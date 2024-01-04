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Ютуб блокирует популярные каналы из-за рекламы букмекеров: пострадали Казанский, Гаджиев и медийные клубы

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Ютуб продолжает блокировку и удаление популярных каналов. Причина – реклама букмекеров. Правило давнее, но санкции неожиданные – прилетать бан стал даже без предупреждения.

Кто попал под удаление – каналы главы Fight Nights, Казанского, медийных команд

Перечисляем известные:

● «Скользкий лед» Дениса Казанского – уже перешел на новый канал «Скользкий Лед – LITE»: «Сегодня YouTube удалил наш канал, посчитав, что мы нарушаем правила сообщества. В данный момент проходит обжалование данного решения, но шансов на восстановление канала мало».

Канал также пояснил: «У нас 0 страйков за обзорный контент. Были проблемы на стримах — это связано с политикой лиги, которая не подразумевает использование их контента в прямом эфире. Нас попросили устранить ряд нарушений, новый контент выходил на канале уже с учетом требований платформы, сегодня мы проснулись уже без канала. Пытаемся разобраться в вопросе более детально».

● Канал главы Fight Nights Камила Гаджиева тоже переехал на новый – пока так и называется «Камил Гаджиев». «Формат тот же – итоги недели, периодически хорошие большие видео из наших встреч с интересными гостями, приехавшими в Москву», – заявил Гаджиев.

● Медиафутбольные команды DMedia и «Чисто Питер» тоже пострадали. «YouTube канал DMedia – все! Сервис удалил канал нашей команды. Ладно, че нить придумаем…», – отреагировали в DMedia. «Не уверены, что желали такое в новогоднюю ночь, но начнем 2024-й с нуля», – реплика от команды «Чисто Питер». Питерцы уже перезапустили канал.

● Удален канал и игрока «Амкала» Андрея Сибсканы: «400к подписчиков и куча памятных видосов канули в лету. Причем не было страйков, коих должно быть 3 для удаления».

● Улетел канал Аcoolfifa, собравший под миллион подписчиков. «По классике, на канале было 0 страйков, только 1 уведомление», – написал владелец канала Акылбек Бисикенов. На личном канале acoolbek у него 508 тысяч подписчиков.

● Пострадал наш автор Кирилл Бельский с популярным каналом про «Челси»: «На канале было много вечных выпусков, были влоги, которыми я дорожил. Был первое видео, которое я иногда посматривал чтобы увидеть разницу. Всего этого больше нет. У меня не осталось оригиналов более 1000 видео. Это главная боль на данный момент». Но новый канал Breakeven’s / Челси pt. 2 – уже в работе.

● А еще удален «Футбольник». Основным каналом теперь стал бывший запасной – «Футбольник | Александр Тахтаров».

Правила и правда запрещают рекламу БК

В 2018 году ютуб обновил правила рекламы, дописав такую строчку: «Не разрешается рекламировать и такие услуги, как, например, азартные игры и ставки». На тот момент правило можно было аккуратно обходить, просто не слишком явно выделяя букмекеров. Но баны все равно происходили.

Весной 2023 года «Коммерсант» рассказывал о том, как букмекеры нашли способ прорекламироваться в ютубе – размещали рекламу в сервисах коротких видео (Shorts): появлялось небольшое объявление от рекламодателя в виде баннера или логотипа в углу ролика. Такой формат рекламы называется графической вклейкой. Конверсия при таком невысока, но реклама все равно может быть эффективной из-за больших охватов и массового посева.

Что происходит теперь. Пишет Павел Городницкий: «Правила ютуба запрещают впрямую рекламировать БК, если ты делаешь контент из России. Есть шорт-лист стран, где интеграции БК разрешены, но России там нет. Есть некий цикл (обычно конец и начало года), когда ютуб лютует. Например, в 2019-м снесли огромный канал «Портье Дрогба», в 2018-м тоже были блокировки – короче, случай не первый».

В общем, на данный момент, под угрозой исчезновения могут оказаться любые каналы, когда-либо рекламировавшие букмекеров. Как быть с крупнейшими каналами вроде клубных, где названия букмекерских компаний мелькают постоянно – большой вопрос. 

Так что дальше?

Продвижение букмекеров в интернете должно содержать пометку «реклама» и указание на рекламодателя или сайт с информацией о нем, а также маркироваться идентификатором для учета информации в Едином реестре интернет-рекламы (вы же видели приписки erid под рекламными постами?). Все проходит в автоматическом режиме, плюс уже есть случаи, когда автор заливает ролик на канал, но его еще не опубликовали, а блокировка на видео уже стоит. Ютуб автоматически сканирует весь ролик и всегда проверяет слова, которые были использованы в видео перед публикацией.

Вероятно, стихийный характер банов будет и в дальнейшем, это не массовое удаление тербайтов контента. Нативная реклама просто станет менее видимой, баннеры пропадут с видео, но ничто не заменит старые добрые ссылки «в закрепе».

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