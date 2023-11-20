Мы посмотрели фильм про Медведеву. Что в нем супер, а что очень слабо?
23 ноября в прокат выходит «Медведева против Медведевой» – документальный фильм о карьере одной из главных фигуристок последнего десятилетия. Предпоказ состоялся еще в июле, а большая премьера – с красной дорожкой, приглашенными звездами и фанатами – прошла накануне, в день рождения Евгении.
Несмотря на заранее анонсированное участие самой Медведевой и достаточно демократичную стоимость билета (700 рублей), зал не заполнился: даже за полчаса до начала сеанса можно было купить билет на балкон или на боковые места нижнего яруса. Зато пришло много фанатов – с букетами, атрибутикой и подарками.
Сам фильм тоже ориентирован на персональных болельщиков – или, по крайней мере, на людей, которые начали смотреть фигурное катание не позже 2015-го. Вряд ли случайный зритель проникнется архивными кадрами из детства Медведевой или кружками из ее телеграм-канала, если не объяснить ему, в чем феномен спортсменки.
Спортивные достижения в сюжете обозначены пунктиром: из крупных побед мельком упоминается лишь ЧМ-2016, про второй победный сезон и вовсе не сказано ни слова. Тутберидзе фигурирует только в архивных записях; интервью Орсера записывали еще до пандемии, а Глейхенгауза, Дудакова и Уилсон вместе взятых в кадре показывают меньше, чем Федора Федотова из «Ледникового периода».
Возможно, это не просчет сценаристов, а сознательное решение – о Медведевой до Олимпиады-2018 в Пхенчхане сняли немало отличных сюжетов. С другой стороны, нежелание повторяться не помешало создателям вставить в фильм отрывки из мини-сериала о жизни Жени в Канаде, который фанаты уже видели.
Дальше будут спойлеры – отложите текст до возвращения из кинотеатра, если хотите их избежать.
Медведева почти не рассказывает про победы, зато называет необычную причину ухода от Тутберидзе и много говорит о детстве
Сам фильм смотрится довольно динамично: дело и в хронометраже (68 минут), и в отсутствии фиксации на серебре Пхенчхана, в которую легко было скатиться из желания добавить больше драмы.
Есть смешные моменты: Медведева пародирует самоуверенных мам начинающих фигуристок, критикует художественные фильмы за романтизацию спорта и иронизирует насчет своих первых тренировок.
Есть трогательные – сцена, где воспоминания о бабушке переходят в первый прокат Жени после ее смерти, или детские видео, на которых Медведева просит маму купить ей первые коньки.
Есть своеобразные: например, нарезка олимпийских моментов под трек Басты «Моя игра». Идущие фоном реплики Тарасовой «Я хочу, чтобы она выиграла» и «В спорте нет справедливости, и не надо ее искать» с рэпом монтируются в голове не сразу – видимо, поэтому сцена вставлена в фильм дважды. Случайно или нет, но на строчках «Я верил людям, которым верить нельзя» появляются кадры с Тутберидзе и Загитовой.
Показ антагонистов Медведевой – одна из примечательных особенностей фильма. В интервью после премьеры она сказала, что старалась концентрироваться на себе, а не на других – и кого-то, например, Милохина в кадре действительно нет, хотя сам «Ледниковый период» освещается достаточно подробно.
С Загитовой в фильме есть несколько кадров: предолимпийское интервью, где Алина говорит, что равняется на соперницу, сцена ее победы и известная реплика «Мы с Женей подруги» – в этом месте зал иронично захлопал.
Тутберидзе после Пхенчхана, кажется, не показывают вовсе – точка в карьере ставится на расставании с Орсером, а момент с возвращением Медведевой в Москву полностью проигнорирован. Зато Этери есть в титрах: Женя выражает ей благодарность за понимание, а Тарасовой – за отношение.
Надо сказать, острые углы Медведева действительно сгладила отлично. За исключением двусмысленных кадров с Загитовой и Тутберидзе под Басту, повествование получилось максимально аккуратным: даже вопросы от зрителей после премьеры свелись к нейтральным «Какое твое любимое место в Москве?», «Что тебя радует?» и «Кем быть сложнее – фигуристкой или журналисткой?».
Канадская эпоха в фильме тоже показана поверхностно, хотя именно тогда появилась идея съемок. Медведева вскользь объясняет одну из причин переезда – атмосфера жалости на катке в Москве после проигранной Олимпиады и обесценивание (это термин самой Жени) победы Загитовой постоянными фразами про двух золотых девочек.
Дальше идут ранее опубликованные видео про тренировки четверного сальхова, построение нового тела и отработку скольжения.
Важный момент: Медведева прямо говорит, что трансфер к Орсеру в Канаду помог ей вырасти как личности, но, вероятно, не пошел на пользу результатам. После этого просится рефлексия от самого Орсера, но ее нет. А жаль – это добавило бы сюжету и эксклюзивности, и глубины.
Фильм снимался под победу Медведевой в Пекине, но карьера Жени завершилась раньше Олимпиады – концовку пришлось переписывать
Главный недостаток фильма – финал, ради которого все затевалось, в жизни так и не случился.
«Начали снимать в 2018 году после серебра Олимпиады. И такие типа: ну, короче, 4 года будем снимать так, чтобы проследить весь путь Женин до олимпийского золота. Пришлось какую-то другую финалочку придумывать. И теперь вы будете наблюдать ее в кинотеатрах».
Вся первая половина сюжета ведет именно к такой кульминации: трудолюбивая и упертая фигуристка, которую в детстве записывали в отстающие, проигрывает главный старт карьеры, меняет тренера и под Басту взлетает на пьедестал Игр в Пекине. Жизнь сложилась иначе – в итоге фильм заканчивается подробными съемками закулисья «Ледникового периода».
Переписать свою биографию Медведева, конечно, не может, но это не оправдывает просчеты сценаристов. Рассказ о победах после насыщенного блока про детство Жени напрашивается, но в фильме о них ни слова – хотя в отсутствие золота Пекина было логично отдать часть хронометража под ранние достижения героини.
Фраза «Победить себя, чтобы победить всех» в трейлере тоже расходится с реальностью, в которой у Жени после Пхенчхана случилось лишь два золота: в финале Кубка России и на китайском турнире Shanghai Trophy.
Поездка в автобусе с Мией Бойко и репетиции номеров с Федором Федотовым почему-то оказались для сюжета важнее серии из 13 подряд побед (столько же было только у Чена, у Загитовой и Плющенко – в 2 раза меньше) или исторических рекордов в произвольной и по сумме программ. О них прекрасно помнят фанаты – но почему бы лишний раз не подсветить эти факты для людей, которые ищут фильм на вечер, но не отличают аксель от тулупа?
Какие-то метания у сценаристов все же были: стоявшие изначально на афише Жулин, Ставиский и Ягудин в финальный монтаж не попали, а вместо них в превью появились Орсер и мама Жени.
Жанна Медведева в фильме действительно один из главных персонажей: она рассказывает и о травмах дочери, и о самом тяжелом турнире в ее жизни (это не Олимпиада), а потом часто мелькает в блоке про канадский период.
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Премьера получилась символичной: фильм вышел спустя пару часов после завершения женской произвольной на турнире в Самаре и через сутки после медальной церемонии финского Гран-при. Контента Медведевой вновь достаточно для победы и там, и там, но зрители воспринимают его уже совсем иначе, а серия из 13 побед у женщин по нынешним временам и вовсе выглядит сюрреалистично.
Возможно, назначение фильма будет именно в этом – напоминать, как переменчивы эпохи в фигурном катании.
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Фото: РИА Новости/Максим Блинов, Владимир Песня, Павел Бедняков, Александр Вильф
Оптимизма творческой бригады было конечно не занимать)
Странный выбор.
Хочется рассказать про "преодоление", но его как бы нет, поэтому приходится изобретать целую фантастическую конструкцию, объясняющую, что все-таки "сделала".
Ну, хорошо, что хотя бы не было бросания грязью в виноватых. А то, судя по поведению местных ботов, в этом и состоит смысл.