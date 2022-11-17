Лучшее шасси пелотона
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Оба пилота «Ред Булл» – худшие среди топов на бразильском Гран-при, максимальный балл в рейтинге Sports.ru – у победителя и аутсайдера

Карлос Сайнс Карлос Сайнс
Альпин Альпин
Льюис Хэмилтон Льюис Хэмилтон
Феррари Феррари
Формула-1
Мик Шумахер Мик Шумахер
Ред Булл Ред Булл
Уильямс Уильямс
Николас Латифи
Эстебан Окон Эстебан Окон
Альфа Ромео Альфа Ромео
Чжоу Гуаньюй Чжоу Гуаньюй
Гран-при Бразилии
Мерседес Мерседес
Шарль Леклер Шарль Леклер
Альфа Таури Альфа Таури
Кевин Магнуссен Кевин Магнуссен
Джордж Расселл Джордж Расселл
Ланс Стролл Ланс Стролл
Макларен Макларен
Даниэль Риккардо Даниэль Риккардо
Себастьян Феттель Себастьян Феттель
Юки Цунода Юки Цунода
Астон Мартин Астон Мартин
Серхио Перес Серхио Перес
Макс Ферстаппен Макс Ферстаппен
Фернандо Алонсо Фернандо Алонсо
Александр Албон Александр Албон
Ландо Норрис Ландо Норрис
Валттери Боттас Валттери Боттас
Пьер Гасли Пьер Гасли
Хаас Хаас
Авто Авто

Леклер – в шаге от лидеров.

«Формула-1» отыгралась за самый сонный Гран-при года в Мексике – веселья в Бразилии было много. Перед заключительным этапом интрига в борьбе за вторые места в личном и командном зачетах повысилась: у Леклера и Переса одинаковое количество очков, «Мерседес» благодаря дублю приблизился к «Феррари».

Sports.ru оценивает первый триумф «Мерседеса», неудачу «Ред Булл», сенсационный поул Магнуссена, прорыв «Альпин» сквозь пелотон и выступления других гонщиков на Гран-при Сан-Паулу.

(В рейтинге представлены оценки за выступления пилотов «Формулы-1» в Бразилии по десятибалльной шкале. Главные факторы – работа в гонке, усилия пилота при выполнении личных и командных задач и сравнение с напарником; во вторую очередь учитывается спринт, в третью – квалификация. Собственные ошибки влияют на оценку, технические неполадки – нет. При равенстве баллов первым указывается гонщик, финишировавший выше.)

«Ред Булл»: Макс Ферстаппен – 7 (6-е место на финише), Серхио Перес – 7 (7-е)

Двукратный чемпион в Бразилии больше запомнился столкновением с Хэмилтоном и «отличной» командной работой, чем пилотажным мастерством. Перес выступил не лучше, но мог добраться до подиума, если бы не более жесткие шины на финальном отрезке.

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«Феррари»: Шарль Леклер – 9,5 (4-е), Карлос Сайнс – 9 (3-е)

Леклер все выходные боролся с обстоятельствами в лице «Феррари» – из-за странного выбора шин была провалена квалификация – и Норриса, отправившего товарища в барьеры. Несмотря на все препятствия, Шарль заработал четвертое место и формально обогнал Переса в чемпионате. Сайнс также выступил здорово, заслуженно став лучшим кроме «Мерседесов» в спринте и гонке.

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«Мерседес»: Джордж Расселл – 10 (1-е), Льюис Хэмилтон – 9 (2-е)

Идеальный уик-энд от Расселла: он уже в субботу показал, что тут главный, и столь же уверенно провел основной заезд – словно ехал к своей 50-й победе, а не первой. Семикратный чемпион пусть и не смог побороть молодого напарника, зато прорыв после аварии на первых кругах вышел впечатляющим.

«Альпин»: Эстебан Окон – 7,5 (8-е), Фернандо Алонсо – 8 (5-е)

Алонсо в который раз великолепно проявляет себя в гонках, но оценку подпортил спринт: в воскресенье Фернандо героически устранял собственные же ошибки в борьбе с Оконом накануне. Авария между напарниками повлияла и на уик-энд Эстебана – француз тоже выбрался в очки из хвоста, но не столь блестяще, как опытный испанец.

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«Макларен»: Ландо Норрис – 6 (сход), Даниэль Риккардо – 3 (сход)

Надежды команды из Уокинга обогнать «Альпин» в Кубке конструкторов почти растаяли после двойного схода. Риккардо разочаровал абсолютно – провальная квалификация и нелепое выбивание Магнуссена на первом же круге гонки. Норрис же в целом выступал достойно (обогнал «Феррари» в пятницу, классно стартовал в воскресенье, боролся в группе лидеров), однако ошибка в борьбе с Леклером перевесила все усилия, а возникшие после нее технические проблемы не позволили завершить заезд.

«Альфа Ромео»: Валттери Боттас – 7,5 (9-е), Чжоу Гуаньюй – 6,5 (12-е)

Боттас здорово продвинулся наверх в спринте и гонке после печальной квалификации (18-е место) и мог оказаться выше девятой позиции, если бы не появление машины безопасности. Старты у Чжоу вышли трудными, зато получилось прорваться по ходу спринта, а в гонке не удалось реализовать показать весь потенциал из-за проблем с турбиной.

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«Астон Мартин»: Себастьян Феттель – 8 (11-е), Ланс Стролл – 6,5 (10-е)

Феттель заслуживал награды за уик-энд в Сан-Паулу: обгонял в субботу (в том числе агрессивного Стролла), держался среди лидеров в воскресенье. Себу помешала не лучшая стратегия и выезд сэйфти-кара, после чего бороться на «медиуме» было трудно. Ланс отнял последнюю очковую позицию у Себастьяна, но в целом провел этап не столь удачно, к тому же заработал наказание за крайне опасный маневр против напарника.

«Хаас»: Кевин Магнуссен – 10 (сход), Мик Шумахер – 5,5 (13-е)

До первого круга Гран-при (и схода по вине Риккардо) уик-энд складывался для Магнуссена отлично – Кевин завоевал исторический поул, а в спринте сохранил позицию в топ-8, фактически выдав максимум для «Хааса». Шумахер же стал в пятницу последним и реально на очки не претендовал.

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«Альфа Таури»: Пьер Гасли – 6 (14-е), Юки Цунода – 5 (17-е)

Итальянская команда больше боролась не с соперниками, а с обстоятельствами, штрафами и повышенной деградацией шин. Гасли смотрелся получше, но схватил штраф за превышение скорости на пит-лейн. Гонка Цуноды, стартовавшего с пит-лейн, была еще более безнадежной, а добило ее то, что Юки не разрешили вернуться в круг с лидерами перед последним рестартом. В квалификации гораздо увереннее чувствовал себя Пьер, в то время как партнер остался на предпоследнем месте.

«Уильямс»: Алекс Албон – 7 (15-е), Николас Латифи – 3 (16-е)

Не лучшие выходные для «Уильямса», но Албон хотя бы пытался сражаться (11-е место в квалификации, которое подпортили неудачное начало спринта и «хард» на старте гонки, от которого пришлось быстро избавляться), а Латифи выступил так, как на почти всех остальных Гран-при сезона.

Сайнс и Алонсо – лучшие из остальных по версии зарубежной прессы

Первыми после гениев Расселла и Магнуссена европейские автоспортивные издания поставили испанцев Сайнса и Алонсо, а вот выступление Леклера экспертам понравилось гораздо меньше. Оценки Риккардо – ниже некуда, уверенное последнее место с отставанием в 0,7 балла даже от Латифи.

Средние баллы за сезон: Норрис теряет место в элитной пятерке

Несмотря на неудачу Ферстаппена, у лидера рейтинга Sports.ru по итогам сезона остается достаточный отрыв от Леклера за этап до финиша, а вот внизу таблицы опять копошение – предпоследнее место уже который уик-энд оспаривают Риккардо и Шумахер.

Норрис подпортил себе статистику, убрав с дороги Леклера – с Ландо сравнялся великолепный Расселл.

(В таблице представлены средние оценки за 21 Гран-при сезона-2022, а также изменение позиций в рейтинге в сравнении с прошлой гонкой. При равенстве баллов первым указывается пилот, занимающий более высокую позицию в чемпионате.)

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Фото: REUTERS/RICARDO MORAES, CARLOS PEREZ GALLARDO

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