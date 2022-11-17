Оба пилота «Ред Булл» – худшие среди топов на бразильском Гран-при, максимальный балл в рейтинге Sports.ru – у победителя и аутсайдера

Леклер – в шаге от лидеров.

«Формула-1» отыгралась за самый сонный Гран-при года в Мексике – веселья в Бразилии было много. Перед заключительным этапом интрига в борьбе за вторые места в личном и командном зачетах повысилась: у Леклера и Переса одинаковое количество очков, «Мерседес» благодаря дублю приблизился к «Феррари».

Sports.ru оценивает первый триумф «Мерседеса», неудачу «Ред Булл», сенсационный поул Магнуссена, прорыв «Альпин» сквозь пелотон и выступления других гонщиков на Гран-при Сан-Паулу.

(В рейтинге представлены оценки за выступления пилотов «Формулы-1» в Бразилии по десятибалльной шкале. Главные факторы – работа в гонке, усилия пилота при выполнении личных и командных задач и сравнение с напарником; во вторую очередь учитывается спринт, в третью – квалификация. Собственные ошибки влияют на оценку, технические неполадки – нет. При равенстве баллов первым указывается гонщик, финишировавший выше.)

«Ред Булл»: Макс Ферстаппен – 7 (6-е место на финише), Серхио Перес – 7 (7-е)

Двукратный чемпион в Бразилии больше запомнился столкновением с Хэмилтоном и «отличной» командной работой, чем пилотажным мастерством. Перес выступил не лучше, но мог добраться до подиума, если бы не более жесткие шины на финальном отрезке.

«Феррари»: Шарль Леклер – 9,5 (4-е), Карлос Сайнс – 9 (3-е)

Леклер все выходные боролся с обстоятельствами в лице «Феррари» – из-за странного выбора шин была провалена квалификация – и Норриса, отправившего товарища в барьеры. Несмотря на все препятствия, Шарль заработал четвертое место и формально обогнал Переса в чемпионате. Сайнс также выступил здорово, заслуженно став лучшим кроме «Мерседесов» в спринте и гонке.

«Мерседес»: Джордж Расселл – 10 (1-е), Льюис Хэмилтон – 9 (2-е)

Идеальный уик-энд от Расселла: он уже в субботу показал, что тут главный, и столь же уверенно провел основной заезд – словно ехал к своей 50-й победе, а не первой. Семикратный чемпион пусть и не смог побороть молодого напарника, зато прорыв после аварии на первых кругах вышел впечатляющим.

«Альпин»: Эстебан Окон – 7,5 (8-е), Фернандо Алонсо – 8 (5-е)

Алонсо в который раз великолепно проявляет себя в гонках, но оценку подпортил спринт: в воскресенье Фернандо героически устранял собственные же ошибки в борьбе с Оконом накануне. Авария между напарниками повлияла и на уик-энд Эстебана – француз тоже выбрался в очки из хвоста, но не столь блестяще, как опытный испанец.

«Макларен»: Ландо Норрис – 6 (сход), Даниэль Риккардо – 3 (сход)

Надежды команды из Уокинга обогнать «Альпин» в Кубке конструкторов почти растаяли после двойного схода. Риккардо разочаровал абсолютно – провальная квалификация и нелепое выбивание Магнуссена на первом же круге гонки. Норрис же в целом выступал достойно (обогнал «Феррари» в пятницу, классно стартовал в воскресенье, боролся в группе лидеров), однако ошибка в борьбе с Леклером перевесила все усилия, а возникшие после нее технические проблемы не позволили завершить заезд.

«Альфа Ромео»: Валттери Боттас – 7,5 (9-е), Чжоу Гуаньюй – 6,5 (12-е)

Боттас здорово продвинулся наверх в спринте и гонке после печальной квалификации (18-е место) и мог оказаться выше девятой позиции, если бы не появление машины безопасности. Старты у Чжоу вышли трудными, зато получилось прорваться по ходу спринта, а в гонке не удалось реализовать показать весь потенциал из-за проблем с турбиной.

«Астон Мартин»: Себастьян Феттель – 8 (11-е), Ланс Стролл – 6,5 (10-е)

Феттель заслуживал награды за уик-энд в Сан-Паулу: обгонял в субботу (в том числе агрессивного Стролла), держался среди лидеров в воскресенье. Себу помешала не лучшая стратегия и выезд сэйфти-кара, после чего бороться на «медиуме» было трудно. Ланс отнял последнюю очковую позицию у Себастьяна, но в целом провел этап не столь удачно, к тому же заработал наказание за крайне опасный маневр против напарника.

«Хаас»: Кевин Магнуссен – 10 (сход), Мик Шумахер – 5,5 (13-е)

До первого круга Гран-при (и схода по вине Риккардо) уик-энд складывался для Магнуссена отлично – Кевин завоевал исторический поул, а в спринте сохранил позицию в топ-8, фактически выдав максимум для «Хааса». Шумахер же стал в пятницу последним и реально на очки не претендовал.

«Альфа Таури»: Пьер Гасли – 6 (14-е), Юки Цунода – 5 (17-е)

Итальянская команда больше боролась не с соперниками, а с обстоятельствами, штрафами и повышенной деградацией шин. Гасли смотрелся получше, но схватил штраф за превышение скорости на пит-лейн. Гонка Цуноды, стартовавшего с пит-лейн, была еще более безнадежной, а добило ее то, что Юки не разрешили вернуться в круг с лидерами перед последним рестартом. В квалификации гораздо увереннее чувствовал себя Пьер, в то время как партнер остался на предпоследнем месте.

«Уильямс»: Алекс Албон – 7 (15-е), Николас Латифи – 3 (16-е)

Не лучшие выходные для «Уильямса», но Албон хотя бы пытался сражаться (11-е место в квалификации, которое подпортили неудачное начало спринта и «хард» на старте гонки, от которого пришлось быстро избавляться), а Латифи выступил так, как на почти всех остальных Гран-при сезона.

Сайнс и Алонсо – лучшие из остальных по версии зарубежной прессы

Первыми после гениев Расселла и Магнуссена европейские автоспортивные издания поставили испанцев Сайнса и Алонсо, а вот выступление Леклера экспертам понравилось гораздо меньше. Оценки Риккардо – ниже некуда, уверенное последнее место с отставанием в 0,7 балла даже от Латифи.

Средние баллы за сезон: Норрис теряет место в элитной пятерке

Несмотря на неудачу Ферстаппена, у лидера рейтинга Sports.ru по итогам сезона остается достаточный отрыв от Леклера за этап до финиша, а вот внизу таблицы опять копошение – предпоследнее место уже который уик-энд оспаривают Риккардо и Шумахер.

Норрис подпортил себе статистику, убрав с дороги Леклера – с Ландо сравнялся великолепный Расселл.

(В таблице представлены средние оценки за 21 Гран-при сезона-2022, а также изменение позиций в рейтинге в сравнении с прошлой гонкой. При равенстве баллов первым указывается пилот, занимающий более высокую позицию в чемпионате.)

Фото: REUTERS/RICARDO MORAES, CARLOS PEREZ GALLARDO