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Леклер и сменщик Мазепина порвали рейтинг Sports.ru по Гран-при Бахрейна, Боттас на равных с Ферстаппеном, дорогие пилоты «Макларена» разочаровали

Никита Мазепин Никита Мазепин
Кевин Магнуссен Кевин Магнуссен
Карлос Сайнс Карлос Сайнс
Уильямс Уильямс
Ред Булл Ред Булл
Чжоу Гуаньюй Чжоу Гуаньюй
Николас Латифи
Хаас Хаас
Пьер Гасли Пьер Гасли
Мерседес Мерседес
Феррари Феррари
Нико Хюлькенберг Нико Хюлькенберг
Валттери Боттас Валттери Боттас
Альфа Ромео Альфа Ромео
Формула-1
Даниэль Риккардо Даниэль Риккардо
Джордж Расселл Джордж Расселл
Гран-при Бахрейна
Астон Мартин Астон Мартин
Серхио Перес Серхио Перес
Ландо Норрис Ландо Норрис
Юки Цунода Юки Цунода
Альфа Таури Альфа Таури
Макс Ферстаппен Макс Ферстаппен
Шарль Леклер Шарль Леклер
Эстебан Окон Эстебан Окон
Александр Албон Александр Албон
Фернандо Алонсо Фернандо Алонсо
Льюис Хэмилтон Льюис Хэмилтон
Макларен Макларен
Ланс Стролл Ланс Стролл
Альпин Альпин
Мик Шумахер Мик Шумахер
Авто Авто

Оцениваем бурный старт сезона «Ф-1».

«Формула-1» вернулась мощным Гран-при Бахрейна, дублем «Феррари» и свежим рейтингом пилотов от Sports.ru.

Мы оценили выступления гонщиков по десятибалльной шкале. Главные факторы – выступление в Гран-при, усилия пилота при выполнении личных и командных задач и сравнение с напарником; квалификации тоже учитываются, но как второстепенный показатель. Собственные ошибки влияют на оценку, технические неполадки – нет.

«Феррари»: Шарль Леклер – 10 (1-е место на финише), Карлос Сайнс – 8 (2-е)

Леклер провел идеальный уик-энд: взял поул, отборолся с Ферстаппеном, уверенно лидировал, выиграл гонку, стал пилотом дня и возглавил чемпионат. Сайнс на фоне напарника терялся, хоть и обеспечил Скудерии дубль.

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«Мерседес»: Льюис Хэмилтон – 8 (3-е), Джордж Расселл – 7 (4-е)

Хэмилтон и Расселл толком не боролись с соперниками, оказавшись между лидерами и остальными, и выступили лучше ожидаемого лишь из-за неудачи «Ред Булл». Льюис пока заметно сильнее нового партнера.

«Хаас»: Кевин Магнуссен – 9,5 (5-е), Мик Шумахер – 5,5 (11-е)

Единственный просчет Магнуссена – ошибка при обороне от Переса, не повлиявшая на итоговый результат. В остальном возвращение датчанина, заменившего Никиту Мазепина, вышло сказочным. Шумахер в другой лиге, хотя пара оправданий у Мика есть: толчок от Окона на старте и более свежие шины у соперников на финише.

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«Альфа Ромео»: Валттери Боттас – 8 (6-е), Чжоу Гуаньюй – 7 (10-е)

Боттас провалил старт, затем сполна реабилитировался и дал результат, а в квалификации обогнал даже своего сменщика в «Мерседесе» Расселла. Чжоу провел дебют не без проблем, но все же протиснулся в очковую зону – неплохо для начала пути в «Ф-1».

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«Альпин»: Эстебан Окон – 7 (7-е), Фернандо Алонсо – 6 (9-е)

Окон проиграл Алонсо квалификацию и был быстрее в гонке. Если бы не толчок Шумахера на старте, мог бы пробиться и выше.

«Альфа Таури»: Юки Цунода – 7,5 (8-е), Пьер Гасли – 8 (сход)

Цунода провел нестабильный, но яркий уик-энд с множеством обгонов и возглавляет зачет пилотов программы «Ред Булл». Ну а Гасли по-прежнему лидер команды – просто не повезло с возгоранием мотора.

«Астон Мартин»: Ланс Стролл – 5 (12-е), Нико Хюлькенберг – 6 (17-е)

У «Астон Мартин» все плохо: машина никуда не едет, Себастьян Феттель заболел, Стролл совсем не впечатляет. Хюлькенберг внес немного позитива, выйдя на замену и сходу объехав напарника.

«Уильямс»: Алекс Албон – 7 (13-е), Николас Латифи – 4 (16-е)

У «Уильямса», похоже, снова есть первый номер – вернувшийся в «Ф-1» Албон. Правда, на таком болиде чего-либо добиться тяжело. Латифи – что это вообще было? Если во второй половине сезона-2021 канадец частенько выступал на равных с Расселлом, то в Бахрейне оказался в другой лиге.

«Макларен»: Даниэль Риккардо – 5,5 (14-е), Ландо Норрис – 6,5 (15-е)

Очень грустный старт 2022 года для «папайи» и еще более печальный для Риккардо, который весь уик-энд провел где-то в хвосте и даже не вышел из первого сегмента квалификации.

«Ред Булл»: Серхио Перес – 7 (сход), Макс Ферстаппен – 8 (сход)

Ферстаппен действовал слишком агрессивно и наошибался в борьбе против Леклера, но на свое второе место наработал – Перес как всегда был заметно хуже. В отсутствии очков и десятом месте в Кубке конструкторов команда может винить лишь надежность силовых установок, а не пилотов.

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Так героев Гран-при Бахрейна оценили европейские издания:

Зарубежная пресса оказалась чуть благосклонней к прошлогодним лидерам Ферстаппену и Хэмилтону – некоторые издания посчитали их выступления почти идеальными, а Цунода расположился ниже, чем в нашем рейтинге. Звезды и неудачники совпали – великолепные Леклер и Магнуссен и потерявшийся Латифи.

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Фото: Gettyimages.ru/Mark Thompson; globallookpress.com/HOCH ZWEI

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