в техническом отделе газеты «Русский Телеграф» у Стаса [Гридасова], занимался сайтом – он был классическим, совсем-совсем простым, без интерактивов. В какой-то момент Стас пришел с вопросом: «А можете сделать спортивный сайт?»

По части дизайна задач не было. Стас объяснил, что хочет красивый и удобный ресурс. В то время только начинались так называемые «резиновые сайты» с адаптивным дизайном, которые подстраивались под любую ширину. Такой мы и сделали. Было непросто, потому что никаких стандартов еще не существовало.

Такой дизайн мы нарисовали. Логотип был квадратненький, потом стилизовался.

– Вы ориентировались на западные сайты?

– Мы могли ориентироваться на какой-нибудь Wired (американский журнал про IT, бизнес и инновации, издавался с 1993 года – Sports.ru) – это был столб прогрессивного СМИ с интересными статьями и подачей. Но в любом случае дизайнеры предлагали Стасу несколько вариантов, что-то постоянно дорабатывалось. Sports.ru был очень живым ресурсом.

– Как вы придумали комменты?

– Тогда как таковых блогов не существовало, но на сайтах были популярны гостевые книги. И пришла идея сделать обсуждения под каждой статьей, под каждым контентом. Я в интернете с 1993 года, еще помню чат «Кроватка», который написал Артем Подстрешный. И штука с интерактивным общением сидела в голове. Но чат – это прямое общение. А я думал про отложенное – когда пользователь может что-то прокомментировать. Для привлечения внимания сделали живые эфиры. Стас приглашал Васю Уткина, который в реальном времени комментировал игру.

– Многие считают, что это первые комментарии в рунете. Как минимум – первые в медиа.

– Я точно не помню, было ли такое где-то еще. Врать не стану, приписывать себе авторство первых комментариев не хочу. Честно говоря, я не настолько упивался самим фактом. Для нас это хорошая показательная работа – тогда же была довольно дикая конкуренция веб-студий. У всех на устах «Студия Артемия Лебедева», а у нас была небольшая компания из 10 энтузиастов. Сказать, что мы много заработали, – нет. Просто относились к делу творчески.

Но комментарии под материалами на Sports.ru сразу стали популярными.

– Сколько времени ушло на разработку комментариев?

– Движок сделали за неделю-две.

– Что было самым сложным?

– Все непросто для тех времен. Не было ни готовых кодов, ни готовых скриптов. Мы все придумали с нуля. Сейчас разработка позволяет взять готовый код и встроить его в сайт. Или вообще собрать сайт на каком-нибудь готовом движке.

Сложным был механизм модерации. Недостаточно дать людям возможность оставлять комментарии – ими нужно управлять. Сначала это делали авторы статей, чуть позже функции модераторов дали некоторым пользователям.

Вообще, у нас было много прорывных историй. Мы одни из первых сделали систему управления сайтом – то, что сейчас называется CMS. Тогда же мы делали большой сайт eStart – первый пользовательский конструктор страниц. Повод для гордости. Мы все сейчас знаем про какой-нибудь Wix, а представьте, что в 1997 году мы сделал штуку, в которой пользователь мог создать свой сайт.

– Что вас удивило после запуска комментариев?

– Что люди активно пишут. Мы опасались, что будет довольно много мата, но поначалу все шло культурно.

Активность – заслуга Стаса. Он приглашал писать серьезных людей, у которых был авторитет. Насколько помню, комментарии сначала появились только к избранным, дискуссионным материалам. А затем их расширили ко всем.

– Что стало с WebLink?

– Через некоторое время я закрыл компанию и ушел. Надо было развиваться, а для этого – серьезно выстраивать продажи, делать правильные инвестиции. Не сказать, что я был опытным владельцем бизнеса. В какой-то момент передал правление ребятам, а сам ушел в другую интернет-компанию. Сейчас у меня платформа Media Rights Revolution, мы занимаемся управлением авторскими и смежными правами, интеллектуальной собственностью.

– Вы чувствуете, что создали штуку, которая осталась в истории?

– У меня всегда было такое отношение: если что-то полетело, значит, за этим стояли хорошие, достойные люди. Наша заслуга – чисто техническая. Sports.ru – это прежде всего журналисты, которые давали людям хорошую информацию. Те же комментарии выжили, потому что правильно управлялись. Исходя из пользовательского интереса. А мы всего лишь скромные сантехники, ха-ха. Не хотелось делать то же самое, что остальные.

Легендарный астрофизик Ivanytch из комментов: он попал на Sports.ru благодаря интернету и спутникам от NASA 🚀

Рассказывает Сергей Кузнецов, одна из первых звезд комментов Sports.ru:

– Я появился в интернете раньше, чем Тема Лебедев, поэтому все зарождалось на моих глазах. Допускаю, что Спортс был первым медиа с комментариями, но первые комменты, кажется, появились в «Вечернем интернете» у Антона Носика. По-моему, в 1996 году. Там работала целая техническая бригада, потому что сайт посещали десятки или даже несколько десятков тысяч человек – выдержать такой трафик было сложно. «Вечерний интернет» был сайтом номер один уникального контента.

– Как вы оказались на Sports.ru?

– Тогда интернет был далеко не у всех, но мне повезло. Я работал в московском Институте космических исследований, в первое время доступ был через спутник NASA – прямой линк связывал с точкой обмена трафика в Годдартовском центре космических полетов. По нынешним временам слабенький – не то 128 килобайт в секунду, не то 256. Тогда только появился браузер Mosaic, разработанный в ЦЕРНе (европейская организация по ядерным исследованиям, крупнейшая в мире лаборатория физики высоких энергий – Sports.ru). Мы работали на компьютерах Sun Microsystems, каждый из которых стоил баснословных денег, которых у российских ученых не было. И то, что эти компьютеры появились, – огромная заслуга нашего шефа, который договорился с американцами.

Как работали поисковики: если сейчас робот лазит по сайтам, парсит контент и находит ссылки, то тогда были скорее каталоги, куда помещались ссылки. Появился мультипортал eStart, его редактором был еще никому не известный Коля Усков (позже работал главным редактором GQ, сейчас – редакционный директор Forbes – Sports.ru). Я читал этот сайт, в какой-то момент увидел баннер Sports.ru и перешел на него. В эту эпоху спортивных сайтов толком и не существовало. Самым популярным был AllSoccer.ru, где один энтузиаст собирал футбольные новости и таблицы. Я бы сказал, что Sports.ru его заменил, потому что контента оказалось намного больше и он постоянно развивался.

На сайте удобно и интересно подбирали новости: ты за короткий промежуток времени получал все самое нужное. Еще делали уникальный контент – его я и комментировал. Было интересно общаться с редакцией, обсуждать материалы, работу сайта.

Мне кажется, сейчас редакция и читатели так сблизиться не могут. Во-первых, пользователей очень много. Во-вторых, в комментах намного больше мусора. Тогда же общение было уважительное, панибратства не допускалось, существовала дистанция. К тому же более-менее все заочно друг друга знали. Тех, кто активно комментировал, было не так много – человек 100. Если кто-то начинал пороть чушь, с ним просто не общались. Троллинга как такового не существовало – все были собой. Я бы сравнил это с эпохой до появления цифровых фотоаппаратов – когда все снимали на пленку.

Можно сказать, Sports.ru того времени – прообраз соцсетей. Сайт находился в джентельменском наборе с Lenta.ru и «Газетой.ru». И, конечно, «Анекдотами на Куличках».

Я писал комментарии на нескольких сайтах и благодаря этому поучаствовал в нескольких офлайн-встречах. Однажды Sports.ru разослал приглашения активным читателям и позвал в редакцию «Известий», где и сидел Стас Гридасов. Кажется, пришли человек 10-15. В том числе Василий Уткин, Сергей Микулик, Игорь Порошин. Больше всех удивил Уткин: очень высокий, под два метра ростом, просто огромный человек. Но самое примечательное, что с ним было невозможно говорить: он никогда тебя не слушал и как будто беседовал с воображаемым телезрителем. Отвечал не тебе, а какому-то невидимому персонажу в твоем лице. Большая звезда в своем мире.

– Вы занимались астрофизикой во Франции, а сейчас живете в Канаде. Как так вышло?

– Я переехал во Францию в октябре 2002-го, когда пришло время постдокторантуры. В Институте космических исследований у моей лаборатории был совместный проект с двумя французскими – одна под Парижем, вторая в Тулузе. Был такой академик Яков Зельдович – автор советского атомного проекта вместе с Юлием Харитоном. В свое время Зельдович оттуда ушел, и ему разрешили заниматься астрофизикой. У него была идея: создавать космические обсерватории, используя наши носители и зарубежные приборы – рентгеновские телескопы, которые могут работать только на околоземной орбите. Так родилось сотрудничество: у нас ракеты, у них телескопы – будем делиться данными.

Это коллаборация жила долгие годы, в каждой статье было 16 авторов – половина из России, половина из Франции. Я работал в проекте «GRANAT/Sigma», обрабатывал данные и общался с французами. А когда подался в лабораторию под Парижем, меня туда взяли.

Но сейчас я вне астрофизики. Она, как и любая развивающаяся наука, существует приблизительно 30 лет. В нулевые война в Ираке привела к тому, что практически все проекты NASA, в которых были запланированы запуски космических обсерваторий, заморозились. В Америке бюджет еще был ограничен, и они схлопнули почти все космические проекты. А кризис 2008-го их добил. Только недавно запустили единственный из чуть ли не 20 отмененных – James Webb Telescope.

После Франции я работал в Университете Калифорнии с ректором Франс Кордова, первой женщиной и самым молодым ученым, занимавшим позицию NASA Chief Scientist. Сейчас живу в Монреале. Занимаюсь IT, а еще у меня своя исследовательская компания.

«Журналисты других изданий говорили: «Спортс – это клоака с комментариями». Как все развивалось дальше

Рассказывает Иван Калашников, главный редактор с 2007-го по 2011-й, а сейчас креативный редактор «Сирены»:

– Комментарии казались мне привычным и правильным делом. В них таился вайб неформального общения, потому что никакие крупные СМИ, тем более спортивные, их не использовали. Обратная связь приятна. Правда, авторы привыкли получать ее строго внутри редакции. Из-за этого существовал барьер, чтобы самим включаться и отвечать на комменты. Положительные воспринимались так: окей, нас похвалили, все логично. А на негативные первым импульсом было послать в ответ, так как ввязываться в спор не хотелось. Мы пытались объяснять, что нужно взаимодействовать, обсуждали на планерках, но процесс шел нелегко.

Обратная связь дала одно из главных преимуществ – когда тебя держат в тонусе, начинаешь внимательнее относиться к текстам и проверке. Возникает ощущение, что у тебя уже не один редактор, а больше. Когда в комментах находили фактические ошибки, авторам было стыдно.

Мне кажется, с этого и началось более-менее разумное общение авторов с комментаторами: когда люди в корректной форме и справедливо указывали на фактические ошибки, мы исправляли и писали «Спасибо». Благодаря этому на Спортсе появился Дима Долгих (автор и редактор, суперзвезда сайта, умер в марте 2023 года – Sports.ru). Он увидел ошибку в превью к туру чемпионата Англии, корректно на нее указал, и мы сразу с ним связались и предложили писать анонсы. Человек пришел в комменты не чтобы злостно обругать, а потому что хорошо знает материал.

Следующий этап – появление Трибуны. Блоги постепенно заводили селебрити: судья Игорь Егоров, Андрей Тихонов, Динияр Билялетдинов. Комментов на сайте становилось больше, люди радовались, что могут высказать мнение под текстами известных людей. Даже для сотрудников Спортса это был эксклюзивный контент.

Тогда появилась модерация. Достаточно поверхностная: законы еще особо не давили, мат разрешался, а разжигание ненависти хоть и закрепили, но никто не верил, что его можно применять к комментам. Вообще, модерация появилась из-за российского футбола. Мы поняли, что есть проблема, когда люди на ветках про чемпионат России начинали откровенные зарубы в духе: «Вы свиньи» – «А вы кони» – но в куда более жутком виде. Ветки с результатами тура были самыми тяжелыми.

В те времена комментаторы называли ветки с оскорблениями «клоаками». Даже журналисты других изданий говорили: «Спортс – это клоака с комментариями». Но европейский футбол долго оставался, так сказать, элитным увлечением. Люди, болеющие за иностранные клубы, комментировали их без срача. Все изменило противостояние «Барселоны» Гвардиолы с «Реалом» Моуринью. Тогда люди начали жестко рубиться.

Так что Гвардиола с Моуринью повлияли на атмосферу Спортса.

– Твой любимый вечный коммент: «Наконец-то нормальный текст на Спортсе». Почему?

– Да, мне всегда было немного смешно и грустно одновременно. Я писал тексты про английский футбол, выбирал не самые очевидные сюжеты, часто – из низших дивизионов. И периодически получал такие комменты. В какой-то момент это стало раздражать: теплые слова, конечно, приятны, но обидно за Спортс. Иногда, когда писали, что вот этот текст нормальный, а остальные – говно, мы с авторами не выдерживали и приходили в комменты со ссылками: здесь есть такой хороший текст, здесь такой, а здесь такой. Пытались объяснять, как издание функционирует, но сложно в чем-то убедить людей, которые читают лишь то, что им интересно. По этой же причине мы задумались про индивидуальные настройки: так появились подписки на блоги и теги.

– При тебе обсуждалось отключение комментов?

– Нет. Спортс – единственное место, где комментарии превратились в отдельное медиа. Никогда не слышал, чтобы какой-то пользователь на другом сайте стал легендой, а сайт еще и раскручивал это. Как человека, который ведет статистику Овечкина, например. Истории на других сайтах про комьюнити скорее негативные: там люди ругают авторов, бьются за качество материалов, но на них не влияют.

Даже когда на Спортсе пишут: «Захожу только ради комментариев» – может, и не хотят делать сайту комплимент, но только подкрепляют мысль, что комменты – это отдельный мир. И не так важно, как этот мир соотносится с остальным Спортсом. Сам факт, что в комментах есть люди, которые недовольны, но пользуются ими как инструментом, чтобы высказать претензии администрации, говорит об одной важной вещи.

О демократии.

Модерация-2023: работают всего три человека – и они не ходят по веткам 😮 Подозрительные комменты присылает нейросеть!

Рассказывает Константин Ловков, руководитель команды медиасервисов, знает все про модерацию:

– Мы всегда стараемся подчеркивать, что модерация работает на принципах, а не на правилах. Нельзя спортивное обсуждение регулировать чисто формально. Здесь эмоции. Здесь тонкие вещи на уровне восприятия. И если мы будем делать в лоб, далеко не уедем.

Модерация – краеугольная история. Некоторые думают, что важно большое количество реплик и продуктовых сервисов, но практика (не только Спортса) показывает, что именно модерация – важнейшая часть управления сообществом. Она определяет, как люди взаимодействуют. Количество реплик, плюсики и реакции – производные этого взаимодействия.

Модерация нужна, чтобы отсеивать тех, кто мешает нормальной дискуссии, и всем было комфортно. Конечно, иногда модерация ошибается, а люди не понимают, как она работает. Но я не знаю большого сообщества, в котором бы этого не происходило. Избежать человеческого фактора нереально.

У нас полуавтоматическая модерация, но финальное решение всегда за человеком. Никогда машина не решает, кого удалить, а кого забанить. Машина может подсказать модератору, какое принять решение, отправить жалобу – но не более.

– Какие у модерации принципы?

– Главный принцип: нельзя оскорблять. Как бы ты ни пытался завуалировать, как бы тонко ни заворачивал.

Это невозможно описать правилами. Кто-то называет себя «мясным» или «конем», а для кого-то это оскорбление. И здесь начинаются принципы: если для вас это норма, то для других людей – нет. И если мы видим, что болельщиков «Зенита» назвали «бомжами», считаем это оскорблением. Нет правила, что слово «бомж» обязательно оскорбительно. Человек может упомянуть бомжа в безобидном контексте, но если он оскорбляет группу пользователей – это нарушение.

– Тебе скажут: это цензура.

– Я отвечу, что в интернете нет сообщества без цензуры, которое бы долго прожило. Если сообщество не регулировать, ему конец. Еще есть требования закона. И, если им не подчиняться, конец придет с другой стороны. Это вопрос времени.

– Какие баны существуют?

– Два типа – временный и вечный. Вечные баны не эксклюзив – у нас их много. Например, спамеров баним сразу и навсегда, нет смысла пытаться понять их поведение и говорить: «Друг, ты нарушаешь правила, вот тебе три дня бана. Пожалуйста, больше так не делай».

Есть исключительные ситуации, когда мы выписываем вечный бан за регулярные нарушения: если человек системно оскорбляет авторов и администрацию. Сначала пытаемся общаться и установить границы. Кто-то реагирует и меняет поведение. А кто-то плюет – и это приводит к вечному бану.

Другой сценарий, более базовый: когда человек нарушает правила, он получает 72 часа бана и не может писать посты, комментировать, ставить плюсы и минусы – все, что требует авторизации. У нас нет системы, которая бы делала адаптивную по длительности градацию банов. Думаю, в будущем появится, потому что люди пользуются краткосрочностью бана. Пришли, нарушили правила – забанились. Завели другой аккаунт – снова забанились. Вернулись к старому.

Мы ввели проверку номера телефона, можем проверить по IP, но это бесконечная игра в кошки-мышки, пока человек не победит. Поэтому напрашиваются более длительные баны для тех, кто повторяет нарушения.

– Как часто вытаскиваете людей из бана?

– Периодически вытаскиваем. Это человеческий фактор: модератор нажал не тот пункт в админке – вместо того чтобы просто удалить комментарий, забанил. Когда поступает сигнал, мы разбираемся и возвращаем аккаунт.

Не вижу в этом ничего страшного. Если бы такое происходило три раза в день, да – проблема. Но это единичные случаи в месяц.

– Сколько у Спортса модераторов?

– Три.

– Как они все успевают?

– Важно понимать: модераторы не ходят по веткам и не смотрят комменты. Для этого надо набирать даже не 100 человек, а 300, чтобы справляться с масштабами сайта.

У нас полуавтоматическая система модерации. Когда пользователь отправляет коммент, на него направляется проверка. Классическая нейронная сеть, которая обучена на наших данных. Мы сделали ее перед Олимпиадой на своих мощностях. Система проверяет, какова вероятность, что конкретный коммент нарушает правила. Она научилась распознавать, за что удаляли предыдущие комменты, и оценивать новые. Если коммент схож по параметрам на условные 90%, он автоматически отправляется к модераторам на рассмотрение – не надо ждать жалоб пользователей.

Мы считали, что так процессы ускорились в 3-4 раза. Казалось бы, работы у модераторов должно прибавиться, но на самом деле ее стало меньше. Потому что на этот коммент не идет реакция, которая тоже наверняка нарушит правила. Ведь на оскорбления отвечают оскорблениями.

– То есть подозрительные комменты прилетают к модераторам в систему?

– Да, у них есть панель, куда прилетают комменты, на которые пожаловались. Этих жалоб не настолько много, чтобы модераторы не могли их обработать. Естественно, их больше в моменты пиковых нагрузок – например, во время Лиги чемпионов (рекорд по жалобам установлен 9 июля 2022 года: в день матча «Зенита» и «Спартака» было несколько отрезков, когда в течение часа приходил свыше 600 жалоб).

Жалобы – достаточно точные. Конечно, некоторые пользователи занимаются фигней и жалуются на людей, которые, например, пишут, что «Челси» не самый сильный клуб АПЛ. Но их мало.

– Дискуссии в комментах становятся токсичнее?

– Так работает интернет. Есть рейтинг Microsoft, где из 22 исследуемых стран рунет занимает 21-е место. И тут нет разницы – Спортс, ВК, телеграм. Это среда, в которой мы живем. Когда на улице наступают на ногу или ругаются в автобусе матом, ты находишься в той же самой среде – я их не разделяю.

Часто слышу: «Ой, на Спортсе раньше было лучше, а сейчас только ватники собираются». И наоборот: «Ой, на Спортсе раньше было лучше, а сейчас только либералы собираются». Ну, друзья, у нас общество состоит из разных людей: где-то будет одно превалировать, где-то – другое. Тем более Спортс уже настолько большой, что часто видишь перекосы – и не только в политической повестке. Например, у нас есть стандартная практика – ругать в комментах рэперов. Если написали про Оксимирона (признан Минюстом иностранным агентом) или Скриптонита, надо высказаться, что это ужас. Есть целая группа людей, которая считает это важным. Но есть другая группа, которая пишет им: «Вы душнилы и отстали от трендов лет на 20».

– Комментов с каждым годом больше?

– Да, но есть звездочка под названием «февраль 2022 года». Тогда мы порвали все рекорды. Когда-то мечтали набрать суммарно миллион комментариев за месяц, и к концу зимней Олимпиады у нас был 1 100 000. К концу месяца – 1 200 000. Уверен, что со временем побьем и эти рекорды, но в новых реалиях расти сложнее.

Это был год обновлений комментов: от технической реформы и донатов до лайка от автора. Что дальше?

Константин Ловков:

– Комментарии – это наследие, которое досталось нам от отцов-основателей, за что им спасибо. Сейчас построить такое сообщество с нуля намного-намного сложнее. Мы стараемся не сломать то, что есть, и по возможности сделать лучше.

Самое большое техническое обновление было в конце 2022-го. Блок комментариев стал адаптивным, то есть подстраивается под размер экрана пользователя. Раньше у нас был один блок на десктопе, другой – в мобильной версии. Там вообще открывался отдельный URL страницы, когда ты нажимал «Написать комментарий». А еще отдельный – когда ты кому-то отвечал. Это очень плохо с точки зрения поисковой оптимизации, поддержки и других технических параметров оценки.

Главной задачей было привести комментарии в современный вид. Это открыло возможности более локальных доработок: в 2023-м появились донаты, бейджики (например, две звезды напротив ника в честь 10-го титула «Зенита»), лайк от автора, закрепленный комментарий. Лайки от автора люди заметили сразу. Закрепленный комментарий спрятан в меню, его видит только админ блога. О нем мы пока даже не рассказывали – хотели объединить с другими инфоповодами.

– Вы тестируете обновления с пользователями?

– Давай на примере большого обновления, которое я упоминал. Сначала мы выкатили его на несколько разделов – баскетбола и единоборств. Посмотрели на реакцию: там нас попинали – и мы сразу пошли править. Была и вкусовщина: мы ее приняли, но посчитали, что некоторые вещи исправлять не нужно. Когда пофиксили все критическое, пошли раскатываться на остальные разделы. Сейчас это устроено так.

– Чего ждать дальше?

– Хотим сделать комменты не только текстовыми. Чтобы ты мог отметить друга или приложить картинку не ссылкой, а нормально отображаемой. Но про сроки говорить тяжело. У нас сейчас невероятно много задач. Надеюсь, что это обновление доедет в течение 2024-го.

– А зачем постоянно улучшать комменты? Какая выгода?

– Очень просто – это наше УТП (уникальное торговое предложение). Я не знаю больших спортивных проектов на русском, в которых комментарии и в целом сообщество делали бы разницу. В пандемию, когда спорт остановился и мы сами создавали инфоповоды, комменты стали отдельным миром, который продолжал жить. В такие моменты ты сравниваешь падения Спортса с конкурентами, и этот дроп – намного меньше. Потому что наша аудитория привязана к сайту в том числе комментами и производными от них.

Как комменты сегодня влияют на редакцию: рождают тексты, помогают к ним готовиться и правят ошибки

Рассказывает Влад Воронин, главный редактор Sports.ru с ноября 2020 года:

– Есть ли у редакции отдельная политика в отношении комментов?

– Никак искусственно не влияем и влиять не можем. У сообщества свои традиции, легенды, мемы, которые рождаются внутри. Все установки – что хорошо, а что плохо – появились независимо от нас.

Наша политика – не создавать искусственных барьеров. Мы ничего не запрещаем, кроме того, что запрещено законом и здравым смыслом: оскорблять людей – плохо. Все остальное – свободное сообщество в лучшем виде. Все, что мы можем делать: давать удобные инструменты и прозрачность, слушать.

– Оценивая контент, редакция смотрит на плюсы и комменты?

– Я бы не сказал, что плюсы напрямую говорят о качестве материала. Если текст с проблемной тематикой, которая негативно воспринимается аудиторией, минусы могут быть направлены на героев текста, а не на журналиста. В комментариях иногда пишут: «Ребята, зачем минусуете? Работа же классная». Минусы – это форма выражения мнения, рычаг, которым аудитория пользуется. Как минимум хорошо, что мнение автора интересно и людям хочется с ним поспорить. Минусом, комментарием – пожалуйста.

Если мы уверены в качестве работы, выборе темы и ее раскрытии, критика в комментариях не будет первоочередным показателем. Потому что мы свое дело знаем и достаточно профессиональны, чтобы разобраться. Но если мы налажали и по комментариям очевидно, что есть нестыковки, фактические ошибки и нас не поняли, мы признаем, что промахнулись. И будем думать, что сделали не так.

Но быть плюшевыми и исключительно угождать не можем. Медиа должно быть разнообразным. Негатив – это форма получения оценки того, что ты пробуешь новое.

– Как часто из комментов рождаются тексты?

– Можно ответить масштабнее: у всех авторов есть привычка смотреть на реакцию аудитории. Как минимум смотреть. Как максимум – взаимодействовать. Отвечать на комментарии или ловить идеи для текстов.

Комментарии – суперкачественный барометр, показывающий, какое у твоей аудитории настроение, что она хорошо понимает, а где нужно помочь разобраться. Это помогает качественнее готовиться к текстам.

Был даже такой пример: мы не планировали писать текст про «Бока Хуниорс» – «Ривер Плейт» перед финалом Кубка Либертадорес, но комментарий с призывом под новостью собрал много плюсов – и текст мы написали. А так как не планировали, в заголовке сыграли на том, что это заказ пользователя: «Вы просили – мы сделали». Отлично сработало.

Помощь людей особенно проявилась в 2020-м во время карантина. Мы много всего распланировали, но, учитывая отсутствие информационной повестки, спросили людей, о чем им хочется читать. И в большой ветке комментариев почерпнули часть идей.

Давайте даже сделаем так: самая залайканная просьба о тексте в комментариях превратится в материал на Спортсе. В течение декабря .

– Может ли редакция смягчить заголовок или поправить текст, лишь бы не прилетело в комментах?

– Во-первых, все равно прилетит. Во-вторых, можем – но дело не в том, что хотим угодить. Мы учитываем настрой людей, стараемся понять, что вызывает у них ярое отторжение, а что они плюс-минус готовы воспринимать. Мы знаем, что на «футбика» будет эмоциональная реакция: напишут, что автор сошел с ума. Можно заменить на «футболиста»? Можно. Сотрем ли мы индивидуальность? Нет. Просто не пойдем на сознательную провокацию.

Мы подстраиваемся под комментарии, чтобы фокус был на материале. Чтобы обсуждалась тема, детали, найденные истории, а не отдельные малозначимые элементы. Плохо, когда написан огромный текст, потрачено много часов сложной авторской и редакторской работы, а обсуждается одно слово.

Иногда избежать критики не получается. Но мы стараемся это минимизировать.

– Почему авторы не обязаны отвечать на комменты?

– Если автор будет приходить в комментарии и отрабатывать какую-то норму, получится вода. Ответы должны идти от души.

Но если в комментах человек указал на косяк (фактический, пунктуационный, орфографический), мы заметили и не поблагодарили – это плохо. Есть золотое правило: сразу после выхода текста следить за комментариями особенно внимательно, так как первые читатели могут заметить то, что мы не заметили при выпуске. Таких ситуаций меньше, но у нас настолько большой поток, что иногда человеческий фактор сказывается.

В этом тоже сила комментариев – пользователи подчищают ошибки, если мы недостаточно классно сделали работу.

– Что ты чувствуешь, когда читаешь в комментах: «Наконец-то нормальный текст на Спортсе»?

– Это высшая степень похвалы. Во-первых, в интернете проще комментировать то, что тебе не понравилось. И вообще негативная реакция всегда требует излияния, потому что иначе энергия копится и выливается в другом виде. Люди легче высказывают негатив, чем позитив. И вес позитивного комментария сильно выше, так как для похвалы и благодарности нужно сделать усилие. Человек может поставить плюс, закрыть вкладку и заняться своими делами. Но он пролистывает до комментариев и пишет сообщение. Когда это еще в такой ироничной форме – прекрасно.

Как правило, подобные вещи пишут люди, которые очень долго сидят на Спортсе, потребляют много разных материалов и часто нас критикуют. И раз такой человек делает комплимент, значит, работа сделана капитально круто.

– Что тебя раздражает в комментах?

– Сейчас – ничего. Мне кажется, я максимально хорошо понимаю, как они формируются и что чувствуют люди. Когда человек пишет, что Спортс надоел, он все равно продолжает нас читать. И пишет это не из-за ненависти, а потому что хочет, чтобы все было максимально комфортным. Требует большего от среды, где проводит много времени. Я благодарен людям за это.

Если бы меня раздражали комментарии, это бы означало, что я неадекватно смотрю на мир и думаю, что Спортс белый и пушистый. Нет, мы ошибаемся. И часто сигналы в комментариях нам помогают.

– Спортс без комментов остался бы собой?

– Это как отрезать часть тела. Может, и не тела. В каком-то смысле комментарии – наше сердце. Ты же не можешь его вынуть из себя.

Бывали случаи, когда у нас выходил контент с отключенными комментариями. Часто – по этическим соображениям. По ним же под определенным видом контента мы отключаем рейтингование. Просто потому, что реакция неуместна и лучше промолчать. Но это суперединичные случаи.

Останется ли Спортс собой – здесь надо разделять. Как медиа – да. Потому что у нас очень профессиональная и сильная команда. Ничего не должно нам помешать делать работу качественно. Останемся ли мы собой как бренд, как среда, в которую приходят люди – нет. Мы превратимся в интернет-газету без обратной связи. Будет скучно и неинтерактивно. Плюс Спортса в том, что на любое твое слово есть ответ. Такой же эмоциональный и аргументированный. Ты можешь найти собеседника, единомышленника, друга. В комментах даже семьи образовывались.

Без комментариев мы лишимся важной половины.

Загиботы против Медвеботов – главный баттл в истории комментов Sports.ru. Как сформировались два лагеря?

Рассказывают шеф-редактор Павел Копачев и глава отдела олимпийских видов спорта Вячеслав Самбур:

– Когда все началось?

Копачев: Важная предыстория, когда мы поняли, что фигурное катание действительно интересно пользователям. Май 2008-го: Дима Билан вместе с Плющенко выиграл Евровидение, а я, как редактор службы новостей, об этом написал. Тогда мы еще не умели обвязывать околоспортивные события и расставлять в них важные акценты. Я поставил новость, и утром ко мне в личку постучался Дима Навоша (тогда совладелец и генеральный директор Sports.ru): «Слушай, это самая читаемая новость за месяц. 20 тысяч просмотров и почти 200 комментариев. Как так? Давайте делать такого больше».

Мы поняли, что фигурка недооценена, ее можно раскручивать. И уже в следующем сезоне писали больше новостей, хотя отдельного раздела про фигурку еще не существовало. Все складывалось в раздел «Прочие».

Мы постепенно приучали людей к фигурке: давали результаты чемпионатов мира, этапов Гран-при – и к Олимпиаде в Сочи на Sports.ru уже можно было регулярно читать про фигурку. Подчеркну: коммьюнити, которое есть сейчас, мы растили много лет.

В Сочи же случился бум: отличные результаты русских фигуристов, Липницкая в красном платье, Путин на трибунах, выдающиеся колонки Игоря Порошина. В общем, жара началась еще тогда, а через 4 года уже случилось противостояние Медведевой и Загитовой.

Кстати, именно мы первыми написали, что Загитова может обыграть Женю. Это сделал Леха Авдохин: он посчитал, что у нее сложнее контент, особенно во второй половине программы. И если она все чисто исполнит, то выиграет. Текст триггернул людей. Мне позвонила пресс-атташе федерации Ольга Ермолина: «Что вы творите! Стравливаете девочек! Загитова еще молодая, нужно подождать. Вы ничего не понимаете».

В комментариях был взрыв. Загитова – новый человек, появилась только перед олимпийским сезоном. А Медведева – бренд: выиграла два чемпионата мира, поехала защищать русских спортсменов на саммит в Лозанну и была лицом страны перед Олимпиадой.

Как показала жизнь, Авдохин был прав – Загитова победила. Это и породило сумасшествие.

Самбур: Есть еще один текст, от которого можно отталкиваться: «День, когда фигурка раскололась». Там детально описаны фактор и момент, как и когда формировались бригады боления. Раскол случился во многом из-за открытой поддержки Медведевой со стороны нашего бомонда – до и во время Олимпиады. За нее в прямом эфире болела Тарасова, потом Траньков сказал, что вся страна за Медведеву. Есть даже отдельный текст, чего эти слова Транькову стоили.

И еще один текст важен для понимания раскладов того времени: «Очнись, страна! Ты должна полюбить Загитову». То есть тогда совершенно не было поклонения Алине. Весь бомонд был против нее – а народ пошел за.

Копачев: Тогда Загитова была милой 15-летней девочкой, которая еще не ничего не успела сказать, не проехала на красный свет, не выпустила мерч «Безыбежно» и не превратилась в противоречивую леди шоу-бизнеса.

Отсутствие иронии и неприятие критики – особенности комментов фигурки

Копачев: Еще до Пхенчхана-2018 мы поняли, что фигурка – второй раздел сайта. Не хоккей, не баскетбол, а именно фигурка. После Олимпиады стало очевидно, что нам нужен полноценный раздел – раньше была просто лента тегов.

Самбур: В конце 2019-го босс Sports.ru Марк Тен делал пост с интересными данными по сайту, пользователям и комментариям. И там была показательная картинка, что Медведева и Загитова обогнали по комментам Месси и Роналду.

Конверсия активности – выдающаяся. Люди в фигурке готовы комментировать все. Единственное: когда у нас еще не работала четкая модерация, было очень много оскорблений, чистое сумасшествие. Модераторы не успевали и говорили: «Фигурка – это отдельная жизнь. Мы не можем туда зайти в конце дня – утонем в тысячах комментариев». Люди были готовы чуть ли не назначать встречи в «Мегаспорте» и махаться за флаг Алины или Жени.

Потом мы взялись плотнее и установили правила игры.

– Жесткость – главная особенность этой дискуссии?

Самбур: Я читаю много комментариев в фигурке и футболе – между ними тотальная разница. В футболе есть чувство юмора, ирония. Фанаты разных клубов, Месси и Роналду могут друг друга уколоть. В фигурке преобладает агрессия на уровне «Заткнись, тварь!» – не только по отношению друг к другу, но и к редакции. Сейчас мы чистим оскорбления более плотно, но можно пройтись по любой древней ветке и увидеть бойни.

Копачев: Мне кажется, это про культуру боления в интернете. В футболе она складывалась десятилетиями, а у фигурного катания история намного меньше. Как-то я готовил слайды к одному из внутренних отчетов и попросил аналитиков данные об аудитории. Многие были уверены: фигурное катание смотрят в основном женщины. Но оказалось, что 60% аудитории, которая кликает и комментирует, – мужчины. Миф был развеян.

– В чем разница поведения Загиботов и Медвеботов?

Копачев: Их скорее объединяет непримиримость: если болею за Алину, никого больше не поддержу. На стадионах я не встречал агрессии, хотя был и на этапах Гран-при, и на чемпионате Европы, и на Олимпиадах. Но здесь такая специфика. Как в теннисе не принято мешать во время подачи, так и на прокатах не принято свистеть.

В комментариях все наоборот.

Еще один важный феномен передается в комменты от спортсменов и тренеров. В фигурке – тотальное неприятие критики. Сколько у нас было звонков! Однажды Этери Тутберидзе не понравился перевод новости. Позвонила пресс-секретарь федерации и предупредила, что сейчас со мной свяжется Тутберидзе. Я чуть не поперхнулся: она не то что никогда никому не звонит, а в принципе не замечает журналистов. И вот Этери 40 минут с матом доказывала, что мы специально стравливаем людей и обесцениваем ее работу. Если смотрели интервью Слуцкому, точно заметили, как ее наэлектризовало упоминание Sports.ru. Она нас не любит, но регулярно читает. Звонила и Яна Рудковская.

– Фанаты Медведевой и Загитовой угрожали вам?

Самбур: Много раз, но это сложно воспринимать всерьез. У меня одно из любимых писем, которое даже сохранил: «В следующий раз, мразь, если ты удалишь мой комментарий, я приду и вырву кадык». Внизу подпись: «С уважением, имя».

У Маши Селенковой после текста про Загитову взламывали страницу ВК.

Периодически мне кидают группы и скрины оттуда, как обсуждают наши тексты. Помню сообщение одной женщины: «У меня есть выход на Бастрыкина, уже скинула ему статьи».

– Сейчас противостояние Медвеботов и Загиботов живо?

Самбур: У меня не создается ощущения, что Медведева и Загитова ушли из фигурного катания. И у пользователей, видимо, тоже. Достаточно прочитать ленту за последнюю неделю: и в новостях, и в материалах много Медведевой и Загитовой. Они все еще часто выходят соревноваться на лед.

Дискуссия и противостояние точно живы. Утром Медведева выложила кружочек со съемок: «Смотрите, какие у меня стрелки». Вскоре похожий кружочек выкладывает Загитова.

То есть они все равно друг с другом фехтуют – просто надо уметь считывать. И фигурная аудитория, которая обожает конспирологию, всегда это найдет и прочувствует.

Копачев: Явного раздражения сейчас между ними, кажется, нет. Медведева звала Загитову в свою программу на ютубе. Они уже несколько раз пересекались: все было мирно, где-то даже забавно. Кульминация, наверное, произошла в 2021-м, когда они встретились после Кубка Первого канала. Текст с заголовком «Меня не трогай – я не пахну» набрал два миллиона просмотров. То, что у них накопилось за все эти годы, выплеснулось в одну пресс-конференцию.

– Кто побеждает – Загиботы или Медвеботы?

Самбур: Это переходящая история. Откройте более-менее любую новость про Медведеву сейчас – и там заплюсована карамель. Откройте любую новость два года назад – противоположная картина. Нам как-то из окружения Медведевой говорили: «Вы антимедведевский сайт. У вас ботофермы против Жени». Это, конечно, неправда – мы делали исследование. Но его логику в чем-то даже можно понять: Медведеву в комментариях оскорбляли под любой новостью, даже если новость не касалась ее напрямую. Сейчас такого практически нет.

Загитова же проделала обратный путь. От обожания и тотального оправдания в комментах в 2020-м и 2021-м до стеба сейчас. Даже относительно проходные, безобидные вещи народ научился оборачивать против нее и высмеивать.

– Закрепим: Загиботы и Медвеботы на самом деле не боты, а настоящие фанаты?

– Самые настоящие.

«Пусть лучше срываются на мне, чем на семье или друзьях». Глеб Чернявский – каково терпеть разносы в комментах

Рассказывает автор, которому вы ставите минусы:

– Точно не скажу, когда все началось. Я пробовал писать колонки после матчей «Спартака», когда еще не работал на Sports.ru, а на постоянке приступил с осени 2018-го. Тогда тренером был Кононов – и меня только плюсовали, потому что мнение по Олегу Георгиевичу для всех было очевидным.

Минусы начались при Тедеско, когда я впервые его покритиковал. Вот, кажется, первая заминусованная колонка. Дальше при Тедеско все шло качелями. Я просто делился настроением после матчей: иногда попадал в общее, иногда – нет. Так и понеслось.

Возможно, ключевая причина критики и внутренних шуток – название блога «Аналитика Глебчика». В нем изначально заложена ирония, потому что, конечно, никакой глубокой аналитики в нем нет, даже с учетом того, что немного понимаю в игре вратарей. Люди видят слово «аналитика», ждут каких-то разборов с цифрами, а видят поверхностный текст. Конечно, он поверхностный. Я не претендую на роль аналитика. Моя цель – поделиться эмоциями и создать площадку для обсуждения сразу после игры.

Весной 2018-го я запустил ютуб-канал и делал интервью с киберспортсменами. Аудитория игр Dota 2 и LoL, наверное, самая токсичная в русскоязычном сегменте. Одно из первых интервью хорошо собрало, но меня просто уничтожили. Представьте, что там 602 комментария – и 600 о том, какой я идиот, дебил, урод и вообще уберите ведущего. Я очень расстроился, но мне объяснили: это нормально – здесь так принято.

С тех пор меня практически невозможно задеть. После этого тактичные комментарии на Спортсе вряд ли могут вывести из равновесия. Изредка там бывают действительно полезные вещи, но в основном люди соревнуются в получении плюсиков.

Надо же где-то выплескивать эмоции, особенно после неудачных матчей «Спартака». Пусть лучше срываются на мне, чем на семье или друзьях. Отчасти вижу и такую социальную функцию колонок.

– Есть смысл отвечать на гневные комменты?

– Пару раз выпивал после колонки пивка и выходил общаться в комментарии. Там меня никто не слышит, все автоматом ставят минусы, потому что так уже заведено. При этом в личке или при встрече ситуация совершенно обратная. Там люди резко меняют мнение и говорят: «О, а ты ведь, оказывается, нормальный, а чего тебя все хейтят? Я больше не буду».

– Беспокоит, что из-за образа часть людей не замечает твоих классных больших текстов и интервью?

– Это моя главная боль и главное переживание, но сделать с этим ничего нельзя. Возможно, в колонки и интервью про «Спартак» заходит совершенно разная аудитория. Или им все равно, кто сделал интервью. А вот кто написал колонку – не все равно. У меня нет ответа, но из-за этого мне действительно очень обидно.

– Ты когда-нибудь подстраивался под комменты?

– Нет, никогда в жизни не писал того, что не думаю. Пока не выйдет колонка, не читаю вообще никаких чужих мнений. Это все искренние и честные мысли: специально заигрывать с аудиторией мне не хочется. Это в итоге заведет в тупик, из которого не выберешься.

– Как на комменты под колонками реагирует руководство?

– Я часто предлагал Саше Аксенову (предыдущий главный редактор Sports.ru) и Владу Воронину отказаться от формата, раз столько минусов и хейта. Они всегда удивленно смотрели на меня: «В смысле? Это же классный, эксклюзивный формат, людям такое нужно. Просто это уже стало приколом, традицией – поставить тебе минус. Не парься. Если будет плохо, мы сразу скажем». В связи с этим всегда забавно читать, что меня держат на Спортсе по блату.

– Ты видишь пользу в том, что благодаря реакции сформировался особый образ, который выделил тебя из толпы других авторов?

– В какой-то степени так и есть. Сейчас очень сложно выделиться текстами: людей не сильно волнует, кто написал материал или сделал интервью. Волнует только фактура внутри.

Не скрою, мне приятно, когда под какими-нибудь очередными новостями про «Спартак» появляется самый заплюсованный коммент про меня.

Больше юмора, узкопрофильных дополнений и здоровой критики – 5 пожеланий к дискуссии от Вадима Лукомского

Рассказывает Вадим Лукомский, один из фронтменов Sports.ru, который всегда практиковал максимально открытые дискуссии и считает ответы на комменты важной частью работы:

В интервью Вадиму Кораблеву я признавался в любви комментариям Sports.ru. Считаю общение в комментах продолжением работы над текстом, а чтение – источником вдохновения.

Попробую разобрать аспекты, которые мне особенно нравятся. Если их станет больше, комментарии закрепят статус лучшего места на Земле.

Итак, 5 вещей, которые хочется видеть в комментариях чаще.

1. Юмор

В более чистом виде он встречается под новостями, система рейтингования выносит в топ лучшее. В качестве примера возьмем что-то свежее, а не вечную классику. Новость про травму Фабиу Виейры – в комментариях креативно обыгрывают фамилию и ностальгируют. Новость про возможный уход 10 игроков из «МЮ» – самый заплюсованный комментарий про чистку состава для символической сборной Эредивизи.

Почти каждая новость рождает комментарии, вызывающие улыбку. Если вам очень грустно, срочно ищите новости про рычаги «Барсы». Там почти всегда в голос.

2. Обоснованная критика и идеи по улучшениям форматов

Самое полезное – критика. Если она состоит из пары злобных слов без конкретики, то это мотивационное топливо (даже в такой форме полезное).

Еще круче, когда там есть детали и предложения по улучшению формата. Самый простой пример – в комментариях под тактическими дайджестами выходных нам посоветовали указывать счет матчей. Единственная причина, почему мы не делали этого сразу – ужасная профдеформация сразу у всех авторов (так сильно желали копаться в деталях, что игнорировали слона в комнате).

Со стороны кажется простым и очевидным (и нам теперь кажется), но это сейчас. Не всегда без вашей помощи мы можем поставить себя на место читателя и учесть все нюансы.

3. Узкопрофильные дополнения

Часто в комментариях дополнительно раскрывают тему текста через истории, связанные с клубом, за которым следит пользователь. Например, под текстом о смерти десяток был отличный комментарий про Михаила Игнатова.

Вряд ли уместно описывать игру Игнатова по соседству с рассуждениями о Месси, Рикельме и Зидане (да и это банально НИКОГДА не пришло бы в мою авторскую голову), но в качестве примера из комментариев идеально сходится с темой и классно дополняет.

4. Новые ракурсы

Некоторые комментарии помогают отыскать недораскрытые ракурсы в материалах. Еще один пример из текста про десяток – в комментариях вспомнили Андреа Пирло как первопроходца в роли десятки-опорника.

В ответ я постарался объяснить, почему Хуан Роман Рикельме начал отсчет от Серджи Бускетса:

Содержательное раскрытие даже не главной темы текста, а одного из более мелких тезисов. В соседних комментариях вспомнили Маттеуса и Беккенбауэра в качестве потенциально еще более ранних примеров. Получилась интересная дискуссия, которая дополняет материал.

В самом материале не всегда получается так глубоко раскрыть побочные тематические ветки – мы ограничены объемом. А в комментариях можно спорить сколько угодно (шикарно, если конструктивно, как в этом случае).

5. Настроения по теме

Скорее бонус, потому что настроения в комментариях отображены идеально. И это еще одна полезная функция – понимание народного восприятия. Кто недооценен, кто переоценен, что люди думают о трансфере или высказывании.

На днях с удовольствием узнал, что многие (как и я сам) задолго до перехода в «Интер» считали Яна Зоммера топом и рады, что у него все получилось. Прямо все заплюсованные комментарии об этом. Очень четко прослеживается общественное отношение.

Иногда просто приятно почитать, а иногда это толкает к размышлениям: а не стоит ли конструктивно обосновать обратную популярной позицию?

В любом случае полезно сверяться.

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Конкурс! Ждем в комментах ваши темы для текстов – самая залайканная просьба превратится в материал в течение декабря

Анимация: Марина Семенова

Фото: из личного архива Станислава Гридасова, Василия Уткина; РИА Новости/Илья Питалев, Александр Вильф, Нина Зотина; East News/AP Photo/Darko Vojinovic ; p34/ZUMAPRESS.com/Global Look Press ; Gettyimages/Tomas Cuesta / Freier Fotograf Richard Heathcote / Staff; instagram.com/glebkeee; instagram.com/lioleg; instagram.com/konstantinlovkov; instagram.com/samburssambur; instagram.com/diixsept; 1tv.ru; youtube.com/mishas tips