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Леклер, Хэмилтон и новичок «Уильямса» покорили рейтинг Sports.ru за Гран-при Австралии, Феттель – 🤦

Шарль Леклер Шарль Леклер
Хаас Хаас
Себастьян Феттель Себастьян Феттель
Серхио Перес Серхио Перес
Льюис Хэмилтон Льюис Хэмилтон
Уильямс Уильямс
Формула-1
Феррари Феррари
Карлос Сайнс Карлос Сайнс
Николас Латифи
Кевин Магнуссен Кевин Магнуссен
Валттери Боттас Валттери Боттас
Астон Мартин Астон Мартин
Александр Албон Александр Албон
Гран-при Австралии
Ландо Норрис Ландо Норрис
Макларен Макларен
Ланс Стролл Ланс Стролл
Джордж Расселл Джордж Расселл
Мерседес Мерседес
Даниэль Риккардо Даниэль Риккардо
Макс Ферстаппен Макс Ферстаппен
Альфа Ромео Альфа Ромео
Пьер Гасли Пьер Гасли
Фернандо Алонсо Фернандо Алонсо
Альпин Альпин
Ред Булл Ред Булл
Чжоу Гуаньюй Чжоу Гуаньюй
Мик Шумахер Мик Шумахер
Юки Цунода Юки Цунода
Эстебан Окон Эстебан Окон
Альфа Таури Альфа Таури
Авто Авто

Шумахер впервые опередил напарника.

«Формула-1» вернулась в Австралию после двух лет без гонок. Лидер «Феррари» Шарль Леклер провел великий уик-энд и подтвердил амбиции на титул, чемпион Макс Ферстаппен снова сошел, Алекс Албон совершил маленькое чудо, подарив «Уильямсу» первое очко за счет дикой стратегии, Себастьян Феттель провел ужасное возвращение, а Sports.ru попытался облечь все это разнообразие в числа.

Мы оценили выступления в Мельбурне по десятибалльной шкале. Главные факторы – работа в Гран-при, усилия пилота при выполнении личных и командных задач и сравнение с напарником; квалификации тоже учитываются, но как второстепенный показатель. Собственные ошибки влияют на оценку, технические неполадки – нет. При равенстве баллов первым указывается гонщик, финишировавший выше.

«Феррари»: Шарль Леклер – 10 (1-е место на финише), Карлос Сайнс – 5,5 (сход)

Найти недочеты в выступлении Леклера в Австралии практически нереально – вспомнить можно разве что один из рестартов, когда Шарль близко подпустил к себе Ферстаппена (впрочем, помарка не привела ни к каким последствиям). Первый в карьере Большой шлем (поул, победа в гонке с быстрейшим кругом и лидирование от старта до финиша) трудно оценить ниже десяти баллов. А у Сайнса все не заладилось: на невезение в квалификации наложился собственный вылет на первом же круге.

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«Мерседес»: Джордж Расселл – 8 (3-е), Льюис Хэмилтон – 8,5 (4-е)

Обладатели Кубка конструкторов в очередной раз выжимают максимум из не самого быстрого болида. Хэмилтон вернулся после неудачного Гран-при Саудовской Аравии и весь уик-энд был чуть быстрее напарника, Расселл взял первый подиум за «Мерседес» благодаря «бесплатному» пит-стопу.

«Ред Булл»: Серхио Перес – 7,5 (2-е), Макс Ферстаппен – 8 (сход)

Ферстаппен с Пересом не угнались за Леклером, хотя в квалификации Макс оказался бы ближе к лидеру без блокировки колес. В гонке сход чемпиона подарил второе место Чеко, который теперь опережает приму в чемпионате.

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«Макларен»: Ландо Норрис – 8,5 (5-е), Даниэль Риккардо – 8 (6-е)

Первая трасса, на которой болид цвета папайи поехал – и гонщики качественно взяли свое. Норрис снова быстрее Риккардо в квалификации и гонке, несмотря на итоговый разрыв в 0,4 секунды – ближе к финишу у Ландо возникли проблемы.

«Альпин»: Эстебан Окон – 7 (7-е), Фернандо Алонсо – 7 (17-е)

Окон продолжает в одиночку зарабатывать очки для «Альпин». В Мельбурне машина позволяла забраться выше, но француз так и не поборолся с «Мерседесами», а Алонсо помешала сначала поломка в субботу, а затем неудачная стратегия в воскресенье. Двукратный чемпион не справился с износом шин в «паровозике DRS» и из-за дополнительного пит-стопа оказался последним вместо потенциального места в топ-5.

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«Альфа Ромео»: Валттери Боттас – 7,5 (8-е), Чжоу Гуаньюй – 6,5 (11-е)

Чжоу выступает лучше ожидаемого и не теряется в гонках, но до соперничества с гигантом Боттасом пока далеко. Финн подтвердил статус лидера «Альфа Ромео», пусть и прервал рекордную серию из 103 попаданий в третий сегмент квалификации, его напарник второй раз подряд оказался на обидном 11-м месте.

«Хаас»: Кевин Магнуссен – 5,5 (14-е), Мик Шумахер – 6 (13-е)

Шумахер смотрелся лучше Магнуссена – и это после сверхнеудачного уик-энда в Саудовской Аравии. Впрочем, и команда, и пилоты не выжали из VF-22 максимум. Невзрачный уик-энд для «Хааса» после успеха в первых двух Гран-при: сказались либо пятничные боли в животе Магнуссена, либо просчеты с настройками, либо все сразу.

Шумахер спас последний целый болид «Хааса» – едва увернулся от резко тормознувшего соперника

«Альфа Таури»: Пьер Гасли – 6,5 (9-е), Юки Цунода – 5 (15-е)

Цунода совсем исчез в гонке и продолжает уступать напарнику на одном быстром круге. Гасли кое-как забрался в очки, но главным соперникам в лице «Альпин» и «Альфа Ромео» проиграл. Француз способен на большее.

«Уильямс»: Алекс Албон – 9,5 (10-е), Николас Латифи – 4 (16-е)

Попадание в топ-10 на крайне слабом «Уильямсе», да еще и после технической дисквалификации в субботу – великолепный результат для Албона. Таец каким-то неведомым образом продержался на «харде» всю гонку, заехав на обязательный пит-стоп за круг до финиша. Латифи, увы, по-прежнему в глубокой яме и не соперничает даже с худшей командой – «Астон Мартин». Не верится, что во второй половине сезона-2021 Николас время от времени конкурировал с самим Расселлом.

Аутсайдер рванул в топ-10 «Ф-1» с последнего места на невозможной тактике – 57 кругов на одних шинах. Алонсо пытался так же – и не осилил

«Астон Мартин»: Ланс Стролл – 4,5 (12-е), Себастьян Феттель – 3 (сход)

Единственный позитивный момент для британской команды – неуемная тяга Стролла бороться за позиции даже на таком ведре. Пока, правда, получается не очень: куча ошибок, сразу два штрафа за уик-энд, один из которых – за глупое столкновение с Латифи в квалификации. У Феттеля все еще хуже: четырехкратный чемпион «Ф-1» собрал и аварии, и технические поломки, и даже штраф за несанкционированную поездку на скутере. Первый уик-энд после ковида логично завершился сходом из-за очередного вылета – хуже и не придумаешь.

У Феттеля худшее возвращение в «Ф-1» после ковида: две аварии, сход, сгоревший мотор и глупый штраф за поездку по треку на скутере

Европейские издания в восторге от великолепия Леклера – лишь The Race помешало помешало монегаску собрать шесть «десяток». Качественные выступления пилотов «Мерседеса» и даже перфоманс Албона оказались в другой лиге. Сайнса журналисты не пощадили – ниже гонщика «Феррари» расположились только Латифи и Феттель.

Средние баллы за сезон: возвращение Хэмилтона и Норриса, тотальное доминирование Леклера

Порядок фамилий в рейтинге средних баллов по версии Sports.ru продолжает тасоваться от гонки к гонке. Норрис и Хэмилтон благодаря успеху в Австралии приблизились к топ-3 на расстояние в 0,5 очка, взлетев на шесть позиций. Космический уровень Леклера остается недосягаемым для конкурентов, главными из которых являются Ферстаппен и суперстабильный Боттас.

Феттель дебютировал в рейтинге – и сразу с последнего места. Радовать Себастьяна может лишь тот факт, что теперь можно двигаться лишь вверх.

(В таблице представлены средние оценки за первые три Гран-при, а также изменение позиций в рейтинге в сравнении с прошлой гонкой. При равенстве баллов первым указывается пилот, занимающий более высокую позицию в чемпионате.)

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