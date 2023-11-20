Мы посмотрели фильм про Медведеву. Что в нем супер, а что очень слабо?

23 ноября в прокат выходит «Медведева против Медведевой» – документальный фильм о карьере одной из главных фигуристок последнего десятилетия. Предпоказ состоялся еще в июле, а большая премьера – с красной дорожкой, приглашенными звездами и фанатами – прошла накануне, в день рождения Евгении.

Несмотря на заранее анонсированное участие самой Медведевой и достаточно демократичную стоимость билета (700 рублей), зал не заполнился: даже за полчаса до начала сеанса можно было купить билет на балкон или на боковые места нижнего яруса. Зато пришло много фанатов – с букетами, атрибутикой и подарками.

Сам фильм тоже ориентирован на персональных болельщиков – или, по крайней мере, на людей, которые начали смотреть фигурное катание не позже 2015-го. Вряд ли случайный зритель проникнется архивными кадрами из детства Медведевой или кружками из ее телеграм-канала, если не объяснить ему, в чем феномен спортсменки.

Спортивные достижения в сюжете обозначены пунктиром: из крупных побед мельком упоминается лишь ЧМ-2016, про второй победный сезон и вовсе не сказано ни слова. Тутберидзе фигурирует только в архивных записях; интервью Орсера записывали еще до пандемии, а Глейхенгауза, Дудакова и Уилсон вместе взятых в кадре показывают меньше, чем Федора Федотова из «Ледникового периода».

Возможно, это не просчет сценаристов, а сознательное решение – о Медведевой до Олимпиады-2018 в Пхенчхане сняли немало отличных сюжетов. С другой стороны, нежелание повторяться не помешало создателям вставить в фильм отрывки из мини-сериала о жизни Жени в Канаде, который фанаты уже видели.

Дальше будут спойлеры – отложите текст до возвращения из кинотеатра, если хотите их избежать.

Медведева почти не рассказывает про победы, зато называет необычную причину ухода от Тутберидзе и много говорит о детстве

Сам фильм смотрится довольно динамично: дело и в хронометраже (68 минут), и в отсутствии фиксации на серебре Пхенчхана, в которую легко было скатиться из желания добавить больше драмы.

Есть смешные моменты: Медведева пародирует самоуверенных мам начинающих фигуристок, критикует художественные фильмы за романтизацию спорта и иронизирует насчет своих первых тренировок.

Есть трогательные – сцена, где воспоминания о бабушке переходят в первый прокат Жени после ее смерти, или детские видео, на которых Медведева просит маму купить ей первые коньки.

Есть своеобразные: например, нарезка олимпийских моментов под трек Басты «Моя игра». Идущие фоном реплики Тарасовой «Я хочу, чтобы она выиграла» и «В спорте нет справедливости, и не надо ее искать» с рэпом монтируются в голове не сразу – видимо, поэтому сцена вставлена в фильм дважды. Случайно или нет, но на строчках «Я верил людям, которым верить нельзя» появляются кадры с Тутберидзе и Загитовой.

Показ антагонистов Медведевой – одна из примечательных особенностей фильма. В интервью после премьеры она сказала, что старалась концентрироваться на себе, а не на других – и кого-то, например, Милохина в кадре действительно нет, хотя сам «Ледниковый период» освещается достаточно подробно.

С Загитовой в фильме есть несколько кадров: предолимпийское интервью, где Алина говорит, что равняется на соперницу, сцена ее победы и известная реплика «Мы с Женей подруги» – в этом месте зал иронично захлопал.

Тутберидзе после Пхенчхана, кажется, не показывают вовсе – точка в карьере ставится на расставании с Орсером, а момент с возвращением Медведевой в Москву полностью проигнорирован. Зато Этери есть в титрах: Женя выражает ей благодарность за понимание, а Тарасовой – за отношение.

Надо сказать, острые углы Медведева действительно сгладила отлично. За исключением двусмысленных кадров с Загитовой и Тутберидзе под Басту, повествование получилось максимально аккуратным: даже вопросы от зрителей после премьеры свелись к нейтральным «Какое твое любимое место в Москве?», «Что тебя радует?» и «Кем быть сложнее – фигуристкой или журналисткой?».

Канадская эпоха в фильме тоже показана поверхностно, хотя именно тогда появилась идея съемок. Медведева вскользь объясняет одну из причин переезда – атмосфера жалости на катке в Москве после проигранной Олимпиады и обесценивание (это термин самой Жени) победы Загитовой постоянными фразами про двух золотых девочек.

Дальше идут ранее опубликованные видео про тренировки четверного сальхова, построение нового тела и отработку скольжения.

Важный момент: Медведева прямо говорит, что трансфер к Орсеру в Канаду помог ей вырасти как личности, но, вероятно, не пошел на пользу результатам. После этого просится рефлексия от самого Орсера, но ее нет. А жаль – это добавило бы сюжету и эксклюзивности, и глубины.

Фильм снимался под победу Медведевой в Пекине, но карьера Жени завершилась раньше Олимпиады – концовку пришлось переписывать

Главный недостаток фильма – финал, ради которого все затевалось, в жизни так и не случился.

«Начали снимать в 2018 году после серебра Олимпиады. И такие типа: ну, короче, 4 года будем снимать так, чтобы проследить весь путь Женин до олимпийского золота. Пришлось какую-то другую финалочку придумывать. И теперь вы будете наблюдать ее в кинотеатрах».

Вся первая половина сюжета ведет именно к такой кульминации: трудолюбивая и упертая фигуристка, которую в детстве записывали в отстающие, проигрывает главный старт карьеры, меняет тренера и под Басту взлетает на пьедестал Игр в Пекине . Жизнь сложилась иначе – в итоге фильм заканчивается подробными съемками закулисья «Ледникового периода».

Переписать свою биографию Медведева, конечно, не может, но это не оправдывает просчеты сценаристов. Рассказ о победах после насыщенного блока про детство Жени напрашивается, но в фильме о них ни слова – хотя в отсутствие золота Пекина было логично отдать часть хронометража под ранние достижения героини.

Фраза «Победить себя, чтобы победить всех» в трейлере тоже расходится с реальностью, в которой у Жени после Пхенчхана случилось лишь два золота: в финале Кубка России и на китайском турнире Shanghai Trophy.

Поездка в автобусе с Мией Бойко и репетиции номеров с Федором Федотовым почему-то оказались для сюжета важнее серии из 13 подряд побед (столько же было только у Чена, у Загитовой и Плющенко – в 2 раза меньше) или исторических рекордов в произвольной и по сумме программ. О них прекрасно помнят фанаты – но почему бы лишний раз не подсветить эти факты для людей, которые ищут фильм на вечер, но не отличают аксель от тулупа?

Какие-то метания у сценаристов все же были: стоявшие изначально на афише Жулин, Ставиский и Ягудин в финальный монтаж не попали, а вместо них в превью появились Орсер и мама Жени.

Жанна Медведева в фильме действительно один из главных персонажей: она рассказывает и о травмах дочери, и о самом тяжелом турнире в ее жизни (это не Олимпиада), а потом часто мелькает в блоке про канадский период.

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Премьера получилась символичной: фильм вышел спустя пару часов после завершения женской произвольной на турнире в Самаре и через сутки после медальной церемонии финского Гран-при. Контента Медведевой вновь достаточно для победы и там, и там, но зрители воспринимают его уже совсем иначе, а серия из 13 побед у женщин по нынешним временам и вовсе выглядит сюрреалистично.

Возможно, назначение фильма будет именно в этом – напоминать, как переменчивы эпохи в фигурном катании.

Фото: РИА Новости/Максим Блинов, Владимир Песня, Павел Бедняков, Александр Вильф