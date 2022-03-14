Снежная пещера и Новый год в карельском лесу

Вы читаете блог о путешествиях BE WILD, его ведет Юлия Кузнецова. В 2022 году она хотела посетить 67 стран и совершить восхождение в Тибете. Сейчас она решает, каким теперь может стать ее путешествие. Давайте поддержим ее идею — не жалейте плюсов, подписывайтесь и читайте ее первый рассказ о ночевке в карельском лесу.

Дело было под самый Новый год. Настроения было на нуле, но мне очень хотелось куда-то уехать. Поэтому с радостью согласилась отправиться и переночевать в карельском лесу. У нас был синий пикап, очень мало денег и большое желание ехать на север. И вот мы уже где-то между Великим Новгородом и Петрозаводском, обедаем на заправке и строим план.

31-го уехать в карельский лес;

найти красивую поляну;

построить снежное убежище;

встретить в нем Новый год;

и переночевать.

Постройка квинзи

Квинзи – это канадское временное снежное укрытие. Больше всего похоже на пещеру в сугробе. В таком жилище действительно можно переночевать, оно теплее палатки. Даже если снаружи -30°с, внутри будет примерно 0°с, Причем для пещеры чем холоднее погода, тем лучше. Снег лучше утрамбовывается. Квинзи не имеет ничего общего с иглу. Иглу строится из ледяных «кирпичей», а квинзи — из рыхлого снега. Когда 31-го мы приехали в лес, я ничего этого не знала. С нами были ребята, опытные походники и гиды по Карелии, которые уже строили такие штуки. Чтобы построить квинзи, нужно сначала накидать гору снега высотой с человека. Чем больше людей будет внутри — тем шире должна быть куча. Потом она должна постоять, чтобы снег слежался под собственным весом. И уже после этого из сугроба выкапываются внутренности. Построить с первого раза у нас не получилось. Собственно, как и со второго. Крыша подло обваливалась в самый последний момент. Скорее всего из-за того, что было слишком тепло — всего -1°с. Поэтому 31-го декабря мы признали свое поражение и заселились в дачный домик на Шотозере.

Наши попытки продолжились 2-го января. К этому времени похолодало до –20°с. А значит, шансы увеличились. Мы нашли другую красивую поляну и повторили все наши действия. И, о чудо, наша квинзи на этот раз крепко стояла!

Мы украсили гирляндой вход и очутились в самой настоящей сказке. Вокруг ели в теплых снежных шапках, мы стоим вокруг костра, над головой звездное небо, а в кружке горячий глинтвейн. Эту картину я никогда не забуду. Мы постелили на снег в нашей пещере два слоя пенок, расстелили спальники и улеглись спать. На удивление было тепло! Даже иногда жарко, потому что мы лежали вплотную друг к другу. Мы проспали полноценные 9 часов в нашем убежище.

Надо сказать, опыт незабываемый. Но пробовать стоит не всем. Двое из пятерых не выдержали и ушли спать в машину посреди ночи. Но если вас не страшит бытовой дискомфорт и сон в спальнике – это отличная идея для зимних выходных.

Надо заранее подобрать правильную экипировку: термобелье и термоноски, флис и пуховик, балаклавы, варежки и сапоги (у нас были рыбацкие «эвы»). И, конечно, спальник на минусовую температуру, пенку и лопату. Все остальное – как для обычного похода.

Определенный плюс зимнего похода в том, что из еды можно брать любую заморозку, а вода всегда будет под рукой.

Утром своды квинзи покрылись ледяной корочкой от дыхания. Это была моя первая ночевка зимой в лесу. Но точно не последняя. Мы собрались, позавтракали и двинули дальше на север.