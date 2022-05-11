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Провал Алонсо, мощный перфоманс новичка «Уильямса», Ферстаппен и Леклер – на равных

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Оценки за Гран-при Майами от Sports.ru.

Дебютный этап «Формулы-1» в Майами вышел необычным: много событий, обгонов и аварий, при этом без серьезной интриги в группе лидеров. Зато в обоих чемпионатах началась жара – Макс Ферстаппен приблизился к Шарлю Леклеру, а «Ред Булл» и вовсе вплотную подобрался к «Феррари». Льюису Хэмилтону снова не повезло финишировать ниже партнера по «Мерседесу», Алекс Албон и Валттери Боттас продолжают зажигать, Фернандо Алонсо провалился, а «Астон Мартин» Себастьяна Феттеля выбирается из ямы.

Все это – в новом рейтинге Sports.ru. Оценки за выступления на Гран-при Майами выставлены по десятибалльной шкале. Главные факторы – работа в гонке, усилия пилота при выполнении личных и командных задач и сравнение с напарником; квалификации тоже учитываются, но как второстепенный показатель. Собственные ошибки влияют на оценку, технические неполадки – нет. При равенстве баллов первым указывается гонщик, финишировавший выше.

«Феррари»: Шарль Леклер – 9 (2-е место на финише), Карлос Сайнс – 8 (3-е)

Леклер сделал практически все возможное и даже выиграл поул благодаря ошибке Ферстаппена, Сайнс по-прежнему привыкает к F1-75 и серьезно отстает. Но свой третий подиум в сезоне испанец у Переса отбил.

«Ред Булл»: Макс Ферстаппен – 9 (1-е), Серхио Перес – 7 (4-е)

Чемпион грамотно воспользовался преимуществом «Ред Булл» по скорости на прямых, оправившись от неудачной квалификации. Перес снова стал худшим из пилотов топ-команд – свежий «медиум» на финише не помог.

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«Мерседес»: Джордж Расселл – 8 (5-е), Льюис Хэмилтон – 8 (6-е)

Оба гонщика выступили в соответствии с возможностями болида, хоть Расселлу и сильно повезло с сэйфти-каром. Тем не менее, отметим качественную работу новичка «Мерседеса» на длинном первом отрезке на жестких шинах – она позволяла заехать в топ-7 и без машины безопасности. Хэмилтон заслуживал приехать выше напарника, но пока довольствуется только выигрышем в квалификации.

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«Макларен»: Ландо Норрис – 6,5 (сход), Даниэль Риккардо – 5,5 (13-е)

Норрис уничтожил Риккардо в субботу, а в гонке у гонщиков «Макларена» ничего не получалось. Ландо претендовал максимум на одно-два очка, пока его не выбил Гасли, Даниэль весь уик-энд копошился во второй десятке без особых шансов, а в гонке еще и получил штраф.

«Альфа Ромео»: Валттери Боттас – 8 (7-е), Чжоу Гуаньюй – 5,5 (сход)

Боттас подтвердил топ-уровень блестящей квалификацией, немногое потерял из-за ошибки при обгоне «Мерседесами» и занял достойное седьмое место. На счету Чжоу проваленная суббота и классный старт гонки – большего новичку показать не удалось из-за технического схода.

«Альпин»: Эстебан Окон – 7 (8-е), Фернандо Алонсо – 5 (11-е)

Окон прорвался с 20-го места, куда сам же себя и загнал аварией в практике (из-за чего пропустил квалификацию) – впрочем, без сэйфти-кара положительный результат был бы невозможен. Алонсо провел умный старт с отыгрышем трех позиций, но затем наошибался, получил два штрафа и четвертый раз подряд остался без очков.

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«Альфа Таури»: Юки Цунода – 5 (12-е), Пьер Гасли – 7,5 (сход)

Лидер команды по очкам продолжает чередовать отличные уик-энды с ужасными: в этот раз Цунода после раннего пит-стопа всю гонку болтался в районе последнего места. Гасли обыграл Юки в решающем сегменте квалификации и существенно превосходил по гоночному темпу, а поправить положение в чемпионате помешал удар от Алонсо и последовавшее за этим столкновение с Норрисом.

«Хаас»: Кевин Магнуссен – 5,5 (сход, классифицирован 16-м), Мик Шумахер – 5,5 (15-е)

Первый по-настоящему позитивный уик-энд Шумахера разрушил крэш с Феттелем – до этого Магнуссен смотрелся хуже напарника. Ноль очков и плохой этап для «Хааса» – в Майами команда должна была добиться большего.

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«Астон Мартин»: Себастьян Феттель – 6,5 (сход, классифицирован 17-м), Ланс Стролл – 7,5 (10-е)

Стролл опережал Феттеля и в субботу, и на протяжении большей части гонки, не без везения прорвавшись в топ-10 с пит-лейн. Четырехкратный чемпион мира включился после рестарта (в самый нужный момент), но тоже несет часть ответственности за аварию с Шумахером.

«Уильямс»: Алекс Албон – 8,5 (9-е), Николас Латифи – 4,5 (14-е)

Албон опять сотворил чудо на «харде» и принес «Уильямсу» великолепное девятое место. Латифи продолжает выступать потрясающе слабо.

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Европейские журналисты особо выделили победителя гонки Ферстаппена и сильно разошлись в сравнении Хэмилтона с Расселлом и оценках Алонсо и Боттаса.

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Тройка самых классных гонщиков 2022 года в лице Леклера, Ферстаппена и Боттаса сохранили позиции, сменщик Валттери в «Мерседесе» Расселл пока на шаг позади. Очередной успех Албона приблизил его к числу избранных – до Переса и Норриса осталось чуть-чуть.

Хэмилтон и Цунода выступают нестабильно и продолжают скакать из первой десятки во вторую и обратно: на этот раз семикратный чемпион исправил ошибки Имолы, у японского пилота обратная ситуация.

(В таблице представлены средние оценки за пять Гран-при сезона-2022, а также изменение позиций в рейтинге в сравнении с прошлой гонкой. При равенстве баллов первым указывается пилот, занимающий более высокую позицию в чемпионате.)

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Фото: REUTERS/Brendan Smialowski, Ricardo Arduengo

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