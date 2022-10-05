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Хэмилтон и Ферстаппен – неудачники Гран-при Сингапура, Норрис на равных с победителем гонки в рейтинге Sports.ru

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Алонсо в топ-5 даже со сходом.

На первом с 2019 года Гран-при Сингапура зрители «Формулы-1» помимо привычных аварии Латифи и поломки Алонсо увидели массу необычного: блестящее выступление Переса после ряда неудачных этапов, провальную гонку Ферстаппена и «Мерседеса» и очень много сходов. Пусть судьба титула может решиться уже в ближайшие выходные в Японии, в рейтинге Sports.ru борьба далека от завершения.

(В рейтинге представлены оценки за выступления пилотов «Формулы-1» на трассе «Марина-Бэй» по десятибалльной шкале. Главные факторы – работа в гонке, усилия пилота при выполнении личных и командных задач и сравнение с напарником; квалификации тоже учитываются, но как второстепенный показатель – в Сингапуре они имели чуть больший вес из-за необгонного характера трека. Собственные ошибки влияют на оценку, технические неполадки – нет. При равенстве баллов первым указывается гонщик, финишировавший выше.)

«Ред Булл»: Макс Ферстаппен – 5,5 (7-е место на финише), Серхио Перес – 9,5 (1-е)

Макс провел первый по-настоящему плохой этап в 2022-м, Серхио, напротив, вернулся после невразумительных выступлений на протяжении последних месяцев. Квалификацию Ферстаппену запорола команда, а в гонке он справлялся сам: использовал неверный режим мотора на старте и дважды грубо ошибся в борьбе с Норрисом – повезло, что после этого удалось добраться до седьмой позиции. Перес же в трудных условиях гонялся прекрасно. Маленькие недочеты – проигрыш Леклеру в квале, за который Чеко расквитался уже на старте, и штраф за нарушение в режиме машины безопасности, не повлиявшее на итог.

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«Феррари»: Шарль Леклер – 8,5 (2-е), Карлос Сайнс – 6,5 (3-е)

Очередной поул Шарля, который не удалось реализовать, несмотря на прессинг Переса во второй половине гонки. Сайнс стабильно много проигрывал напарнику, но спокойно доехал до подиума благодаря самоустранившимся «Мерседесам» и Ферстаппену.

«Мерседес»: Джордж Расселл – 4,5 (14-е), Льюис Хэмилтон – 5 (9-е)

Однозначно худший уик-энд команды в сезоне: Расселл провалил квалу (путь и не без жалоб на технику), поменял мотор и всю гонку экспериментировал, попутно выбив Шумахера, Хэмилтон же ехал неплохо – пока не начал ошибаться на торможениях, в том числе до контакта с барьерами.

«Макларен»: Ландо Норрис – 9,5 (4-е), Даниэль Риккардо – 7 (5-е)

Норрис продолжает великолепный сезон, и в кои-то веки к зарабатыванию больших очков присоединился Риккардо. Правда, Даниэлю после 16-го места на старте сильно помог пит-стоп в режиме машины безопасности. Ландо же и до остановки в боксах ехал замечательно: обогнал Алонсо на старте, сдерживал Ферстаппена и принял подарки от Льюиса и Макса.

«Альпин»: Эстебан Окон – 5,5 (сход), Фернандо Алонсо – 8 (сход).

Французская команда пропустила «Макларен» в Кубке конструкторов из-за двойного схода по техническим причинам. Если Окон на момент поломки ни на что не претендовал, стартовав 17-м, то Алонсо проиграл позицию лишь Норрису, долго сдерживал Ферстаппена и мог оказаться в топ-6.

«Альфа Ромео»: Валттери Боттас – 6 (11-е), Чжоу Гуаньюй – 6 (сход)

Боттас чисто провел гонку, но вылет в квале после первого же сегмента оставлял мало шансов на очки. Чжоу в субботу оказался быстрее напарника, а в воскресенье успел лишь неудачно стартовать и стать жертвой Латифи.

«Астон Мартин»: Себастьян Феттель – 7,5 (8-е), Ланс Стролл – 7,5 (6-е)

Стролл опередил партнера в квалификации, но потерял преимущество на стартовых кругах – вернуть его удалось благодаря пит-стопу в удачный момент. Оба пилота избежали серьезных ошибок и заработали важнейшие очки.

«Хаас»: Кевин Магнуссен – 6 (12-е), Мик Шумахер – 6,5 (13-е)

Кевин в очередной раз повредил крыло на старте, из-за чего сразу же поехал в боксы. Мик дольше сохранял шансы на топ-10, но и ему не повезло – Шумахер попал под удар со стороны Расселла и проколол колесо.

«Альфа Таури»: Пьер Гасли – 8 (10-е), Юки Цунода – 4 (сход)

Юки завершил гонку в барьерах – главный и разочаровывающий итог после старта десятым. Гасли обыграл напарника в квалификации, добравшись до седьмого места. В гонке Пьер мог финишировать и выше, если бы не проигрыш соперникам на пит-стопах при переходе на «слики».

«Уильямс»: Алекс Албон – 4 (сход), Николас Латифи – 3 (сход)

Два последних места в квале, два схода из-за аварий по собственной вине. Латифи отличился еще и тем, что унес с собой невинного Чжоу.

Зарубежные эксперты в восторге от Переса

Журналисты европейских автоспортивных изданий отдали предпочтение Серхио, который вполне уверенно выиграл у Норриса, да еще и заработал две «десятки». По поводу оценок Ферстаппена, Хэмилтона и Расселла единства нет – коллеги по несчастью набрали все возможные и невозможные баллы, ну а Латифи получил феноменально низкие даже для себя 2,4.

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Леклер все еще сохраняет надежду на звание лучшего пилота 2022 года по версии Sports.ru – естественно, благодаря первой крупной неудаче Ферстаппена. А за третью позицию настоящая рубка: Алонсо и Норрис сравнялись с Расселлом и наступают на Хэмилтона. Отметим прогресс Стролла, приблизившегося к группе приличных гонщиков, которую замыкает Чжоу.

(В таблице представлены средние оценки за 17 Гран-при сезона-2022, а также изменение позиций в рейтинге в сравнении с прошлой гонкой. При равенстве баллов первым указывается пилот, занимающий более высокую позицию в чемпионате.)

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Фото: globallookpress.com/Panoramic/Keystone Press Agency, IMAGO/HOCH ZWEI

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