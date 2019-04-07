Бриаторе годами покорял сердца супермоделей и побеждал в гонках. После свадьбы его изгнали из «Ф-1», а теперь вернули – ради улучшения бизнеса серии

История человека, который сделал Шумахера и Алонсо чемпионами.

От редакции: Впервые этот текст опубликован в апреле 2019-го – но теперь он еще актуальнее, ведь его герой вернулся в «Формулу-1» спустя 13 лет отлучения. Казалось, Флавио забанен в лучших гонках мира навечно – но американские владельцы и новый СЕО чемпионата Стефано Доменикали решили воспользоваться даром Бриаторе к бизнесу. Ему доверили налаживании отношений с существующими и потенциальными промоутерами Гран-при и развитии партнерских отношений в коммерческой и развлекательных сферах – и когда вы прочтете текст ниже, вы поймете, почему. Не использовать такого гения во благо серии – просто преступно.

***

Борьба менеджеров в «Формуле-1» не менее жаркая, чем у гонщиков на трассе: они стремятся рассмотреть в пилоте талант раньше других, стать (или казаться) ему другом, подавить конкурентов, использовать все чистые и грязные приемчики для того, чтобы раскрыть способности молодой звезды. Взрастить великого чемпиона получается у единиц. Флавио Бриаторе, человек, который не любит гонки, смог провернуть это дважды.

Бриаторе с одинаковой страстью боролся и за титулы, и за женщин. Жизнь в «Ф-1» – это вечная жажда большего. Тут выживает только тот, кто предан делу до сумасшествия и готов снова и снова играть в эту игру, ставя на карту все, что у него есть. Каждый обгон, каждая победа и каждый титул – это нажатие на педаль газа, еще сильнее раскручивается колесо Сансары, словно на выходе из «О руж». Оно никогда не остановится, голод побед невозможно утолить. То же – с женщинами.

«Самое большое удовольствие получаешь от флирта. Ты флиртуешь, флиртуешь, флиртуешь, и вот, ты достиг цели. Происходит то самое событие. Но флирт приносит больше удовольствия, чем событие», – так итальянский менеджер объяснил тот факт, что его воспитанник Фернандо Алонсо пребывал в философской задумчивости по поводу своей бессмысленной жизни. Бессмысленной всего через два дня после завоевания чемпионского титула.

Флавио знал эти ощущения лучше, чем кто-либо другой.

Финиш

Сентябрь 2008 года. Нельсон Пике-младший вывел свою «Рено» из 16-го поворота трассы «Марина Бей», разогнался, но не стал тормозить перед 17-м, а ввернул болид в ограждение. Босс команды Флавио Бриаторе бросил взгляд по сторонам, изображая растерянность. Вся передняя часть машины уничтожена, но напарнику Пике – Фернандо Алонсо – крупно повезло: стратеги словно предвидели, что первая в истории ночная гонка в «Ф-1» может преподнести сюрпризы, и зазвали Фернандо в боксы прямо перед аварией. Совпадение? Помогли испанцу и проблемы у лидера гонки Фелипе Массы – тот не сразу понял, что выехал с пит-стопа, прихватив заправочный шланг, и в итоге стремительно скатился вниз. Алонсо победил на Гран-при Сингапура после старта с 15-го места, а Бриаторе, час назад оравший про Пике по радио: «это гребаный позор, а не гонщик», кинул бразильцу сухое «спасибо».

Таким было начало конца мощной карьеры в «Формуле-1» Флавио Бриаторе – скандалиста, острослова, плейбоя, авантюриста и гениального управленца.

О женщинах Бриаторе начал думать бесконечно раньше, чем об обгонах и секундах.

Девочки постарше

С 14 лет Флав стал заглядываться на девочек старше его («не то, что сейчас – совсем наоборот»). Бриаторе завоевывал красавиц – своим обаянием, харизмой и решительностью. Вероятно, его репутация повесы зародилась уже тогда – и осталась с ним навсегда. Итальянец признает, что ничего не может поделать с такой «славой»:

«Если я завтра стану священником, люди все равно будут называть меня плейбоем».

В 80-х Флавио перешел на молодых девушек и в первый раз женился: в 1983 году создал семью с 21-летней моделью Марси Шлобом, провел с ней 4 года и отправился навстречу новым приключениям. О Марси он больше предпочитал не вспоминать.

Флавио вполне способен рационализировать свою страсть или, по меньшей мере, объяснить, почему его выбор всегда останавливался на красотках и супермоделях. «Для того, чтобы соблазнить красивую женщину, требуется столько же усилий, сколько и для того, чтобы заполучить страшную, – уверен Флав. – Лучше уж выбрать красивую». Так он и поступал.

Сложная немецкая фамилия

В «Ф-1» же нужны быстрые. Первой «большой рыбой» для Бриаторе стал «солнечный мальчик» Михаэль Шумахер, перехваченный у «Джордана». Впрочем, слова самого Бриаторе намекают скорее на большую удачу и изворотливость менеджера. А, может, он просто смеется над нами?

«Шумахера я включил только из-за имени: тогда я увлекался футболом, а такая же фамилия была у вратаря немецкой сборной (Харальда «Тони» Шумахера – Sports.ru), – рассказывал Флав. – Понятия не имел, что он за гонщик, но был уверен: эта фамилия снова станет известной».

Всего за несколько лет до двух чемпионств Шумахера с «Бенеттоном» представления Флавио Бриаторе о гонках значительно уступали его познаниям в сфере соблазнения женщин и продаж футболок. Знакомство с Лучано Бенеттоном открыло двери в мир большого бизнеса, и в конце 80-х он весьма успешно управлял американской сетью магазинов одежды, сколотив огромное состояние. Бенеттон подался в большие гонки: выкупил команду «Ф-1» «Тоулмен», покрасил в желтый и дал ей свое звонкое итальянское имя. Поиски нового руководителя для команды заставили Бенеттона обратиться к Флавио. И тот показал: не обязательно быть фанатом «Формулы-1», чтобы успешно рулить командой.

«Я не люблю гонки, – говорил Флавио, – Они скучные, и не только потому, что обгонов мало. Для меня машина – это средство передвижения из точки А в точку Б». А с другим человеком за рулем – средство достижения славы, успеха и чемпионств.

Спор за Шумахера с Эдди Джорданом свелся к юридической войне из-за единственного слова, и Бриаторе победил. Ставка на сложную немецкую фамилию, которую в «Джордане» не смогли без ошибок нанести на болид, зашла. В 1994-1995 годах Бриаторе записал в свой менеджерский актив первые три титула – два чемпионства Шуми и один Кубок конструкторов.

Оказывается, Шумахер попал в чемпионскую команду всего из-за одного слова. Без него не было бы побед

Отдых с бывшей-супермоделью

Модель, актриса и певица Наоми Кэмпбелл, известная под достаточно дурацким прозвищем «черная пантера», стала первой звездой мировой величины в активе Бриаторе.

Характер и бэкграунд у Наоми как раз под стать Флаву: тут и наркотики, и алкоголь, и насилие по отношению к горничным – полный набор. Неудивительно – вряд ли Бриаторе любит скучных. «Она классная, но гораздо лучше в роли друга, а не девушки», – признавался Флавио. Повстречавшись с перерывами с 1998 по 2004 год, пара действительно осталась друзьями. И не только на словах: в 2014 году Наоми отдыхала в Кении вместе с Бриаторе и его женой. А вы тоже едете в отпуск со своими бывшими?

От «Бенеттона» к «Рено» имени Алонсо

Следующую большую звезду Бриаторе зажег в «Рено», в которую плавно превратился «Бенеттон» во время отношений с Кэмпбелл. Молодого испанца Фернандо Алонсо Флавио приметил еще в младших сериях, став его менеджером. Алонсо дебютировал в «Ф-1» за «Минарди»: сезон 2001 года принес ему 0 очков за сезон и невероятные по нынешним меркам 8 сходов. Магия Фернандо простиралась дальше цифр: в те времена очки присуждались лишь первым шести пилотам из 22, сойти с трассы было легче, чем Джеймсу Ханту выкурить сигарету после финиша, а разрыв между болидами в квалификации мог спокойно составлять 4-5 секунд. Да и «Минарди» еще не превратилась в бодрую «Торо Россо», на которой можно выигрывать гонки. Скорее это была ухудшенная версия современного «Уильямса». Имея в активе далеко не лучшее шасси пелотона, Фернандо удивил боссов «Ф-1» и квалификационным темпом, и борьбой на трассе. Особо впечатлился, естественно, его менеджер Бриаторе, решившийся на смелый шаг: после сезона-2002 в резерве «Рено» Алонсо получил боевой болид самого Дженсона Баттона.

Остальное стало историей: «Рено» взяла дубли и в 2005-м, и в 2006 году. Чемпионства Бриаторе остановились на цифре 7.

Богатый выбор

После Кэмпбелл последовали отношения с Хайди Клум в 2003 году – да, она тоже модель и мировая знаменитость.

Флавио был настолько очарован немкой, что вновь задумался о семейной жизни: «Нельзя ничего исключать. Сейчас я могу себе представить свадьбу с Хайди, создание семьи, все, что угодно».

На деле получилось «все, что угодно», но без семьи: Бриаторе успел сделать Клум ребенка, но не стал дожидаться его рождения. Нашлись дела поважнее – а именно, 19-летняя модель Ванесса Хильгер и наследница ювелирного дома Фиона Сваровски (не модель!). Если вы сидите на диете и размышляете, навернуть ли жареной картошечки или ограничиться легким салатом, то у Бриаторе таких проблем не возникает – он возьмет и первое, и второе, и третье. А потом потребует добавки.

Хильгер, кстати, кратко выразила формулу популярности итальянца у женщин: «Он умный, благородный и обладает огромным обаянием. Мне нравятся мужчины с большим жизненным опытом».

Лишний вес и заурядная внешность не имеют значения.

Семья Клум не одобрила любвеобильность итальянца и вряд ли бы поддержала слова Хильгер о «благородстве» дона Флавио. Тетя Клум не сдерживала эмоций: «Сердце Хайди разбито этим никчемным человеком, она полностью раздавлена. Бриаторе поступил как ублюдок». А еще он «старый и морщинистый» – подытожила родственница супермодели. Возможно, в этот самый момент 54-летний Флавио Бриаторе задумался о возрасте, ощутил желание остановить свое колесо Сансары и по-настоящему сосредоточиться на одной женщине.

Невероятно, но даже после такого расставания Бриаторе не изменил своему принципу «сначала встречайся, потом дружи». Флавио не стал изображать заботливого отца и превращать борьбу за нее между родителями в кошмар для своей дочери Лени. Вместо этого он позволил новому партнеру Хайди – певцу Силу – усыновить ее. «Лени – моя биологическая дочь, но мы втроем согласились, что в усыновлении больше смысла, потому что ребенок должен расти в семье, – признался Флав. – Хайди, Сил и я выстроили потрясающие взаимоотношения».

Возвращение Фернандо

Фернандо Алонсо не насытился двумя титулами и направился за третьим в «Макларен» – там испанцу пообещали доминирующую машину. Болид «Рено» 2007 года не смог затащить пилотов на высокие позиции, так что решение казалось верным. Но Алонсо и его молодой напарник Льюис Хэмилтон так увлеклись выяснением отношений, что чемпионство неожиданно приплыло в руки Кими Райкконена из «Феррари» – финн опередил обоих пилотов «Макларена» на одно очко. На пресс-конференции после завоевания титула Кими выглядел так, словно не понимал, что происходит – наверняка, Фернандо испытывал похожие чувства.

Помимо изматывающей рубки с Хэмилтоном прогремел шпионский скандал: между собой разбирались «Макларен» и «Феррари», а Фернандо сыграл в нем не последнюю роль. К концу сезона отношения Алонсо с «Маклареном» были хуже, чем у Клум и Бриаторе в 2004-м, и испанец вернулся домой.

Второе пришествие в «Рено» не стало триумфальным. Дела у команды не ладились: к осени Фернандо не имел в запасе ни одного подиума, а новичок Нельсиньо Пике и вовсе сливался: он сошел с трассы семь раз, заработал смешные 13 очков, но однажды умудрился забраться в призы. Пике повезло: он удачно заехал на пит-стоп, используя аварию Тимо Глока, и вскоре обнаружил себя на второй ступени пьедестала с бутылкой шампанского в руках.

Если болид «Рено» уступал по скорости «Макларену» и «Феррари», второй пилот безбожно разбивал машину, а единственное призовое место стало возможным благодаря хитроумной тактике, это стоило использовать. И у Бриаторе появился гениальный план.

Словно на старте Гран-при

После десятилетий холостяцких скитаний Флавио все же решился снова остепениться – как раз по ходу злополучного сезона-2008, за несколько месяцев до Сингапура. Итальянец обручился с Элизабеттой Грегорачи, очередной супермоделью в своей коллекции.

«Я в восторге – словно на старте Гран-при», – не скрывал Бриаторе своих эмоций. Насытился ли Флавио или просто стал взрослее, но похождения прекратились, и он обрел своего человека на годы вперед.

«Я встречался с супермоделями, и почти со всеми дружу до сих пор, – заявлял Флавио, – Мне очень повезло с этим, но в какой-то момент нужно решать – хочу ли я завести семью или продолжать охотиться на девушек?».

Бриаторе сделал свой выбор, и семья с бывшей моделью нижнего белья продержалась 9 лет – неплохой результат для итальянца с имиджем плейбоя. Спустя 2 года после брака у Бриаторе и Грегорачи родился сын Фалько Натан.

«Нет, я не меняю подгузники. Это все же женская работа, – признается Бриаторе, – Однако это забавно – когда ребенок появляется, это меняет твою жизнь. Я стал более спокойным». Любители скандалов и расставаний звезд по всему миру огорчились, но Бриаторе показал, что может быть и таким. В конце 2017 года пара рассталась, но вряд ли это последний роман для 68-летнего мультимиллионера.

Ночной спектакль в Сингапуре

Стратегия Бриаторе на гонку в Сингапуре стала действительно инновационной. Руководитель команды вместе с техническим директором Пэтом Симондсом предложили Пике-младшему намеренно разбить машину и пожертвовать своей гонкой ради команды. Если устроить аварию в нужное время и в нужном месте, успех Алонсо был бы обеспечен. Новая Сингапурская трасса обладала особенностями – эвакуация болида с определенных участков трассы обещала стать сложной и долгой. Если какой-то из пилотов начнет гонку на агрессивно легкой машине, а потом получит новые шины и достаточный запас топлива прямо перед аварией и выездом машины безопасности, то отыграет множество позиций.

Симондс отвел молодого пилота в сторону и тыкнул пальцем в подходящий поворот на схеме трассы. Пике стартовал 16-м, контракт на следующий сезон все еще не был подписан, а после серии аварий бразильца очередной крэш никого бы не удивил. Чего не сделаешь ради любимой команды? Пике, находившийся, по собственным словам, «в нервном и эмоциональном состоянии», согласился.

Впрочем, сказать, что боссам было совсем наплевать на безопасность своего второго гонщика, было бы преувеличением: Симондс заботливо посоветовал Пике «быть осторожным».

На трассе все было сыграно как по нотам. Блестящий спектакль и первая победа «Рено» в сезоне, за которой последовали выигрыш на «Фудзи», вторая позиция в Бразилии и итоговое пятое место Алонсо в чемпионате.

Достойные упоминания

В разное время слухи связывали Бриаторе с множеством красивых женщин – в основном, разумеется, моделей: Моран Атиас, Эль Макферсон, Евой Герциговой, Ванессой Келли, Линдой Сантагуидой. Немного разбавили компанию итальянская телеведущая Адриана Вольпе и американская певица Мэрайя Кэри. Состав что надо, хоть и проверить правдивость слухов об этих прекрасных девушках проблематично. Но фотографии посмотреть все равно можно.

Моран Атиас

Эль Макферсон

Ева Герцигова

Ванесса Келли

Линда Сантагуида

Адриана Вольпе

Мэрайя Кэри

Расплата

В сезоне-2009 Нельсиньо Пике не заработал очков, но добавил в свою коллекцию два вылета. Гонка в Венгрии стала последней для бразильца в «Рено» и в «Формуле-1». Сменивший его Ромен Грожан также не набрал баллов. Возможно, если Бриаторе повременил бы с разрывом контракта Пике, мы бы никогда не заглянули за кулисы сингапурского представления. Но, оставшись без команды и перспектив в главной гоночной серии, Нельсон рассказал ФИА все.

Откровения Пике потрясли автогоночный мир. Шпионские игры «Феррари» и «Макларена», титулы 2007 и 2008 года, завоеванные с преимуществом в одно очко (как забыть 15-секундное чемпионство Массы?), а теперь и «крэшгейт» – тот период в «Ф-1» был настоящим безумием. Карьера же Бриаторе в «Ф-1» обрушилась как карточный домик: его выгнали из «Рено», команда лишилась основных спонсоров, а затем большому боссу и вовсе пожизненно запретили иметь к королевским гонкам какое-либо отношение. Впрочем, через несколько лет Бриаторе и ФИА пришли к соглашению, и с 2013 года Флав получил возможность вновь оказаться в паддоке. Этим шансом он до сих пор не воспользовался.

Лучше всего ситуацию прокомментировал будущий чемпион Нико Росберг, финишировавший в Сингапуре сразу за Алонсо: «И в прошлом, и в будущем, найдутся люди, которые творят какую-то дичь. Ничего с этим не поделаешь». Через 20 лет Росберг придет к Бриаторе, возьмет огромное интервью для своего канала, которое будет выглядеть разговором лучших друзей.

И этот разговор, разумеется, про сильные стороны Алонсо и Шумахера

***

Бриаторе успел сделать еще многое: основал клуб Billionaire, купил и продал «Куинз Парк Рейнджерс» («инвестировать в футбольный клуб – хорошая идея, когда у тебя много денег и некуда их потратить») и, конечно же, уклонялся от правосудия. В 2006 году ему диагностировали рак почки, но он справился и с этим.

В Италии очень любят Флавио. «Для меня сложно выйти на пляж, не сделав две или три сотни фотографий с болельщиками. Поэтому я остаюсь на яхте», – говорит Бриаторе. А некоторые фанаты «Феррари» даже считают, что он – именно тот человек, который мог бы вновь привезти чемпионский кубок в Маранелло. Но возвращаться дон Флавио не намерен.

«Формуле-1» нужны плохие парни с гениальной интуицией – страстные, сложные, неоднозначные, способные на жесткие решения.

Но отправлять в аварию своего же пилота – это все равно перебор.

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Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch; wikipedia.org/Kingkongphoto, Georges Biard; Gettyimages.ru/Clive Mason/Allsport, Mark Thompson/Allsport, Patrick Riviere, Pascal Le Segretain, Franco Origlia, Clive Rose, Kevin Winter, Vittorio Zunino Celotto; globallookpress.com/Kika Press/ZUMAPRESS.com, imago sportfotodienst, dpa; instagram.com/heidiklum; instagram.com/lindasantaguida