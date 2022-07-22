Я не фанат Месси, но буду очень переживать за него на ЧМ

Чувства Вадима Кораблева.

«Мы чувствуем, что если сейчас не станем чемпионами мира, то у этого поколения не будет другого шанса. Я представляю, как играю в финале, как мы побеждаем, как я поднимаю кубок над головой. Я всегда об этом мечтал».

Месси произнес эти слова в марте 2018-го, за четыре месяца до чемпионата мира в России. Тогда мечта рассыпалась: Аргентина чудом вышла из группы и проиграла в 1/8 финала Франции.

И все же прогноз Лео не сбылся. Для Маскерано, Агуэро и еще нескольких игроков тот шанс и правда стал последним, но Месси получил еще один. Видимо, уже точно финальный.

Осознав историчность сюжета, я понял, что буду не просто с интересом за ним наблюдать, но и переживать за главного героя. Тем более, хэппи-энд не выглядит утопичным.

Есть три важных предпосылки.

Первая: Месси приехал в Катар счастливым.

Лео разобрался с проблемами прошлого сезона, которые охватывали все аспекты жизни. На поле он несколько месяцев притерался к Неймару и Мбаппе, терялся в схемах Почеттино, хуже всех в топ-5 лигах реализовывал моменты и страдал от микротравм. За полем тяжело переживал разлуку с Барселоной, скучал по «Камп Ноу» и просто по городу, где все уже стало родным. «Он оставил прежнюю жизнь, когда приехал в Париж», – формулировал тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье.

В этом сезоне Лео вернулся. Гальтье сделал его главным архитектором команды, позволяя спускаться за мячом в любые удобные зоны и свободно проектировать атаки. Месси штампует моменты для Неймара и Мбаппе и прекрасен не только в продвижении мяча, но и в завершении (7 голов в чемпионате). В топ-5 лигах он лучший по ассистам (10), передачам в штрафную (68), ожидаемым голевым передачам (xA 0,56), продвигающим пасам (133), пасам вразрез (27), действиям, которые привели к голам (19).

Исследователь Лиги 1 Артем Денисов в тексте про реинкарнацию Месси в Париже изумлялся: «Вдумайтесь: он делает больше продвигающих передач (и в абсолютном значении, и в пересчете на 90 минут), чем, например, Йозуа Киммих и Тони Кроос – признанные мастера дела, с которыми и ассоциируются блестящие пасы вперед. И ведь они правда прекрасны в этой роли. Но Месси все равно обходит их, при этом доминируя и в других стадиях атаки».

Лео не только привык к новой команде и новой лиге, но и принял новую жизнь. «Мне теперь намного больше нравится Париж, я открываю для себя город и нахожу его великолепным, – говорил он L’Equipe. – В первый год произошли большие изменения. После трудных времен я счастлив жить там, где живу я и моя семья. Мы наслаждаемся Парижем».

Контракт Месси закончится вместе с сезоном, аргентинца хочет вернуть «Барса» и мечтает заполучить «Интер Майами», но если летом отъезд из «ПСЖ» казался очевидным, то теперь планы Лео изменились: по словам инсайдера Фабрицио Романо, Месси так хорошо в клубе, что они не хотят расставаться как минимум до лета 2024-го.

Кажется, Лео окружало столько приятных новостей перед чемпионатом мира всего однажды. В 2014-м.

Вторая: Аргентина давно не была такой крепкой.

Вадим Лукомский подтвердит: обязательно прочитайте его текст о команде Скалони с бархатным выводом – это самая стабильная и самая интересная по игровому рисунку сборная за всю эпоху Месси. Разбор насыщен деталями и цитатами, я лишь приведу одну, которая в него не вошла. От Серхио Агуэро: «Даже если Месси выложится на 60-70% от своих возможностей, сборная будет к этому готова. Эта команда играет так, что Месси не обязательно работать на пределе все время».

Третья: для Аргентины Марадона > Месси. Победа на чемпионате мира может это изменить (но не перевернет ситуацию).

Кубок мира для Месси – больше, чем просто недостающий элемент в безразмерной коллекции. Это имиджевое заявление для Аргентины, где статус Марадоны как лучшего игрока в истории неприкасаем.

Лео давно обошел Диего по матчам (165 против 91) и голам (91 против 34) за сборную, побил много рекордов, но местных не убеждает статистика. Марадона для них просто роднее.

Диего вырос в трущобах, жил в полуразрушенном доме, который построил его отец из подручных средств, и уже в 13 начал работать – травил насекомых в подвалах. Лео родился в обычной семье, никогда не голодал, а в 13 уехал из Росарио в «Барселону», потому что она оплатила лечение дефицита гормона роста.

Диего в «Барселоне» подсел на наркотики и никогда не стеснялся говорить о пороках. Лео в «Барселоне» стал пришельцем с безупречной репутацией.

Диего в сумме 10 лет играл в чемпионате Аргентины. Лео появляется в стране несколько раз в год со сборной.

И все-таки культ Марадоны не был бы так масштабен без победы в Кубке мира-1986. Ее значимость для The New York Times описывал Леандро Моргенфельд, профессор истории в Университете Буэнос-Айреса: «Титул очень многое дал стране. Это была победа имени Марадоны, она помогла людям скорее оправиться от неудач: правления военных диктатур и потери Фолклендских островов. Сейчас Аргентина лишь сражается с кредиторами из США, которые требуют полной оплаты по дефолту в 2001 году. Но вряд ли это сравнится с национальной травмой 1980-х».

Культа Месси нет даже в Росарио. Когда в 2014-м туда отправился журналист ESPN Райт Томпсон, он очень удивился: «В первый день мы не нашли ни одного подтверждения, что здесь вырос Месси. Следующим утром в нескольких кварталах от дома Лео мы увидели спортивный бар, украшенный большими фотографиями Мохаммеда Али, Марии Шараповой и Рафаэля Надаля. И ни одного снимка Лео. Как мы не заметили его присутствия в Росарио, так и многие жители этого городка не видят Месси в себе. Месси не знаком этим людям так же, как и нам, приезжим. Они не понимают, кто он и как действует на поле».

Такое же впечатление Росарио произвел на Гильема Балаге. В биографии Месси он писал: «В Росарио вы везде дышите футболом, но не Месси. Сложно найти его фото или картинки, даже нет рекламы с его лицом».

Восприятие аргентинцев объясняли многие футболисты, заставшие 90-е, но точнее всех, кажется, были Батистута и Верон.

«У Лео нет харизмы Марадоны, – говорил Батистута. – Диего мог управлять стадионом, все смотрели только на него. Для болельщиков Марадона – это поэзия, Месси – проза. Месси не хватает какой-то фантастичности, сказки, которая была у Диего».

«Лео очень застенчивый парень, интроверт, ему не суждено быть для нации лидером, – отмечал Верон. – Я не сомневаюсь в его технических навыках, а говорю о характере. Месси – это не Марадона».

Я понимаю, что никто не чувствует страну лучше самих аргентинцев, но представляю, как все это давит на Месси. Перед ЧМ-2018 аргентинские медиа находили еще один аргумент в пользу Марадоны, подчеркивая, что Лео прохладнее относится к сборной. В июне, через несколько дней после матча открытия, на канале El Trece вышло интервью Селии Марии, мамы Месси. Один фрагмент из него разошелся по всем медиа планеты: «Говорят, Лионель не чувствует ответственности, но это неправда. Если бы только все они видели Лео таким, каким его видим мы: он страдает и плачет. Критика ранит его и нас».

Месси не виноват, что вырос в семье с достатком, что родился в более спокойную для страны эпоху, что уехал из Аргентины в 13 ради лечения. И хотя аргентинцы вряд ли когда-то иначе оценят его детство и характер, победа в Кубке мира все равно отретуширует место в истории.

В том же 2018-м культ личности Марадоны проявился в пренебрежительном интервью самого Диего. «Давайте больше не будем обожествлять Месси, – сказал он Fox Sports. – Мне трудно об этом говорить, но бессмысленно пытаться сделать лидером человека, который 20 раз ходит в туалет перед матчем. За «Барселону» играет один Месси, за сборную Аргентины – другой».

В ближайший месяц Лео может доказать, что он близок даже тем, кто не хочет в это верить до последнего. И если получится, это будет один из самых красивых моментов с рождения футбола.

Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier, Albert Gea, Kai Pfaffenbach; globallookpress.com/WEREK via imago-images.de; Gettyimages.ru/Alex Pantling