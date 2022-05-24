Леклер и Хэмилтон – лучшие на Гран-при Испании, победивший Ферстаппен ниже Боттаса

Sports.ru оценивает гонку «Ф-1» в Барселоне.

«Ред Булл» уехал из Барселоны с максимальным количеством очков и лидерством в Кубке конструкторов, хотя провел не самую выдающуюся гонку, Макс Ферстаппен обогнал Шарля Леклера в чемпионате, Льюис Хэмилтон удивил прорывом из хвоста в топ-5 – Гран-при Испании вышел совсем не скучным.

В новом рейтинге Sports.ru представлены оценки за выступления пилотов «Формулы-1» по десятибалльной шкале. Главные факторы – работа в гонке, усилия пилота при выполнении личных и командных задач и сравнение с напарником; квалификации тоже учитываются, но как второстепенный показатель. Собственные ошибки влияют на оценку, технические неполадки – нет. При равенстве баллов первым указывается гонщик, финишировавший выше.

«Ред Булл»: Макс Ферстаппен – 8,5 (1-е место на финише), Серхио Перес – 8 (2-е)

Действующему чемпиону не пришлось прикладывать сверхусилий ради лидерства в «Ф-1»: «Феррари» подвела надежность, Расселла так и не удалось обогнать на трассе, Перес дважды расступался. Не помешал даже вылет в гравий и технические трудности. Тем не менее, Макс с барахлящей DRS опередил напарника в квалификации и, вероятно, выиграл бы гонку и без командной тактики – за счет более удачной стратегии.

«Феррари»: Шарль Леклер – 10 (сход), Карлос Сайнс – 6,5 (4-е)

Леклер все сделал идеально и двигался в направлении доминирующей победы, пока лошадиные силы не покинули мотор. Шарль в отличном стиле взял поул, защитил позицию на старте и наращивал отрыв, пока соперники разбирались между собой. Сайнс на пару с Ферстаппеном проехался в гравий, опять много проиграл в субботу и стал четвертым при трех оставшихся топ-болидах.

«Мерседес»: Джордж Расселл – 9 (3-е), Льюис Хэмилтон – 9,5 (5-е)

Тычок от Магнуссена позволил Хэмилтону погеройствовать. Оказавшись в хвосте пелотона с 50-секундным отставанием, Льюис почти сдался, но потом отыграл кучу времени у лидеров, держал отличный темп на стратегии (фактически) двух пит-стопов и занял бы четвертое место, не подведи его мотор. Расселл также выступил великолепно: опередил Льюиса в квале, красиво отбивался от Ферстаппена и завоевал заслуженный подиум на пока что третьей машине чемпионата.

«Макларен»: Ландо Норрис – 8 (8-е), Даниэль Риккардо – 4,5 (12-е)

Норрис держит уровень даже с ангиной и по-прежнему тащит «Макларен» в одиночку. На счету Риккардо выигрыш в квалификации, никакой темп в гонке и пропуск массы соперников.

«Альфа Ромео»: Валттери Боттас – 9 (6-е), Чжоу Гуаньюй – 5 (сход)

Мощнейший Боттас забронировал за собой место лучшего из остальных. В Барселоне Валттери мог забраться выше, однако под конец не мог противостоять конкурентам на свежих покрышках. Тем не менее, отличная гонка для лидера команды – и провальная для Чжоу, который опять сошел из-за технических проблем. Новичок показывает проблески скорости в гонках, но раз за разом ставит себя в проигрышное положение неудачными квалификациями.

«Альпин»: Фернандо Алонсо – 8,5 (9-е), Эстебан Окон – 8 (7-е)

Французская команда показала близкий к максимуму результат после не самой приятной субботы, когда Алонсо попал в трафик, а Окон не пробился в третий сегмент. Оба гонщика здорово стартовали, в итоге Фернандо зацепил очки, стартовав 20-м, а Эстебан уступил лишь Боттасу в борьбе середняков.

«Альфа Таури»: Юки Цунода – 7 (10-е), Пьер Гасли – 4,5 (13-е)

Цунода победил партнера в квалификации и гонке, попав топ-10 во многом благодаря проблемам Леклера, Магнуссена и Шумахера. Гасли на фоне японца смотрелся совсем блекло, к тому же заработал штраф за выбивание Стролла.

«Хаас»: Кевин Магнуссен – 5 (17-е), Мик Шумахер – 5,5 (14-е)

Команда эпично растеряла шансы на очки после попадания в Q3 обоими машинами. Магнуссен испортил свою гонку на первом же круге, врезавшись с Хэмилтона, Шумахер сильно сдал под конец – сказалась и неудачная стратегия.

«Астон Мартин»: Себастьян Феттель – 7,5 (11-е), Ланс Стролл – 5,5 (15-е)

«Зеленый «Ред Булл» принес Феттелю и Строллу ноль очков. Себ достойно реализовал стратегию с двумя остановками, разменяв 16-е стартовое место на 11-е на финише, Строллу помешал удар от Гасли – впрочем, Ланс и так мало на что претендовал в гонке, а в квалификации проиграл напарнику полсекунды.

«Уильямс»: Алекс Албон – 5,5 (18-е), Николас Латифи – 5,5 (16-е)

Албон ехал в километрах позади остальных из-за поврежденного днища и четыре раза заезжал в боксы – Алексу остается только забыть уик-энд и готовиться к Монако. Латифи в кои-то веки выиграл у партнера и смотрелся в гонке не так безнадежно, как на остальных Гран-при, но реально сравнить пилотов невозможно из-за катастрофического темпа Албона.

Леклер покорил экспертов европейских изданий, у Хэмилтона с Расселлом в активе по одной «десятке». Оценки нового лидера «Ф-1» разделились – в результате Ферстаппен уступил по среднему баллу Боттасу, но опередил Переса.

Средние оценки за сезон: Боттас подбирается к Ферстаппену, Риккардо опускается все ниже

Леклер захватил единоличное лидерство в рейтинге Sports.ru за сезон – хоть какое-то утешение после потери 50 очков преимущества над Ферстаппеном за три последние гонки. Боттас тем временем стал чуть ближе к топ-2.

Риккардо закопался еще ниже – хуже лишь Шумахер и Латифи, а Феттель выбирается из группы неудачников.

(В таблице представлены средние оценки за шесть Гран-при сезона-2022, а также изменение позиций в рейтинге в сравнении с прошлой гонкой. При равенстве баллов первым указывается пилот, занимающий более высокую позицию в чемпионате.)

Фото: REUTERS/Nacho Doce, Albert Gea, Manu Fernandez