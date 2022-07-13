Герои и неудачники Гран-при Австрии: Шумахер выше Ферстаппена, Хэмилтон пролетел мимо топ-7

Мастер Леклер доминирует.

Выходные в Австрии заставили болельщиков «Феррари» понервничать: Карлос Сайнс красочно сошел, а Шарль Леклер доезжал Гран-при на барахлящем болиде и все же забрал победу на домашней трассе «Ред Булл». Льюис Хэмилтон снова на подиуме (третьем подряд), Мик Шумахер освоился в очковой зоне, Фернандо Алонсо прорвался с 19-го места на старте в очки – Sports.ru оценивает эти и многие другие события Гран-при Австрии в новом рейтинге.

(В рейтинге представлены оценки за выступления пилотов «Формулы-1» в Шпильберге по десятибалльной шкале. Главные факторы – работа в гонке, усилия пилота при выполнении личных и командных задач и сравнение с напарником; квалификации тоже учитываются, но как второстепенный показатель. Собственные ошибки влияют на оценку, технические неполадки – нет. При равенстве баллов первым указывается гонщик, финишировавший выше.)

«Ред Булл»: Макс Ферстаппен – 8,5 (2-е место на финише), Серхио Перес – 7 (сход)

Макс уверенно выступил в квалификации и спринте, а в гонке занимался пропуском Леклера и сохранил второе место благодаря пожару на болиде Сайнса. Перес после пары ярких этапов вернулся к привычному отставанию от партнера. Успехом для Чеко можно считать отыгрыш позиций в спринте, а воскресный заезд фактически завершился на первом круге после чересчур оптимистичной атаки на Расселла.

«Феррари»: Шарль Леклер – 9,5 (1-е), Карлос Сайнс – 8 (сход)

Впервые за последние месяцы обстоятельства и стратеги «Феррари» сработали на Леклера, чем лидер команды блестяще воспользовался, не оставив шансов Ферстаппену и трижды обогнав соперника на трассе. Сайнс навязал борьбу напарнику только на первых кругах спринта, когда Шарль контролировал износ шин, в остальном же Карлос оказался на шаг позади – впрочем, этого хватило бы для второго места и дубля команды, будь «Феррари» понадежней.

«Мерседес»: Джордж Расселл – 7 (4-е), Льюис Хэмилтон – 7,5 (3-е)

Оба пилота завершили квалификацию в барьерах, что больнее ударило по Хэмилтону, не успевшему показать быстрое время в третьем сегменте. В гонке Льюис реабилитировался, а Джордж получил повреждения машины и штраф за аварию с Пересом. Гонщики показали максимально возможный результат для «Мерседеса», но скорее благодаря везению и сходам лидеров.

«Макларен»: Ландо Норрис – 7,5 (7-е), Даниэль Риккардо – 6,5 (9-е)

Норрис наработал на очки вопреки обстоятельствам – механическим проблемам, загубившим практику и квалификацию. В гонке Ландо ошибся уже сам, получив штраф за нарушения границ трассы. Риккардо же, напротив, очутился в топ-10 благодаря сходам соперников и по ходу большей части уик-энда отставал, хоть и не так катастрофически, как раньше.

«Альпин»: Эстебан Окон – 9 (5-е), Фернандо Алонсо – 8,5 (10-е)

Окон доминировал в средней группе во всех трех соревновательных сессиях и заслуженно завоевал пятую позицию. Алонсо также показал мощь, пробившись в очки после старта с конца решетки, но по скорости на одном круге проиграл Эстебану, оступившись в третьем сегменте.

«Альфа Ромео»: Валттери Боттас – 7 (11-е), Чжоу Гуаньюй – 5,5 (14-е)

Боттас тоже прорвался наверх из хвоста пелотона, однако не столь впечатляюще, как Алонсо. Чжоу в этот раз не составил конкуренцию опытному напарнику, да еще и схватил штраф.

«Хаас»: Кевин Магнуссен – 8 (8-е), Мик Шумахер – 9 (6-е)

Качественный уик-энд от ребят из «Хааса» и, возможно, лучший в карьере для Шумахера, который второй раз подряд попадает в очки (и опережает Магнуссена!). Забраться на шестую строчку Мику слегка помогли незначительные проблемы Кевина с мотором.

«Альфа Таури»: Пьер Гасли – 3,5 (15-е), Юки Цунода – 4 (16-е)

Ужасные выходные для «Альфа Таури»: Цунода никак не мог найти скорость, Гасли приноровился к болиду чуть лучше, но поучаствовал в двух авариях и получил штраф за превышения пределов трека.

«Астон Мартин»: Себастьян Феттель – 5,5 (17-е), Ланс Стролл – 5,5 (13-е)

Феттель не справился с единственной возможностью проявить себя, став последним в квалификации, а в последующих заездах шансов у Себа не было из-за выталкиваний в гравий. Стролл не вытянул «Астон» в одиночку и выступил невразумительно: не вышел из Q1 и всерьез не претендовал на очки.

«Уильямс»: Алекс Албон – 6,5 (12-е), Николас Латифи – 4 (сход)

Албон по всем статьям переиграл Латифи, что случалось почти на всех этапах сезона. Уик-энд для Алекса омрачил штраф и столкновение с Феттелем. Николас же после прорыва неделей ранее вернулся в исходное состояние.

Европейская пресса отметила класс Леклера, а Шумахер уступил Ферстаппену, хоть и заработал весьма приличные 8,8. Странный перфоманс пилотов «Альфа Таури» разделил экспертов: Цунода и Гасли собрали все возможные отметки от провальных 2 до сносных 5,5.

Средние баллы за сезон: восхождение Шумахера, замес за звание лучшего из остальных

Благодаря двум отличным гонкам Мик оторвался от дна и догнал Стролла по среднему баллу от Sports.ru за сезон. Тем временем семерых лучших пилотов после Леклера и Ферстаппена разделяют четыре десятые – невероятная плотность.

(В таблице представлены средние оценки за 11 Гран-при сезона-2022, а также изменение позиций в рейтинге в сравнении с прошлой гонкой. При равенстве баллов первым указывается пилот, занимающий более высокую позицию в чемпионате.)

Фото: Фото: REUTERS/Florion Goga