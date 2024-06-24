Драфт-2018 уже называют поворотным моментом в истории НБА. Как сразу три команды прошли мимо Дончича?!

У каждой были причины.

Сезон НБА закончен, впереди – драфт, который изменит судьбу многих клубов лиги, которые будут пытаться найти своих Браунов, Тейтумов, Дончичей.

Или найти самый дикий способ пройти мимо будущих звезд.

Ведь чем дальше тот же Лука забирался в прошедшем плей-офф, тем чаще в словах комментаторов мелькали минорно-ностальгические нотки, отсылающие в прошлое, когда ожидания от будущего были светлее, травма – зеленее, а менеджеры трех команд, выбиравших первыми на драфте-2018… скажем так, не блеснули умом и сообразительностью. Привычные квасные рассуждения, настоянные на времени и выводах, которые можно сделать только по его прошествии.

«Финикс», «Сакраменто», «Атланта» – все прошли мимо 19-летней суперзвезды европейского баскетбола, чемпиона Евролиги и Евробаскета, лидера «Реала» и сборной Словении Луки Дончича. Но у каждой из команды были на то свои причины. Пусть сегодня они уже не звучат убедительно.

«Финикс» выбрал не Эйтона, а прогресс Букера

У Джонатана Гивони – репутация самого респектабельного и осведомленного господина в вопросе драфт-прогнозов, но в данном случае его аргумент кажется лубочным.

«Мир стал таким компактным, у нас есть доступ к большему количеству видео и информации, чем когда-либо, но я по-прежнему считаю, что иностранные игроки находятся в невыгодном положении, если сравнивать их с баскетболистами в NCAA. Скауты команд НБА работают увереннее и качественнее, когда знают, что могут посетить каждый матч и вживую определить достоинства и недостатки игрока. В Европу большинство представителей клубов НБА приезжают раз или два. Как они могут составить подробный отчет, если случайно попадут на не самый удачный матч игрока?».

Вопрос был озвучен. Уважим, а заодно напомним всем интересующимся: ровно за месяц до драфта-2018 «Санз» назначили главным тренером Игора Кокошкова, годом ранее бравшего с Лукой и сборной Словении титул чемпионов Европы.

Иными словами, в день драфта «Санз» располагали человеком, имевшим самое исчерпывающее представление о способностях Луки Дончич. Можно было бы парировать – кто же даст только что прибывшему тренеру-новичку, вне контекста и специфики, устанавливать свои порядки? Но, как минимум, стоило прислушаться к человеку, который до этого 18 лет работал ассистентом в шести разных клубах НБА (включая и «Финикс»), брал чемпионство с «Детройтом» в 2004-м. Вы же его только что наняли, чтобы он выигрывал для вас матчи. К слову, «Даллас» позже восстановил связку из сборной Словении, в 2021-м пригласив Кокошкова ассистентом на один сезон.

И все же дело тут не в крепостных порядках «Финикса» в отношении Кокошкова. В основе их решения были заложены иные мотивы. «Санз» уже слышали всю эту чепуху про «талант поколения, обитающий где-то там на Лукоморье». До Лукоморья скауты «Финикса» не доехали, но в 2016-м аналитики расписывали все так нарядно, что грех было не слить 4-й пик на Драгана Бендера. Многим стыдно за этот выбор было уже к тому самому 2018-му, и стыдно до сих пор. За три сезона в «Санз» хорват провел 171 матч, в среднем 5 очков и 4 подбора. В общем, опыт заказа европейской невесты через интернет у «Санз» имелся, и не самый позитивный.

Еще выбор Дончича не очень укладывался в стратегию из-за наличия Девина Букера. В сезоне-2017/18 молодой атакующий защитник, который вполне уверенно чувствует себя с мячом в руках, набирал 25 очков и 5 передач. Было совершенно очевидно, что нужно лепить команду вокруг Букера и без задержек по времени на адаптацию новичков – к тому моменту «Финикс» не выходил в плей-офф 8 лет подряд. Поэтому в 2018-м «Санз» решали не самую мудреную дилемму: выбрать подходящего игрока или выбрать лучшего из доступных.

Эйтон с его габаритами в любой день, когда не принимал мочегонное, мог стабильно обеспечить команде 15+10. Готовый претендент на статус вспомогательной звезды, который, даже если таковой и не станет, существенно облегчит жизнь первой. Несовременное, но жизнеспособное решение, если не закладываться на финансовые аппетиты центрового. Но тогда об этом речи не шло – «Санз» смиренно выбрали надежный вариант.

«Сакраменто» положился на эмоции и положил на логику

«Слушай сердце свое!», – призывает принцесса Анна. И генменеджер «Кингз» Владе Дивац передвигается по жизни с такими же принципами. Рокировка угрюмого, небритого серба на сказочного персонажа из диснеевского мультика ничего бы не изменила в работе офиса «Сакраменто». Тем более, что по итогу Владе и сам оказался сказочным.

Говорить о незнании навыков Дончича, как и в случае с «Финиксом», снова не приходится. Даже наоборот, Владе знал Луку хорошо, но еще лучше – его папу, и вот это был уже перебор. Дивац не испытывал к Саше Дончичу той степени неприязни, которая могла бы негативно сказаться на процессе поглощения пищи, но вот терпеть его и его агентские интриги в непосредственной близости от себя и клуба он не намеревался. Поэтому миловал Луку, хотя тот уже был готов к самой страшной участи.

«Честно говоря, я уж думал, что попаду в «Сакраменто», – признавался в своих страхах в интервью The Athletic словенец.

И при случае напоминал Дивацу об этом.

Чтобы братские связи между балканскими народами не разошлись по швам на самом причинном месте, все же отметим, что Дивац был далеко не одинок в своем мнении. Второгодке Де’Аарону Фоксу конкуренция в виде еще одного любителя потискать мяч была ни к чему. Обязанности штатного снайпера в команде исполнял Бадди Хилд. Защитники озвучили свое мнение на командном собрании и, судя по всему, остаются при нем до сих пор.

Другой вопрос – почему «Сакраменто» выбрали именно Марвина Бэгли. Если команде был нужен мощный форвард, то доступен был Джарен Джексон, способный закрыть сразу две позиции в передней линии (в итоге он уехал 4-м в «Мемфис»). Необходимо что-то более крупнокалиберное? На доске еще есть имя Мо Бамбы (6-й пик – в «Орландо»). Видимо, свою роль сыграли индивидуальные награды. По итогам сезона в универистете Дьюк тяжелый форвард Бэгли был включен в наибольшее количество всевозможных символических сборных (вместе с Эйтоном и Трэем Янгом).

Для Диваца, который позже сказал, что выбор Бэгли был его персональным решением, этого оказалось достаточно. Для руководства «Сакраменто», уволившего Диваца еще до истечения новичкового контракта Бэгли – тоже.

У «Атланты» просто был какой-то план. И она его придерживалась

Об этом плане без утайки поведал бывший генменеджер «Хоукс» Трэвис Шленк.

«Две главные цели на несколько лет вперед были – аккумулировать как можно больше активов и привлечь наибольшее количество талантов. Не многие знают об этом, но мы всерьез рассматривали Луку. Мы работали с его агентом, и в то утро в Нью-Йорке он устроил медицинский осмотр, чтобы мы могли знать, все ли у Луки нормально со здоровьем. Я разговаривал по телефону с Биллом Даффи, его агентом, и сказал ему, что наша пресс-конференция состоится в понедельник, и Билл был в восторге, потому что пресс-конференция «Финикса» проходила в пятницу. Даффи так же представлял интересы Эйтона, поэтому у него появлялась возможность присутствовать на обоих мероприятиях.

Но затем, примерно за час до драфта, появился «Даллас». Я с самого начала предупредил их, что нам потребуется еще один пик, чтобы нам было о чем говорить. Они сказали, что допускают такую возможность, и тогда у нас уже пошли предметные переговоры».

В истории можно констатировать не столько ошибку, сколько разницу в подходе. Для «Атланты», что Янг, что Дончич были частью глобального плана, в то время время как для «Далласа» Дончич сам был планом.

«Наши скауты сказали нам, что Эйтон – 1-й пик, а наши аналитики сказали, что Лука. Мы, да и не только мы, знали, что Эйтон уйдет первым, вопрос был – что дальше? Мы предполагали, что Луку возьмут под 2-м номером. «Кингз» знали, кто он, у них были связи с Европой. И когда дело дошло до третьей строчки, мы узнали, что «Атланта» рассматривает возможность обмена, и генменеджеры начали вести переговоры, но никак не могли прийти к единой договоренности.

Оставалось 30 минут до драфта, нам нужно было принимать решение, либо мы соглашаемся, либо – все, другого шанса у нас уже не будет. И тогда я позвонил владельцу «Хоукс» Тони Ресслеру, чтобы поговорить один на один. Я объяснил ему свое видение ситуации, сказал, что менеджеры делают свою работу, но так процесс может слишком затянуться. Мы договорились как владелец с владельцем. Мы договорились за 15 минут до точки невозврата», – рассказал владелец «Мэвз» Марк Кьюбан в подскасте Дрэймонда Грина.

Посмотреть короткое видео стоит хотя бы ради циничной усмешки Кьюбана (3:38), когда Грин подмечает, что на момент переговоров Ресслер владел «Атлантой», дай бог, два года, тогда как Кьюбан в этом бизнесе 20 лет.

«Атланта» в целом добилась, чего хотела – план выполнила. Но ощущение упущенной ими возможности не покидает, даже с учетом того, что и Трэй Янг стал очень заметным игроком в лиге и уже одним из лучших в истории клуба. Мозоль «Атланте» наминает скорее тот злополучный пик, из-за которого велись такие принципиальные и упорные переговоры. «Даллас» отдал пик на драфте-2019, из которого «Хоукс» выжали лишь Кэма Рэддиша.

«Хоукс» работали осознанно, по схеме, точно зная, кого брать и на кого менять, а не вслепую, как какой-нибудь «Шарлотт». Все на том же драфте-2018 «Хорнетс» откололи номер, который не улучшил репутацию клуба, а с годами и вовсе стал еще одной причиной бесконечного глума над франшизой. На пост генменеджера только-только залетел Митч Капчак, который тут же решил навести суету и показать, что именно он здесь тот влиятельный человек, который решает серьезные бизнес-вопросы. Ну и показал так, что спустя какое-то время вопросы возникли уже к нему.

«Шарлотт» с 11-й позиции обменялись выборами с «Клипперс», занимавшими 12-ю строчку. Доплата со стороны «парусников» – пара пиков 2-го раунда. Многие поспешили оценить хваткость «Шарлотт», дескать, спустившись всего на одну позицию, они прибрали к рукам еще и пики, но «Клипперс» взяли под 11-м номером Шэя Гилджес-Александра. «Шарлотт» же использовали свое право выбора на Майлза Бриджеса, который этим летом покинет клуб.

«Клипперс» тоже не разработали золотую жилу по максимуму, но хотя бы в следующем году использовали Шэя для обмена остатков прайма Пола Джорджа. Можно лишь догадываться, какие бы просторы сейчас бороздили «парусники», если бы решились оставить Шэя. Но тогда бы «Клипперс» уже не были «Клипперс».

На драфте-2024 не будет ни нового Луки, ни нового Шэя. Возможно, не будет даже новых Эйтона и Бриджеса.

Но точно будут менеджеры, которые проморгают свой шанс, потому что будут придерживаться слишком сложног плана, или не захотят обидеть свою звезду, или поругаются с агентом новичка, или влюбятся в статистику баскетболиста-акселерата. Есть только несколько способов выиграть драфт, а проиграть его – бесчисленное множество.

Фото: Gettyimages.ru /Mike Stobe, Christian Petersen; East News /AP Photo/Rich Pedroncelli