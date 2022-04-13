Леклер, Хэмилтон и новичок «Уильямса» покорили рейтинг Sports.ru за Гран-при Австралии, Феттель – 🤦

Шумахер впервые опередил напарника.

«Формула-1» вернулась в Австралию после двух лет без гонок. Лидер «Феррари» Шарль Леклер провел великий уик-энд и подтвердил амбиции на титул, чемпион Макс Ферстаппен снова сошел, Алекс Албон совершил маленькое чудо, подарив «Уильямсу» первое очко за счет дикой стратегии, Себастьян Феттель провел ужасное возвращение, а Sports.ru попытался облечь все это разнообразие в числа.

Мы оценили выступления в Мельбурне по десятибалльной шкале. Главные факторы – работа в Гран-при, усилия пилота при выполнении личных и командных задач и сравнение с напарником; квалификации тоже учитываются, но как второстепенный показатель. Собственные ошибки влияют на оценку, технические неполадки – нет. При равенстве баллов первым указывается гонщик, финишировавший выше.

«Феррари»: Шарль Леклер – 10 (1-е место на финише), Карлос Сайнс – 5,5 (сход)

Найти недочеты в выступлении Леклера в Австралии практически нереально – вспомнить можно разве что один из рестартов, когда Шарль близко подпустил к себе Ферстаппена (впрочем, помарка не привела ни к каким последствиям). Первый в карьере Большой шлем (поул, победа в гонке с быстрейшим кругом и лидирование от старта до финиша) трудно оценить ниже десяти баллов. А у Сайнса все не заладилось: на невезение в квалификации наложился собственный вылет на первом же круге.

«Мерседес»: Джордж Расселл – 8 (3-е), Льюис Хэмилтон – 8,5 (4-е)

Обладатели Кубка конструкторов в очередной раз выжимают максимум из не самого быстрого болида. Хэмилтон вернулся после неудачного Гран-при Саудовской Аравии и весь уик-энд был чуть быстрее напарника, Расселл взял первый подиум за «Мерседес» благодаря «бесплатному» пит-стопу.

«Ред Булл»: Серхио Перес – 7,5 (2-е), Макс Ферстаппен – 8 (сход)

Ферстаппен с Пересом не угнались за Леклером, хотя в квалификации Макс оказался бы ближе к лидеру без блокировки колес. В гонке сход чемпиона подарил второе место Чеко, который теперь опережает приму в чемпионате.

«Макларен»: Ландо Норрис – 8,5 (5-е), Даниэль Риккардо – 8 (6-е)

Первая трасса, на которой болид цвета папайи поехал – и гонщики качественно взяли свое. Норрис снова быстрее Риккардо в квалификации и гонке, несмотря на итоговый разрыв в 0,4 секунды – ближе к финишу у Ландо возникли проблемы.

«Альпин»: Эстебан Окон – 7 (7-е), Фернандо Алонсо – 7 (17-е)

Окон продолжает в одиночку зарабатывать очки для «Альпин». В Мельбурне машина позволяла забраться выше, но француз так и не поборолся с «Мерседесами», а Алонсо помешала сначала поломка в субботу, а затем неудачная стратегия в воскресенье. Двукратный чемпион не справился с износом шин в «паровозике DRS» и из-за дополнительного пит-стопа оказался последним вместо потенциального места в топ-5.

«Альфа Ромео»: Валттери Боттас – 7,5 (8-е), Чжоу Гуаньюй – 6,5 (11-е)

Чжоу выступает лучше ожидаемого и не теряется в гонках, но до соперничества с гигантом Боттасом пока далеко. Финн подтвердил статус лидера «Альфа Ромео», пусть и прервал рекордную серию из 103 попаданий в третий сегмент квалификации, его напарник второй раз подряд оказался на обидном 11-м месте.

«Хаас»: Кевин Магнуссен – 5,5 (14-е), Мик Шумахер – 6 (13-е)

Шумахер смотрелся лучше Магнуссена – и это после сверхнеудачного уик-энда в Саудовской Аравии. Впрочем, и команда, и пилоты не выжали из VF-22 максимум. Невзрачный уик-энд для «Хааса» после успеха в первых двух Гран-при: сказались либо пятничные боли в животе Магнуссена, либо просчеты с настройками, либо все сразу.

«Альфа Таури»: Пьер Гасли – 6,5 (9-е), Юки Цунода – 5 (15-е)

Цунода совсем исчез в гонке и продолжает уступать напарнику на одном быстром круге. Гасли кое-как забрался в очки, но главным соперникам в лице «Альпин» и «Альфа Ромео» проиграл. Француз способен на большее.

«Уильямс»: Алекс Албон – 9,5 (10-е), Николас Латифи – 4 (16-е)

Попадание в топ-10 на крайне слабом «Уильямсе», да еще и после технической дисквалификации в субботу – великолепный результат для Албона. Таец каким-то неведомым образом продержался на «харде» всю гонку, заехав на обязательный пит-стоп за круг до финиша. Латифи, увы, по-прежнему в глубокой яме и не соперничает даже с худшей командой – «Астон Мартин». Не верится, что во второй половине сезона-2021 Николас время от времени конкурировал с самим Расселлом.

«Астон Мартин»: Ланс Стролл – 4,5 (12-е), Себастьян Феттель – 3 (сход)

Единственный позитивный момент для британской команды – неуемная тяга Стролла бороться за позиции даже на таком ведре. Пока, правда, получается не очень: куча ошибок, сразу два штрафа за уик-энд, один из которых – за глупое столкновение с Латифи в квалификации. У Феттеля все еще хуже: четырехкратный чемпион «Ф-1» собрал и аварии, и технические поломки, и даже штраф за несанкционированную поездку на скутере. Первый уик-энд после ковида логично завершился сходом из-за очередного вылета – хуже и не придумаешь.

Европейские издания в восторге от великолепия Леклера – лишь The Race помешало помешало монегаску собрать шесть «десяток». Качественные выступления пилотов «Мерседеса» и даже перфоманс Албона оказались в другой лиге. Сайнса журналисты не пощадили – ниже гонщика «Феррари» расположились только Латифи и Феттель.

Средние баллы за сезон: возвращение Хэмилтона и Норриса, тотальное доминирование Леклера

Порядок фамилий в рейтинге средних баллов по версии Sports.ru продолжает тасоваться от гонки к гонке. Норрис и Хэмилтон благодаря успеху в Австралии приблизились к топ-3 на расстояние в 0,5 очка, взлетев на шесть позиций. Космический уровень Леклера остается недосягаемым для конкурентов, главными из которых являются Ферстаппен и суперстабильный Боттас.

Феттель дебютировал в рейтинге – и сразу с последнего места. Радовать Себастьяна может лишь тот факт, что теперь можно двигаться лишь вверх.

(В таблице представлены средние оценки за первые три Гран-при, а также изменение позиций в рейтинге в сравнении с прошлой гонкой. При равенстве баллов первым указывается пилот, занимающий более высокую позицию в чемпионате.)