В чем проблемы фигурного Кубка Первого канала и как превратить его в топ-турнир? Объясняем по фактам

В прошлом году Кубок Первого канала отлично вписался в календарь. Первая попытка сделать масштабное шоу-соревнование для российских фигуристов: с призовым фондом, активным фан-сектором, лидерами сборной и даже зрительским голосованием.

Интрига этого года заключалась в том, кто будет капитанами обновленных команд и насколько изменится формат после нескольких неудачных оргрешений прошлого сезона.

Главный оксюморон – в том, что Первый канал не показал в прямом эфире ни один из соревновательных дней Кубка имени себя , создав для зрителей отдельный турнир – по избеганию спойлеров.

Даже сдвинутая на ночь трансляция внезапно оказалась неполной. Индивидуальный прыжковый турнир – официальную часть шоу, а не шуточные баттлы после показательных – просто не включили в финальный монтаж. Разминки перед прокатами вырезали или заменяли рекламой – на прошлогоднем Кубке Первого канала именно в эти 6 минут зрители и участники могли активно болеть за команды, и это важная часть такого формата.

Не получилось сделать и полноценную альтернативу ЧМ. И это не было бы бедой, если бы Кубок так демонстративно ему не противопоставлялся: совпали не только даты проведения соревнований в Монпелье и Саранске, но и время показа записи прыжкового турнира и финала в женском катании.

Сравнил два старта и почетный президент федерации Валентин Писеев: «Для меня интереснее смотреть Кубок Первого канала, здесь будут выступать мастера высокого класса, а там середняки. Если бы наших фигуристов допустили, то в женском и парном катании, а возможно и танцоры, взяли бы весь пьедестал, без наших фигуристов – это не тот чемпионат».

Стать полноценным соревнованием Кубку Первого канала мешает судейство: протоколы не публикуются, оценки завышены во всех видах

Писеев, разумеется, прав: Синицина / Кацалапов и Степанова / Букин с их саранскими баллами действительно разделили бы золото и серебро в Монпелье, несмотря на три мировых рекорда Пападакис и Сизерона, которые в реальности стали чемпионами.

Третьей танцевальной пары для пьедестала Кубка Первого канала просто не нашли, но заявись туда Ягудин и Траньков со своими партнершами из «Ледникового периода», они бы точно виртуально обошли бронзовых Чок и Бейтса.

Щедрость судейства, иногда доходившая до абсурда, присутствовала абсолютно во всех дисциплинах:

• Мишина / Галлямов в пятничном соревновании элементов впервые в карьере получили 9 баллов за подкрутку (на самом деле, даже на чемпионатах России они не получали выше 8,49). 8,76 у Бойковой / Козловского – тоже лучшая оценка за подкрутку в их карьере;

• 16,79 Самарина за четверной лутц – вообще самая высокая оценка в истории . Лучший лутц на международных соревнованиях – Нэтана Чена в олимпийской произвольной – получил на 0,36 балла меньше;

• Щербакова набрала за произвольную в Саранске примерно те же баллы, что и на Олимпиаде, вот только исполнила на один четверной меньше и перенесла каскад с риттбергером в первую половину программы;

• Коляда набрал сумму, позволившую бы ему стать вторым на ЧМ (Кондратюк виртуально четвертый). Мест выше третьего в мужском одиночном у России, к слову, не было с 2004-го.

В самих завышенных баллах нет ничего сенсационного – в конце концов, если Браун на чемпионате США может набрать 100 баллов за короткую без квадов, то почему бы Коляде с единственным четверным не поставить 106? Но без гиперинфляции баллов и с публикацией полных протоколов турнир выглядел бы серьезнее.

Впрочем, если не воспринимать Кубок Первого канала как антипод чемпионата мира, очевидно, что формат стал намного логичнее.

Год назад прыжковый турнир судили в духе «Ледникового периода» – с комментариями жюри и баллами (по системе 6.0, конечно) на табличках; вместо очков суммировали оценки, нивелируя вклад парников и танцоров; команды набирали капитаны по дружеским симпатиям, а в основе сценария было соперничество между Загитовой и Медведевой.

В 2022-м изживший себя конфликт благоразумно оставили в покое, сделав главными спортсменов, которые сами могли приносить баллы командам. Жеребьевку в духе школьных уроков физкультуры, когда последнему оставшемуся на льду максимально неловко, тоже оставили за пределами трансляции, распределив фигуристов заранее.

При формировании сборных попытались учесть не только примерный баланс сил, но и ассоциации с прошлогодним Кубком: странно было бы разъединять Медведеву и Кондратюка или Загитову и Щербакову. К распределению, правда, все еще есть вопросы: например, замену почему-то разрешили только «Времени первых».

В самом участии Гуменника вместо Самарина в произвольной нет ничего плохого, но аналогичная замена в «Красной машине», не повлияв на хронометраж, сделала бы правила логичнее – тем более, что Акатьева и Жилина все равно приехали в Саранск для прыжкового турнира, а Муравьева и вовсе осталась вне игры.

Кубок можно превратить в турнир-эксперимент: вводить собственные правила наперекор бюрократии ISU и тестировать новые форматы

У организаторов Кубка Первого канала в этом году были объективные трудности: соревнования дважды переносили (из Сочи в Москву, затем в Саранск); меняли даты проведения (с начала марта сдвинули на три недели вперед) и формат: убрали показательные, добавили короткие программы. Идея сделать турнир международным тоже провалилась: участие Нэтана Чена обсуждалось еще в начале сезона, во время Олимпиады его анонсировала Щербакова, но менеджер Нэтана опровергла слухи.

Статус следующего Кубка очевидно будет определять то, насколько длительным окажется бан российских фигуристов. Если он продлится весь сезон, появится смысл искать новые форматы за рамками соперничества «Красной машины» и «Времени первых».

• Совмещать шоу-обертку с сильным соревновательным наполнением возможно – под такое сочетание заточен командный чемпионат мира . За концертную часть отвечают сжатый регламент (никаких 6-часовых прокатов с перерывами на 20-минутные заливки как на обычном ЧМ), показательные номера и атрибутика в кисс-энд-краях. За спорт – сильный состав участников и официальная фиксация результатов: на КЧМ засчитают и историческое исполнение элемента, и личный рекорд.

Хотя лояльное судейство есть и там, арбитры обычно куда сдержаннее, чем на Кубке Первого канала. Все три спортивные пары-призеры, Щербакова, Туктамышева и Валиева в Саранске все равно заочно опередили бы своих конкурентов с ЧМ – нет смысла обесценивать их прокаты щедрыми баллами.

• Делать шоу лучше не конферансом Ягудина с просьбами к Мозалеву отнести его в кисс-энд-край на руках и однотипными вопросами ведущих об ощущениях после проката, а, например, инфографикой по элементам.

Максим Траньков пытался объяснить сложность той же подкрутки шуткой «бросаешь жалкие 40 килограммов, а приземляются на тебя все 80». Но если Первый делает турнир для широкой аудитории, разницу в баллах нужно показывать нагляднее: давать перед началом соревнований короткую справку о том, какие именно критерии учитываются при выставлении оценок; выводить на экран высоту и пролет выбросов, схематично объяснять разницу между видами прыжков и их стоимостью.

• Можно добавить в команды бывших фигуристов, вытащив их из ледовых шоу – по аналогии с профессиональными чемпионатами нулевых и Japan Open. Вряд ли стоит ждать чудес от условных Медведевой, Загитовой и Ковтуна в прыжковом турнире, но в рамках короткой программы или отдельного мини-турнира внутри Кубка они были бы вполне органичны.

Еще один год бана, если он случится, в определенной мере развязывает организаторам руки. Кубок Первого канала можно временно превратить в экспериментальный турнир, свободный от правил ISU – не нужно ждать очередного конгресса, чтобы попробовать то или иное изменение в правилах.

• Разрешить четверные в женских коротких и сравнять коэффициенты в их программах с мужскими. Опередить международных чиновников и провести эксперимент с выставлением второй оценки по новой трехзвенной системе, которую планируют обсудить только на летнем конгрессе. Устроить соревнования по артистической и технической программам. Позволить юниоркам прыгать сольный триксель в короткой.

• Вернуть бонусы за все прыжки во второй половине. Отменить правило о разнообразии квадов – вряд ли Чен после этого переедет в Россию и снова запрыгает шестиквадовую произвольную, но составлять сложные программы парням, не умеющим разные четверные, будет проще.

Разумеется, эксперимент не должен превращаться в пренебрежение любым правилам назло ISU. Снятие запрета на реквизит или бан иностранной музыки в программах вряд ли пойдут на пользу турниру – идеи должны быть такими, чтобы их действительно хотелось наблюдать и распространять на все фигурное катание, а не посмотреть и забыть.

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Испортили ли организационные промахи Кубок Первого канала? Нет. Проводить его, безусловно, стоило – ради первого выступления Щербаковой в статусе олимпийской чемпионки; наконец-то безупречного «Щелкунчика» Коляды; очень важных для Валиевой чистых постпекинских прокатов.

Ради четверных лутцев Кондратюка, Самарина и Гуменника; наконец-то покорившихся Бойковой и Козловскому тройных сальхов через ойлер; смелой попытки Петросян исполнить в произвольной три квада, один из которых для нее абсолютно новый.

Осталось заключить это в удачный формат.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф