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Леклер и Хэмилтон – лучшие на Гран-при Испании, победивший Ферстаппен ниже Боттаса

Себастьян Феттель Себастьян Феттель
Валттери Боттас Валттери Боттас
Мик Шумахер Мик Шумахер
Александр Албон Александр Албон
Хаас Хаас
Шарль Леклер Шарль Леклер
Альфа Ромео Альфа Ромео
Альпин Альпин
Серхио Перес Серхио Перес
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Кевин Магнуссен Кевин Магнуссен
Феррари Феррари
Макс Ферстаппен Макс Ферстаппен
Ланс Стролл Ланс Стролл
Джордж Расселл Джордж Расселл
Даниэль Риккардо Даниэль Риккардо
Юки Цунода Юки Цунода
Макларен Макларен
Ред Булл Ред Булл
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Sports.ru оценивает гонку «Ф-1» в Барселоне.

«Ред Булл» уехал из Барселоны с максимальным количеством очков и лидерством в Кубке конструкторов, хотя провел не самую выдающуюся гонку, Макс Ферстаппен обогнал Шарля Леклера в чемпионате, Льюис Хэмилтон удивил прорывом из хвоста в топ-5 – Гран-при Испании вышел совсем не скучным.

В новом рейтинге Sports.ru представлены оценки за выступления пилотов «Формулы-1» по десятибалльной шкале. Главные факторы – работа в гонке, усилия пилота при выполнении личных и командных задач и сравнение с напарником; квалификации тоже учитываются, но как второстепенный показатель. Собственные ошибки влияют на оценку, технические неполадки – нет. При равенстве баллов первым указывается гонщик, финишировавший выше.

«Ред Булл»: Макс Ферстаппен – 8,5 (1-е место на финише), Серхио Перес – 8 (2-е)

Действующему чемпиону не пришлось прикладывать сверхусилий ради лидерства в «Ф-1»: «Феррари» подвела надежность, Расселла так и не удалось обогнать на трассе, Перес дважды расступался. Не помешал даже вылет в гравий и технические трудности. Тем не менее, Макс с барахлящей DRS опередил напарника в квалификации и, вероятно, выиграл бы гонку и без командной тактики – за счет более удачной стратегии.

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«Феррари»: Шарль Леклер – 10 (сход), Карлос Сайнс – 6,5 (4-е)

Леклер все сделал идеально и двигался в направлении доминирующей победы, пока лошадиные силы не покинули мотор. Шарль в отличном стиле взял поул, защитил позицию на старте и наращивал отрыв, пока соперники разбирались между собой. Сайнс на пару с Ферстаппеном проехался в гравий, опять много проиграл в субботу и стал четвертым при трех оставшихся топ-болидах.

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«Мерседес»: Джордж Расселл – 9 (3-е), Льюис Хэмилтон – 9,5 (5-е)

Тычок от Магнуссена позволил Хэмилтону погеройствовать. Оказавшись в хвосте пелотона с 50-секундным отставанием, Льюис почти сдался, но потом отыграл кучу времени у лидеров, держал отличный темп на стратегии (фактически) двух пит-стопов и занял бы четвертое место, не подведи его мотор. Расселл также выступил великолепно: опередил Льюиса в квале, красиво отбивался от Ферстаппена и завоевал заслуженный подиум на пока что третьей машине чемпионата.

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«Макларен»: Ландо Норрис – 8 (8-е), Даниэль Риккардо – 4,5 (12-е)

Норрис держит уровень даже с ангиной и по-прежнему тащит «Макларен» в одиночку. На счету Риккардо выигрыш в квалификации, никакой темп в гонке и пропуск массы соперников.

«Альфа Ромео»: Валттери Боттас – 9 (6-е), Чжоу Гуаньюй – 5 (сход)

Мощнейший Боттас забронировал за собой место лучшего из остальных. В Барселоне Валттери мог забраться выше, однако под конец не мог противостоять конкурентам на свежих покрышках. Тем не менее, отличная гонка для лидера команды – и провальная для Чжоу, который опять сошел из-за технических проблем. Новичок показывает проблески скорости в гонках, но раз за разом ставит себя в проигрышное положение неудачными квалификациями.

«Альпин»: Фернандо Алонсо – 8,5 (9-е), Эстебан Окон – 8 (7-е)

Французская команда показала близкий к максимуму результат после не самой приятной субботы, когда Алонсо попал в трафик, а Окон не пробился в третий сегмент. Оба гонщика здорово стартовали, в итоге Фернандо зацепил очки, стартовав 20-м, а Эстебан уступил лишь Боттасу в борьбе середняков.

«Альфа Таури»: Юки Цунода – 7 (10-е), Пьер Гасли – 4,5 (13-е)

Цунода победил партнера в квалификации и гонке, попав топ-10 во многом благодаря проблемам Леклера, Магнуссена и Шумахера. Гасли на фоне японца смотрелся совсем блекло, к тому же заработал штраф за выбивание Стролла.

«Хаас»: Кевин Магнуссен – 5 (17-е), Мик Шумахер – 5,5 (14-е)

Команда эпично растеряла шансы на очки после попадания в Q3 обоими машинами. Магнуссен испортил свою гонку на первом же круге, врезавшись с Хэмилтона, Шумахер сильно сдал под конец – сказалась и неудачная стратегия.

«Астон Мартин»: Себастьян Феттель – 7,5 (11-е), Ланс Стролл – 5,5 (15-е)

«Зеленый «Ред Булл» принес Феттелю и Строллу ноль очков. Себ достойно реализовал стратегию с двумя остановками, разменяв 16-е стартовое место на 11-е на финише, Строллу помешал удар от Гасли – впрочем, Ланс и так мало на что претендовал в гонке, а в квалификации проиграл напарнику полсекунды.

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«Уильямс»: Алекс Албон – 5,5 (18-е), Николас Латифи – 5,5 (16-е)

Албон ехал в километрах позади остальных из-за поврежденного днища и четыре раза заезжал в боксы – Алексу остается только забыть уик-энд и готовиться к Монако. Латифи в кои-то веки выиграл у партнера и смотрелся в гонке не так безнадежно, как на остальных Гран-при, но реально сравнить пилотов невозможно из-за катастрофического темпа Албона.

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Леклер покорил экспертов европейских изданий, у Хэмилтона с Расселлом в активе по одной «десятке». Оценки нового лидера «Ф-1» разделились – в результате Ферстаппен уступил по среднему баллу Боттасу, но опередил Переса.

Средние оценки за сезон: Боттас подбирается к Ферстаппену, Риккардо опускается все ниже

Леклер захватил единоличное лидерство в рейтинге Sports.ru за сезон – хоть какое-то утешение после потери 50 очков преимущества над Ферстаппеном за три последние гонки. Боттас тем временем стал чуть ближе к топ-2.

Риккардо закопался еще ниже – хуже лишь Шумахер и Латифи, а Феттель выбирается из группы неудачников.

(В таблице представлены средние оценки за шесть Гран-при сезона-2022, а также изменение позиций в рейтинге в сравнении с прошлой гонкой. При равенстве баллов первым указывается пилот, занимающий более высокую позицию в чемпионате.)

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Фото: REUTERS/Nacho Doce, Albert Gea, Manu Fernandez

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