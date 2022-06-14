Герои и неудачники «Ф-1» в Баку: Гасли – король, Шумахер и канадские рентачи безнадежны

Новичок выдал уровень Хэмилтона.

Гран-при Азербайджана получился не таким напряженным, как в прошлые сезоны – спасибо надежности «Феррари». Тем не менее, произошло много интересного: лучшее выступление неожиданно продемонстрировал Пьер Гасли, Себастьян Феттель вытянул «Астон Мартин» на уровень некогда «лидера средней группы» «Хааса», а новичок «Формулы-1» Чжоу Гуаньюй разгромил Валттери Боттаса (хотя все равно не доехал до очков).

Разбираемся в событиях бакинской гонки вместе с новым рейтингом Sports.ru.

В рейтинге представлены оценки за выступления пилотов «Формулы-1» по десятибалльной шкале. Главные факторы – работа в гонке, усилия пилота при выполнении личных и командных задач и сравнение с напарником; квалификации тоже учитываются, но как второстепенный показатель. Собственные ошибки влияют на оценку, технические неполадки – нет. При равенстве баллов первым указывается гонщик, финишировавший выше.

«Ред Булл»: Макс Ферстаппен – 8,5 (1-е место на финише), Серхио Перес – 8 (2-е)

Ферстаппен опять проиграл квалификацию Чеко, но гонку проехал здорово, хоть и без борьбы. Перес уверенно стартовал и захватил лидерство, но с шинами справился хуже, а медленный пит-стоп и командные приказы добили шансы на победу.

«Феррари»: Шарль Леклер – 8,5 (сход), Карлос Сайнс – 6 (сход)

Шарль потерял позицию на старте, а в остальном выступал на привычно высоком уровне: забрал четвертый поул подряд и лидировал благодаря пит-стопу в режиме виртуального сэйти-кара, пока не задымился мотор. Сайнс выбыл из борьбы за поул-позицию после собственной ошибки, а в гонке был существенно медленнее лидеров – по собственным словам, берег шины для рывка, который мы так и не увидели. Впрочем, итог для обоих пилотов Скудерии одинаковый.

«Мерседес»: Джордж Расселл – 8,5 (3-е), Льюис Хэмилтон – 8 (4-е)

Расселл прописался в топ-5 (восьмой финиш подряд) и стабильно переигрывает Хэмилтона по результатам. В гонке Льюис выступил поярче, скакал на прямых больше и обгонял чаще, чем и запомнился болельщикам, которые признали его гонщиком дня. Но для побед над новичком «Мерседеса» надо сначала оказываться выше по субботам, а с этим снова проблемы.

«Макларен»: Ландо Норрис – 7 (9-е), Даниэль Риккардо – 7 (8-е)

Пилоты команды из Уокинга невзрачно провели квалификацию, не попав в третий сегмент, и воскресенье оказались в очках благодаря проблемам «Феррари» и Цуноды. Средний уик-энд, хотя для Риккардо, проводящего крайне неудачный сезон, это успех: Дэн хоть и воспользовался «бесплатным» пит-стопом, но смотрелся не хуже Ландо.

«Альпин»: Эстебан Окон – 6,5 (10-е), Фернандо Алонсо – 8 (7-е)

Алонсо уверенно провел квалификацию и воспользовался мощной скоростью «Альпин» на прямых в гонке, совершив несколько обгонов. Окону в субботу не повезло пролететь мимо третьего сегмента из-за желтых флагов, зато подфартило в воскресенье: Эстебан фактически весь заезд провел на своем 13-м месте, которое превратилось в десятое из-за трудностей у конкурентов.

«Альфа Ромео»: Валттери Боттас – 5,5 (11-е), Чжоу Гуаньюй – 8 (сход)

Чжоу провел лучший для себя уик-энд в «Ф-1» и на момент схода ехал на коробке передач Феттеля на той же стратегии (Себ в итоге стал шестым). Досадный итог для новичка и третий технический отказ за четыре гонки. Что случилось со стабильным Боттасом, неясно, но он катастрофически проигрывал напарнику – сам Валттери посетовал на отсутствие сцепления с трассой. Как бы то ни было, этап в одну калитку остался за Чжоу.

«Альфа Таури»: Пьер Гасли – 9 (5-е), Юки Цунода – 8 (13-е)

Оба гонщика прекрасно выступили и ехали к большим очкам. На этот раз лидером команды оказался Гасли – пожалуй, лучший пилот «Ф-1» в Баку. Цунода уступил напарнику в квале и потерял позицию на старте (затем вернул благодаря ошибке Феттеля), а показать отличный результат помешала поломка заднего антикрыла – в итоге Юки упустил и очки, и преимущество во внутрикомандном зачете.

«Хаас»: Кевин Магнуссен – 7 (сход), Мик Шумахер – 3,5 (14-е)

Пилотам не повезло с трафиком на заключительных минутах первого сегмента – стартовать в итоге пришлось из хвоста. Несмотря на это, Кевин был близок к первым очкам за несколько последних Гран-при, если бы не мотор «Феррари». А вот у Мика все безнадежно: выступил на уровне двух канадских рента-драйверов Латифи и Стролла.

«Астон Мартин»: Себастьян Феттель – 7,5 (6-е), Ланс Стролл – 3,5 (сход, классифицирован 16-м)

Британская команда сравнялась с «Хаасом» благодаря успеху Феттеля – а ведь Себ мог забраться и выше, если бы не заезд в зону безопасности при попытке разобраться с Оконом. Одна ошибка подпортила впечатляющий уик-энд, в то время как Стролл начудил в квалификации (две аварии за полминуты), после чего оправиться в гонке было проблематично.

«Уильямс»: Алекс Албон – 6 (12-е), Николас Латифи – 3 (15-е)

Латифи абсолютно не справляется с машиной 2022 года, и этап в Азербайджане не стал исключением – отставание в квалификации снова огромное. Гонку Николас проиграл до старта из-за десятисекундного «стоп-энд-гоу» за касание механиком болида и весь заезд занимался пропуском круговых, в итоге получив второй штраф за игнорирование синих флагов. Албон неплохо провел уик-энд, но гонку во многом предопределило невезение в субботу: пройти во второй сегмент помешал трафик.

Журналисты европейских изданий оценили выступления Ферстаппена и Гасли фактически на равных, в то время как Хэмилтон с трудом опередил Переса и Чжоу.

Средние баллы за сезон: Хэмилтон догоняет Боттаса, надежда для Риккардо

Леклер продолжает уверенно удерживать первое место по средней оценке Sports.ru за сезон-2022, а Боттас сдал в борьбе за звание лучшего после Шарля и Макса. Теперь бывшего напарника настигает Хэмилтон.

Чжоу и Риккардо оторвались от абсолютного дна и стремятся к середнякам: вряд ли Дэн рассчитывал на такое перед началом сезона, но хоть какой-то прогресс. Цунода по-прежнему скачет по таблице вверх-вниз из-за нестабильных выступлений.

(В таблице представлены средние оценки за восемь Гран-при сезона-2022, а также изменение позиций в рейтинге в сравнении с прошлой гонкой. При равенстве баллов первым указывается пилот, занимающий более высокую позицию в чемпионате.)

Фото: REUTERS/Hamad I Mohammed