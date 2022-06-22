Герои и неудачники Гран-при Канады: рентач-новичок выше Леклера, Хэмилтон переиграл напарника

Лучший уик-энд Шумахера в сезоне – снова без очков.

Гран-при Канады вернул наш 2021-й – лучше всех в «Формуле-1» снова проявили себя Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон. Новичок чемпионата Чжоу Гуаньюй проводит мощно второй уик-энд и присоединился к лидерам рейтинга Sports.ru, а Шарль Леклер в Монреале блистал чуть менее ярко, чем в предыдущих гонках.

В рейтинге представлены оценки за выступления пилотов «Формулы-1» по десятибалльной шкале. Главные факторы – работа в гонке, усилия пилота при выполнении личных и командных задач и сравнение с напарником; квалификации тоже учитываются, но как второстепенный показатель. Собственные ошибки влияют на оценку, технические неполадки – нет. При равенстве баллов первым указывается гонщик, финишировавший выше.

«Ред Булл»: Макс Ферстаппен – 10 (1-е место на финише), Серхио Перес – 5 (сход)

Макс выступил как чемпион: справился с труднейшими условиями в квалификации и прессингом Сайнса на последних кругах гонки. Перес, напротив, завершил субботу в стене, из-за чего на следующий день претендовал лишь не небольшие очки, пока не отказала коробка передач.

«Феррари»: Шарль Леклер – 8,5 (5-е), Карлос Сайнс – 8 (2-е)

Леклер показал близкий к максимуму результат после моторного штрафа и старта 19-м, а подняться еще выше помешала стратегия и заминка на пит-стопе – Шарль оказывался то за Оконом на свежих шинах, то в хвосте «паровозика DRS». Монегаск допустил лишь одну видимую ошибку – при обгоне того же Эстебана в конце гонки. Пока лидер команды прорывался, Сайнс сражался с Ферстаппеном. Достойный уик-энд, но Карлос все же не дожал Макса, несмотря на свежие шины, и дрогнул в последнем повороте квалификации, пропустив вперед Алонсо.

«Мерседес»: Джордж Расселл – 7,5 (4-е), Льюис Хэмилтон – 9 (3-е)

Расселл запорол квалификацию слишком смелым переходом на «слики», когда на трассе еще оставались лужи, и в гонке добрался до законного четвертого места «Мерседеса». Сэйфти-кар ликвидировал разрыв между напарниками, но Джордж быстро отстал. Хэмилтон же провел уик-энд на классе и вернулся на подиум.

«Макларен»: Ландо Норрис – 5,5 (15-е), Даниэль Риккардо – 6 (11-е)

Норрису, как и многим другим гонщикам, помешали внешние факторы: проблемы с двигателем в квале, ужасно затянутый пит-стоп – в итоге Ландо соревновался сам с собой, что не помешало ему получить штраф за превышение скорости на пит-лейн. Риккардо мог рассчитывать лишь за одно очко, но не сдержал Стролла на более мягких покрышках.

«Альпин»: Эстебан Окон – 7,5 (6-е), Фернандо Алонсо – 8,5 (9-е)

Алонсо фантастически провел квалификацию, но заезд сложился для испанца неудачно из-за проблем с батареей, к тому же Фернандо схватил штраф за агрессивную оборону от Боттаса. Менее впечатляющий пилотаж Окона не мешает ему в очередной раз приносить «Альпин» больше очков. Но свою работу Эстебан выполнил: сдержал Леклера, пусть и за счет преимущества по покрышкам, и не допускал ошибок.

«Альфа Ромео»: Валттери Боттас – 8,5 (7-е), Чжоу Гуаньюй – 9 (8-е)

Чжоу опередил Боттаса в субботу, впервые вышел в третий сегмент и уверенно доехал до очков. Валттери слегка потерялся в квалификации и на старте гонки, упустив пару позиций, но затем реализовал стратегию с огромным первым отрезком в надежде на сэйфти-кар – риск оправдался.

«Альфа Таури»: Пьер Гасли – 4,5 (14-е), Юки Цунода – 3,5 (сход)

Гасли выбрал стратегию с очень ранним пит-стопом, откатился в хвост пелотона и там и остался – ставка не оправдалась. Сам Пьер признал, что скорости для борьбы за топ-10 не хватало. Цунода же мог заехать в очки после старта 20-м и проводил приличную гонку, которую сам же испортил глупейшим вылетом.

«Астон Мартин»: Себастьян Феттель – 6 (12-е), Ланс Стролл – 7 (10-е)

Британская команда провалилась в квалификации, хотя машина в Монреале выглядела весьма конкурентоспособно. Если Стролл справился с длинным отрезком на старте, который позволил реабилитироваться, то у Феттеля все пошло не так. На финише Ланс обогнал Риккардо – не самый трудный обгон ввиду разницы в шинах, зато хотя бы одно очко «Астон Мартин» заработал.

«Хаас»: Кевин Магнуссен – 6 (17-е), Мик Шумахер – 7,5 (сход)

После великолепной квалификации (пятое и шестое места) «Хаас» уезжает из Канады ни с чем. Для Магнуссена заезд закончился в первых же поворотах, когда он повредил крыло, ударив Хэмилтона – Кевина позвали на принудительную смену детали. Впоследствии датчанину пришлось проехать более 60 кругов на одном комплекте, что ожидаемо привело к провалу. Шумахер заслуживал первые очки и провел свой лучший уик-энд в сезоне, но сошел из-за технических проблем.

«Уильямс»: Алекс Албон – 7 (13-е), Николас Латифи – 3,5 (16-е)

Албон заехал на пит-стоп кругом раньше первого виртуального сэйфти-кара, что разрушило его качественную гонку, Латифи продолжает феноменально неудачно выступать в нынешнем сезоне. Отставание по скорости от Алекса огромно, Николас по-прежнему катается на уверенном последнем месте.

Специалисты из европейских изданий признали доминирование Ферстаппена, но не так впечатлились достижениями «Альфа Ромео»: Чжоу проиграл даже Сайнсу, Боттас оказался в конце топ-10.

Средние оценки за сезон: возвращение Хэмилтона, Чжоу стал середняком

Хэмилтон оформил первое попадание на подиум с первой гонки 2022 года, а еще очутился в топ-5 по среднему баллу от Sports.ru – недалеко от нынешнего и бывшего напарников Расселла и Боттаса.

Чжоу еще два этапа назад болтался на дне – между Строллом и Риккардо, а теперь обогнал Цуноду и стал легитимным представителем средней группы с незначительным отставанием от Феттеля и Магнуссена. Успех!

(В таблице представлены средние оценки за девять Гран-при сезона-2022, а также изменение позиций в рейтинге в сравнении с прошлой гонкой. При равенстве баллов первым указывается пилот, занимающий более высокую позицию в чемпионате.)

Фото: globallookpress.com/Antonin Vincent / Dppi/Dppi,Florent Gooden / Dppi/Dppi, Hasan Bratic; REUTERS/Christinne Muschi