Лучшее шасси пелотона
Блог

Герои и неудачники Гран-при Канады: рентач-новичок выше Леклера, Хэмилтон переиграл напарника

Валттери Боттас Валттери Боттас
Серхио Перес Серхио Перес
Макс Ферстаппен Макс Ферстаппен
Себастьян Феттель Себастьян Феттель
Ред Булл Ред Булл
Эстебан Окон Эстебан Окон
Юки Цунода Юки Цунода
Альфа Ромео Альфа Ромео
Макларен Макларен
Хаас Хаас
Карлос Сайнс Карлос Сайнс
Астон Мартин Астон Мартин
Александр Албон Александр Албон
Альпин Альпин
Феррари Феррари
Формула-1
Гран-при Канады
Шарль Леклер Шарль Леклер
Ланс Стролл Ланс Стролл
Альфа Таури Альфа Таури
Чжоу Гуаньюй Чжоу Гуаньюй
Фернандо Алонсо Фернандо Алонсо
Николас Латифи
Мик Шумахер Мик Шумахер
Мерседес Мерседес
Даниэль Риккардо Даниэль Риккардо
Пьер Гасли Пьер Гасли
Уильямс Уильямс
Кевин Магнуссен Кевин Магнуссен
Джордж Расселл Джордж Расселл
Льюис Хэмилтон Льюис Хэмилтон
Ландо Норрис Ландо Норрис
Авто Авто

Лучший уик-энд Шумахера в сезоне – снова без очков.

Гран-при Канады вернул наш 2021-й – лучше всех в «Формуле-1» снова проявили себя Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон. Новичок чемпионата Чжоу Гуаньюй проводит мощно второй уик-энд и присоединился к лидерам рейтинга Sports.ru, а Шарль Леклер в Монреале блистал чуть менее ярко, чем в предыдущих гонках.

В рейтинге представлены оценки за выступления пилотов «Формулы-1» по десятибалльной шкале. Главные факторы – работа в гонке, усилия пилота при выполнении личных и командных задач и сравнение с напарником; квалификации тоже учитываются, но как второстепенный показатель. Собственные ошибки влияют на оценку, технические неполадки – нет. При равенстве баллов первым указывается гонщик, финишировавший выше.

«Ред Булл»: Макс Ферстаппен – 10 (1-е место на финише), Серхио Перес – 5 (сход)

Макс выступил как чемпион: справился с труднейшими условиями в квалификации и прессингом Сайнса на последних кругах гонки. Перес, напротив, завершил субботу в стене, из-за чего на следующий день претендовал лишь не небольшие очки, пока не отказала коробка передач.

150 Гран-при Ферстаппена в «Ф-1» в сравнении с великими: побед больше, чем у Алонсо, подиумы – как у Феттеля, но по поулам проигрывает всем

«Феррари»: Шарль Леклер – 8,5 (5-е), Карлос Сайнс – 8 (2-е)

Леклер показал близкий к максимуму результат после моторного штрафа и старта 19-м, а подняться еще выше помешала стратегия и заминка на пит-стопе – Шарль оказывался то за Оконом на свежих шинах, то в хвосте «паровозика DRS». Монегаск допустил лишь одну видимую ошибку – при обгоне того же Эстебана в конце гонки. Пока лидер команды прорывался, Сайнс сражался с Ферстаппеном. Достойный уик-энд, но Карлос все же не дожал Макса, несмотря на свежие шины, и дрогнул в последнем повороте квалификации, пропустив вперед Алонсо.

Почему «Феррари» не могла обогнать «Ред Булл» в Канаде? Это Сайнс ошибался или Ферстаппен так хорош?

«Мерседес»: Джордж Расселл – 7,5 (4-е), Льюис Хэмилтон – 9 (3-е)

Расселл запорол квалификацию слишком смелым переходом на «слики», когда на трассе еще оставались лужи, и в гонке добрался до законного четвертого места «Мерседеса». Сэйфти-кар ликвидировал разрыв между напарниками, но Джордж быстро отстал. Хэмилтон же провел уик-энд на классе и вернулся на подиум.

Тренер Хэмилтона проиграла прыжок в реку – спорили на подиум. Льюис приехал третьим и столкнул ее в воду

«Макларен»: Ландо Норрис – 5,5 (15-е), Даниэль Риккардо – 6 (11-е)

Норрису, как и многим другим гонщикам, помешали внешние факторы: проблемы с двигателем в квале, ужасно затянутый пит-стоп – в итоге Ландо соревновался сам с собой, что не помешало ему получить штраф за превышение скорости на пит-лейн. Риккардо мог рассчитывать лишь за одно очко, но не сдержал Стролла на более мягких покрышках.

«Альпин»: Эстебан Окон – 7,5 (6-е), Фернандо Алонсо – 8,5 (9-е)

Алонсо фантастически провел квалификацию, но заезд сложился для испанца неудачно из-за проблем с батареей, к тому же Фернандо схватил штраф за агрессивную оборону от Боттаса. Менее впечатляющий пилотаж Окона не мешает ему в очередной раз приносить «Альпин» больше очков. Но свою работу Эстебан выполнил: сдержал Леклера, пусть и за счет преимущества по покрышкам, и не допускал ошибок.

Ух, вот это круг Алонсо на мокрой трассе: брызги, ничего не видно, машина скользит на каждой луже. Быстрее в Канаде проехал только Ферстаппен

«Альфа Ромео»: Валттери Боттас – 8,5 (7-е), Чжоу Гуаньюй – 9 (8-е)

Чжоу опередил Боттаса в субботу, впервые вышел в третий сегмент и уверенно доехал до очков. Валттери слегка потерялся в квалификации и на старте гонки, упустив пару позиций, но затем реализовал стратегию с огромным первым отрезком в надежде на сэйфти-кар – риск оправдался.

«Альфа Таури»: Пьер Гасли – 4,5 (14-е), Юки Цунода – 3,5 (сход)

Гасли выбрал стратегию с очень ранним пит-стопом, откатился в хвост пелотона и там и остался – ставка не оправдалась. Сам Пьер признал, что скорости для борьбы за топ-10 не хватало. Цунода же мог заехать в очки после старта 20-м и проводил приличную гонку, которую сам же испортил глупейшим вылетом.

«Астон Мартин»: Себастьян Феттель – 6 (12-е), Ланс Стролл – 7 (10-е)

Британская команда провалилась в квалификации, хотя машина в Монреале выглядела весьма конкурентоспособно. Если Стролл справился с длинным отрезком на старте, который позволил реабилитироваться, то у Феттеля все пошло не так. На финише Ланс обогнал Риккардо – не самый трудный обгон ввиду разницы в шинах, зато хотя бы одно очко «Астон Мартин» заработал.

«Хаас»: Кевин Магнуссен – 6 (17-е), Мик Шумахер – 7,5 (сход)

После великолепной квалификации (пятое и шестое места) «Хаас» уезжает из Канады ни с чем. Для Магнуссена заезд закончился в первых же поворотах, когда он повредил крыло, ударив Хэмилтона – Кевина позвали на принудительную смену детали. Впоследствии датчанину пришлось проехать более 60 кругов на одном комплекте, что ожидаемо привело к провалу. Шумахер заслуживал первые очки и провел свой лучший уик-энд в сезоне, но сошел из-за технических проблем.

«Уильямс»: Алекс Албон – 7 (13-е), Николас Латифи – 3,5 (16-е)

Албон заехал на пит-стоп кругом раньше первого виртуального сэйфти-кара, что разрушило его качественную гонку, Латифи продолжает феноменально неудачно выступать в нынешнем сезоне. Отставание по скорости от Алекса огромно, Николас по-прежнему катается на уверенном последнем месте.

О чем болтают гонщики «Ф-1» в специальной комнате перед подиумом? Жалуются на кочки, удивляются сходам соперников

Специалисты из европейских изданий признали доминирование Ферстаппена, но не так впечатлились достижениями «Альфа Ромео»: Чжоу проиграл даже Сайнсу, Боттас оказался в конце топ-10.

Средние оценки за сезон: возвращение Хэмилтона, Чжоу стал середняком

Хэмилтон оформил первое попадание на подиум с первой гонки 2022 года, а еще очутился в топ-5 по среднему баллу от Sports.ru – недалеко от нынешнего и бывшего напарников Расселла и Боттаса.

Чжоу еще два этапа назад болтался на дне – между Строллом и Риккардо, а теперь обогнал Цуноду и стал легитимным представителем средней группы с незначительным отставанием от Феттеля и Магнуссена. Успех!

(В таблице представлены средние оценки за девять Гран-при сезона-2022, а также изменение позиций в рейтинге в сравнении с прошлой гонкой. При равенстве баллов первым указывается пилот, занимающий более высокую позицию в чемпионате.)

Что случилось на Гран-при Канады: «Феррари» повезло, Сайнс гнался за Ферстаппеном 15 кругов, Леклер ворвался в топ-5 с последнего ряда

Фото: globallookpress.com/Antonin Vincent / Dppi/Dppi,Florent Gooden / Dppi/Dppi, Hasan Bratic; REUTERS/Christinne Muschi

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные