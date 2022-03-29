«Он живет в мечте». Никита Иосифов предпочел «Вильярреал» пышному контракту в РПЛ и уже сыграл в Ла Лиге

Вадим Кораблев узнал все о парне, в которого хочется верить.

Никита Иосифов пять лет занимался в академии «Спартака», а потом считался главным талантом «Локомотива», за который уже в 19 сыграл в Лиге чемпионов на «Альянц Арене» и провел четыре матча в РПЛ. Но летом 2021-го Иосифов неожиданно оказался в «Вильярреале».

Когда Никита успешно заиграл в дубле (5 голов и ассист в 23 матчах), Унаи Эмери подключил его к тренировкам с основой и даже доверил пару игр: в декабре 2021-го Никита вышел в Кубке против «Витории» из шестого дивизиона (8:0, забил), а в январе 2022-го дебютировал в Ла Лиге против «Мальорки» (3:0).

Иосифов едва ли не единственный наш молодой игрок, кто выбрал борьбу за время в топ-лиге, а не сочный контракт у лидера РПЛ. В 20 он тренируется с Жераром Морено, Джованни Ло Чельсо, Пау Торресом и Раулем Альбиолем, уже неплохо говорит по-испански и даже не думает о возвращении.

Чтобы лучше узнать путь Никиты, его отношение к жизни и футболу, мы пообщались с тренерами, скаутами и журналистами, которые меняли карьеру Иосифова и знают его лучше других.

Основное из этого текста:

🤔 Иосифов говорил, что мечтает играть за «Спартак», но в 17 ушел в «Локо». Почему?

🥊 Как на его дриблинг и ловкость повлиял бокс?

🌎 Никита мог не только остаться в топ-клубах РПЛ, но и перейти в «Реал Солт-Лэйк» из МЛС.

😡 Иосифов так хотел в Испанию, что «Локо» перевел его в дубль. У них были нервные переговоры о продлении контракта.

🧠 Никита уже очень неплохо выучил испанский, даже общается с болельщиками. Эмери в него верит.

🏋️‍♂️ В карантин Иосифов тренировался в подъезде у лифта. Все спикеры убеждены: Никита просто помешан на футболе.

Так что им движет?

Иосифов вырос в Мичуринске – раньше оттуда стремились в Тамбов, но теперь и там нет команды

Владимир Парусов, первый тренер Иосифова:

– В Мичуринске живут около 100 тысяч человек, это второй город после Тамбова в области. Я работаю в обычной ДЮСШ, каких-то особенных достижений у нас нет. Ребята, которые приходят заниматься, раньше стремились попасть в «Тамбов», до этого – в «Спартак-Тамбов», который знают благодаря Жиркову (мы с ним, кстати, начинали вместе играть). А когда клуб развалился, даже и не знаю, кто куда уже стремится. Но наши мальчишки все равно хотят уехать. Без этого никак, если хочешь в профессиональный футбол.

Никита пришел ко мне лет в 10, я только начинал тренировать. Сразу выделялся техникой – это главное. Хороший удар. Была и скорость, но в скорости он прибавил уже в «Спартаке» и «Локомотиве». Уже в том возрасте проявлялось, что он умный игрок. Когда работаешь с детьми, очень важно, чтобы была голова на плечах. А у Никиты она еще и думала – это огромный плюс.

Мы с ним усиленно тренировались по два раза в день. Скажем так – готовились куда-то уехать. Год-полтора отрабатывали индивидуальные навыки, разбирали игры, обсуждали ошибки.

Отец у Никиты занимался боксом, поэтому хотел, чтобы сын пошел по его стопам. Никиту тоже отдали на бокс, но он намного сильнее полюбил футбол. Я пару раз говорил с отцом, убеждал, что у Никиты получается, надо дать ему шанс. И когда отец увидел, что Никита в порядке, отбросил идею с боксом. Потом он уже сам просил индивидуально с Никитой заниматься. Можно сказать, это было наше общее дело.

Я всегда советовал Никите две вещи – пыхтеть и молчать. Даже не молчать, а выполнять то, что говорит тренер. И он придерживается этого и сейчас. Мы переписываемся, созваниваемся, Никита говорит: «Владимир Владимирович, я работаю, все будет нормально». Работа, работа и еще раз работа.

Про звездную болезнь мы с ним даже не говорили. Я вижу, что это совсем не про него. Он прекрасно все понимает и не допустит таких ошибок. С ним ведь и родители рядом, могут подсказать. Да и какая звездная болезнь? Сначала надо заиграть. Закрепиться в Европе и заиграть. Там совсем другой футбол.

– Как Никита оказался в академии «Спартака»?

– В «Спартаке-Тамбове» со мной играл товарищ, который сейчас работает в школе московского «Спартака». Мы созвонились, я попросил посмотреть Никиту. Никита приехал и понравился.

В академии «Спартака» Иосифов говорил, что мечтает играть за красно-белых. Но в итоге ушел в «Локо»

Алексей Лунин, главный тренер молодежного состава «Спартака». Работал с Иосифовым в академии:

– Никита оказался в академии в 2013-м, и мы сразу сказали ему, что он подходит. Никита пришел не пустой, а уже с хорошими навыками: очень быстро работал с мячом, был заметен его технический потенциал. Планомерно развивался и завоевывал место в основном составе. Это случилось не сразу, потому что команда 2001 года рождения была хорошо укомплектована, там играли сильные ребята. Думаю, в том числе за счет конкуренции Никите удалось прибавить.

Вообще Иосифов – самобытный футболист. Самое сложное – обучить игрока принимать верное решение, порой даже интуитивное, но Никита это делал. И одинаково остро играл слева и справа. Ему не хватало силовых качеств, но в том возрасте этого и не требовалось, потому что основными были быстрота, техника и принятие решений. И он продолжает играть на этих козырях.

Он был очень целеустремленным, воспитанным. Скромный, но дружелюбный, мне нравилось, как он вел себя в коллективе. Негативные стороны я даже не могу вспомнить.

– Он когда-нибудь говорил, что мечтает играть в Европе, в Испании?

– Никита всегда говорил, что мечтает играть в «Спартаке», постоянно говорил о «Спартаке».

Когда его позвал «Локомотив», мы с ним много беседовали. И я лично, и [президент академии «Спартака»] Сергей Родионов. Мы хотели, чтобы он остался, но итоговое решение, как я понимаю, принимал папа

Не скрою – жаль было расставаться. Но расстались мы по-доброму.

«Редкость, когда у российского игрока столько качеств». Скаут, который привел Иосифова в «Локо», считает Никиту особенным

Армен Маргарян, руководил детско-юношеской селекцией «Локомотива», «Зенита» и «Крыльев», а сейчас работает в «Нижнем Новгороде»:

– В 2019-м молодежке «Локомотива» нужен был левый нападающий, который бы смещался под правую ногу. Я впервые увидел Никиту на матче в Москве – кажется, это был чемпионат России. Через 10-15 минут стало понятно, что у парня очень интересный набор качеств. Когда ты смотришь игроков группы атаки, есть определенные метрики, по которым ты можешь их оценить. Из всех амплуа проще всего оценивать крайних нападающих, потому что топовые крайние, на мой взгляд, должны обладать четырьмя ключевыми качествами: высокой стартовой скоростью, умением обыгрывать один в один, поставленным ударом и способностью отдать острую передачу.

Если у футболиста есть все четыре качества, то он уже очень высоко котируется. Яркий пример такого российского игрока – Зиньковский, его навыки сразу бросаются в глаза. И так же было с Иосифовым.

Никита тогда обладал тремя качествами из четырех. Были проблемы со способностью отдать тонкую обостряющую передачу, он больше действовал индивидуально – обыгрывал, бил, пытался убежать. Сейчас в передачах прибавил. Это было видно и по «Казанке», и тем более заметно сейчас.

Редко бывает, чтобы столько качеств соединялись в российском молодом футболисте. Обычно они играют на одном-двух: например, есть скорость и дриблинг, но совсем нет удара и способности играть нестандартно. В такие моменты понимаешь, что это компромиссный игрок. Но Никита компромиссным не был, поэтому я быстро понял, что он способен усилить «Локомотив».

Переговоры длились примерно месяц: мы пообщались с папой Иосифова, с самим Никитой. Нужно было убедить их, что «Локо» – это шаг вперед. Он тогда играл за юношеский «Спартак» и не мог перейти в его молодежную команду. Тренировался с ней, но не играл в официальных матчах. Наше предложение было выигрышным, все понимали, что в «Локомотиве» Никита будет на уровень выше, а в «Спартаке» такая возможность появится только через год.

Поскольку нам срочно требовался футболист, не было возможности просмотреть Никиту. И я рад, что клуб доверился мне. Вопрос с переходом решили очень быстро, хотя обычно это долгий процесс: люди перепроверяют, спрашивают другие мнения, дискутируют, процесс затягивается.

А здесь нужно было сработать оперативно.

– Вы говорили: «Спартак» был сильной академией. Но в клубе не было сильного менеджмента, который рассортировал бы футболистов по потенциалу». Расшифруйте.

– Можно сказать, «Спартак» продвигал игроков строго по расписанию, хотя у талантливых ребят должен быть шанс проскочить дальше экстерном. Например, «Спартак» переводил в молодежку игроков 2000 года рождения и совсем не смотрел на 2001-й, хотя там могли быть ребята сильнее.

«Иосифов одаренный от природы». Юрий Семин уверен: Никита бы точно заиграл в «Локо», только нужно было немного окрепнуть

Юрий Семин, возглавлял «Локо», когда Иосифов был в молодежке:

– Когда собирали сборные, мы проводили игры основного состава – тех, кто остался – и молодежки, за которую играл Иосифов. Приглашали его на тренировки с главной командой. Он запомнился хорошим мышлением. Ловко работал с мячом. И самое основное – он был быстрый. И чисто физически, и мысленно. Принимал решения до приема мяча. Все понимали, что он будет в основном составе, но нужно время, чтобы парень окреп.

Это не частое явление, чтобы у российского футболиста встречалось столько качеств сразу. Обычно какого-то из них не хватает. И важнейшее – острота мышления – у него уже было. Может, это и природный момент, вырабатывать такое сложно. Иосифов одаренный от природы.

Важное наблюдение: с координацией и мышлением Иосифову помог бокс

Юрий Семин:

– Это хорошо, что Никита занимался не только футболом. Очень полезно для любой спортивной деятельности, когда мальчишка пробует несколько видов спорта. Наверное, поэтому у него такое мышление. Бокс учит быстро реагировать, быстро принимать решения в тяжелых ситуациях.

Армен Маргарян:

– Мне кажется, частично или полностью на возможности Никиты повлияли боксерские тренировки: на умение управлять телом, на координацию и ловкость. Он перенял все, что в боксе часто применимо для перекладывания центра тяжести с одной ноги на другую. Для смены направления движения.

Иван Корж, друг Иосифова и соучредитель медиа-агентства Pushka Sports, которое ведет дела Никиты. Работал в пресс-службе «Локомотива» (это для контекста надо):

– Думаю, в том числе благодаря боксу Никита быстрее всех сдавал пик-тесты – в молодежке, в «Казанке», в основе.

В 19 Никита дебютировал в ЛЧ за «Локо» на «Альянц Арене» – убежал от двоих и чуть не забил

Иван Корж:

– Это было в декабре 2020-го, «Локо» играл последний матч группового этапа против «Баварии». К своему стыду, я себя не очень хорошо почувствовал и лег спать до начала игры. Проснулся где-то в 6 утра, зашел на FlashScore – а там Иосифов вышел на 75-й минуте. Я ему сразу написал, он был в сети и ответил, что до сих пор не может поверить, что вышел на «Альянц Арене» с патчем Лиги чемпионов на рукаве. Все, что в детстве было мечтой, стало реальностью.

Он очень-очень долго переживал, что не забил на 76-й минуте. Там был классный момент, он очень ловко убежал от двоих, но не получился удар. Если бы забил, я не знаю, как бы пошла его карьера.

Даже сейчас мы можем посмеяться, Никита говорит: «Вот бы я тогда забил, сейчас бы уже играл в основе топ-клуба».

Я сразу скачал матч и скинул ему этот фрагмент. Он его долго смотрел, анализировал, пересылал близким. Понятно, что для мичуринского парня сыграть 15 минут на «Альянц Арене» – это большое событие в жизни.

Никита мог уйти в любой топ-клуб РПЛ и даже в основу МЛС, но выбрал «Вильярреал». Первым делом учил испанский и английский

Весной 2021-го «Локомотив» и Иосифов вели шумные переговоры. Клуб предлагал игроку длительный контракт, но, по данным инсайдеров, отец Никиты запросил 50 млн рублей подъемных за соглашение всего на полтора года и зарплату 300 тысяч евро в год. «Локомотив» предложил 25 + 200.

Когда выяснилось, что параллельно Иосифов общался с «Вильярреалом», новое руководство «Локо» отправило его в дубль и запретило тренироваться с основой, поставив Марко Николича перед фактом.

Нобель Арустамян, первым рассказал детали переговоров Иосифова и «Локо»:

– Насколько я знаю, у парня была четкая идея и желание играть в Испании. Со стороны Иосифова те переговоры с «Локомотивом» были в таком ключе: да, можем продлить контракт, но должен быть момент выхода для Испании. Отступные, срок контракта, что-то другое. «Локомотив» же хотел длинный контракт, как это обычно бывает с молодыми российскими футболистами. Видимо, они хотели прописать гигантские отступные – это тоже нормально, любой клуб так делает. И в этом стороны не сошлись.

Но первая причина была в самом Никите. Он очень хотел уехать в Испанию. Знаю, что на его отца выходили почти все большие клубы РПЛ с предложением «Давайте мы заберем», но желания оставаться в России не было.

Если бы проблема была в подъемных, то, рассуждая логически, Никита пошел бы в любой клуб РПЛ, который эти подъемные мог дать. Не думаю, что там была совсем безумная сумма, которая могла бы шокировать «Спартак», ЦСКА и так далее.

Ну и потом, мы же понимаем, что эти деньги ему не дал «Вильярреал».

Иван Корж:

– Никита не говорил обобщенное «Хочу в Европу», а сразу отмечал, что поедет в Испанию. И когда на горизонте появился «Вильярреал», Никита тут же начал учить испанский.

У него были варианты в России, но он говорил, что, если останется, потом будет намного тяжелее уехать. Поэтому мы даже не обсуждали это. Появлялись в Бельгии и МЛС, Никита мог играть в основном составе «Реал Солт Лэйк». Но выбрал «Вильярреал», хотя понимал, что сначала предстоит играть в третьем дивизионе Испании.

Около полугода я занимался с ним английским, он понимал, что английский понадобится в любом случае. Интенсивно, два-три раза в неделю. Ездил к нему, а на карантине включались по видео. И он делал успехи.

Юрий Семин:

– Я думаю, уезжать в Испанию было не совсем корректно. Клуб воспитывал его, тратил деньги. Он учился, был в интернате, за ним следили. Наверное, он мог подписать контракт с клубом и уехать уже из главной команды.

Я знаю, что ему в тот период (при Марко Николиче – Sports.ru) очень доверяли. Он практически был игроком основы. На сборах всегда играл с основой.

Дай Бог, чтобы получилось в Испании. Но он ведь там не играет. А здесь бы играл. Может, нужно было договариваться о том, чтобы уехать позже. Время покажет.

Какой Иосифов человек? Суперскромный, очень привязан к семье (не ответит на сообщение, если близкие рядом), равнодушен к деньгам

Иван Корж:

– Когда Никита пришел в «Локомотив» осенью 2018-го, я работал там в пресс-службе и очень плотно занимался молодежкой. А она тогда играла в юношеской Лиге чемпионов, выступала лучше, чем основа.

Впервые мы увиделись на тренировке. Никита сразу показался очень скромным застенчивым мальчиком, ему тогда только исполнилось 17. Я к нему обратился по техническим вещам, сказал, что нужно сфоткаться, помог забрать форму, взял короткое интервью. Мы обменялись номерами, и он как-то сразу меня расположил, потому что быстро понял, чем я занимаюсь. В других клубах ребята не очень понимали, чем занимается пресс-служба, не так активно шли на контакт.

Как-то быстро мы с Никитой начали общаться не только по рабочим темам. В январе 2019-го я ушел из «Локомотива», и Никита очень сильно переживал. Это тоже необычно: часто во время работы в клубе люди дружат, но, когда человек уходит, все прерывается. И как будто ничего не было. А Никита реально нашел во мне друга.

Показательная история. Через две недели после увольнения молодежная команда оплатила мне билет до Загреба туда-обратно на матч плей-офф юношеской ЛЧ. Ребята сказали: «Ваня, ты прошел с нами все этапы. Поедешь и сейчас». Никита тоже поучаствовал в покупке билетов. Я ему за это благодарен.

После «Локомотива» я оказался в пресс-службе «Спартака», и Никита сказал мне: «Теперь я тебе буду помогать». И я реально с любыми вопросами обращался к нему.

Никита – человек слова. Он всегда сделает обещанное – может, не прямо сразу, но в любом случае сделает. Да, у него есть определенная ветренность, которая присуща любому молодому человеку, но он всегда держится за своих людей, за тех, кого считает другом.

Главное в жизни для него – семья. Как-то он забил, я написал ему в мессенджере, хотел обсудить игру, но он ответил, что сейчас общается с родными. У него там мама, папа, куча братьев, девушка и так далее. Время с семьей, можно сказать, священно.

Очень воспитанный парень. Наверное, первый раз я услышал от него нецензурное слово в 2019 году на матче или тренировке. В личном общении мы не используем мат – Никита говорит, например, «фигачит», но не более.

Этим он правда отличается от других футболистов. Ему неинтересен весь этот стандартный набор – деньги, машины, девушки. Это даже не второстепенно, а вообще не входит в топ-10. Помню, он какое-то время даже не делал прическу, как все футболисты. Когда в пандемию закрывались парикмахерские, он носил ободок, потому что сильно зарос, а искать какие-то варианты ему не хотелось.

Стиль жизни Никиты? Сейчас он очень активно учит испанский, даже иногда бросает мне какие-то слова. Я тоже учил в школе, поэтому мы с ним обмениваемся сообщениями на испанском. Ему это очень приятно. Так у него и проходят дни: возвращается после тренировок и занимается языками.

Маньяк тренировок: на карантине занимался в подъезде и на закрытом стадионе, понимает важность правильного сна и питания

Иван Корж:

– Когда в Москве все площадки и парки были закрыты, Никита ходил тренироваться на закрытый стадион в Сокольниках. Я его спрашивал:

– Не боишься, что тебя поймают?

– Нет, я убегу. Нормально все будет.

Помню, он тренировался на лестничной площадке, расставлял фишки у лифта. Представляете классический советский дом? Вот прямо в подъезде.

Очевидно, отец повлиял на характер Никиты. Он усидчивый, целеустремленный. Если поставил цель, идет к ней как бык.

Армен Маргарян:

– Одно из главных качеств футболиста – сфокусированность на футболе, умение четко расставить приоритеты. Если хочешь стать топовым футболистом, надо ответить на вопрос, для чего это. Если просто для финансового благополучия, то, достигнув этой цели, быстро потеряешь мотивацию. Если цель стать знаменитым, тоже потеряешь мотивацию, выйдя на орбиту.

У Никиты была цель заиграть в классном клубе и понять свой предел. Мне кажется, эта скромность не из-за того, что он жесткий интроверт и не хочет ни с кем общаться. Она подчеркивает, что он сфокусирован на футболе и хочет большую часть времени тратить на тренировки, подготовку к матчам, послематчевый анализ.

Была видна его зацикленность на правильном питании, подходе ко сну, восстановлению. На мой взгляд, большое влияние имеет папа, он сам спортсмен и понимает важность правильного объема тренировок и дополнительных факторов. Он ставил задачу, чтобы сын каждый день прогрессировал.

Все это дало свои плоды. Сейчас для Никиты важен только футбол. И это разумный подход.

Каким Иосифова запомнил Нобель: было очень тяжело договориться об интервью, Никиту любят партнеры, в него реально верит Эмери

Нобель Арустамян:

– Это были одни из самых сложных моих переговоров об интервью за все время. Они заняли, наверное, два-три месяца. Убедить Никиту было сложной миссией.

Он очень скромный парень. Внутри него сидит правильная мысль, что важно доказывать на поле, добиваться результата, а уже потом давать интервью. Приходилось убеждать, что мы делаем не интервью о его успехах, а о том, почему молодые футболисты, которые только-только появляются в нашем футболе, предпочитают уехать за границу – в частности, в Испанию.

На интервью Никите было не то чтобы дискомфортно, но к публичности он не привык. А здесь еще и формат видео. Может, он пока и не самый красноречивый спикер, но отличный парень. Во время съемок случилось небольшое ЧП: у нас разбили машину, украли ноутбук с флешкой, и часть интервью с Никитой просто пропала. Мы были шокированы: наш труд, договоренности, довольно сложная командировка – и такое происходит.

Я набрал Никите, объяснил ситуацию и попросил уделить еще час. Ему и так было тяжело, но он, к своей чести, сказал: «Хорошо, приезжайте». Мне это очень понравилось.

Не думаю, что скромность может помешать Никите в Испании, она в основном касается интервью. Это такой чип в голове, что нельзя себя выпячивать. А вне камеры он абсолютно открытый парень. Когда я был на базе «Вильярреала», видел, что у него есть приятели-испанцы. Недавно я прилетал в Вильярреал на матч с «Ювентусом» в Лиге чемпионов, и, когда мы ходили на стадион, Никита даже говорил с болельщиками. Он точно не забитый парень.

Никита учит все больше и больше испанских слов. Сейчас, спустя полгода после выпуска, у него уже понятная жизнь, видны успехи. Он уже более-менее понимает бытовые вещи, может объясниться в парикмахерской, в магазине и так далее.

Когда мы гуляли по базе, там был Рауль Альбиоль, и он очень тепло поприветствовал Никиту, подбодрил, мило пообщался: «Как дела, что нового, скоро будешь играть за основу». Никите там очень комфортно.

– Ты обсуждал Никиту с Эмери. Он правда рассчитывает на него?

– Никита рассказывал, что Эмери на первой тренировке к нему обращался по-русски, подбадривал его. У Эмери ведь специфика раскрывать молодых футболистов.

Вообще, когда мы ехали на базу, у меня не было уверенности, что мы пообщаемся с Эмери. Мы написали кучу писем в «Вильярреал», пытались согласовать официальное интервью с ним, но все тщетно. Взяли банальной настырностью. Дождались окончания тренировки, я подошел к Эмери: «Понимаю, что интервью не по графику, испанские СМИ стоят в очереди, но мы хотим записать интервью про Никиту». Эмери спросил: «Только про Никиту?» И я понял, что этим интервью он еще хочет поддержать его. Через пять минут мы все организовали. Уверен: если бы я сказал, что мы хотим поговорить про «Вильярреал» и российскую карьеру, Эмери вряд ли бы согласился. Это такая стратегия: показать парню, что его видят, смотрят тренировки, все контролируют.

Я понял, что переезд в Испанию был его детской мечтой. Он застал золотую эру испанского футбола на рубеже 2010-х: сборная выигрывала ЧМ и Евро, «Реал» и «Барса» всех побеждали. Он был очарован этой атмосферой: тики-така, игра в атаку. Сейчас Никита живет в своей мечте.

Он хочет играть за основу, очень на это заточен. При этом максимально погружен в реалии третьей лиги: изучает соперников, каждый город. С огромным интересом мне обо всем рассказывал. Это круто.

Кажется, в карьере Никиты максимально участвует отец. Это не опасно?

Нобель Арустамян:

– Отец глубоко погружен в дела Никиты. Очевидно, важнейшая цель его жизни – чтобы у Никиты все получилось. Наверное, так любой родитель относится к ребенку. Управляет ли отец всем – в этом я не уверен. Мне кажется, решение уехать в Испанию принадлежало как раз Никите.

Будет ли отец преследовать какие-то свои интересы? Мне кажется, не данном этапе не будет. Согласился же он на Испанию.

Другое дело, что отец – непрофессиональный агент. Мы знаем кучу историй, когда связка отец-агент вредит карьере. Дай Бог, Никита заиграет в «Вильярреале». Но рано или поздно придется брать настоящего агента, подключать серьезного юриста.

Армен Маргарян:

– Когда я занимался переходом Никиты в «Локо», договориться с его отцом было нелегко – все переговоры с родителями идут сложнее, чем с агентами. Общаясь с агентом, ты действуешь по определенным скриптам, понимаешь, что напротив тебя человек, разговаривающий с тобой на одном языке. Есть аргументы, дискуссия, ты понимаешь, где вы близки, где далеки. Когда ведешь переговоры с родственниками, все гораздо туманнее, потому что они более категоричны и субъективны.

При этом нужно отдавать себе отчет, что эти люди хотят только добра своему сыну, нужно подстраиваться под их психотип, под особенности. Для папы у нас было конкретное предложение, которое устраивало и его, и сына. Финансы во главу угла семья Никиты не ставила.

Никите 20 лет. Уже пора играть в основе?

Армен Маргарян:

– Я вообще не вижу проблемы. Ему надо преодолеть две ступени, чтобы попасть в ротацию основного состава «Вильярреала». Если он это сделает, то может выйти на орбиту, на которой были Карпин, Мостовой. Он уже сейчас очень высоко поднялся. Осталась пара шагов.

А Никите всего 20 лет. К 22 годам он может выйти на пик карьеры, будет еще физически развитее, адаптируется к чемпионату Испании, выучит язык, поймет менталитет. Все необходимые процессы стабилизируются. Я просто не вижу никаких причин, кроме форс-мажорных, которые не позволят ему на этот уровень выйти.

Юрий Семин:

– В 20 лет надо играть. В основе «Барселоны» и «Реала» 2-3 парня такого возраста. Я понимаю, что в «Вильярреале» большая конкуренция, но важно, чтобы он в этой конкуренции не затерялся, не потерял уверенность.

Не всегда правильно перейти в клуб, где у тебя нет гарантированного времени. Все-таки футболисты развиваются, когда у них есть возможность выходить на поле.

Но я желаю, чтобы у него все получилось. Время еще есть.

И если он попадет в состав главной команды, это будет большим достижением.

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Фото: РИА Новости/Алексей Насыров, Елена Рыбакова; globallookpress.com/Mutsu Kawamori; VK/parusov4, spartak_academy, fclokomotiv; Twitter/iosifov_11; Gettyimages.ru/Alex Caparros