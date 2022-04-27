Леклер впервые не лучший в рейтинге Sports.ru за Гран-при. Звезды Имолы – Ферстаппен и Норрис, суперстабильный Боттас – в топ-3 по сезону

Хэмилтон – среди антигероев.

Гран-при Эмилии-Романьи на узкой трассе в Имоле вышел не самым захватывающим, зато возродил интригу в чемпионате. Макс Ферстаппен провел этап безупречно, лидер «Формулы-1» Шарль Леклер из-за ошибки стал лишь шестым – теперь конкурентов разделяют «всего» 27 очков. Sports.ru переводит в числа главный сюжет уик-энда вместе с множеством побочных: Льюис Хэмилтон вне топ-10, возрождение Себастьяна Феттеля, подиум «Макларена» и сходы испанских пилотов.

Оценки за выступления в Имоле выставлены по десятибалльной шкале. Главные факторы – работа в Гран-при, усилия пилота при выполнении личных и командных задач и сравнение с напарником; квалификации тоже учитываются, но как второстепенный показатель. Собственные ошибки влияют на оценку, технические неполадки – нет. При равенстве баллов первым указывается гонщик, финишировавший выше.

«Феррари»: Шарль Леклер – 6 (6-е место на финише), Карлос Сайнс – 5,5 (сход)

Леклер легко отделался после разворота в погоне за Пересом, потеряв лишь семь из 15 очков за потенциальное третье место. Серьезный просчет стал для Шарля первым в сезоне: до этого он всегда получал лучшие баллы от Sports.ru (один раз – вместе с Ферстаппеном). Сайнс был стабильно медленнее лидера «Ф-1», разбил болид в квалификации, подтянулся в спринте, а проявить себя в гонке не смог из-за выбивания со стороны Риккардо.

«Ред Булл»: Макс Ферстаппен – 10 (1-е), Серхио Перес – 9 (2-е)

Превосходный уик-энд для «Ред Булл». Ферстаппен не мог провести этап лучше: чемпион забрал победы в квалификации, спринте и гонке с быстрейшим кругом. Перес прекрасно выполнил свою роль, отоборонялся от Леклера и обеспечил команде дубль.

«Мерседес»: Джордж Расселл – 8,5 (4-е), Льюис Хэмилтон – 5 (13-е)

Расселл продолжает выжимать максимум очков из дико прыгающего W13, чего не скажешь о его титулованном напарнике. Хэмилтон не использовал свои шансы в спринте и на старте, из-за чего оказался в «паровозике DRS» и мало что мог сделать.

«Макларен»: Ландо Норрис – 9,5 (3-е), Даниэль Риккардо – 5 (18-е)

Норрис притащил «Макларен» к подиуму, о котором и не мечтал в начале сезона, пусть и с помощью ошибки Леклера. Ландо блестяще провел весь уик-энд – от квалификации, где стал третьим, до гонки, где мощно стартовал и уверенно ехал на четвертом месте. Риккардо запорол Гран-при на старте, «убив» Сайнса – пришлось идти в боксы «Феррари» и извиняться.

«Альфа Ромео»: Валттери Боттас – 9 (5-е), Чжоу Гуаньюй – 5 (15-е)

Лидер команды продемонстрировал класс: Боттас в этом сезоне не провел ни одного неудачного или даже среднего этапа. В Имоле Боттас прессинговал Расселла и мог забраться на четвертое место, если бы не десятисекундная заминка на пит-стопе. Чжоу уступает опытному партнеру в стабильности – если в прошлых Гран-при новичок ехал на грани очковой зоны, то в Имоле оказался совсем далеко (да еще и столкнулся с Гасли в спринте).

«Альпин»: Эстебан Окон – 5,5 (14-е), Фернандо Алонсо – 6,5 (сход)

Алонсо показал скорость в квалификации, но в спринте был не так быстр, а гонка фактически завершилась на старте после аварии с Шумахером. Окон после проблемы с коробкой передач в пятницу прорывался к очковой зоне в основном благодаря столкновениям соперников и пит-стопу.

«Альфа Таури»: Юки Цунода – 9 (7-е), Пьер Гасли – 6 (12-е)

Цунода чуть ли не единственным из пилотов развлекал зрителей обгонами и в воскресенье закрепил преимущество над Гасли, накопленное в пятницу и субботу. Этап французу подпортила авария с Чжоу, но и в квалификации Пьер проиграл напарнику. В чемпионате Юки также впереди.

«Хаас»: Кевин Магнуссен – 7 (9-е), Мик Шумахер – 4 (17-е)

В третий раз из четырех Магнуссен уничтожил партнера по команде – хоть в этот раз и не продемонстрировал выдающееся выступление. Кевин превосходно провел пятницу, но затем опускался все ниже и ниже, финишировав девятым – в отсутствие сильного напарника трудно однозначно оценить результат как успех или неудачу. В активе Мика неплохой спринт, а гонка вышла катастрофической: выбивание Алонсо, разворот после вылета на траву и предпоследнее место без каких-либо шансов.

«Астон Мартин»: Себастьян Феттель – 8,5 (8-е), Ланс Стролл – 7 (10-е)

Феттель наконец вернулся по-настоящему, показав мощный пилотаж на подсыхающей трассе – отыграл позиции на старте, в нужный момент перешел на «слики» и лишь незадолго до финиша пропустил Цуноду. Стролл тоже оказался недалеко после неудачной квалификации и уверенно держал десятое место.

«Уильямс»: Алекс Албон – 8 (11-е), Николас Латифи – 4,5 (16-е)

Обидный Гран-при для Албона: немного не хватило для прорыва в очки после возгорания тормозов в квалификации. Впрочем, сам таец доволен выступлением: он безошибочно воспользовался преимуществом «Уильямса» по скорости на прямых и сдержал Гасли и Хэмилтона. Латифи абсолютно не освоился в машине и безнадежный уик-энд в Италии продолжил тренд сезона.

Европейские издания также впечатлены Ферстаппеном, но шесть «десяток» Максу взять не удалось – как и Леклеру две недели назад в Австралии. Выступление Шарля в Имоле оценили крайне неоднозначно – от 4 до 8,5, а Расселл и Норрис дотянулись до элитного уровня в 9 очков.

Средние баллы за сезон: двоевластие лидеров, Хэмилтон снова опустился во вторую десятку

Колоссальное превосходство Леклера испарилось – Ферстаппен догнал монегаска по среднему баллу за сезон. Норрис скакнул в топ-группу, где завязывается весьма плотная борьба – шесть пилотов в одном балле. Мощнейшие прорывы совершили Цунода и Албон, а у Хэмилтона, напротив, все грустно: Льюис вернулся в нижнюю половину таблицы, где впервые очутился после гонки в Джидде.

Самыми же стабильными пилотами 2022 года (с наименьшим разбросом оценок) пока являются Расселл, Боттас и Латифи. Но есть нюанс...

(В таблице представлены средние оценки за четыре Гран-при сезона-2022, а также изменение позиций в рейтинге в сравнении с прошлой гонкой. При равенстве баллов первым указывается пилот, занимающий более высокую позицию в чемпионате.)

Фото: REUTERS/MASSIMO PINCA, JENNIFER LORENZINI