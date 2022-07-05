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Герои и неудачники британского Гран-при: Хэмилтон ворвался в топ-3 по сезону (обогнал напарника!), Риккардо стремительно летит на дно

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Леклера утешит рейтинг Sports.ru.

Шоу в Сильверстоуне стало самым содержательным как минимум в нынешнем сезоне «Формулы-1». Огромная авария на старте (к счастью, без серьезных последствий), победа Сайнса, рекордный подиум Хэмилтона, всего 14 болидов на финише, жаркая борьба за топ-3 на последних кругах, впечатляющие выступления главных неудачников сезона – Шумахера и Латифи. А также поломка болида Ферстаппена и поражение Леклера – снова из-за непонятных решений мостика «Феррари». Возможно, рейтинг Sports.ru слегка поднимет настроение монегаску – хотя бы где-то он в призах.

(В рейтинге представлены оценки за выступления пилотов «Формулы-1» на Гран-при Великобритании по десятибалльной шкале. Главные факторы – работа в гонке, усилия пилота при выполнении личных и командных задач и сравнение с напарником; квалификации тоже учитываются, но как второстепенный показатель. Собственные ошибки влияют на оценку, технические неполадки – нет. При равенстве баллов первым указывается гонщик, финишировавший выше.)

«Ред Булл»: Макс Ферстаппен – 8,5 (7-е место на финише), Серхио Перес – 8 (2-е)

Макс показал скорость в квалификации и не успел проявить себя в гонке из-за поломки, Перес отставал от напарника по ходу уик-энда, но в гонке совершил камбэк после вынужденного пит-стопа. Серхио явно подфартило с выездом машины безопасности, но и сам он провел длинный отрезок на «медиуме» и воспользовался шансами на финишном рывке. Ферстаппену же пришлось отбивать хоть какие-то очки на несбалансированной машине – чемпион справился.

Ферстаппен проиграл гонку в этот момент: его «Ред Булл» поймал обломки чужого болида и начал разваливаться

«Феррари»: Шарль Леклер – 9 (4-е), Карлос Сайнс – 8,5 (1-е)

Леклер ехал на победу и смотрелся лучше Сайнса даже на поврежденной машине, пока его не подставила команда с пит-стопом. Оба пилота проехали небезупречный уик-энд: Шарля развернуло в субботу, Карлос существенно ошибся в воскресенье.

Мясорубка за подиум между Леклером, Пересом и Хэмилтоном: три круга бились колесо в колесо и менялись позициями почти в каждом повороте

«Мерседес»: Джордж Расселл – 5,5 (сход), Льюис Хэмилтон – 9,5 (3-е)

Расселл неудачно провел квалу (восьмое место), а в гонке поучаствовал в аварии Чжоу и немедленно сошел. Хэмилтон мог сразиться с «Феррари» за выигрыш, если бы не сэйфти-кар. Тем не менее, Льюис в отличном настроении после домашнего Гран-при: «Мерседес» приближается к лидерам, а сам семикратный чемпион побил рекорд Михаэля Шумахера по подиумам на одной трассе.

Расселл рванул на помощь пострадавшему в жесткой аварии товарищу. И закрыл серию из топ-5 в каждой гонке сезона – хотя мог ехать дальше

«Макларен»: Ландо Норрис – 8 (6-е), Даниэль Риккардо – 3,5 (13-е)

Норрис доминировал над Риккардо и на сухой трассе, и под дождем. Пока один пилот спорит с Алонсо за место в топ-5, другой проваливается и в квале, и к гонке. Печальные выходные для Дэна.

«Альпин»: Эстебан Окон – 6,5 (сход), Фернандо Алонсо – 8 (5-е)

Обоим гонщикам не повезло в субботу: Окон стал худшим в Q2 из-за проблем с батареей, Алонсо поднялся бы выше седьмого места, если бы не неудачный тайминг. В гонке Окон ехал на очки, что стало бы успехом после 15-го места на старте (пока не сломался болид), Алонсо в кои-то веки обошелся без невезения и финишировал на отличной пятой позиции.

«Альфа Ромео»: Валттери Боттас – 5,5 (сход), Чжоу Гуаньюй – 7 (сход)

Боттас проиграл квалу Чжоу и не впечатлил в гонке, застряв за Латифи. Гуаньюй поймал волну и снова провел сильный уик-энд, попав в Q3, но в гонке был выбит уже на старте. Сохранил ли новичок скорость после страшной аварии, увидим уже в ближайший уик-энд в Австрии.

Крупнейшая авария года в «Ф-1»: новичка унесло головой вниз и зажало барьерами, разбито пять машин, трое сошли

«Альфа Таури»: Пьер Гасли – 6 (сход), Юки Цунода – 4,5 (14-е)

Цунода испортил гонку обеим «Альфа Таури», развернувшись при обгоне Гасли – заезд для команды фактически на этом завершился. В квалификации быстрее оказался Пьер, в гонке оба могли заработать очки, если бы не авария.

«Хаас»: Кевин Магнуссен – 6,5 (10-е), Мик Шумахер – 7,5 (8-е)

 Магнуссен опередил Шумахера в субботу, но в гонке увереннее смотрелся Мик, заработавший первые очки в «Ф-1». Финишировать рядом с напарником Кевину помешал выезд машины безопасности. Тем не менее, двойные очки после невзрачной квалификации – успех для «Хааса».

Руль Мика Шумахера скосило в квале – сын Михаэля боялся за гонку. А в ней – битва с Ферстаппеном и первые очки в «Ф-1»

«Астон Мартин»: Себастьян Феттель – 7 (9-е), Ланс Стролл – 4 (11-е)

Феттель провел качественную гонку, хоть и начал ее с выбивания Албона (Себ вряд ли мог среагировать на внезапно замедлившийся болид) – в итоге прорвался на девятое место, а мог подняться и выше, если бы не «медиум» на финальном отрезке. Стролл потерялся на фоне Себа, хотя многочисленные сходы чуть не позволили ему попасть в очковую зону.

«Уильямс»: Алекс Албон – 5 (сход), Николас Латифи – 7 (12-е)

Албон получил обновленную машину и внезапно справился с трудными условиями в субботу гораздо хуже Латифи, который божил под дождем. В гонке Алекс сразу же сошел, а Николасу не удалось взять очки, хотя большую часть дистанции он провел конкурентоспособно.

Что случилось на Гран-при Великобритании: метания «Феррари» в командной тактике и слив Леклера, крах Ферстаппена из-за поломки

Европейским экспертам очень понравились первые очки Шумахера и его борьба с Ферстаппеном – пилотов оценили почти вровень. Цунода и Риккардо замкнули рейтинг с огромным отставанием от конкурентов.

Хэмилтон впервые пробился в топ-3 по итогам сезона-2022

Льюис догнал своего напарника по среднему баллу от Sports.ru за сезон, хотя еще несколько гонок назад разница казалась колоссальной. Впрочем, разрыв крошечный, и расклад еще много раз поменяется по ходу года, да и Боттас с Пересом и Норрисом недалеко.

Леклер и Ферстаппен продолжают сражаться в своей лиге – вряд ли кто-то из простых смертных бросит вызов лидерам. Шумахер и Латифи классно провели уик-энд в Британии, но по-прежнему уверенно занимают последние строчки.

(В таблице представлены средние оценки за десять Гран-при сезона-2022, а также изменение позиций в рейтинге в сравнении с прошлой гонкой. При равенстве баллов первым указывается пилот, занимающий более высокую позицию в чемпионате.)

Блеск «Ф-1» на Гран-при Великобритании в лицах: улыбчивый Киану Ривз, именинник Том Круз, Гордон Рэмзи, ван Дейк, Трент и еще десяток звезд

Фото: REUTERS/Andrew Boyers

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