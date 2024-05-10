Самый честный уход из фигурного катания: козыри Шомы Уно здесь больше не работают

Двукратный чемпион мира Шома Уно завершил карьеру – и это один из самых честных уходов в фигурном катании.

Японец рассказал об этом сам – не стал ждать появления слухов и неловких вопросов про будущий сезон. Успел до распределения спортсменов по этапам Гран-при, не занимая места других фигуристов. Выложил смешной ностальгический ролик с реакцией на свои ошибки, чтобы подбодрить фанатов, и пообещал обстоятельную пресс-конференцию уже на следующей неделе.

Уно сразу обрубил концы – никаких пауз, приостановок, отпусков, перезагрузок и других эвфемизмов, которые так часто используют для удержания болельщиков или спонсоров . Ноль попыток обмануть себя – вернуться в нынешнее мужское катание в 27 лет (столько Шоме исполнится через полгода) слишком трудно.

Даже не будучи сейчас однозначным лидером ни в мире, ни в собственной сборной, Уно спокойно мог оставаться в обойме до Олимпиады. Мог гарантированно рассчитывать на медаль командного турнира – хотя, конечно, недавний распад танцевальной пары Комацубара / Колето осложнит эту задачу. Личный подиум тоже оставался для Уно абсолютно посильным вызовом: планируемое ISU смещение акцента с прыжков на хореографию – выгодный для него маневр.

Да, в последнее время все чаще казалось, что Шому подталкивает к завершению карьеры собственная федерация. Японский судья в короткой программе финала Гран-при сделал явный выбор в пользу Юмы Кагиямы , поставив ему на 3 балла больше средней оценки, хотя три арбитра в бригаде отдали промежуточное лидерство Уно.

Возможно, из-за долгой гегемонии Юдзуру Ханю в японской сборной карьера Шомы многим казалась короче, чем была. На самом деле он в топе с 2015-го (многие, впрочем, полюбили его еще юниором), а на последнем национальном чемпионате Уно оказался самым старшим участником среди мужчин.

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Хотя у Шомы нет олимпийского золота, безусловно, нельзя сказать, что он не успел что-то исполнить на льду.

Огромное количество совершенно разных программ – от класcической интерпретации «Турандот» до экспериментальной версии «Болеро». Шома чаще ассоциируется с лирикой, но едва ли не самая яркая его находка – взрывная дорожка в короткой «Great Spirit» . Пожалуй, одна из лучших в современной истории мужского катания.

При этом Уно, естественно, никогда не делал ставку только на компоненты – успел застолбить за собой первый четверной флип, достаточно стабильно исполнял сложнейший риттбергер, а визитной карточкой сделал каскады с трикселем.

Его отчаянная попытка исполнить тройной аксель – четверной тулуп на соревнованиях – еще один хайлайт карьеры. Своеобразным сочетанием сложности с иррациональностью она, наверное, впечатляет даже сильнее удачных квадов: этот каскад был настолько же сложен, насколько бесполезен математически.

Одно из главных достижений Шомы, как ни странно, напрямую не связано с ним самим. Ценой самого сложного периода в собственной карьере, когда у Уно не получалось буквально ничего, он раскрыл потенциал Ламбьеля-тренера: Стефан не только вернул японца в топ, но и сам вырос в отличного наставника.

Это сейчас, провожая Шому, можно мягко назвать первые два года после Олимпиады-2018 эпохой проб и ошибок. Тогда казалось, что карьера Уно летит в пропасть: уход от бессменного тренера с абстрактной формулировкой «хочу двигаться дальше»; авантюрная стажировка у Тутберидзе и как апофеоз – худший в карьере прокат на этапе Гран-при в Гренобле.

Он был плох не столько в цифрах (хотя и они пугали – 136,79 против обычных 180+), сколько по послевкусию: без команды Уно сел в кисс-энд-край, сначала улыбался фанатам, а потом заплакал, не дождавшись оценок. Стоявший рядом Рафаэль Арутюнян, не выдержав, передал Шоме игрушку и цветы – настолько острым выглядело тогда его одиночество.

Переход к Ламбьелю расценивался как окончательный приговор чемпионским амбициям и попытка спрятаться от чужих ожиданий на уютном швейцарском катке. Сильнейшим учеником в Шампери на тот момент был Денис Васильевс – и работа с ним скорее была похожа на постепенное превращение латвийца в самого Стефана.

Спустя три года Уно выиграл первое в карьере золото чемпионата мира. Символично, что как и главный в карьере провал, это тоже случилось во Франции – но теперь Шома был не один.

ISU так и не отметил это сотрудничество: Ламбьель дважды попадал в номинацию Skating Awards как лучший тренер и каждый раз проигрывал. В 2024-м он уступил Мие Хамаде – это парадоксальное решение фанаты критиковали сильнее всего: и результаты, и методы японки делали ее награждение крайне несвоевременным.

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Вместе с Уно исчезнет важная часть эпохи в мужском катании. Из топ-10 Олимпиады-2018 соревноваться продолжали только Шома, Цзинь Боян и Дмитрий Алиев: последний, впрочем, вынужден делать это на домашнем льду. Боян, хотя и остается действующим фигуристом, давно прошел пик – 4-е место в Пхенчхане сменилось 39-м на минувшем чемпионате мира.

Уход Шомы – еще один укол в сторону несовершенства судейской системы. Да, перепрыгать нынешнего Илью Малинина невозможно (да и нужно ли?), но инфляция компонентов и их неизбежная корреляция с техникой отрезали любую возможность сократить отрыв с помощью скольжения, перформанса и качества программы.

Сильные стороны катания Уно были востребованы у зрителей, но оказались не нужны ISU: по средней второй оценке за сезон он всего на 7,5 баллов опережает Малинина и практически на равных финишировал с Кагиямой. Отставание по технике от Ильи – почти 30.

Запоздалая реакция ISU в виде сокращения прыжковой части (пока существующего только в виде возможной поправки) – заранее обреченная на провал попытка искусственно придержать того же Малинина. Куда более правильной стратегией было бы ориентировать судей на полную самостоятельность в выставлении второй оценки – без оглядки на количество квадов, репутацию и стартовый номер.

В эпоху Шомы этого уже не случится. Но наследие Уно всегда было богаче баллов и титулов.

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Фото: Gettyimages /Atsushi Tomura; Naoki Nishimura/AFLO, Raniero Corbelletti/AFLO/Global Look Press