Леклер и сменщик Мазепина порвали рейтинг Sports.ru по Гран-при Бахрейна, Боттас на равных с Ферстаппеном, дорогие пилоты «Макларена» разочаровали

Оцениваем бурный старт сезона «Ф-1».

«Формула-1» вернулась мощным Гран-при Бахрейна, дублем «Феррари» и свежим рейтингом пилотов от Sports.ru.

Мы оценили выступления гонщиков по десятибалльной шкале. Главные факторы – выступление в Гран-при, усилия пилота при выполнении личных и командных задач и сравнение с напарником; квалификации тоже учитываются, но как второстепенный показатель. Собственные ошибки влияют на оценку, технические неполадки – нет.

«Феррари»: Шарль Леклер – 10 (1-е место на финише), Карлос Сайнс – 8 (2-е)

Леклер провел идеальный уик-энд: взял поул, отборолся с Ферстаппеном, уверенно лидировал, выиграл гонку, стал пилотом дня и возглавил чемпионат. Сайнс на фоне напарника терялся, хоть и обеспечил Скудерии дубль.

«Мерседес»: Льюис Хэмилтон – 8 (3-е), Джордж Расселл – 7 (4-е)

Хэмилтон и Расселл толком не боролись с соперниками, оказавшись между лидерами и остальными, и выступили лучше ожидаемого лишь из-за неудачи «Ред Булл». Льюис пока заметно сильнее нового партнера.

«Хаас»: Кевин Магнуссен – 9,5 (5-е), Мик Шумахер – 5,5 (11-е)

Единственный просчет Магнуссена – ошибка при обороне от Переса, не повлиявшая на итоговый результат. В остальном возвращение датчанина, заменившего Никиту Мазепина, вышло сказочным. Шумахер в другой лиге, хотя пара оправданий у Мика есть: толчок от Окона на старте и более свежие шины у соперников на финише.

«Альфа Ромео»: Валттери Боттас – 8 (6-е), Чжоу Гуаньюй – 7 (10-е)

Боттас провалил старт, затем сполна реабилитировался и дал результат, а в квалификации обогнал даже своего сменщика в «Мерседесе» Расселла. Чжоу провел дебют не без проблем, но все же протиснулся в очковую зону – неплохо для начала пути в «Ф-1».

«Альпин»: Эстебан Окон – 7 (7-е), Фернандо Алонсо – 6 (9-е)

Окон проиграл Алонсо квалификацию и был быстрее в гонке. Если бы не толчок Шумахера на старте, мог бы пробиться и выше.

«Альфа Таури»: Юки Цунода – 7,5 (8-е), Пьер Гасли – 8 (сход)

Цунода провел нестабильный, но яркий уик-энд с множеством обгонов и возглавляет зачет пилотов программы «Ред Булл». Ну а Гасли по-прежнему лидер команды – просто не повезло с возгоранием мотора.

«Астон Мартин»: Ланс Стролл – 5 (12-е), Нико Хюлькенберг – 6 (17-е)

У «Астон Мартин» все плохо: машина никуда не едет, Себастьян Феттель заболел, Стролл совсем не впечатляет. Хюлькенберг внес немного позитива, выйдя на замену и сходу объехав напарника.

«Уильямс»: Алекс Албон – 7 (13-е), Николас Латифи – 4 (16-е)

У «Уильямса», похоже, снова есть первый номер – вернувшийся в «Ф-1» Албон. Правда, на таком болиде чего-либо добиться тяжело. Латифи – что это вообще было? Если во второй половине сезона-2021 канадец частенько выступал на равных с Расселлом, то в Бахрейне оказался в другой лиге.

«Макларен»: Даниэль Риккардо – 5,5 (14-е), Ландо Норрис – 6,5 (15-е)

Очень грустный старт 2022 года для «папайи» и еще более печальный для Риккардо, который весь уик-энд провел где-то в хвосте и даже не вышел из первого сегмента квалификации.

«Ред Булл»: Серхио Перес – 7 (сход), Макс Ферстаппен – 8 (сход)

Ферстаппен действовал слишком агрессивно и наошибался в борьбе против Леклера, но на свое второе место наработал – Перес как всегда был заметно хуже. В отсутствии очков и десятом месте в Кубке конструкторов команда может винить лишь надежность силовых установок, а не пилотов.

Так героев Гран-при Бахрейна оценили европейские издания:

Зарубежная пресса оказалась чуть благосклонней к прошлогодним лидерам Ферстаппену и Хэмилтону – некоторые издания посчитали их выступления почти идеальными, а Цунода расположился ниже, чем в нашем рейтинге. Звезды и неудачники совпали – великолепные Леклер и Магнуссен и потерявшийся Латифи.

Фото: Gettyimages.ru/Mark Thompson; globallookpress.com/HOCH ZWEI