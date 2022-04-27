Лучшее шасси пелотона
Блог

Леклер впервые не лучший в рейтинге Sports.ru за Гран-при. Звезды Имолы – Ферстаппен и Норрис, суперстабильный Боттас – в топ-3 по сезону

Ред Булл Ред Булл
Ланс Стролл Ланс Стролл
Карлос Сайнс Карлос Сайнс
Джордж Расселл Джордж Расселл
Себастьян Феттель Себастьян Феттель
Гран-при Эмилии-Романьи
Эстебан Окон Эстебан Окон
Альфа Ромео Альфа Ромео
Николас Латифи
Даниэль Риккардо Даниэль Риккардо
Александр Албон Александр Албон
Кевин Магнуссен Кевин Магнуссен
Фернандо Алонсо Фернандо Алонсо
Мик Шумахер Мик Шумахер
Шарль Леклер Шарль Леклер
Серхио Перес Серхио Перес
Валттери Боттас Валттери Боттас
Макларен Макларен
Чжоу Гуаньюй Чжоу Гуаньюй
Формула-1
Астон Мартин Астон Мартин
Уильямс Уильямс
Юки Цунода Юки Цунода
Ландо Норрис Ландо Норрис
Хаас Хаас
Мерседес Мерседес
Феррари Феррари
Альфа Таури Альфа Таури
Макс Ферстаппен Макс Ферстаппен
Альпин Альпин
Льюис Хэмилтон Льюис Хэмилтон
Пьер Гасли Пьер Гасли
Авто Авто

Хэмилтон – среди антигероев.

Гран-при Эмилии-Романьи на узкой трассе в Имоле вышел не самым захватывающим, зато возродил интригу в чемпионате. Макс Ферстаппен провел этап безупречно, лидер «Формулы-1» Шарль Леклер из-за ошибки стал лишь шестым – теперь конкурентов разделяют «всего» 27 очков. Sports.ru переводит в числа главный сюжет уик-энда вместе с множеством побочных: Льюис Хэмилтон вне топ-10, возрождение Себастьяна Феттеля, подиум «Макларена» и сходы испанских пилотов.

Оценки за выступления в Имоле выставлены по десятибалльной шкале. Главные факторы – работа в Гран-при, усилия пилота при выполнении личных и командных задач и сравнение с напарником; квалификации тоже учитываются, но как второстепенный показатель. Собственные ошибки влияют на оценку, технические неполадки – нет. При равенстве баллов первым указывается гонщик, финишировавший выше.

«Феррари»: Шарль Леклер – 6 (6-е место на финише), Карлос Сайнс – 5,5 (сход)

Леклер легко отделался после разворота в погоне за Пересом, потеряв лишь семь из 15 очков за потенциальное третье место. Серьезный просчет стал для Шарля первым в сезоне: до этого он всегда получал лучшие баллы от Sports.ru (один раз – вместе с Ферстаппеном). Сайнс был стабильно медленнее лидера «Ф-1», разбил болид в квалификации, подтянулся в спринте, а проявить себя в гонке не смог из-за выбивания со стороны Риккардо.

Сокрушительное поражение «Феррари» в домашней гонке: Сайнс выбыл на старте, Леклер вылетел с трассы в погоне за «Ред Булл»

«Ред Булл»: Макс Ферстаппен – 10 (1-е), Серхио Перес – 9 (2-е)

Превосходный уик-энд для «Ред Булл». Ферстаппен не мог провести этап лучше: чемпион забрал победы в квалификации, спринте и гонке с быстрейшим кругом. Перес прекрасно выполнил свою роль, отоборонялся от Леклера и обеспечил команде дубль.

Исторический момент: Ферстаппен обогнал Хэмилтона на круг. Да, «Мерседес» теперь настолько плох

«Мерседес»: Джордж Расселл – 8,5 (4-е), Льюис Хэмилтон – 5 (13-е)

Расселл продолжает выжимать максимум очков из дико прыгающего W13, чего не скажешь о его титулованном напарнике. Хэмилтон не использовал свои шансы в спринте и на старте, из-за чего оказался в «паровозике DRS» и мало что мог сделать.

«Я выбыл из титульной гонки». Хэмилтон переобулся после нового провала, хотя до Гран-при назывался оптимистом

«Макларен»: Ландо Норрис – 9,5 (3-е), Даниэль Риккардо – 5 (18-е)

Норрис притащил «Макларен» к подиуму, о котором и не мечтал в начале сезона, пусть и с помощью ошибки Леклера. Ландо блестяще провел весь уик-энд – от квалификации, где стал третьим, до гонки, где мощно стартовал и уверенно ехал на четвертом месте. Риккардо запорол Гран-при на старте, «убив» Сайнса – пришлось идти в боксы «Феррари» и извиняться.

Риккардо вынес «Феррари» и сломал машину – но проехал 62 круга и стал лучшим на этапе «Ф-1» по телеметрии. А на финише – последний

«Альфа Ромео»: Валттери Боттас – 9 (5-е), Чжоу Гуаньюй – 5 (15-е)

Лидер команды продемонстрировал класс: Боттас в этом сезоне не провел ни одного неудачного или даже среднего этапа. В Имоле Боттас прессинговал Расселла и мог забраться на четвертое место, если бы не десятисекундная заминка на пит-стопе. Чжоу уступает опытному партнеру в стабильности – если в прошлых Гран-при новичок ехал на грани очковой зоны, то в Имоле оказался совсем далеко (да еще и столкнулся с Гасли в спринте).

«Альпин»: Эстебан Окон – 5,5 (14-е), Фернандо Алонсо – 6,5 (сход)

Алонсо показал скорость в квалификации, но в спринте был не так быстр, а гонка фактически завершилась на старте после аварии с Шумахером. Окон после проблемы с коробкой передач в пятницу прорывался к очковой зоне в основном благодаря столкновениям соперников и пит-стопу.

Легким «поцелуем» Шумахер выбил Алонсо из гонки – корпус сразу развалился. Машина Фернандо – самая хрупкая в новой «Ф-1»

«Альфа Таури»: Юки Цунода – 9 (7-е), Пьер Гасли – 6 (12-е)

Цунода чуть ли не единственным из пилотов развлекал зрителей обгонами и в воскресенье закрепил преимущество над Гасли, накопленное в пятницу и субботу. Этап французу подпортила авария с Чжоу, но и в квалификации Пьер проиграл напарнику. В чемпионате Юки также впереди.

«Хаас»: Кевин Магнуссен – 7 (9-е), Мик Шумахер – 4 (17-е)

В третий раз из четырех Магнуссен уничтожил партнера по команде – хоть в этот раз и не продемонстрировал выдающееся выступление. Кевин превосходно провел пятницу, но затем опускался все ниже и ниже, финишировав девятым – в отсутствие сильного напарника трудно однозначно оценить результат как успех или неудачу. В активе Мика неплохой спринт, а гонка вышла катастрофической: выбивание Алонсо, разворот после вылета на траву и предпоследнее место без каких-либо шансов.

Ого, как Шумахер жестил: давил соперника в стену, а через 100 метров – на мокрую траву. И улетел с трассы сам через два поворота

«Астон Мартин»: Себастьян Феттель – 8,5 (8-е), Ланс Стролл – 7 (10-е)

Феттель наконец вернулся по-настоящему, показав мощный пилотаж на подсыхающей трассе – отыграл позиции на старте, в нужный момент перешел на «слики» и лишь незадолго до финиша пропустил Цуноду. Стролл тоже оказался недалеко после неудачной квалификации и уверенно держал десятое место.

Феттель включил ультрашпиона: заглянул под все лучшие болиды «Ф-1» . Сверял со своим

«Уильямс»: Алекс Албон – 8 (11-е), Николас Латифи – 4,5 (16-е)

Обидный Гран-при для Албона: немного не хватило для прорыва в очки после возгорания тормозов в квалификации. Впрочем, сам таец доволен выступлением: он безошибочно воспользовался преимуществом «Уильямса» по скорости на прямых и сдержал Гасли и Хэмилтона. Латифи абсолютно не освоился в машине и безнадежный уик-энд в Италии продолжил тренд сезона.

Взрывались тормозные диски, шел дождь, пилоты вылетали с трассы – квалу «Ф-1» постоянно прерывали красные флаги

Европейские издания также впечатлены Ферстаппеном, но шесть «десяток» Максу взять не удалось – как и Леклеру две недели назад в Австралии. Выступление Шарля в Имоле оценили крайне неоднозначно – от 4 до 8,5, а Расселл и Норрис дотянулись до элитного уровня в 9 очков.

Средние баллы за сезон: двоевластие лидеров, Хэмилтон снова опустился во вторую десятку

Колоссальное превосходство Леклера испарилось – Ферстаппен догнал монегаска по среднему баллу за сезон. Норрис скакнул в топ-группу, где завязывается весьма плотная борьба – шесть пилотов в одном балле. Мощнейшие прорывы совершили Цунода и Албон, а у Хэмилтона, напротив, все грустно: Льюис вернулся в нижнюю половину таблицы, где впервые очутился после гонки в Джидде.

Самыми же стабильными пилотами 2022 года (с наименьшим разбросом оценок) пока являются Расселл, Боттас и Латифи. Но есть нюанс...

(В таблице представлены средние оценки за четыре Гран-при сезона-2022, а также изменение позиций в рейтинге в сравнении с прошлой гонкой. При равенстве баллов первым указывается пилот, занимающий более высокую позицию в чемпионате.)

Хроника гонки: у «Ред Булл» – первый дубль за 6 лет, Ферстаппен выиграл в Имоле, Перес отразил атаки Леклера

Фото: REUTERS/MASSIMO PINCA, JENNIFER LORENZINI

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные