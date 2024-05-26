Хьюби Браун – великий дед НБА. Тренировал еще Оскара Робертсона, а теперь оценивает Дончича и Эдвардса

Ваш любимый комментатор.

Обязательный бонус к баскетболу плей-офф – активация самых качественных кадров от медийных вещателей НБА. Каждый комментатор хорош или плох по-своему. Но абсолютно все зрители сходятся во мнении, что Хьюби Браун – настоящий бриллиант этой профессии. А еще более уместно сравнение с лазуритом – самым старым драгоценным камнем, когда-либо добытым человеком. В сентябре Брауну исполнится 91 год, но он до сих пор работает, и в этой лиге для него не осталось секретов.

Браун не просто классный комментатор, он баскетбольный артефакт

Из 90 лет 70 Браун провел в баскетболе, 60 – во взрослом, 50 – в НБА. Вот буквально пара фактов навскидку, чтобы составить представление о его долговечности:

• Браун старше Билла Расселла. Он родился 25 сентября 1933-го года, на год раньше великого «Кельта».

• Ему было 3 года, когда уже престарелый профессор из университета Канзаса Джеймс Нейсмит, изобретатель баскетбола, увидел дебют этого спорта на Олимпийских играх.

• Когда Уилт Чемберлен только поступал в университет Канзас, 22-летний Браун уже выпустился из университета Ниагары, и вовсю играл за «Рочестер Колонелс» в Восточной Профессиональной Баскетбольной Лиге.

Браун – в прямом смысле слова «человек, на глазах которого зарождалась НБА». И который позже стал ее непосредственным участником. Первой работой в лиге для бывшего тренера школьных команд и ассистента в NCAA стала в начале 1970-х должность в «Милуоки Бакс». Брауна в помощники позвал главный тренер Лэрри Костелло, его сокурсник по Ниагаре. К тому моменту у Хьюби уже была репутация специалиста по защите, он был призван в «Бакс», чтобы максимизировать оборонительные навыки Карима Абдул-Джаббара.

Сезон-1972/73 ушел на адаптацию, а «Бакс», ведомые Джаббаром и Оскаром Робертсоном вылетели в первом раунде от «Уорриорз» Рика Бэрри. Зато в следующем году дошли до финала НБА, где в семи матчах уступили «Селтикс». После этого Браун стал востребован и как главный тренер – и отправился в конкурирующую АБА, где вместе с «Кентукки Колонелс» завоевал чемпионский титул – единственный в истории клуба.

Затем было славное возвращение в НБА. Уже на второй год в «Атланте» Браун вывел команду в плей-офф впервые за пять лет, за что и удостоился награды лучшему тренеру лиги. Правда, там команда пала уже в первом раунде, уступив 0-2 будущим чемпионам «Вашингтон Буллетс». За пять лет в скромной «Атланте» Браун трижды выводил «Хоукс» в постезонку, но дальше второго раунда дело никогда не заходило. Уж больно скуден был ресурс «Хоукс» в эпоху, предшествующую появлению Доминика Уилкинса.

Аналогичная ситуация – и в «Никс», куда Брауна позвали на смену легендарному Реду Хольцману, добывшему для команды два чемпионских титула в 70-е. В Нью-Йорке Браун та же задержался на пять лет, и потолком остался все тот же второй раунд. Правда, здесь уже дело было не в ресурсе – в распоряжении Брауна был Бернард Кинг, чей эффектный и скоротечный ренессанс произошел как раз при новом тренере. В сезоне-1983/84 форвард финишировал вторым в голосовании за MVP (уступил только Берду, набрал больше голосов, чем Мэджик, Карим и Айзейя Томас). В следующем году Кинг и вовсе вышел на новый уровень, набирая в среднем по 33 очка за матч. Он был лучшим снайпером НБА, второй раз подряд съездил на Матч звезд. Кто-то говорит, что Кинг находился на пике, другие – что это было начало чего-то большего. 23 марта 1985-го уровняло обе стороны спора. В матче против «Канзас-Сити» форвард эффектно заблокировал Реджи Теуса – игровое действие, стоившее ему карьеры.

По словам Брауна, когда Кинг приземлился, тут же раздался звук, как будто выстрелили из ружья. Диагноз врачей походил на адское меню: порванная передняя крестообразная связка, порванный коленный хрящ, сломанная кость ноги. Кинг пропустил почти два года, а вернувшись после травмы, 30-летний форвард отыграл всего в 6 матчах, после чего вновь вынужден был вернуться на реабилитацию. Это были его последние дни в качестве игрока «Никс». И последние дни Брауна в качестве тренера «Нью-Йорка», который без своего лучшего игрока не сумел вывести команду в плей-офф.

На протяжении последующих пятнадцати лет Браун работал в качестве аналитика, комментатора и тренировал исключительно в рамках мероприятий для повышения квалификации. По причине возраста и затянувшейся паузы никто не рассматривал его в качестве действующего тренера.

Никто, кроме генменеджера «Мемфиса» Джерри Уэста.

Тот еще будучи игроком «Лейкерс» пересекался с Хьюби, когда тот работал в «Бакс». Подписание 69-летнего Брауна (самого возрастного тренера на тот момент), не тренировавшего на уровне НБА 15 лет, да еще по ходу сезона (Сидни Лоу был уволен после 8 поражений на старте) вызывало обоснованный всеобщий скепсис. Столь же единодушным было разве что удивление под конец сезона. «Гриззлис», хоть и завершили регулярку с показателями 28-54, сумели одержать наибольшее количество побед в своей истории.

Уже к следующему сезону, пройдя с игроками полноценную подготовку, Брауну удалось создать одну из лучших «команд-доноров» в истории НБА. После сезона-2003/04 котировки Пау Газоля, Джейсона Уильямса, Джеймса Поузи, Шейна Баттье, Майка Миллера существенно подросли. В последующие несколько лет каждый из них «пошел на повышение» – с чемпионскими перстнями в награду.

Браун не был единственной причиной прогресса мемфисской молодежи, но одной из – точно. Он играл широкой ротацией в 10 человек, предоставляя каждому делать то, что получается лучше всего. Еще недавно тонущий «Мемфис» одержал 50 побед и впервые в своей истории вышел в плей-офф. Лига премировала Хьюби за такое удивительное преображение команды наградой лучшему тренеру года. Много кому удавалось выигрывать эту награду два раза, но никому еще – с разницей в 26 лет.

Уже в следующем году Хьюби покинет свой пост. Одни говорили – по состоянию здоровья, другие –что некоторые игроки захотели больше внимания и игрового времени. В любом случае, нет никаких оснований полагать, что у Брауна были сожаления на этот счет. Ведь все это время, у него были…

Две карьеры вместо одной

«Ты всегда в полушаге от того, чтобы оказаться на улице – это слова моего отца, и мой девиз по жизни. Он работал на верфях в Керни, строил эсминцы и линкоры, которые отправлялись в Европу. Мой отец был бригадиром, и его команда брала эти корабли и отправляла на разные базы по всему Восточному побережью, потому что во время Второй мировой войны эти корабли направлялись в Европу. Примерно через два года после окончания войны верфи закрыли. Так что мой отец остался без работы. Он пошел на завод швейных машинок. Он был слесарем, мог починить что угодно.

Затем верфи снова открылись, он вернулся, и все вроде бы начало налаживаться, но через пять-шесть месяцев верфь опять закрыли. С работой было трудно, и мой отец восемь месяцев не мог найти, куда устроиться. В итоге он стал уборщиком в моей школе. Я был в седьмом классе, когда он сказал мне: «Послушай, я хочу, чтобы ты запомнил мои слова. Как бы хорошо ни складывалась у тебя жизнь, просто помни, что ты всего в полушаге от того, чтобы оказаться на улице», – Браун о своей одержимости, когда дело касается работы.

Пример отца навсегда приучил Хьюби использовать каждую возможность и не чураться никаких предложений. Поэтому он начал работать в качестве баскетбольного аналитика, как только был уволен из «Атланты», и не переставал оставаться частью медиа, даже когда работал в «Никс». После того как «Нью-Йорк» не попал в плей-офф-1985, сезон для Брауна продолжился, но уже в качестве обозревателя для CBS.

Браун не просто отбывал номер, а давал качественную экспертизу и развивался в профессии. О чем свидетельствуют не только лесные отзывы коллег, но и две номинации на премию «Эмми» в 1994-м и 1999-м годах. Сейчас, на 91-м году, Браун все еще активен, его фирменное «Оу, детка!» звучит в репортажах плей-офф НБА, а сам он с охотой рассказывает о том, что позволяет ему находиться в форме.

«Я никогда не встаю утром и не говорю: «Боже, мне 90 лет. Как я буду с этим жить, что же мне делать дальше ?». Да, мне 90, и я спускаюсь вниз, достаю блокнот, где у меня есть список всего, что я собираюсь сделать сегодня. Вечером я составляю список игр, которые должен посмотреть. Перед тем, как вести репортаж, я обязательно смотрю, как обе команды играют в двух последних матчах. Я хочу быть в курсе травм, стартового состава, замен, как они играют под давлением в концовках.

Речь ведь не только о национальном вещании, мы транслируем матчи в 215 странах. Поэтому нам нужно быть в курсе событий и говорить о том, что, по нашему мнению, может произойти, а затем, когда это произойдет, объяснить, почему это произошло. Я стараюсь говорить с аудиторией точно так же, как я разговариваю со своими помощниками, с тренерами и с игроками, когда мы беседуем во время перерыва. Это важно, потому что я никогда не недооцениваю уровень интеллекта аудитории. Подготовка и работа стимулируют меня. Стимулируют мой мозг», – поясняет Браун.

Аналогичной философией Браун руководствуется и в вопросах здоровья. Пару лет назад он перестал смотреть матчи команд с Западного побережья, потому что они заканчивались слишком поздно, и это пагубно сказывалось на качестве сна. На протяжении многих лет Хьюби играл в теннис, но сейчас предпочитает плавать.

«Во время плавания я говорю себе: «Ок, сейчас я сделаю восемь кругов и на каждом буду думать о конкретной теме, над которой мне нужно было поработать». Потом я выхожу из бассейна, и записываю мысли в блокнот. Играть в теннис было здорово, но сейчас у меня проблемы с поясницей, и я не могу играть как раньше. Теннис был великолепен из-за соперничества, а потом из-за того, что я научился играть с людьми, которые намного лучше тебя. Но не беда. Плавание повышает выносливость, эластичность мышц, и мне не приходится обманывать врачей, когда я говорю «да, я занимаюсь спортом», – излучает позитив Браун.

Коллегам и работодателям остается только учиться.

«Я знаю Хьюби 15 лет. Если не считать того, что он стал чуть медленнее ходить, то этот человек вообще не сбавил темпа. Ни жизненного, ни рабочего, – говорит Кен Деннис, отвечающий за показ НБА для ESPN. – Он прилетает на день раньше, заезжает в отель, ужинает и возвращается в свой номер, чтобы посмотреть другие игры, которые идут в этот вечер. Он всегда интересуется у меня качеством своей работы. Как только эфир заканчивается, он уже тут как тут со словами: «Как все прошло? Только честно!» Он любит обратную связь, общение. Скажу честно, после стольких лет сохранять заинтересованность в предмете очень не просто. Многие не в состоянии демонстрировать ту же концентрацию и энтузиазм. Это ни разу не про Хьюби Брауна».

За последние четыре года Браун работал около 15 матчей за сезон на ESPN и ABC. И говорит, что это идеальный график.

«В основном я работаю по две игры в месяц, и, говорят, выходит неплохо, – скромничает Браун. – Это позволяет мне оставаться живым, энергичным и быть в курсе происходящего. Я могу быть только благодарен ESPN за то, что они продолжают продлевать со мной контракт год за годом, и моему агенту не нужно приставать к ним с просьбами о продлении».

Как тут не продлить, когда речь о человеке, который тренировал Карима и Оскара, Кинга и Юинга. Выводил свои команды против Джордана, Берда и Мэджика, против Кобе и Шака, против Леброна и Уэйда. И до сих пор – в трезвом уме и твердой памяти, чтобы использовать весь этот опыт и рассказать нам, что же мы могли не заметить в комбинациях «Голден Стэйт», в движениях Йокича или в прогрессе Вембаньямы.

Фото: Gettyimages.ru /Ronald Martinez; East News /Frank Gunn/The Canadian Press via AP