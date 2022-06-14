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Герои и неудачники «Ф-1» в Баку: Гасли – король, Шумахер и канадские рентачи безнадежны

Юки Цунода Юки Цунода
Мерседес Мерседес
Фернандо Алонсо Фернандо Алонсо
Льюис Хэмилтон Льюис Хэмилтон
Эстебан Окон Эстебан Окон
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Джордж Расселл Джордж Расселл
Кевин Магнуссен Кевин Магнуссен
Пьер Гасли Пьер Гасли
Карлос Сайнс Карлос Сайнс
Ланс Стролл Ланс Стролл
Валттери Боттас Валттери Боттас
Альфа Ромео Альфа Ромео
Шарль Леклер Шарль Леклер
Чжоу Гуаньюй Чжоу Гуаньюй
Альфа Таури Альфа Таури
Ландо Норрис Ландо Норрис
Авто Авто

Новичок выдал уровень Хэмилтона.

Гран-при Азербайджана получился не таким напряженным, как в прошлые сезоны – спасибо надежности «Феррари». Тем не менее, произошло много интересного: лучшее выступление неожиданно продемонстрировал Пьер Гасли, Себастьян Феттель вытянул «Астон Мартин» на уровень некогда «лидера средней группы» «Хааса», а новичок «Формулы-1» Чжоу Гуаньюй разгромил Валттери Боттаса (хотя все равно не доехал до очков).

Разбираемся в событиях бакинской гонки вместе с новым рейтингом Sports.ru.

В рейтинге представлены оценки за выступления пилотов «Формулы-1» по десятибалльной шкале. Главные факторы – работа в гонке, усилия пилота при выполнении личных и командных задач и сравнение с напарником; квалификации тоже учитываются, но как второстепенный показатель. Собственные ошибки влияют на оценку, технические неполадки – нет. При равенстве баллов первым указывается гонщик, финишировавший выше.

«Ред Булл»: Макс Ферстаппен – 8,5 (1-е место на финише), Серхио Перес – 8 (2-е)

Ферстаппен опять проиграл квалификацию Чеко, но гонку проехал здорово, хоть и без борьбы. Перес уверенно стартовал и захватил лидерство, но с шинами справился хуже, а медленный пит-стоп и командные приказы добили шансы на победу.

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«Феррари»: Шарль Леклер – 8,5 (сход), Карлос Сайнс – 6 (сход)

Шарль потерял позицию на старте, а в остальном выступал на привычно высоком уровне: забрал четвертый поул подряд и лидировал благодаря пит-стопу в режиме виртуального сэйти-кара, пока не задымился мотор. Сайнс выбыл из борьбы за поул-позицию после собственной ошибки, а в гонке был существенно медленнее лидеров – по собственным словам, берег шины для рывка, который мы так и не увидели. Впрочем, итог для обоих пилотов Скудерии одинаковый.

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«Мерседес»: Джордж Расселл – 8,5 (3-е), Льюис Хэмилтон – 8 (4-е)

Расселл прописался в топ-5 (восьмой финиш подряд) и стабильно переигрывает Хэмилтона по результатам. В гонке Льюис выступил поярче, скакал на прямых больше и обгонял чаще, чем и запомнился болельщикам, которые признали его гонщиком дня. Но для побед над новичком «Мерседеса» надо сначала оказываться выше по субботам, а с этим снова проблемы.

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«Макларен»: Ландо Норрис – 7 (9-е), Даниэль Риккардо – 7 (8-е)

Пилоты команды из Уокинга невзрачно провели квалификацию, не попав в третий сегмент, и воскресенье оказались в очках благодаря проблемам «Феррари» и Цуноды. Средний уик-энд, хотя для Риккардо, проводящего крайне неудачный сезон, это успех: Дэн хоть и воспользовался «бесплатным» пит-стопом, но смотрелся не хуже Ландо.

«Альпин»: Эстебан Окон – 6,5 (10-е), Фернандо Алонсо – 8 (7-е)

Алонсо уверенно провел квалификацию и воспользовался мощной скоростью «Альпин» на прямых в гонке, совершив несколько обгонов. Окону в субботу не повезло пролететь мимо третьего сегмента из-за желтых флагов, зато подфартило в воскресенье: Эстебан фактически весь заезд провел на своем 13-м месте, которое превратилось в десятое из-за трудностей у конкурентов.

«Альфа Ромео»: Валттери Боттас – 5,5 (11-е), Чжоу Гуаньюй – 8 (сход)

Чжоу провел лучший для себя уик-энд в «Ф-1» и на момент схода ехал на коробке передач Феттеля на той же стратегии (Себ в итоге стал шестым). Досадный итог для новичка и третий технический отказ за четыре гонки. Что случилось со стабильным Боттасом, неясно, но он катастрофически проигрывал напарнику – сам Валттери посетовал на отсутствие сцепления с трассой. Как бы то ни было, этап в одну калитку остался за Чжоу.

«Альфа Таури»: Пьер Гасли – 9 (5-е), Юки Цунода – 8 (13-е)

Оба гонщика прекрасно выступили и ехали к большим очкам. На этот раз лидером команды оказался Гасли – пожалуй, лучший пилот «Ф-1» в Баку. Цунода уступил напарнику в квале и потерял позицию на старте (затем вернул благодаря ошибке Феттеля), а показать отличный результат помешала поломка заднего антикрыла – в итоге Юки упустил и очки, и преимущество во внутрикомандном зачете.

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«Хаас»: Кевин Магнуссен – 7 (сход), Мик Шумахер – 3,5 (14-е)

Пилотам не повезло с трафиком на заключительных минутах первого сегмента – стартовать в итоге пришлось из хвоста. Несмотря на это, Кевин был близок к первым очкам за несколько последних Гран-при, если бы не мотор «Феррари». А вот у Мика все безнадежно: выступил на уровне двух канадских рента-драйверов Латифи и Стролла.

«Астон Мартин»: Себастьян Феттель – 7,5 (6-е), Ланс Стролл – 3,5 (сход, классифицирован 16-м)

Британская команда сравнялась с «Хаасом» благодаря успеху Феттеля – а ведь Себ мог забраться и выше, если бы не заезд в зону безопасности при попытке разобраться с Оконом. Одна ошибка подпортила впечатляющий уик-энд, в то время как Стролл начудил в квалификации (две аварии за полминуты), после чего оправиться в гонке было проблематично.

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«Уильямс»: Алекс Албон – 6 (12-е), Николас Латифи – 3 (15-е)

Латифи абсолютно не справляется с машиной 2022 года, и этап в Азербайджане не стал исключением – отставание в квалификации снова огромное. Гонку Николас проиграл до старта из-за десятисекундного «стоп-энд-гоу» за касание механиком болида и весь заезд занимался пропуском круговых, в итоге получив второй штраф за игнорирование синих флагов. Албон неплохо провел уик-энд, но гонку во многом предопределило невезение в субботу: пройти во второй сегмент помешал трафик.

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Журналисты европейских изданий оценили выступления Ферстаппена и Гасли фактически на равных, в то время как Хэмилтон с трудом опередил Переса и Чжоу.

Средние баллы за сезон: Хэмилтон догоняет Боттаса, надежда для Риккардо

Леклер продолжает уверенно удерживать первое место по средней оценке Sports.ru за сезон-2022, а Боттас сдал в борьбе за звание лучшего после Шарля и Макса. Теперь бывшего напарника настигает Хэмилтон.

Чжоу и Риккардо оторвались от абсолютного дна и стремятся к середнякам: вряд ли Дэн рассчитывал на такое перед началом сезона, но хоть какой-то прогресс. Цунода по-прежнему скачет по таблице вверх-вниз из-за нестабильных выступлений.

(В таблице представлены средние оценки за восемь Гран-при сезона-2022, а также изменение позиций в рейтинге в сравнении с прошлой гонкой. При равенстве баллов первым указывается пилот, занимающий более высокую позицию в чемпионате.)

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Фото: REUTERS/Hamad I Mohammed

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